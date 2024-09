https://consortiumnews.com/2024/09/04/the-brutal-wish-of-a-failed-israeli-diplomat/



Der brutale Wunsch eines gescheiterten israelischen Diplomaten

Von Ramzy Baroud

Z-Netzwerk

4. September 2024

Hinter Gilad Erdans Hass auf die U.N. steckt mehr als nur die Frustration eines enttäuschten Diplomaten, schreibt Ramzy Baroud.

Gilad Erdan, Israels damaliger UN-Botschafter, zerreißt am 10. Mai eine Seite der UN-Charta, als er vor der Generalversammlung zum Thema „Illegale israelische Aktionen im besetzten Ost-Jerusalem und dem Rest des besetzten palästinensischen Gebietes“ spricht. (UN-Foto/Manuel Elías)

Der ehemalige israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, hat offensichtlich eine unangenehme Erfahrung in der größten internationalen Institution der Welt gemacht [die er letzten Monat verlassen hat].

In einem Interview, das am 20. August in der israelischen Zeitung Maariv veröffentlicht wurde, sagte der verärgerte Gesandte, dass „das UN-Gebäude geschlossen und vom Angesicht der Erde getilgt werden sollte“.

Ob Erdan nun zu dieser Erkenntnis gelangt ist oder nicht, seine aggressive Äußerung deutet darauf hin, dass seine vierjährige Karriere als Israels oberster UN-Diplomat ein Misserfolg war.

In dem Interview äußerte Erdan seinen Wunsch, Chef des Likud, der rechtsgerichteten Partei des derzeitigen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, zu werden. Mit seinen gewalttätigen Äußerungen könnte Erdan an die rechte und rechtsextreme Wählerschaft appellieren, die sich von solcher Gewalt ernährt.

Hinter Erdans Hass auf die UNO steckt jedoch mehr als nur die Frustration eines enttäuschten Diplomaten.

Israel hat eine lange und schwierige Geschichte mit den Vereinten Nationen und anderen mit der UNO verbundenen Institutionen. Im politischen Diskurs Israels werden die Vereinten Nationen als „antisemitische“ Organisation bezeichnet, ein Etikett, das Israelis oft verwenden, wenn ihr Land auch nur die geringste Kritik erfährt.

Israels Beziehung zur UNO ist besonders merkwürdig, weil Israel durch einen UNO-Beschluss gegründet wurde, der seinerseits ein direktes Ergebnis der politischen Intrigen der UNO und des westlichen Drucks war.

Am 29. November 1947 verabschiedete die UNO die Resolution 181, in der die Aufteilung des historischen Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat gefordert wurde. Sie wies den größten Teil des Landes, 56 Prozent, der jüdischen Bevölkerung zu, die damals eine Minderheit war, und den Rest den arabischen Einwohnern Palästinas.

Ad-hoc-Ausschuss für die Palästinafrage bei der Verabschiedung der Resolution über die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat während der zweiten Sitzung der Generalversammlung in Flushing Meadows, New York, November 1947. (UN-Foto/Albert Fox)

Kurz darauf begann die jüdisch-zionistische Führung einen militärischen Feldzug, der den größten Teil Palästinas eroberte und den Großteil der ursprünglichen Bevölkerung ethnisch säuberte.

Israel wurde am 11. Mai 1949 als vollwertiges Mitglied in die UNO aufgenommen, während die einheimischen Palästinenser staatenlos blieben.

Obwohl die Aufnahme Israels in die internationale Organisation von der Annahme der Resolutionen 181 und 194 – über den Status Jerusalems und das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge – abhängig gemacht wurde, blieb Israel dank der starken Unterstützung Washingtons und anderer westlicher Mächte von einer Bestrafung für diese und andere Resolutionen verschont.

Im Juni 1967 wurde der Rest des historischen Palästina erobert. Wieder wurden Hunderttausende von Palästinensern ethnisch gesäubert, und seither leben die verbliebenen Palästinenser unter einem drakonischen System von militärischer Besatzung, Apartheid, Belagerung und einem ständigen Kriegszustand.

Ein israelisches Kanonenboot fährt während des Sechstagekriegs 1967 durch die Straße von Tiran in der Nähe von Sharm El Sheikh, Ägypten. (Israelische Regierung, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Der andauernde israelische Völkermord im Gazastreifen ist der Höhepunkt all der Ungerechtigkeiten, die dem palästinensischen Volk im Laufe der Jahrzehnte zugefügt wurden. Der Krieg hat weder am 7. Oktober 2023 begonnen, noch wird er enden, wenn endlich ein Waffenstillstand ausgerufen wird.

