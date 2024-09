https://strategic-culture.su/news/2024/09/29/watching-the-china-river-flow/



Dem Fluss China beim Fließen zusehen

Von Pepe Escobar

29. September 2024

© Foto: REUTERS/Tyrone Siu

Wie ein Fluss, der ungestört durch eine felsige Wildnis fließt, fließt China still auf seinem Weg zur friedlichen Vorherrschaft dahin.

Die führende Website Guancha hat das Transkript eines erstklassigen Vortrags von Martin Jacques, Autor von „When China Rules the World“, an der Renmin-Universität über die Beziehungen zwischen China und den USA veröffentlicht. Jacques ist einer der wenigen westlichen Wissenschaftler mit praktischer Erfahrung, der die chinesische Psyche und Lebensweise im Gegensatz zum Westen tatsächlich versteht.

Ein besonders interessanter Abschnitt des Vortrags befasst sich mit der Forschung von Danny Quah, dem Dekan des weithin anerkannten Lee Kuan Yew Institute in Singapur. Hier ist das Zitat:

„Zwischen 1980 und 2020 ist der Anteil Europas am globalen BIP von 26 % auf 15 % gesunken. Mit anderen Worten, er ist um 11 Prozentpunkte gefallen, ein sehr großer Rückgang. Obwohl der Rückgang in den Vereinigten Staaten geringer war, ist er von 21 % in den 1980er Jahren auf weniger als 16 % im Jahr 2020 gesunken. Aus einer anderen Perspektive betrachtet, verzeichnen Asien und Ostasien einen stetigen Anstieg. Der Anteil lag 1980 bei 11,5 % und ist bis 2020 auf 25 % gestiegen. Von diesen 25 % hat China mit 18 % den größten Beitrag geleistet.“

Was diese Grafik anschaulich veranschaulicht, ist die akute Verlagerung des wirtschaftlichen Gravitationszentrums der Welt – unabhängig von den rhetorischen Tsunamis, die vom Hegemon ausgehen. 1980 lag das wirtschaftliche Zentrum noch im atlantischen Raum. Quah glaubt jedoch, dass das wirtschaftliche Zentrum erst 2050 die chinesisch-indische Grenze erreichen wird.

Wenn wir China mit den zehn ASEAN-Mitgliedern zusammenzählen, ohne Südasien überhaupt zu berücksichtigen, kann man durchaus argumentieren, dass das wirtschaftliche Zentrum bereits 2030 im Osten liegen wird und vor 2040 chinesisch-indisch sein wird.

Jacques hat Recht, dass bis dahin „das ‚asiatische Zeitalter‘ das ‚westliche Zeitalter‘ ablösen wird, und seit 1750 befand sich die Welt immer im westlichen Zeitalter.“ Persönlich würde ich, nachdem ich die letzten drei Jahrzehnte größtenteils in Asien gelebt und gearbeitet habe, unser Jahrhundert als „das eurasische Jahrhundert“ bezeichnen.

Und das ist, kurz gesagt, der Grund, warum die Hegemonie-/Atlantiker-Eliten in Panik geraten sind. Das kostenlose Mittagessen – die Ausbeutung des Reichtums des globalen Südens – geht zu Ende.

Hongkong wieder im Rampenlicht

China hat den Masterplan seiner Entwicklungsstrategie bereits bis 2035 und in vielerlei Hinsicht bis 2049 ausgearbeitet. Die aktuelle Situation ist jedoch äußerst heikel.

Die People’s Bank of China nimmt die notwendigen Anpassungen der Wirtschaft sehr ernst. Anfang dieser Woche kündigte die PBoC Senkungen des ausstehenden Hypothekenzinses und des Mindestreservesatzes an: Dies ist der Betrag an Bargeld, den Geschäftsbanken als Reserven halten müssen. Die PBoC senkte auch den Leitzins und kurbelte die Kapitalmärkte an.

Dann schritt das Politbüro unter dem Vorsitz von Präsident Xi Jinping selbst mit voller Wucht ein und gelobte, Chinas Privatunternehmen zu schützen, den stets schwankenden Immobiliensektor endlich zu stabilisieren und die erforderlichen Haushaltsausgaben zu tätigen.

Das ist die Innenpolitik. Außenpolitisch ist China auf Erfolgskurs. Die oberste Priorität ist die langsame, aber stetige Internationalisierung des Yuan. Und hier kommt die entscheidende Rolle Hongkongs ins Spiel – wie in einem Bericht der Renmin-Universität ausführlich dargelegt wird.

China de-dollarisiert bereits mit fast rasender Geschwindigkeit. Der Anteil des US-Dollars am bilateralen Handel ist bereits von 80 % auf weniger als 50 % gesunken.

