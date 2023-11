Israel-Palestine live: Israeli forces encircling Al-Shifa hospital as dozens buried in mass grave Meanwhile, deadly Israeli raid in West Bank city kills at least seven

Israel-Palästina live: Israel für „inakzeptablen“ Angriff auf das Al-Shifa-Krankenhaus verurteilt

Israelisches Militär führt Verhöre innerhalb des Krankenhauses durch, durchsucht Räume und zwingt Menschen hinaus

Wichtigste Punkte

Al-Shifa-Arzt: „Die Besatzungsarmee brachte das Grauen

Gaza am Rande des Stromausfalls

Israelische Jets bombardieren südlichen Gazastreifen

Live-Updates

Britisches Parlament stimmt über Waffenstillstand in Gaza ab

vor 2 Minuten

Im britischen Unterhaus ist eine Debatte im Gange, bevor die Abgeordneten im Laufe des Mittwochs über einen Antrag abstimmen, der einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert.

Der Antrag, der von der Schottischen Nationalpartei (SNP) eingebracht wurde, wird die oppositionelle Labour-Partei spalten, deren Vorsitzender Keir Starmer sich weigert, einen Waffenstillstand zu unterstützen.

Starmer und andere hochrangige Mitglieder seines Schattenkabinetts haben einen alternativen Änderungsantrag eingebracht, in dem „tägliche humanitäre Pausen“ gefordert werden.

Fast 70 Abgeordnete der Labour-Partei haben die Forderung nach einem Waffenstillstand unterstützt, was zu Spekulationen geführt hat, dass 19 von ihnen, die in der Labour-Partei Positionen an der vordersten Reihe bekleiden, von diesen Positionen entlassen werden könnten, wenn sie für den Antrag stimmen.

Bei der Vorstellung des Waffenstillstandsantrags würdigte die SNP-Sprecherin Alison Thewliss die langjährige Friedensaktivistin und ehemalige B’Tselem-Vorstandsmitglied Vivian Silver, die bei den Hamas-Angriffen auf Kibbuz-Gemeinden im Süden Israels am 7. Oktober getötet wurde.

„Als der Angriff geschah, führte sie von ihrem sicheren Raum aus eine Diskussion im Radio, bevor das Telefon ausfiel. Sie wurde zu ihren Ansichten über den Frieden im Nahen Osten befragt, und schon damals sagte sie, dass wir darüber reden können, wenn ich überlebe.

„Ihr Mut und ihr Engagement für den Frieden sind das, was wir uns heute Nachmittag anhören sollten.“

Projektion des Waffenstillstands auf das britische Parlamentsgebäude in London (Action Aid)

Projektion des Waffenstillstands auf das britische Parlamentsgebäude in London (Action Aid)

Der Alptraum einer Familie, die in Gaza unter Trümmern begraben ist

vor 54 Minuten

Die anhaltenden Luftangriffe auf den Gazastreifen haben dazu geführt, dass Palästinenser in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt unter Trümmern dahinvegetieren und sterben.

Aber wie fühlt es sich an, unter Trümmern begraben zu sein?

Aseel Mousa von Middle East Eye sprach mit Palästinensern wie Waheed Mousa über ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, als sie nach den israelischen Angriffen auf ihr Viertel unter Trümmern begraben waren.

„Ich wachte entsetzt auf. Ich fand mehr als zwei Drittel meines Körpers unter den Trümmern begraben. Ich dachte, es sei unser Haus, das angegriffen wurde“, sagte Waheed, 55, gegenüber Middle East Eye.

„Einen Moment lang dachte ich, ich läge in einem Grab.“

READ MORE: Der Alptraum einer unter Trümmern begrabenen Familie in Gaza

Palästinenser retten ein verletztes Mädchen aus den Trümmern eines zerstörten Gebäudes nach einem israelischen Luftangriff im Flüchtlingslager Khan Younis im südlichen Gazastreifen, am 7. November 2023 (AP)

Palästinenser retten ein verletztes Mädchen aus den Trümmern eines zerstörten Gebäudes nach einem israelischen Luftangriff im Flüchtlingslager Khan Younis im südlichen Gazastreifen, am 7. November 2023 (AP)

Türkei verlegt Krebspatienten aus Gaza

vor 1 Stunde

Ankara hat am Mittwoch mindestens 40 Krebspatienten und ihre Angehörigen über den Grenzübergang Rafah von Gaza nach Ägypten überführt.

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die türkischen Behörden hätten die Krebspatienten per Flugzeug in die Türkei zurückgebracht, wo sie weiter behandelt werden sollen.

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca besuchte persönlich die ägyptische Stadt Al Arish, um die türkischen Hilfsmaßnahmen zu koordinieren und die Krebspatienten zu treffen.

Update am späten Nachmittag

Vor 1 Stunde

Guten Tag!

Es ist 17:30 Uhr in Gaza, und hier sind die neuesten Informationen über die Fortsetzung der israelischen Bodeninvasion in der palästinensischen Enklave.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs riefen die israelischen Streitkräfte palästinensische Gesundheitsbeamte an und warnten, dass sie beabsichtigten, das Al Shifa-Krankenhaus „innerhalb weniger Minuten“ zu stürmen, nachdem sie den größten medizinischen Komplex des Gazastreifens belagert hatten.

Seitdem haben Ärzte des Al Shifa Krankenhauses gegenüber Middle East Eye erklärt, dass die israelischen Streitkräfte das Krankenhaus in ein „Kriegsgebiet“ verwandelt haben.

Dr. Ahmed Mokhallalati sagte, die Situation innerhalb des Krankenhauses sei „schlimm“, da Tausende von Menschen, die dort Zuflucht suchen, weiterhin Explosionen hören.

„Die israelische Armee hat alle aufgefordert, von den Fenstern wegzugehen, weil sie auf sie schießen“, sagte Mokhallalati am Mittwochmorgen telefonisch gegenüber MEE, fast acht Stunden nachdem die ersten israelischen Soldaten in das Krankenhaus eingedrungen waren.

Auch der Leiter des UNRWA, Philip Lazzarini, erklärte, dass sein Betrieb in Gaza nach wochenlangem israelischem Bombardement kurz vor dem völligen Zusammenbruch stehe.

Das Abwassersystem des Gazastreifens ist nach Regenfällen in der Enklave zusammengebrochen, so dass Teile des belagerten Gebiets von Abwässern überflutet werden, während die Menschen um Zugang zu sauberem Wasser kämpfen und zu dehydrieren drohen.

Außerhalb des Gazastreifens versuchte Katar nach eigenen Angaben, am Mittwoch ein Abkommen zwischen der Hamas und Israel auszuhandeln, das die Freilassung von 50 israelischen Geiseln im Gegenzug für einen dreitägigen Waffenstillstand vorsieht.

Ein Beamter, der mit Reuters sprach, sagte, die Hamas habe dem Abkommen zugestimmt, Israel jedoch nicht.

Im Laufe des Abends werden die britischen Abgeordneten darüber abstimmen, ob das Vereinigte Königreich einen dringenden Waffenstillstand im Gazastreifen befürworten wird. Die Schottische Nationalpartei hat einen Änderungsantrag zur Rede des Königs eingebracht, in dem eine sofortige Waffenruhe im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen gefordert wird. Diese Forderung nach einem Waffenstillstand spaltet jedoch die Mitglieder der oppositionellen Labour-Partei.

WHO-Chef: Israels militärisches Eindringen in das Al-Shifa-Krankenhaus „völlig inakzeptabel

vor 2 Stunden

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte am Mittwoch, Israels militärischer Einmarsch in das Al-Shifa-Krankenhaus sei „völlig inakzeptabel“.

Tedros Ghebreyesus fügte hinzu, dass es in den letzten drei Tagen keine aktuellen Informationen über die Zahl der Toten und Verletzten im Gazastreifen gegeben habe, was eine Bewertung des Funktionierens des Gesundheitssystems erschwere.

Vor dem Beginn des Krieges am 7. Oktober habe es im gesamten Gazastreifen rund 3.500 Krankenhausbetten gegeben, heute seien es etwa 1.400.

Israelische Streitkräfte haben al-Shifa in ein „Kriegsgebiet“ verwandelt, so ein Arzt aus dem Krankenhaus gegenüber MEE

vor 2 Stunden

Ein Arzt, der sich während einer israelischen Razzia im al-Shifa-Krankenhaus aufhielt, sagte gegenüber Middle East Eye, die medizinische Einrichtung sei in ein „Kriegsgebiet“ verwandelt worden.

Dr. Ahmed Mokhallalati sagte, die Situation innerhalb des Krankenhauses sei „schlimm“, da Tausende von Menschen, die dort Zuflucht suchen, weiterhin Explosionen hören.

