Der Angriff auf den Iran erinnerte Israel an die Kosten des Krieges. Was wird Netanjahu als Nächstes tun?

Von Mahjoob Zweiri

4. Oktober 2024

Der Angriff auf Israel in dieser Woche sollte das Land warnen. Nach der Zerstörung des Gazastreifens und der Invasion des Libanon könnte Israels nächster Schritt einen weiteren Konflikt im Nahen Osten auslösen.

Von Mahjoob Zweiri

Israelische Soldaten gehen an Panzern vorbei, inmitten grenzüberschreitender Feindseligkeiten zwischen der Hisbollah und Israel, im Norden Israels, 27. September 2024. / Foto: Reuters

Am Dienstag startete der Iran einen Raketenangriff auf Israel, der militärische Einrichtungen im Rahmen einer Operation namens „True Promise 2“ zum Ziel hatte.

Die erste „True Promise“-Operation fand im April statt, nachdem Israel das iranische Konsulat in Damaskus angegriffen hatte.

Die Vereinigten Staaten sagten, dass der Angriff dieser Woche „fast doppelt so umfangreich“ war wie im April, als der Iran fast 200 ballistische Raketen auf verschiedene Städte und Luftwaffenstützpunkte in ganz Israel abfeuerte.

Nach dem Angriff warnte der Iran, dass er im Falle eines Vergeltungsschlags Israels die gesamte israelische Infrastruktur zerstören würde. Der Iran rechtfertigte den Angriff damit, dass Israel im vergangenen Jahr seine eigene Sicherheit, Politik und Stabilität bedroht habe.

Netanjahus Ziele

Die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah und anderer politischer und militärischer Offizieller, die Teil der iranischen Führung waren, deutet darauf hin, dass Israel versucht, das iranische Netzwerk im Nahen Osten zu zerstören.

Darüber hinaus senden Israels aggressive Angriffe auf Hisbollah-Stützpunkte im Südlibanon und die jüngste Invasion des Landes eine klare Botschaft: Nachdem er Gaza zerstört und sein Ziel, die Hamas zu vernichten, nicht erreicht hat, hat Premierminister Benjamin Netanjahu beschlossen, den Krieg auf die Hisbollah auszudehnen. Und die dritte Stufe nach dem Vorgehen gegen die Hisbollah ist der Angriff auf den Iran.

Das iranische Establishment scheint sich Netanyahus dreiteiliger Strategie durchaus bewusst zu sein. Daher muss es Israel angegriffen haben, um diesen Plan, der darauf abzielte, den Nahen Osten neu zu gestalten, wie Netanyahu nach der Ermordung Nasrallahs behauptete, zu durchkreuzen.

Die Angriffe am Dienstag richteten sich gegen Militärstützpunkte, aber die Botschaft des Iran war, dass es eine starke Reaktion geben würde, falls die israelische Regierung Gegenmaßnahmen ergreifen würde. Der Iran sandte auch eine klare Botschaft an die Verbündeten Israels, dass Teheran Vergeltungsmaßnahmen gegen diese Länder ergreifen würde, falls Tel Aviv irgendeine Art von militärischer Unterstützung erhält, um dem Iran zu schaden – eine Botschaft, die sich insbesondere an die Vereinigten Staaten richtete.

Bedrohung durch den Iran

Die entscheidende Frage lautet nun: Wie wird Israel reagieren? Um dies zu beantworten, muss man sich vor Augen halten, dass Netanjahu den Iran in den letzten 20 Jahren als eine zentrale Bedrohung für seine politische und sicherheitspolitische Strategie im Nahen Osten betrachtet hat.

Beamte aus Bahrain, Israel, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten nehmen an der Unterzeichnungszeremonie der Abraham-Abkommen am 15. September 2020 im Weißen Haus in Washington, D.C., teil (Getty Images).

Diese Bedrohungswahrnehmung wurde durch die Weigerung des Iran, Israel anzuerkennen, seine Entscheidung, Widerstandsbewegungen zu unterstützen, und die Herausforderung der militärischen Fähigkeiten Israels durch die Entwicklung von Programmen für ballistische Raketen und Atomwaffen geprägt.

Ein möglicher Konflikt mit dem Iran veranlasste Netanjahu 2020, die Abraham-Abkommen auszuhandeln, was den Abschluss von Vereinbarungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain beinhaltete. Darüber hinaus versuchte Netanjahu, die Ergebnisse der Madrider Friedenskonferenz von 1991 und des Oslo-Prozesses von 1993 zunichte zu machen.

Er versuchte auch, das Projekt des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) aufzulösen. Und in dem Bestreben, die Rolle des Iran im Nahen Osten einzuschränken, hat Netanjahu daran gearbeitet, die Macht und den Einfluss der Hamas und der Hisbollah im Gazastreifen und im Südlibanon zu untergraben.

Aufgrund der oben genannten Bemühungen ist es unwahrscheinlich, dass Israel auf die Angriffe des Iran nicht reagieren wird. Vielleicht sollte die Frage also lauten, wie diese Reaktion aussehen könnte?

Israels Strategie

Israel wird wahrscheinlich versuchen, zwei Hauptziele im Iran zu verfolgen, die Tel Aviv die Legitimität und Unterstützung der Vereinigten Staaten und anderer europäischer Länder verschaffen könnten, und diese Ziele sind die Stützpunkte für ballistische Raketen und die Nuklearanlagen des Iran.

Sollte dieses Szenario eintreten, wird der Iran wahrscheinlich auch reagieren. Und aufgrund des Angriffs auf Israel in dieser Woche hat Teheran sicherlich ein Vergeltungsszenario in Betracht gezogen und die Sicherheit für solche Ziele verstärkt.

Darüber hinaus wird Netanjahu wahrscheinlich Einzelpersonen und Politiker ins Visier nehmen, die mit dem Iran in Verbindung stehen oder vielleicht aus dem Iran selbst stammen. Dies wird der israelischen Öffentlichkeit schnell psychologische Unterstützung bieten und es Netanjahu ermöglichen, einen Teil des politischen Kapitals zurückzugewinnen, das er durch die Nicht-Rettung so vieler Geiseln verloren hat.

Unabhängig von seiner Strategie könnte die Reaktion Israels ein neues Kapitel des Konflikts im Nahen Osten aufschlagen. Allerdings werden die Vereinigten Staaten wahrscheinlich versuchen, eine direkte Intervention vor den Wahlen am 5. November zu vermeiden.

Abschließend sei gesagt, dass Israel und die USA zwar behaupten, der Angriff des Iran sei diese Woche gescheitert, eine solche Haltung jedoch voraussichtlich jegliche Siegesbehauptung des Iran und seiner Verbündeten untergraben wird.

Der Angriff selbst hat Netanjahus Strategie, nach dem Einmarsch im Südlibanon den Iran ins Visier zu nehmen, in Frage gestellt. Diese Art von Angriff wird die Region wahrscheinlich für mehr politische und sicherheitspolitische Unsicherheit und einen Teufelskreis von Angriffen und Gegenangriffen im Nahen Osten öffnen.

Mahjoob Zweiri

Dr. Mahjoob Zweiri ist Professor für Politik des Nahen Ostens und Iran-Experte an der Universität Katar.