China wickelt seinen Handel mit der Welt inzwischen hauptsächlich in Yuan ab – und der Petroyuan ist noch nicht einmal in vollem Umfang in Kraft. Seit dem Beginn der SMO durch Russland in der Ukraine im Februar 2022 ist der Yuan de facto die asiatische Reservewährung für Russland. Parallel dazu beschleunigt Peking Währungsswaps im gesamten Spektrum und benennt weltweit mehr Clearingbanken.

Hongkong ist eine Klasse für sich, wenn es um hochmoderne Finanzinstitutionen geht. Daher ist die Verbindung für globale Investoren unvermeidlich: In China sind über Hongkong alle Arten von Geschäften möglich, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Hegemon-Sanktionen vermieden werden.

Von nun an wird Hongkong also noch mehr zum Heiligen Gral für alle Arten von Transaktionen in Yuan. Ein Magnet für Finanztechnologie-Experten.

Hongkong ist bereits der weltweit führende Markt für den Offshore-Yuan und wickelt fast 80 % aller Transaktionen ab. Vor drei Monaten verfügte die Sonderverwaltungsregion laut der Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

über Offshore-Einlagen in Höhe von 151,7 Milliarden US-Dollar.

Ein leitender Angestellter der HKMA nahm nicht zufällig Anfang dieses Monats am Eastern Economic Forum in Wladiwostok teil. Angesichts der hohen US-Zinssätze und der niedrigen PBoC-Zinssätze werden Offshore-Yuan-Anleihen wie verrückt ausgegeben werden.

Nukleare Zerstörung oder eine unvollkommene neue Ordnung

Von Peking bis Hongkong sind die politisch-wirtschaftlichen Eliten Chinas mit der Tatsache recht zufrieden, dass der Aufstieg einer Großmacht zum ersten Mal in der Geschichte nicht durch Imperialismus, Krieg, Sklaverei, Plünderung und all das bedingt ist, sondern unter dem, was seit den Reformen des kleinen Steuermanns Deng Xiaoping Ende der 1970er Jahre als „friedliche Entwicklung“ kodifiziert wurde.

Dies spiegelt sich in verschiedenen Konzepten wider, wie z. B. Win-Win, gegenseitiger Wohlstand, Gleichheit, „Gemeinschaft der gemeinsamen Zukunft für die Menschheit“ und als geoökonomisches Meisterprojekt die ineinandergreifenden Verbindungskorridore im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI).

Während China weltweit in die Entwicklung der Infrastruktur investiert, verhängt der Hegemon Sanktionen, bombardiert, unterstützt verschiedene Varianten der Forever Wars und finanziert und bewaffnet Farbrevolutionen.

Die „Strategie“ des Hegemons, die kaum als völlige Mittelmäßigkeit bezeichnet werden kann, reicht von der Finanzierung einer 1,6 Milliarden Dollar teuren Kampagne zur Verleumdung Chinas durch die US-Regierung bis hin zu Republikanern, die sich uneinig sind, ob ein Regimewechsel in Peking ihr letztendliches Ziel ist, und dem demokratischen Botschafter in Peking, der davon überzeugt ist, dass die China-Politik Washingtons nicht zu aggressiv ist.

Dann gibt es noch den mickrigen Funktionär und stellvertretenden Außenminister Kurt Campbell – der Mann, der während der ersten Obama-Regierung den „Pivot to Asia“ erfand – der den Europäern befiehlt, gegenüber China eine harte Linie zu fahren, und Peking vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses als „die größte Herausforderung in unserer Geschichte“ bezeichnet.

Nur sehr wenige Menschen mit einem IQ über Raumtemperatur in ganz Asien schenken solchen Clowns Beachtung. Im Gegensatz dazu zeichnet sich in informierten Diskussionen von Süd- bis Südostasien ab, dass die BRICS-Staaten nicht schnell genug vorankommen werden, wenn der Schwerpunkt weiterhin auf einvernehmlichen Entscheidungen liegt.

Es wird eine gewagte These laut, dass Russland und China – die eigentlichen BRICS-Führungskräfte – auf dem Gipfel in Kasan nächsten Monat ankündigen sollten, dass sie eine Yuan/Rubel/Gold-Allianz unterstützen: Wenn die Welt sich zwischen der NATOstan-Hegemonie oder einer BRICS-Alternative entscheiden muss, sollte man besser mit solidem (echtem) Geld beginnen.

Abgesehen von der Machbarkeit eines solchen Vorschlags gibt es eine ernsthafte Kritik an Utopia; die globale Mehrheit muss dazu gedrängt werden, sich der harten Realität zu stellen, mit der sie konfrontiert ist – nukleare Zerstörung oder eine unvollkommene, sich entwickelnde neue Ordnung – und sich schnell zu wehren.

Währenddessen fließt China, wie ein Fluss, der ungestört durch eine felsige Wildnis fließt, still auf seinem Weg zur friedlichen Vorherrschaft dahin.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …