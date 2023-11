https://www.middleeastmonitor.com/20231114-nothing-about-israels-existence-and-actions-point-towards-legitimacy/

Nichts an Israels Existenz und Handlungen deutet auf Legitimität hin

von Ramona Wadi

14. November 2023

Israels Heuchelei kennt keine Grenzen. Premierminister Benjamin Netanjahu rät seinen Ministern, auf die Terminologie zu achten, die sie verwenden, wenn sie das koloniale Massaker in Gaza kommentieren, um Israels sogenannte internationale Legitimität zu schützen.

„Jedes Wort hat eine Bedeutung, wenn es um Diplomatie geht. Wenn Sie es nicht wissen, sprechen Sie nicht“, mahnte Netanjahu während einer Kabinettssitzung am Sonntag. „Wir müssen sensibel sein.“ Für die internationale Diplomatie, natürlich, nicht für die Palästinenser. Nur um das israelische Narrativ zu verdeutlichen.

„Wir sind dabei, die Nakba des Gazastreifens auszurollen“, so bezeichnete der israelische Landwirtschaftsminister Avi Dichter am vergangenen Samstag die gegenwärtige koloniale ethnische Säuberung und den „Lehrbuchfall von Völkermord“ in Gaza.

Der Kommentar, der die meiste Aufmerksamkeit in den Medien auf sich zog, war der Vorschlag des Ministers für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, dass Israel den Gazastreifen „atomisieren“ sollte. Neben diesem unbeabsichtigten Eingeständnis, dass Israel über Atomwaffen verfügt – ein Thema, das seit Jahren von diplomatischen Zweideutigkeiten umhüllt ist – befürwortete Eliyahu weiterhin ethnische Säuberungen, sprach sich gegen humanitäre Hilfe für die Palästinenser aus, befürwortete die Kolonisierung des Gazastreifens und den Wiederaufbau der dortigen Siedlungen und schlug vor, dass die Palästinenser „nach Irland oder in die Wüste gehen können: „Die Monster in Gaza sollten selbst eine Lösung finden“.

Die Reaktion auf Eliyahus Äußerungen war ebenfalls eine Abweichung. Oppositionsführer Yair Lapid bezeichnete sie als „entsetzlich und wahnsinnig“. Verteidigungsminister Yoav Gallant brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass „dies nicht die Leute sind, die für Israels Sicherheit verantwortlich sind.“ Unterdessen behauptete Netanjahu, allen Beweisen für Israels jüngste Gewalttat widersprechend, dass „Israel und die IDF nach den höchsten Standards des Völkerrechts handeln, um Schaden von unbeteiligten Menschen abzuwenden, und wir werden das bis zum Sieg fortsetzen.“

In der Zwischenzeit haben die höchsten Standards des internationalen Rechts, wie sie von Israel ausgelegt werden, bereits über 11.000 Palästinenser in Gaza ermordet. Fünf Wochen, nachdem Israel begonnen hat, den Gazastreifen unaufhörlich zu bombardieren, ist die internationale Gemeinschaft uneins über Waffenstillstände und humanitäre Pausen, während US-Präsident Joe Biden die Zerstörung der Krankenhäuser im Gazastreifen „der anderen Mannschaft“, d. h. der Hamas, anlastet. Das angebliche Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, ist nach wie vor ein starkes Argument innerhalb der internationalen Gemeinschaft.

Die internationale Legitimität des Apartheidstaates hätte schon vor langer Zeit zerbrechen müssen. In der Tat hätte er niemals anerkannt werden dürfen. Wie Netanjahu sagte, hat in der Diplomatie jedes Wort eine Bedeutung, und Israel möchte lieber keine weitere Prüfung riskieren, obwohl die internationale Gemeinschaft allgemein der Meinung ist, dass die Hamas zerstört werden sollte, und in der Zwischenzeit grünes Licht für die Ermordung Tausender palästinensischer Zivilisten gegeben hat.

Trotz der Kriegsverbrechen, die Israel begangen hat, ist es bisher nur mit relativ milden Tadel bedacht worden. Wenige Tage vor den Massakern, die Israel im Gazastreifen anrichtete, unterzeichnete Deutschland mit dem Siedlerkolonialstaat einen Vertrag über das Raketenabwehrsystem Arrow 3. Gallant beschrieb das Geschäft so: „Nur 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs reichen sich Israel und Deutschland heute die Hände, um eine sicherere Zukunft zu schaffen.“

Eine „sicherere Zukunft“, die auf der ethnischen Säuberung der palästinensischen Bevölkerung aufbaut – die als erste die israelischen Waffen im Einsatz zu spüren bekommt – ist weder logisch noch legitim. In der Tat deutet nichts an Israels Existenz und Handlungen auf Legitimität hin. Vom „jüdischen Terrorismus“, der den Weg zu seiner Gründung ebnete, bis hin zu den Massakern an Palästinensern in den vergangenen Jahren hat sich Israel auf unkontrollierte Gewalt und Lügen sowie auf die Missachtung internationaler Gesetze und Konventionen gestützt. Damit Israel jedoch seine internationale Legitimität verliert, muss die internationale Gemeinschaft ihre eigene Mitschuld an all dem erkennen und der Möglichkeit des Schurkenstaates, ungestraft zu handeln, ein Ende setzen.