Abgesehen von der Balfour-Erklärung, in der sich Großbritannien im November 1917 verpflichtete, im historischen Palästina einen jüdischen Staat zu errichten, könnte man die UN-Resolution 181, die die Gründung Israels ermöglichte, wohl als den Ursprung allen palästinensischen Leids betrachten.

Im Laufe dieser blutigen, ungerechten Geschichte hat die UNO weder Israel bestraft noch den Palästinensern ihre längst überfällige Gerechtigkeit gewährt. Sie hat es sogar versäumt, eine ihrer späteren Resolutionen, in denen die Unrechtmäßigkeit der israelischen Besetzung Palästinas anerkannt wurde, umzusetzen oder durchzusetzen.

[Zum Thema: Suspendierung Israels von der UNO]

Dennoch greifen die Palästinenser weiterhin auf die UNO zurück, da sie ihre einzige internationale Plattform ist, die Israel und die Welt ständig daran erinnern kann, dass Tel Aviv eine Besatzungsmacht ist und dass internationale und humanitäre Gesetze für die Palästinenser als besetzte Nation gelten müssen.

[So stimmte die Generalversammlung 2012 dafür, Palästina zu einem Beobachterstaat der Vereinten Nationen zu machen, was dem Land den Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof und zu verschiedenen UN-Organisationen ermöglicht.]

Diese Mahnungen wurden in der Vergangenheit häufig in der UN-Generalversammlung und sogar im Sicherheitsrat ausgesprochen, immer zum Missfallen Israels und seiner westlichen Gönner, vor allem der Vereinigten Staaten.

Die letzte solide Rechtsposition wurde durch ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) am 19. Juli formuliert. Nach den Stellungnahmen und Beiträgen von mindestens 52 Ländern und zahllosen Experten kam der IGH zu dem Schluss, dass „die israelische Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands, einschließlich Ostjerusalems, sowie das damit verbundene Siedlungsregime, die Annexion und die Nutzung natürlicher Ressourcen unrechtmäßig sind“.

Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs am 19. Juli, dem Tag, an dem sie ihr Gutachten über die Rechtswidrigkeit der israelischen Politik und Praktiken in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, abgaben. (IGH)

Obwohl die Vereinten Nationen [vor allem wegen des Vetos der USA] nichts dazu beigetragen haben, Israel zur Beendigung seiner Besatzung, zum Abbau illegaler Siedlungen oder zur Achtung der grundlegenden Menschenrechte der Palästinenser zu zwingen, bleibt die internationale Institution eine Quelle der Frustration für Israel.

Seit seiner Gründung auf den Ruinen palästinensischer Häuser hat Israel daran gearbeitet, den Status Palästinas und der palästinensischen Flüchtlinge zu ändern, und den Begriff „Besatzung“ ständig in Frage gestellt. Es hat alles getan, um die Geschichte umzuschreiben, palästinensisches und arabisches Land illegal zu annektieren und illegale Siedlungen zu errichten, als wären sie dauerhafte „Fakten vor Ort“.

Im Jahr 2017 sah es so aus, als ob Israel in seinem Bestreben, die palästinensische Sache ganz zu streichen, erfolgreich war, als Washington Israels betrügerische Ansprüche auf das besetzte Ost-Jerusalem, das Westjordanland und die Golanhöhen anerkannte. Doch die Welt folgte diesem Beispiel nicht, wie das jüngste Urteil des IGH zeigt.

Für die Vereinten Nationen ist Israel nach wie vor eine Besatzungsmacht, die an internationale Gesetze und Normen gebunden ist.

Für die Palästinenser haben diese Tatsachen zwar keine praktische Bedeutung, aber für Israel ist die Position der Vereinten Nationen ein großes Hindernis für sein unverhohlenes Siedlerkolonialprojekt. Und deshalb will Erdan die UNO „vom Angesicht der Erde tilgen“.

Selbst wenn der wütende israelische Diplomat seinen Wunsch erfüllt bekommt, wird dies nichts an der historischen Wahrheit ändern: Israel wird ein Kolonialregime bleiben, und Palästina wird weiterhin Widerstand leisten, bis endlich Gerechtigkeit hergestellt ist.

Dr. Ramzy Baroud ist ein weithin veröffentlichter und übersetzter Autor, ein international syndizierter Kolumnist und Herausgeber von PalestineChronicle.com. Sein neuestes Buch ist The Last Earth: A Palestinian Story (Pluto Press, 2018). Er promovierte in Palästinastudien an der University of Exeter (2015) und war Non-Resident Scholar am Orfalea Center for Global and International Studies, UCSB. Besuchen Sie seine Website.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten können, müssen aber nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

Übersetzt mit Deepl.com