„Die israelische Armee hat alle aufgefordert, von den Fenstern wegzugehen, weil sie auf sie schießen“, sagte Mokhallalati am Mittwochmorgen telefonisch gegenüber MEE, fast acht Stunden nachdem die ersten israelischen Soldaten in das Krankenhaus eingedrungen waren.

„Bis jetzt ist es wie ein Kriegsgebiet im Krankenhaus, das bereits unter einem Mangel an Vorräten, Wasser, Lebensmitteln, Strom und allem leidet. Das gesamte Krankenhaus hat keine grundlegenden Hygieneartikel… jeder sollte uns helfen, die Patienten zu schützen“, fügte er hinzu.

„Man merkt, dass die Schießerei nur von einer Seite ausgeht, und es wird immer schlimmer.

„Da es an Hygiene, Ressourcen und Vorräten mangelt, können wir den verwundeten Patienten nicht helfen – alles, was wir tun, wird sie weiter verletzen.“

Ärzte befürchten, dass die angeschlagenen Krankenhäuser im Libanon bei einer Eskalation des Krieges zusammenbrechen könnten

vor 2 Stunden

Ärzte im Südlibanon haben die Befürchtung geäußert, dass die bereits angeschlagenen Krankenhäuser zusammenbrechen könnten, wenn der Krieg eskaliert.

„In den letzten Monaten mussten wir bereits 51 Menschen behandeln, die durch Explosionen verwundet wurden. Siebzehn von ihnen sind gestorben oder tot eingetroffen. Wenn es noch mehr werden, sind wir überfordert“, sagte Dr. Mounes Klakesh gegenüber Reuters.

Klakesh, Leiter des Marjayoun-Krankenhauses im Südlibanon, sagte, dass es fast 300 000 Menschen in der Region versorgt. Es verfügt über 14 Notfallbetten und hat Probleme mit dem Betrieb, weil es an Personal und vor allem an Treibstoff mangelt.

Das Krankenhaus läuft 20 Stunden am Tag mit Generatoren und muss bis zu 20.000 Dollar pro Monat für den Treibstoff bezahlen.

„Von diesem Geld kommt nichts mehr von der Regierung. Wir sind auf die Mittel angewiesen, die dem Krankenhaus von Woche zu Woche zur Verfügung stehen“, so Klakesh.

Dutzende weiterer öffentlicher Krankenhäuser befinden sich in einer ähnlich prekären Lage. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Libanon im Jahr 2019 waren sie kaum in der Lage, in Friedenszeiten zurechtzukommen.

Nun stürzt der eskalierende Konflikt an der Südgrenze zu Israel den Gesundheitssektor in eine neue Krise.

Filmaufnahmen zeigen, wie israelische Panzer das Al-Shifa-Krankenhaus umzingeln

vor 3 Stunden

Al Jazeera Arabic veröffentlichte am Mittwoch Videoaufnahmen, die zeigen, wie israelische Panzer das al-Shifa-Krankenhaus während einer israelischen Razzia umzingeln.

Ärzte und Journalisten, die sich in dem Krankenhaus aufhalten, berichten, sie hätten scharfe Schüsse und Explosionen gesehen und gehört.

Viele Gebäude des Krankenhauses wurden bei der Razzia beschädigt, das Medikamentenlager wurde zerstört.

Gebäude des Al-Shifa-Krankenhauses bei israelischer Razzia beschädigt

Vor 3 Stunden

Dr. Mohammed Abu Silmeyya, der Generaldirektor des Al-Shifa-Krankenhauses, sagt, dass das israelische Militär noch immer das Krankenhaus stürmt, einschließlich der Apotheke, des Operationssaals und der Röntgenabteilung.

„Viele Gebäude des Krankenhauses wurden teilweise oder vollständig beschädigt, und die israelischen Streitkräfte schießen wahllos mit scharfen Waffen“, sagte er.

Er sagte auch, dass das Krankenhaus immer noch ohne Strom und Wasser ist.

Ismail al-Ghoul, ein Journalist, der sich im al-Shifa-Krankenhaus aufhält, sagte gegenüber Al Jazeera Arabic, dass das Krankenhaus infolge der israelischen Razzia nicht mehr funktioniere und dass unter den Palästinensern, die dort Schutz suchen, große Angst herrsche.

Katar bemüht sich um Freilassung von 50 zivilen israelischen Geiseln im Gegenzug für dreitägigen Waffenstillstand

vor 3 Stunden

Katarische Vermittler haben am Mittwoch versucht, ein Abkommen zwischen der Hamas und Israel auszuhandeln, das die Freilassung von rund 50 zivilen Geiseln aus dem Gazastreifen im Gegenzug für einen dreitägigen Waffenstillstand vorsieht, sagte ein mit den Verhandlungen vertrauter Beamter gegenüber Reuters.

Das diskutierte und mit den USA abgestimmte Abkommen sieht auch vor, dass Israel einige palästinensische Frauen und Kinder aus israelischen Gefängnissen freilässt und die Menge an humanitärer Hilfe, die in den Gazastreifen gelangen darf, erhöht, so der Beamte.

Die Hamas hat den Grundzügen dieses Abkommens zugestimmt, Israel jedoch nicht, und es verhandelt noch, so der Beamte.

Es ist nicht bekannt, wie viele palästinensische Frauen und Kinder Israel im Rahmen der zur Diskussion stehenden Vereinbarung aus seinen Gefängnissen freilassen würde.

Eine umfassendere Freilassung aller Geiseln stehe derzeit nicht zur Diskussion, sagte der Beamte.

Von israelischer Seite gab es keine unmittelbare Reaktion, da die israelische Regierung es bisher abgelehnt hat, sich zu den Geiselverhandlungen zu äußern.

Der israelische Minister Benny Gantz, der dem Kriegskabinett angehört, sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz: „Selbst wenn wir eine Kampfpause einlegen müssen, um unsere Geiseln zurückzubringen, werden wir die Kämpfe und den Krieg nicht beenden, bis wir unsere Ziele erreicht haben.“

Auf die Frage, was den Geisel-Deal behindert, lehnte Gantz es ab, Einzelheiten zu nennen.

Spanischer Premierminister fordert Israel auf, das „wahllose Töten von Palästinensern“ in Gaza zu beenden

vor 3 Stunden

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat am Mittwoch in seiner Antrittsrede vor der Abgeordnetenkammer einen „sofortigen Waffenstillstand“ im Gazastreifen gefordert und Israel aufgefordert, das „wahllose Töten von Palästinensern“ zu beenden.

„Wir fordern von Israel einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und die strikte Einhaltung des humanitären Völkerrechts, das heute eindeutig nicht respektiert wird“, sagte er.

„Es besteht kein Zweifel, dass wir mit Israel in der Ablehnung und in der Reaktion auf den Terroranschlag, den dieses Land im Oktober erlitten hat, auf einer Linie liegen… wir fordern die sofortige Freilassung der Geiseln. Aber mit der gleichen Klarheit lehnen wir die wahllose Tötung von Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland ab“, fügte er hinzu.

Islamischer Dschihad hat nach eigenen Angaben eine israelische Drohne abgeschossen

vor 4 Stunden

Die Gruppe Islamischer Dschihad erklärte am Mittwoch, sie habe eine israelische Drohne im Gazastreifen abgeschossen.

„Wir haben eine zionistische [israelische] Skylark-Drohne abgeschossen und die Kontrolle über sie übernommen“, erklärten die al-Quds-Brigaden des Islamischen Dschihad.

Palästinenser bergen nach israelischem Bombenangriff Überlebende unter den Trümmern

vor 4 Stunden

Palästinensische Zivilisten und Freiwillige waren gezwungen, nach dem israelischen Bombenangriff die Leichen von Überlebenden und Toten unter den Trümmern zu bergen.

Die Rettungsdienste haben ihre Arbeit weitgehend eingestellt, da Israel die Versorgung der belagerten Enklave mit Treibstoff eingestellt hat und schwere Bombardierungen mindestens 55 Krankenwagen zerstört haben.

Raketeneinschlag auf Autobahn in der israelischen Stadt Aschklon, keine Verletzten

vor 4 Stunden

Eine Rakete ist auf der Autobahn in der südisraelischen Stadt Aschklon eingeschlagen, berichteten israelische Medien am Mittwoch.

Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Unrwa-Chef: „Gesamte Operation am Rande des Zusammenbruchs

vor 4 Stunden

Phillips Lazzarini, der Chef der Unwa-Agentur der Vereinten Nationen, sagte am Mittwoch: „Unsere gesamte Operation steht jetzt am Rande des Zusammenbruchs.

„Bis zum Ende des heutigen Tages werden etwa 70 Prozent der Bevölkerung in Gaza keinen Zugang zu sauberem Wasser haben“, fügte er hinzu.

„Nur Treibstoff für Lastwagen zu haben, wird keine Leben mehr retten. Länger zu warten, wird Leben kosten.“

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …