Demonstration in Berlin gegen Abschiebungen von Flüchtlingen nach Griechenland

Unsere Reporter

17. April 2025

Kundgebung gegen Abschiebungen und den Völkermord in Gaza auf dem Leopoldplatz in Berlin, 12. April 2025

Unter dem Motto „Keine Abschiebungen von Menschen aus Gaza! Keine Abschiebungen von irgendjemandem!“ versammelten sich pro-palästinensische Organisationen am Samstag zu einer Demonstration in Berlin, um dazu aufzurufen, „sich dem Kampf gegen die unerbittlichen Angriffe Deutschlands auf Migranten und Asylsuchende anzuschließen“.

Vor Ort war ein großes Polizeiaufgebot präsent, um die Teilnehmer einzuschüchtern. Video- und Fotoaufnahmen zeigen das provokative und aggressive Verhalten der Polizei. Im weiteren Verlauf der Demonstration sollen drei Personen vorübergehend festgenommen worden sein, weil sie ein rotes Dreieck als Tattoo, Ohrring und Motiv auf einer Regenbogenfahne trugen. Das Dreieck ist Teil der palästinensischen Flagge, wird aber von der Polizei oft als angebliches Symbol der Hamas verboten.

Konkreter Anlass für den Protest war die drohende Abschiebung eines 34-jährigen Flüchtlings aus Gaza, dessen Staatsangehörigkeit unklar ist, und eines 32-jährigen Flüchtlings aus Somalia. Ihre Asylanträge waren abgelehnt worden, weil sie wie Tausende andere Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa in einem anderen Land, in diesem Fall Griechenland, internationalen Schutzstatus erhalten hatten.

Die Flüchtlinge haben gegen die Ablehnung ihrer Asylanträge Klage eingereicht. Ihr Fall sollte am 16. April vor dem Bundesverwaltungsgericht in Berlin verhandelt werden.

Die Protestaktion richtete sich auch gegen die drohende Abschiebung der Berlin4 wegen ihrer pro-palästinensischen Aktivitäten. Obwohl sie nicht vor Gericht verurteilt wurden, müssen die vier Berliner – drei EU-Bürger und ein US-Bürger – Deutschland bis zum 21. April verlassen. Andernfalls droht ihnen die zwangsweise Abschiebung.

Bei der Demonstration verteilte ein Team der World Socialist Web Site und der Internationalen Jugend und Studenten für Soziale Gleichheit (IYSSE) einen Aufruf zur Teilnahme an einer Kundgebung zur Verteidigung der vier Aktivisten am Donnerstag, 17. April, vor der Humboldt-Universität in Berlin.

Beide Fälle – die politisch motivierte Abschiebung von Völkermordgegnern und die Abschiebung von Flüchtlingen nach Griechenland – stehen in engem Zusammenhang. Sie sind Teil einer Politik der Unterdrückung, die darauf abzielt, jede Form von Widerstand gegen Völkermord, militärische Aufrüstung und Sozialkürzungen zu unterdrücken. Als Erste werden Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus und ohne deutsche Staatsbürgerschaft kriminalisiert, aber die gesamte Arbeiterklasse ist das Ziel.

Berlin arbeitet eng mit den Regierungen anderer EU-Staaten zusammen, wie beispielsweise der griechischen Regierung unter der rechten Nea Dimokratia (ND), um die Festung Europa auszubauen und Flüchtlinge abzuschrecken und abzuschieben. In ihrer Vereinbarung zur Bildung einer Koalitionsregierung drohen die Christdemokraten (CDU/CSU) und die Sozialdemokraten (SPD) im Stil der faschistischen Alternative für Deutschland (AfD) mit einer „Verstärkung der Rückführungsoffensive“ und damit, „auch die Herkunftsländer in die Verantwortung zu nehmen“.

In Griechenland sind Flüchtlinge ohne Unterkunft, Nahrung und materielle Hilfe einer katastrophalen Lage ausgesetzt. Die meisten von ihnen leben auf der Straße oder sind seit Jahren in Lagern oder Gefängnissen eingesperrt. Im Oktober 2024 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die rasche Abschiebung eines syrischen Flüchtlings nach Griechenland im Jahr 2018 rechtswidrig war, weil er dort nach seiner Ankunft inhaftiert worden war.

