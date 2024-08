https://www.middleeastmonitor.com/20240804-protesters-in-paris-show-solidarity-with-palestine-during-olympic-cycling-competition/



Demonstranten in Paris zeigen Solidarität mit Palästina während des olympischen Radrennens

4. August 2024

Menschen mit einer palästinensischen Flagge protestieren während des Radrennens der Olympischen Spiele 2024 in Paris am 3. August 2024, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk in Gaza zu zeigen [Luc Auffret/Anadolu via Getty Images].

Demonstranten auf den Pariser Straßen haben am Samstag während eines olympischen Radrennens ihre Solidarität mit Palästina bekundet.

Als die Radfahrer das 20. Arrondissement von Paris passierten, zeigten die Demonstranten palästinensische Flaggen und einige trugen Keffiyehs und Schals. Die Keffiyeh ist ein bekanntes Symbol des palästinensischen Nationalismus.

Die Demonstranten trugen T-Shirts in den Farben der palästinensischen Flagge und skandierten: „Freies Palästina“.

Die französische Gendarmerie, die die Demonstranten aufforderte, ihre palästinensischen Flaggen abzulegen, wartete während des gesamten Rennens hinter den Aktivisten.

Unterdessen versammelten sich Hunderte von Demonstranten auf dem Place de la Nation, um Israel aufzufordern, seine seit fast 10 Monaten andauernden Angriffe auf den Gaza-Streifen einzustellen.

Die Demonstranten trugen palästinensische Flaggen und Transparente mit Bildern von Kindern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden.

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel seit einem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mit der internationalen Verurteilung seiner brutalen Offensive auf den Gazastreifen konfrontiert.

Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden wurden seither fast 39 500 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und über 91 000 verletzt.

Fast 10 Monate nach Beginn des israelischen Krieges liegen weite Teile des Gazastreifens unter einer lähmenden Blockade von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten in Trümmern.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes besch uldigt, der in seinem jüngsten Urteil die sofortige Einstellung der Militäroperation in der südlichen Stadt Rafah anordnete, wo mehr als eine Million Palästinenser vor dem Einmarsch am 6. Mai Zuflucht vor dem Krieg gesucht hatten.

