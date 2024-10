https://www.haaretz.com/israel-news/2024-10-02/ty-article/.premium/the-secret-commercial-ties-between-yair-netanyahu-and-far-right-social-network-parler/00000192-4856-d07b-aff3-5ff690880000



Die geheimen geschäftlichen Verbindungen zwischen Yair Netanjahu und dem rechtsextremen sozialen Netzwerk Parler

Von Gur Megiddo

2. Oktober 2024

Aus Dokumenten geht hervor, dass der Sohn des Premierministers als Auftragnehmer von Parlement Technologies, der ehemaligen Muttergesellschaft von Parler, tätig war. Das Netzwerk wurde abgeschaltet, nachdem es Verschwörungstheorien verbreitet und den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeheizt hatte

Aus Unterlagen, die im Rahmen von Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten eingereicht wurden, geht hervor, dass Yair Netanjahu, der Sohn des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, Geschäftsbeziehungen zu einem amerikanischen Unternehmen namens Parlement Technologies unterhielt, der ehemaligen Muttergesellschaft von Parler, einem umstrittenen sozialen Netzwerk, das mit der rechtsextremen Szene in Verbindung steht. Parler ging offline, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass es den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeheizt hatte. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

