Der Gazastreifen ist bereits besetzt: Die zwei Gazas, die Israel nicht trennen kann

von Ramzy Baroud

14. November 2023

Die laufenden Diskussionen über Israels militärische Ziele im Gazastreifen konzentrieren sich weitgehend darauf, ob der Siedlerkolonialstaat eine lange oder eine kurzfristige militärische Wiederbesetzung des Streifens plant. Die Israelis selbst heizen diese Diskussion an: 41 Prozent von ihnen wollen den Gazastreifen nach dem Krieg verlassen, 44 Prozent wollen, dass er unter israelischer Kontrolle bleibt.

Diese Zahlen wurden in einer israelischen Meinungsumfrage des Lazar-Instituts ermittelt, die am vergangenen Freitag von Maariv veröffentlicht wurde. Sie spiegeln eine echte Verwirrung über den rechtlichen Status des Gazastreifens wider, sogar in den Köpfen der Israelis selbst.

In Wahrheit war und ist Israel die Besatzungsmacht im Gazastreifen und im übrigen Palästina, trotz des „Abzugs“ aus der kleinen und verarmten Enklave im September 2005. Damals waren die Israelis davon überzeugt, dass sie den Gazastreifen nicht mehr besetzen und daher auch nicht mehr für ihn verantwortlich sind. Die Verantwortung eines Besatzungsstaates für das Land und die Menschen unter Besatzung ist im Völkerrecht, insbesondere in der Vierten Genfer Konvention, eindeutig geregelt.

Aber die Israelis lagen und liegen falsch, auch wenn Tel Aviv am 21. September 2005, dem letzten Tag der Verlegung, den Gazastreifen zum „fremden Territorium“ erklärte. Fast genau zwei Jahre später wurde dieses vermeintliche „fremde Gebiet“ zum „feindlichen Gebiet“ erklärt und damit dem Zorn des israelischen Militärs ausgesetzt, sollte es die israelische Souveränität nicht respektieren und eine Bedrohung für Israels nominelle Südgrenze darstellen.

Das Völkerrecht ist jedoch nicht an israelische Definitionen gebunden. Die UNO hat wiederholt erklärt, dass der Gazastreifen ein besetztes Gebiet bleibt. Außerdem sind die Zäune und Mauern, die den Gazastreifen von Israel trennen, keine international definierten Grenzen, wie sie im Waffenstillstandsabkommen von 1949 zwischen Israel, Ägypten und anderen arabischen Ländern nach der ethnischen Säuberung Palästinas im Jahr 1948 festgelegt wurden.

Die hitzigen israelischen Diskussionen über die Besetzung oder Nichtbesetzung des Gazastreifens nach dem Krieg sind also hinfällig; der Gazastreifen wurde nie von der Besetzung befreit und kann daher nicht „wiederbesetzt“ werden.

Ob Israel diese offensichtliche Logik akzeptiert oder nicht, spielt keine Rolle, denn es sind die internationalen Rechtsinstitutionen, namentlich die UNO, der IGH und andere, die die Autorität und Verantwortung haben, solche Schlussfolgerungen zu ziehen und durchzusetzen. Dennoch muss Israel an einige dringende Angelegenheiten erinnert werden.

Zunächst einmal wird die Wiederaufnahme der Belagerung des Gazastreifens wie üblich die Probleme Israels nicht lösen. Schließlich war es die hermetische Belagerung – bei der die Palästinenser „auf Diät gesetzt“ wurden, aber nicht verhungern durften, wie der ranghohe israelische Regierungsberater Dov Weisglass 2006 sagte -, die den Hauptgrund für die Notwendigkeit des Widerstands im Gazastreifen gegen die Besatzung lieferte. Darüber hinaus war es genau dieser Widerstand, der Israel dazu zwang, sich aus den bewohnten Gebieten des Gazastreifens zurückzuziehen, was zu der drakonischen Belagerung führte, die seit fast 17 Jahren andauert.

Diese Fakten werden von den Mainstream-Medien in der Regel übersehen, weil sie die israelische Darstellung des Krieges unnötig stören. In den westlichen Medien ist es beispielsweise üblich, den September 2005 – obwohl hier „Verlegung“ als „Rückzug“ aufgefasst wird – und den 7. Oktober 2023 sowie den Angriff der Hamas auf Südisrael als die wichtigsten Daten und Ereignisse hervorzuheben, die bei der Erörterung der Lage in Gaza Beachtung verdienen. Während der erste Termin zur Entlastung Israels herangezogen wird, wird der zweite zur Beschuldigung der Palästinenser verwendet.

Doch weder die Palästinenser noch jeder, der sich für den wahren Kontext dieses Krieges interessiert, sollte sich an diese Logik gebunden fühlen.

Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass die Mehrheit der Palästinenser in Gaza Nachkommen von Flüchtlingen sind, die 1948 aus ihren Häusern und Dörfern im heutigen Israel vertrieben wurden. Sie sehen sich zu Recht weiterhin als Flüchtlinge, die Anspruch auf das in der UN-Resolution 194 verankerte Recht auf Rückkehr haben.

Ein weiteres erinnerungswürdiges Datum ist der Juni 1967, als Israel den Rest des historischen Palästina besetzte: Ost-Jerusalem, das Westjordanland und den Gaza-Streifen. Dies ist nach wie vor ein entscheidender Meilenstein, da er einen weltbewegenden historischen Wandel in Israels Beziehung zu den Palästinensern bedeutete, die sowohl Opfer des israelischen Siedlerkolonialismus als auch der militärischen Besetzung wurden.

Die israelische Militärbesatzung leitete eine neue Form des Volkswiderstands in Palästina ein, bei der gewöhnliche, unterdrückte Palästinenser täglich mit israelischen Soldaten konfrontiert wurden. Die Mittel dieses Widerstands waren von 1967 bis 2005 vor allem ziviler Ungehorsam, Volksstreiks, Massenproteste und Steinwürfe. Dennoch reichte dies aus, um das israelische Militär aus dem Gazastreifen zu vertreiben und damit die alltägliche Überwachung des Streifens zu beenden und eine neue Phase der militärischen Besetzung einzuleiten.

Am letzten Tag des israelischen Abzugs gingen Zehntausende von Palästinensern kurz nach Mitternacht im Zentrum des Gazastreifens auf die Straße, um sich den israelischen Soldaten entgegenzustellen, als diese den letzten Militärstützpunkt östlich des Bureij-Gebiets räumten. Ohne vorherige Koordination wollten die Jugendlichen aus dem Gazastreifen der israelischen Armee die Botschaft übermitteln, dass sie im Gazastreifen nicht willkommen sind, auch nicht in den letzten Stunden des Rückzugs.

Die Israelis sollten über diese Geschichte nachdenken. Sie sollten sich auch daran erinnern, dass die israelische Flucht aus dem Gazastreifen – unter der Führung eines berüchtigten Armeegenerals, des damaligen Premierministers Ariel Sharon – stattfand, als die Palästinenser keine Armee und nur wenige Waffen hatten. Ihr bewaffneter Widerstand bestand zumeist aus schlecht organisierten Milizen, die von der Wut Hunderttausender verärgerter, besetzter und unterdrückter Menschen unterstützt wurden.

Wenn Israel in den Gazastreifen zurückkehrt, um dort zu bleiben, wird die Herausforderung, den rebellischen Streifen zu regieren, noch viel schwieriger sein. Die Bevölkerung des Gazastreifens hat seit 2005 exponentiell zugenommen. Außerdem verfügt die schwächste der kämpfenden Gruppen im Gazastreifen über Tausende von Männern, die bereit sind, zu kämpfen und zu sterben, um die Israelis fernzuhalten.

Noch wichtiger ist, dass Israel es nicht geschafft hat, einen Gaza-Streifen zu regieren, obwohl es das seit fast vier Jahrzehnten versucht hat. Sollte es sich törichterweise zu einer Rückkehr entschließen, müsste es sich mit zwei Gazas auseinandersetzen, einer trotzigen und ermächtigten Bevölkerung über der Erde und Zehntausenden von Kämpfern unter der Erde.

Die Wahrheit ist, dass Israel in Gaza keine militärische Option hat, und diejenigen, die jede militärische Strategie unterstützen, die Tel Aviv im Sinn hat, machen sich ebenfalls etwas vor. Die einzige Lösung für den Gazastreifen ist dieselbe wie für das übrige besetzte Palästina: eine klare Einsicht, dass das eigentliche Problem nicht „palästinensischer Terrorismus“ oder „Militanz“ ist, sondern die israelische militärische Besatzung, Apartheid und unerbittliche Belagerung.

Wenn Israel seine illegalen Handlungen in Palästina nicht beendet, was zu Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit für das palästinensische Volk führt, wird der legitime Widerstand in all seinen Formen unvermindert weitergehen.