Rassistische Gewalt und Misshandlungen durch die neonazistisch geprägte griechische Polizei gehören für Migranten zum Alltag. Sie werden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet und schikaniert. Darüber hinaus droht Flüchtlingen die Abschiebung in ihre Herkunftsländer, in denen Kriege toben, Armut und Arbeitslosigkeit herrschen oder, wie im Gazastreifen, mit Unterstützung der deutschen Regierung Völkermord begangen wird.

Aufgrund der verheerenden Lage und der menschenunwürdigen Behandlung dort galt in Deutschland in den letzten Jahren ein Abschiebungsstopp nach Griechenland, der jedoch Anfang 2024 aufgehoben wurde. Auf Anfrage von Pro Asyl teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Februar mit, dass Menschen aus bestimmten Herkunftsländern, die angeblich eine „menschenrechtskonforme Unterbringung“ garantieren, nach Griechenland abgeschoben werden sollen. Dies galt zunächst für Staatsangehörige aus Algerien, Bangladesch, Marokko, Pakistan und Tunesien, später auch für Irak und Iran.

Nun sind auch Menschen betroffen, die vor dem israelischen Völkermord in Gaza und der Unterdrückung im Westjordanland fliehen. Das BAMF hat seit dem 9. Januar 2024 Asylanträge von palästinensischen Asylsuchenden aus Gaza unter Verweis auf die „unübersichtliche“ und „schwer einschätzbare“ Lage vor Ort ausgesetzt.

Die Website der Bewegung „Palestine Speaks“ beschreibt den aktuellen Fall eines palästinensischen Flüchtlings aus Gaza:

Der Betroffene wurde während seines Termins bei der Ausländerbehörde in Berlin von der Berliner Polizei festgenommen, in die Abschiebehaft gebracht und mit drei Bundespolizisten in einem Touristenflug über Frankfurt am Main nach Griechenland abgeschoben. Am Flughafen Athen wurde er vier Stunden lang von der griechischen Polizei in Polizeigewahrsam genommen, bevor ihm lediglich ein „Europäisches Reisedokument für die Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehörige“ ausgestellt wurde, das vom Landesamt für Einwanderung Berlin (LEA Berlin) ausgestellt wurde. Anschließend wurde er von der griechischen Polizei ohne weitere Ausweispapiere, ohne Unterkunft, Geld, Essen oder sonstige Unterstützung und ohne Adressen von Anlaufstellen in Athen auf die Straße geworfen.

Das Verfahren gegen die beiden Flüchtlinge, über das am Mittwoch entschieden wird, könnte einen Präzedenzfall für die Abschiebung einer großen Zahl von Palästinensern und anderen Flüchtlingen nach Griechenland schaffen.

Die Gerichte erster Instanz wiesen ihre Berufung mit Begründungen zurück, die weitreichende Auswirkungen auf künftige Asylverfahren haben könnten:

Zwar weist das griechische Aufnahmesystem für anerkannte Schutzberechtigte weiterhin erhebliche Mängel auf, diese führen jedoch nicht generell zu systemischen Mängeln, die für junge, arbeitsfähige und alleinstehende männliche Schutzberechtigte sicherlich nicht vorliegen. Mitglieder dieser Gruppe können die ersten sechs Monate, in denen sie keinen Anspruch auf eine garantierte Mindestsicherung haben, in der Regel durch eigene Initiative bei der Suche nach einer Unterkunft und einer Beschäftigung überbrücken.

Das Bundesverwaltungsgericht muss nun über sogenannte „Tatsachenrevisionen im Asylverfahren betreffend Griechenland“ entscheiden, d. h. es muss die „aktuelle allgemeine asyl- und ausweisungsrelevante Lage im Ausweisungsstaat (hier Griechenland) für die vorgenannte Personengruppe“ beurteilen.

Die rechtliche Argumentation ist perfide. Von Menschen, die zur Gruppe der „gesunden, alleinstehenden jungen männlichen Schutzberechtigten“ gehören – und das ist ein großer Teil der Asylbewerber in Deutschland –, wird erwartet, dass sie sich in Griechenland selbst durchschlagen. Menschenrechte gelten für sie offenbar nicht mehr, sondern nur noch das „Überleben des Stärkeren“.

WSWS-Reporter sprachen mit Teilnehmern der Demonstration gegen Abschiebungen am Samstag.

Mina hielt ein Plakat mit dem Porträt des jungen Palästinensers Ahmad Manasra hoch, der als 13-Jähriger in Ostjerusalem verhaftet wurde. Er habe zehn Jahre in einem israelischen Gefängnis verbracht, sagte Mina. Vor wenigen Tagen sei er freigelassen worden und leide nun unter psychischen Problemen.

Mina mit einem Plakat über Ahmad Manasra, der im Alter von 13 Jahren in Ostjerusalem verhaftet wurde

Sie zeigte sich schockiert über die drohenden Abschiebungen: „Es ist absurd, dass jemand wegen seiner Meinung abgeschoben werden kann. Dann habe ich das Gefühl, dass ich mich nicht mehr frei äußern darf. Dann fühle ich mich hier nicht mehr frei. Man sagt, Deutschland sei ein freies Land, aber wenn so etwas passiert, fühle ich mich unterdrückt.“

Sie glaubt, dass die deutsche Regierung zu diesen Methoden greift, weil „sie Völkermord unterstützt und nichts aus der Vergangenheit gelernt hat“. Auch die jüngste Entscheidung zur Aufrüstung der Bundeswehr hält sie für „völlig verrückt“.

Ein Demonstrant aus Irland, der sich in West Cork in der Palästina-Solidaritätskampagne engagiert, sagte: „Jeder sollte sich gegen diesen Völkermord wehren – insbesondere gegen die Komplizenschaft westlicher imperialistischer Mächte wie der USA und Deutschlands.

Ein irischer Demonstrant mit dem Flugblatt für die Kundgebung „Defend the #Berlin4“

Er plante ebenfalls, an der Kundgebung am Donnerstag teilzunehmen und gegen die Angriffe auf die vier Gaza-Aktivisten zu protestieren, von denen zwei Iren waren. Der Fall erinnerte ihn sofort an die Vereinigten Staaten, wo der Columbia-Student Mahmoud Khalil wegen seiner pro-palästinensischen Ansichten verhaftet wurde.

Er zeigte sich jedoch enttäuscht darüber, dass die Linkspartei in Deutschland keine Bewegung gegen den Völkermord organisiert. WSWS-Reporter diskutierten mit ihm über die Rolle der Linkspartei bei der Unterstützung des Völkermords und des militärischen Aufbaus.

Einige Studenten der Hertie School, einer privaten Wirtschaftshochschule in Berlin, berichteten von repressiven Maßnahmen gegen Völkermordgegner auf ihrem Campus. Sie sahen auch klare Parallelen zu den Angriffen auf internationale Studenten in Amerika.

Oosugi, ein 33-Jähriger, der aus Japan nach Berlin gezogen ist, betonte: „Die Art und Weise, wie Deutschland den Völkermord aktiv unterstützt, ist ziemlich schockierend.“ Viele Menschen seien bereits abgeschoben worden, darunter auch Flüchtlinge aus Gaza. Seiner Ansicht nach könnte die bevorstehende Abschiebung der Berlin4 tatsächlich einen Präzedenzfall schaffen.

„Die Tatsache, dass EU-Bürger, die angeblich das Recht auf Freizügigkeit haben, nun wegen ihrer politischen Ansichten abgeschoben werden, ist wirklich nur einen Schritt davon entfernt, Menschen wegen politischer Aktivitäten zu inhaftieren. Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland das tatsächlich tun wird.“ Die Regierung teste, wie weit sie mit der Unterdrückung gehen könne, bis die deutsche Öffentlichkeit reagiere, sagte er.

In Japan hätten viele Menschen Deutschland zuvor für seine Politik der Erinnerung an die Nazi-Vergangenheit bewundert, doch nun habe sich dies alles als Schein erwiesen, sagte er. „Das internationale Ansehen, das Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg erworben hat, ist völlig zerstört, weil es offen seine Unterstützung für Völkermord bekundet hat“, so Oosugi. Er wies auch mit Besorgnis auf die Militarisierung in Deutschland und Japan und die neue militärische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern hin.

