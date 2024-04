AS`AD AbuKHALIL: Das Spiel der VAE in Washington Der Status der Emirate in Washington ist eine Geschichte umfangreicher Lobbyarbeit, großzügiger Finanzierung und Annäherung an Israel ungeachtet dessen Kriegsverbrechen in der Region. Von As`ad AbuKhalil Spezial für Consortium News Die Vereinigten Arabischen Emirate genießen im Westen eine hervorragende Presse; nicht, dass t

AS`AD AbuKHALIL: Das Spiel der VAE in Washington

Der Status der Emirate in Washington ist eine Geschichte umfangreicher Lobbyarbeit, großzügiger Finanzierung und Annäherung an Israel ungeachtet dessen Kriegsverbrechen in der Region.

Das Spiel der Vereinigten Arabischen EmirateVAE in Washington

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

Die Vereinigten Arabischen Emirate genießen im Westen eine hervorragende Presse; Nicht, dass das Königreich den Schwierigkeiten im Nahen Osten aus dem Weg gegangen wäre oder in den verschiedenen Konflikten und Kriegen, die um es herum tobten, Neutralität bewahrt hätte.

Weit davon entfernt. Tatsächlich haben die Vereinigten Arabischen Emirate die Feuer vieler Kriege und Konflikte in der Region angefacht und angeheizt. Der Grund für seine Vorzugsbehandlung im Westen liegt im enormen Reichtum des Landes und der Konkurrenz im Westen, den Emiraten hochwertige Militärausrüstung zu verkaufen, von modernen Waffen bis hin zu Flugzeugen.

Den Status, den sie in Washington, D.C. genießen, erlangten die VAE durch umfassende Lobbyarbeit, großzügige Finanzierung und Annäherung an Israel ungeachtet dessen Kriegsverbrechen in der Region.

Als Mohammed bin Zayed (MbZ) den Thron bestieg (auch als sein Bruder Khalifa Ben Zayed der nominelle Herrscher war), entsandte er einen engen Vertrauten, Yusuf Otaiba, als Botschafter in die USA nach Washington, um die militärischen und geheimdienstlichen Beziehungen zwischen den Ländern zu fördern.

Wie der frühere saudische Botschafter Prinz Bandar vor ihm kam Otaiba schnell zu dem Schluss, dass der Weg zum Herzen des Kongresses über AIPAC, die legendäre israelische Lobby, führen muss. Otaibas Die Generation der Führer der arabischen Golfregion ist frei von Emotionen oder Leidenschaften gegenüber Palästina. Und die Golf-Despoten von heute müssen nicht in Erwartung der Reden von Gamal Nasser über die Schulter schauen, in denen der ägyptische Führer die arabischen Massen vom Golf bis zum Ozean mobilisieren würde.

Die Beziehungen zwischen den Golfstaaten waren nie harmonisch, aber die USA machten unmittelbar nach der iranischen Revolution von 1979 ihren Einfluss geltend, um sie in eine Sicherheitsvereinbarung (den 1981 gegründeten Golf-Kooperationsrat) zu drängen, um iranische Gefahren und Bedrohungen abzuwehren, heißt es oder real, und die politische Ordnung am Golf vom arabischen Kern in Bezug auf die palästinensische Frage zu distanzieren.

Beziehungen zu Riad

Die Außenpolitik der VAE basiert auf einer Vielzahl sich überschneidender Ziele und Berechnungen:

ErstensDas oberflächlich angenommene Bündnis zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien verschleiert die langjährigen Rivalitäten und Differenzen zwischen den beiden Ländern.

Als Muhammad bin Salman zum ersten Mal den saudischen Thron bestieg (sogar als Kronprinz im Jahr 2017), fungierte bin Zayed als Führer der VAE als sein Sponsor und Förderer in Washingtoner Kreisen.

Sein Botschafter in DC machte die Runde, um Skeptiker davon zu überzeugen, dass die drakonischen, tyrannischen Maßnahmen, die in Riad ergriffen werden – und die Verhaftung von Bin Salmans ältesten Cousins ​​und Onkeln – die US-Regierung nicht beunruhigen sollten.

