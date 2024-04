‚Utterly Insane Strategy‘ – Why Friedman Thinks Gaza War is ‚Unwinnable‘ for Israel Tel Aviv’s strategy in Gaza has locked Israel „into a politically unwinnable war,“ a New York Times columnist says.

Völlig irrsinnige Strategie“ – Warum Friedman den Gaza-Krieg für Israel für „nicht gewinnbar“ hält

12. April 2024

Friedman glaubt, dass der Gaza-Krieg für Israel nicht zu gewinnen ist. (Entwurf: Palestine Chronicle, via Videomitschnitt)

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

„Ich glaube, dass Israel besser dran wäre, wenn es der Forderung der Hamas nach einem vollständigen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen, einem Waffenstillstand und einem Gesamtabkommen zustimmen würde“.

Tel Avivs Strategie im Gazastreifen hat Israel „in einen politisch nicht zu gewinnenden Krieg verwickelt“, mit schwerwiegenden Folgen für die Vereinigten Staaten und andere globale Interessen, so ein Meinungsartikel in der New York Times.

„Israel befindet sich heute an einem strategischen Punkt in seinem Krieg in Gaza“, schrieb der amerikanische Kommentator und Autor Thomas L. Friedman in einer am Mittwoch veröffentlichten Kolumne.

Er warnte, alles deute darauf hin, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu „den falschen Weg wählen“ und die US-Regierung „auf eine sehr gefährliche und beunruhigende Reise mitnehmen“ werde.

Friedman sagte, dass Israel gezwungen sein könnte, „eine Rumpf-Hamas-Führung in Gaza an der Macht zu lassen“.

Nach den jüngsten indirekten Gesprächen zwischen dem palästinensischen Widerstand und Israel in Ägypten vor einigen Tagen warnte die Hamas, dass Israel „hartnäckig bleibt und auf keine der Forderungen unseres Volkes und unseres Widerstands eingegangen ist.“

Israel führt seit der Widerstandsoperation vom 7. Oktober einen anhaltenden völkermörderischen Krieg im belagerten Gazastreifen.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth zitierte am Mittwoch „erfahrene Kampfoffiziere“ mit den Worten, die Hamas könne jetzt nicht aufgelöst werden. Im günstigsten Fall, so der Bericht, werde sie 2026 oder 2027 besiegt sein.

Die Militäroffiziere erklärten, dass „wir nicht dauerhaft im Streifen sein werden. Wir werden zu vielen Angriffen tief in das Gebiet zurückkehren“.

‚Schrecklicher Fehler‘

Friedman hatte sich bereits im vergangenen Oktober kritisch zu Israels Vorgehen im Gazastreifen geäußert.

„Militärisch haben sie sich für den Dresdner Ansatz entschieden, der (…) Tausende von palästinensischen Zivilisten tötete, Hunderttausende von anderen verletzt, vertrieben oder obdachlos zurückließ – und für viele in der Welt das delegitimierte, was Israel für einen gerechten Krieg hielt“, sagte er.

Stattdessen, so argumentierte er, hätten sie sich für eine militärische Antwort entscheiden sollen, ähnlich wie Israel die Mörder seiner Athleten bei den Olympischen Spielen 1972 in München aufspürte, und nicht wie die USA Dresden im Zweiten Weltkrieg in einen Trümmerhaufen verwandelten“.

Außerdem, so der Kommentator, weigerte sich der israelische Premierminister, „irgendeinen politischen Horizont oder eine Ausstiegsstrategie anzubieten und schloss ausdrücklich jede Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde auf Anweisung der jüdischen Supremacisten in seiner Regierungskoalition aus“.

„Das ist eine völlig irrsinnige Strategie“, sagte Friedman.

„Sie hat Israel in einen politisch nicht zu gewinnenden Krieg verwickelt, und am Ende hat sie Amerika isoliert, unsere regionalen und globalen Interessen gefährdet, Israels Unterstützung in den USA kompromittiert und die Basis der Demokratischen Partei von Präsident Biden gespalten.“

Unverzüglich den Kurs ändern

Friedman hofft, dass Israel „sofort seinen Kurs ändert“ und sich „mit der Regierung Biden zusammenschließt, um den Weg zu einem Zwei-Staaten-Abkommen zu beschreiten, das den Weg für eine saudische Normalisierung ebnet und der Palästinensischen Autonomiebehörde und den gemäßigten arabischen Staaten die Möglichkeit gibt, anstelle Israels eine Nicht-Hamas-Regierung im Gazastreifen zu errichten.“

Er betonte auch, dass Israel nicht „in Rafah einmarschieren und die Beteiligung der Palästinensischen Autonomiebehörde an der Zukunft des Gazastreifens ablehnen“ sollte.

Das ehrgeizige Ziel, die Hamas auszulöschen, könnte in der Tat nicht schnell erreicht werden (wenn überhaupt)“, räumte Friedman ein. Daher hätte die Invasion in Rafah gefährliche Auswirkungen auf wirtschaftlicher, militärischer und diplomatischer Ebene.

„So gefährlich, dass ich glaube, dass Israel besser dran wäre, wenn es der Forderung der Hamas nach einem vollständigen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen, einem Waffenstillstand und einem Gesamtabkommen zustimmen würde“, sagte Friedman.

Völkermord im Gazastreifen

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern verhandelt wird.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden Völkermord Israels in Gaza 33.634 Palästinenser getötet und 76.214 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrzahl der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – dies ist der größte Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …