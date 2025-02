https://www.palestinechronicle.com/the-palestine-chronicle-testimony-the-story-of-mohammed-al-halabi/



Das Zeugnis des Palestine Chronicle: Die Geschichte von Mohammed Al-Halabi

2. Februar 2025

Mohammed al-Halabi, ein humanitärer Helfer, der von Israel ohne Beweise inhaftiert wurde, ist im Rahmen des Al-Aqsa-Abkommens freigelassen worden. (Bild: Palestine Chronicle)

Von Palestina Chronicle Staff

Mohammed al-Halabi, ein humanitärer Helfer, der ohne Beweise von Israel inhaftiert wurde, ist freigelassen worden – doch Jahre der Folter und des Hungers haben ihn unkenntlich gemacht.

Mohammed al-Halabi, der ehemalige Direktor von World Vision in Gaza, wurde am Samstag im Rahmen des Al-Aqsa-Flood-Deals zwischen dem palästinensischen Widerstand und der israelischen Regierung freigelassen, nachdem er jahrelang in israelischer Haft gewesen war.

Am 15. Juni 2016 wurde Mohammed von israelischen Besatzungstruppen am Grenzübergang Beit Hanoun (Erez), der den belagerten Gazastreifen von Israel trennt, in einer gemeinsamen Operation des Shin Bet-Sicherheitsdienstes, der israelischen Armee und der israelischen Polizei festgenommen.

Seitdem haben viele spekuliert, dass die wahren Motive für Mohammeds Inhaftierung darin bestanden, die letzte internationale Unterstützung zu unterbinden, die es dem Gazastreifen ermöglicht hat, trotz der Belagerung und des Krieges zu überleben.

Obwohl es keine Beweise gab, wurde er inhaftiert und musste brutale Folter und unmenschliche Bedingungen ertragen.

Im Jahr 2019 sprach The Palestina Chronicle mit Khalil al-Halabi, dem Vater von Mohammed al-Halabi, über die ungerechtfertigte Inhaftierung seines Sohnes und die schreckliche Folter, die er in israelischer Haft erleiden musste.

Jahrelang berichtete uns Khalil al-Halabi von der verheerenden Realität der Gefangenschaft seines Sohnes – seinem Leiden, den unmenschlichen Bedingungen und dem eklatanten Mangel an Beweisen gegen ihn.

Nach seiner Freilassung im Jahr 2024 ist Mohammed aufgrund seines extremen Gewichtsverlusts nicht wiederzuerkennen, ein Zeugnis für die Misshandlungen, die er erlitten hat.

Lesen Sie das vollständige Zeugnis seines Vaters aus dem Jahr 2019:

Mein Sohn ist ein humanitärer Held

Mohammeds Leidensgeschichte begann am 15. Juni 2016 am Grenzübergang Beit Hanoun (Erez). Er wurde auf dem Rückweg von einem World-Vision-Treffen in Jerusalem von israelischen Besatzungssoldaten festgenommen. Wir erfuhren erst drei Tage später von seiner Inhaftierung. Uns wurde auch mitgeteilt, dass er im Askalan-Gefängnis festgehalten wurde.

Mein Sohn wurde in Asqalan (Aschkelon) auf schreckliche Weise gefoltert. Seine Vernehmer beschuldigten ihn, Geld an den Widerstand in Gaza weitergeleitet zu haben. Absurderweise überstiegen die Geldsummen, die er diesen Gruppen in Gaza zukommen lassen sollte, das Gesamtbudget der Wohltätigkeitsorganisation im Gazastreifen. Die ganze Geschichte ergibt keinen Sinn.

Mohammed verbrachte 52 Tage unter ständigen und grausamen Verhören. Vom ersten Tag seiner Inhaftierung an stülpten ihm die israelischen Geheimdienstoffiziere eine schmutzige Tüte über den Kopf und hängten ihn für längere Zeit an der Decke auf. Sie verweigerten ihm den Schlaf, und wenn sie mit ihren schrecklichen Taten fertig waren, warfen sie ihn in eine unglaublich winzige Zelle, die kaum groß genug war, dass eine Person sich hinsetzen konnte, geschweige denn schlafen. Er wurde dort ohne Matratze und Decke zurückgelassen.

Er wurde bei zahlreichen Gelegenheiten körperlich misshandelt. Jedes Mal folgten sie demselben brutalen Muster: Sie schlugen ihn, traten ihn, insbesondere in seine Genitalien, und würgten ihn dann, bis er das Gefühl hatte, dass er kurz vor dem Tod stand. Sie hörten auf und machten kurze Zeit später weiter. Manchmal sperrten sie ihn in einen kleinen Raum und spielten ohrenbetäubende Musik, bis die Schmerzen in seinen Ohren unerträglich wurden. Infolgedessen verlor er 40 Prozent seines Hörvermögens. Im Sommer zogen sie ihn nackt aus und bliesen ihm dann warme Luft ins Gesicht. Im Winter wiederholten sie den Vorgang, aber mit kalter Luft.

Mohammeds Anwalt hat uns all dies in den anschaulichsten Details geschildert. Mein Herz ist gebrochen wegen meines Sohnes. Alles, was er tat, war, bedürftigen Menschen zu helfen. Er sprach oft davon, die Unterdrückten und Benachteiligten in Gaza zu stärken, und fast jeden Tag erzählte er mir Geschichten über den Beitrag, den World Vision zum Leben der einfachen Menschen leistet.

Seine Zeit im Gefängnis und all die körperliche Folter, die er erdulden musste, haben ihn ziemlich krank gemacht. Allein die Tatsache, dass sie ihn immer wieder gegen die Wand schlugen und dabei heftig schüttelten, ließ ihn mehrmals in Ohnmacht fallen. Aber die israelischen Behörden weigern sich, ihn von einem Arzt untersuchen zu lassen.

Nach Abschluss ihrer langen und quälenden Verhöre wurde er in das Nafha-Gefängnis überführt, wo er vor einem Militärgericht in Bir Al-Saba‘ vorgeführt wurde. Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Worte hat mein Sohn 115 offizielle Gerichtssitzungen über sich ergehen lassen müssen.

Die Besatzungsmacht will, dass Mohammed Dinge zugibt, die er nicht getan hat. Das hat er auch dem Anwalt gesagt, dass er, egal was sie ihm angetan haben, keine Verantwortung für Taten übernehmen wird, die er nicht begangen hat. Trotz der Lügen des israelischen Außenministeriums, dass Mohammed zugegeben habe, Geld an den Widerstand umgeleitet zu haben, plädierte mein Sohn am 2. Februar 2017 in einem Prozess vor dem Bezirksgericht in Bir Al-Saba‘ offiziell auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten.

Jedem ist jedoch klar, dass der wahre Grund hinter all dem darin besteht, dass Israel World Vision daran hindern will, in Gaza tätig zu sein, einem Ort, den Israel isoliert, zerschlagen und in die Knie gezwungen sehen will.

Mein Sohn ist ein außergewöhnlicher Mensch, der in seinem jungen Leben so viel für seine Familie und sein Volk erreicht hat. 2014 wurde er im Rahmen einer UN-Kampagne als einer der „humanitären Helden“ der Welt vorgestellt. World Vision selbst zeichnete ihn für seinen unermüdlichen Einsatz für Gaza unter diesen harten Bedingungen als „Humanitarian of the Year“ aus.

Neben seinem Beitrag zur Unterstützung der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft in Gaza konzentrierte sich Mohammed vor allem auf die Hilfe für kranke Menschen, insbesondere für Krebspatienten, denen der Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung und oft auch zu lebensrettenden Medikamenten verwehrt wurde. Ein weiterer Schwerpunkt seines Engagements lag auf der Unterstützung von Kindern, die durch die verheerenden Kriege Israels zahlreiche emotionale und psychische Narben erlitten hatten.

Jeder kannte meinen Sohn, liebte und respektierte ihn für seinen Beitrag, den er leistete, und alle internen Untersuchungen, ob die von World Vision selbst oder die der australischen Regierung, haben Mohammed von jeglichen Vorwürfen freigesprochen, die den Grundsätzen der Wohltätigkeitsarbeit zuwiderlaufen. Aber Israel weigert sich, ihn freizulassen.

Nun wurde Mohammed erneut verlegt, diesmal in das Rimon-Gefängnis, wo er unter extrem harten Bedingungen festgehalten wird und immer noch alle Arten von Folter und Erniedrigung erlebt. Israel hat keine Beweise, um meinen Sohn anzuklagen. Daher greift es auf physische und psychische Folter zurück, um genau das zu bekommen, was es hören will.

Mit der Anklage gegen Mohammed will die israelische Regierung alle internationalen Wohltätigkeitsorganisationen anklagen, um Gaza und seine heldenhaften Menschen vollständig zu ersticken.

Wir vermissen Mohammed. Gaza vermisst Mohammed. Jeden Tag versuche ich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um auf die Sache meines Sohnes aufmerksam zu machen. Der Gedanke, dass er auf so erniedrigende Weise misshandelt wird, zerfrisst mich innerlich. Ich möchte ihn an meine Brust drücken und ihm sagen, wie stolz ich auf alles bin, was er für Gaza und das palästinensische Volk getan hat.

(The Palestine Chronicle)