Bin Zayed ging fälschlicherweise davon aus, dass er dann zum unangefochtenen Führer der arabischen Welt werden würde, nachdem er den neuen, unerprobten saudischen Herrscher kontrolliert hatte.

Doch bin Salman entzog sich schnell der Kontrolle des Herrschers der Vereinigten Arabischen Emirate und offenbarte Ambitionen, die weitaus umfassender waren als die seines Nachbarn.

Weder in Saudi-Arabien noch in der arabischen Welt war bin Salman bereit, die zweite Geige zu spielen; Er allein würde über die Angelegenheiten am Golf und in der Tat über die Angelegenheiten der arabischen Welt entscheiden.

Und wenn es bin Zayed gelang, ein starkes Sicherheits- und Geheimdienstbündnis mit dem Staat Israel zu festigen, war der saudische Herrscher bereit, so weit zu gehen wie bin Zayed, ohne sich ganz auf einen erklärten Friedensvertrag mit Israel festzulegen.

Die Überlegungen zu einem solchen Schritt sind weitaus komplizierter für einen Herrscher, der den Titel „Diener der beiden Heiligen Moscheen des Islam“ schwingt.

Saudi-Arabien war jahrzehntelang einer fanatischen religiösen Indoktrination ausgesetzt, die Elemente des Antisemitismus und erklärte Parolen des Dschihad enthielt, nicht nur gegen Israel, sondern gegen Juden im Allgemeinen.

König Faisal – ein in westlichen Hauptstädten hoch angesehener und gelobter König – machte nie den Versuch, seinen Antisemitismus zu verbergen. Solange er zuließ, dass das Öl in den Westen floss, konnte er nichts falsch machen, egal wie abstoßend die saudische Rhetorik gegenüber Juden und Judentum war. König Faisal verbot sogar Juden die Einreise in das Königreich; allerdings wurde für Henry Kissinger eine Ausnahme gemacht.

Gemeinsamer Krieg gegen Jemen

ZweitensBin Salman und Bin Zayed begannen den Krieg gegen den Jemen im Jahr 2015 als gemeinsame Anstrengung, die Huthi von der Macht zu stürzen. Ihre Armeen sollten zusammenarbeiten, den Jemen befreien und ihn unter die Kontrolle unterwürfiger Lakaien stellen.

Wie inzwischen allgemein bekannt ist, hat sich der Krieg in die Länge gezogen und die Saudis und Emirate konnten trotz heftiger Luftangriffe auf zivile Ziele im Land nicht vorrücken, was zu einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt vor dem Völkermord in Gaza führte.

Einige Jahre nach Beginn des Krieges im Jemen gingen die Ziele der beiden Länder auseinander und die VAE begannen, ohne Rücksprache mit Saudi-Arabien eine eigene Einflusszone im Süden des Jemen zu errichten. Und als der Krieg ins Stocken geriet, packten die VAE ihre Sachen und verließen das Land, ohne viel Rücksprache mit Saudi-Arabien zu halten.

DrittensDie Vereinigten Arabischen Emirate waren dabei, sich von ihrer inneren Außenpolitik zu lösen, die seit ihrer Gründung im Jahr 1971 Reibungen oder Konflikte mit anderen arabischen Ländern vermieden hatte.

Der Gründungsherrscher, Scheich Zayed, stimmte eng mit der saudischen Regierung und auch mit den Vereinigten Staaten ab und vermied dabei sorgfältig beleidigende Orientierungen der arabischen öffentlichen Meinung. Er lud Leila Khalid von der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) (die berühmte Flugzeugentführerin und Revolutionärin) persönlich in die Vereinigten Arabischen Emirate ein und spendete für ihre Sache.

Dies wäre heute unvorstellbar, wenn die Söhne von Zayed direkt mit dem Mossad konspirieren, um die Ermordung palästinensischer Führer sogar in Dubai selbst zu ermöglichen.

Bin Zayeds Ziel ist es, die Rolle Israels nachzuahmen und den imperialen Interessen und Plänen des Westens zu dienen. Zu diesem Zweck beteiligte er sich an den militärischen Bemühungen der USA in Afghanistan und im Irak.

Darüber hinaus engagierte sich sein Militär in den letzten 20 Jahren, insbesondere nach der Ära der arabischen Aufstände, in Somalia, Sudan, Jemen und Libyen. Die Vereinigten Arabischen Emirate unterhalten enge militärische und geheimdienstliche Beziehungen zu vielen arabischen Ländern, und die Schaffung eines allumfassenden Überwachungsapparats erregte den Neid vieler Tyrannen in der Region.

ViertensDie VAE möchten ihre engen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufrechterhalten, geben sich jedoch nicht damit zufrieden, lediglich die gleiche Menge an US-Militärtechnologie wie Saudi-Arabien zu erhalten. Eine der ersten Früchte der Friedensankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate mit Israel war das amerikanische Versprechen, es mit fortschrittlicherer militärischer Ausrüstung zu belohnen.

Die VAE wollen der NATO und Israel ihren Nutzen beweisen. Aber es hat bisher vermieden, eine riesige Militärbasis für US-Truppen auf seinem Territorium zuzulassen, wie es Bahrain und Katar getan haben (die Vereinigten Arabischen Emirate beherbergen jedoch eine nicht ganz so geheime amerikanische Geheimdienstbasis).

Einmischung in Nordafrika

In den aktuellen Angelegenheiten der arabischen Welt sind die VAE im Sudan sehr aktiv und verbünden sich mit den Rapid Support Forces (RSF), die stark in den Bürgerkrieg in diesem Land verwickelt sind.

Der Chef der sudanesischen Armee (der eigentliche Staatschef) beschuldigte die VAE kürzlich ausdrücklich, im Bündnis mit der RSF, deren Chef auch ein enges Werkzeug des Mossad ist, in seinem Land Tod und Zerstörung zu verursachen. Dann wäre es unwahrscheinlich, dass die Bemühungen der VAE nicht eng mit der israelischen Regierung koordiniert werden.

Die VAE sind auch in Libyen aktiv, wo sie alle politischen Kräfte (insbesondere den berüchtigten Feldmarschall Khalifa Haftar) unterstützen, die gegen die mit der Türkei verbündeten Islamisten der Muslimbruderschaft verbündet sind. Die VAE haben sehr deutlich gemacht, dass die Muslimbruderschaft ihr Feind ist, ebenso wie die schiitischen Gruppen, die Israel feindlich gegenüberstehen.

Die peinlichste Entwicklung für die VAE waren die jüngsten Äußerungen des algerischen Präsidenten, in denen er Einmischungen „eines arabischen Staates“ in die Angelegenheiten seines Landes kritisierte. Es war klar, dass er über die VAE sprach und die Beamten und Propagandisten der VAE reagierten schnell entsprechend.

Algerien wies Bürger der VAE aus, denen es Spionage für den Mossad vorwarf. Darüber hinaus war Algerien unzufrieden mit den Investitionen der VAE in den Tabaksektor, von denen die Regierung erwartete, dass sie profitabel seien.

Am wichtigsten ist, dass die VAE den Bruder des ehemaligen Präsidenten Algeriens, Abdelaziz Bouteflika, beherbergten, der Millionen aus der Staatskasse veruntreut hatte.

Die VAE üben auch Druck auf das benachbarte Mauretanien aus, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Im marokkanisch-algerischen Konflikt stellen sich die VAE auf die Seite Marokkos (ein weiteres Land, das von einem engen Verbündeten des Mossad regiert wird).

Die VAE pflegen gerne ein Bild von Frieden und Toleranz in einer Region des Extremismus. Aber der Staat, den MbZ aufgebaut hat, könnte als der totalitärste Staat in der arabischen Welt gelten. Sie hat Saddams „Republik der Angst“ übertroffen, vermied jedoch Massentötungen im Inneren, wo die kleine Bevölkerung einen angemessenen Lebensstandard ohne politische Rechte genießt.

Doch solange die VAE ihr enges Bündnis mit Israel aufrechterhalten, ist die Unterstützung des US-Kongresses für den herrschenden Despoten auf Jahre hinaus garantiert. Der Krieg in Gaza und die Leidenschaften, die er in der arabischen und muslimischen Welt entfacht hat, werden den Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate jedoch wahrscheinlich unbeliebter machen als je zuvor, zumindest außerhalb seines Lehens.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University in Stanislaus. Er ist Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), von Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004) und leitete den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

