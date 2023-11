https://www.palestinechronicle.com/what-we-are-doing-in-gaza-we-can-do-in-beirut-israel-threatens-lebanon/#

Der Gazastreifen wird von neuen Massakern der israelischen Armee heimgesucht. (Foto: via Social Media)

Notiz aus Gaza

Menschliche Schutzschilde und Verbluten, aber „Danke Onkel, uns geht es gut“ – Eine Nachricht aus Gaza

12. November 2023 Artikel, Reportagen

Von Palästina-Chronik-Mitarbeitern

Ramzy Baroud, Redakteur des Palestine Chronicle, versuchte verzweifelt, seine Familie im Flüchtlingslager Shati im Norden des Gazastreifens zu erreichen und erhielt diese Nachricht von einer jungen Verwandten.

W.I.B. übermittelte eine Nachricht ihres Vaters, Ramsys Cousin, der derzeit mit seiner Familie im Shifa-Krankenhaus in Gaza festsitzt.

Im Laufe des Krieges hat diese Familie viele ihrer Mitglieder verloren: Tote, Verwundete und Vermisste.

Dies ist ihre Botschaft:

„Assalamu alaikum, wie geht es dir, Onkel? Was gibt es Neues bei dir? Bitte versichere uns, dass es dir gut geht. Wie geht es der Familie? So Gott will, geht es ihnen gut.

„Onkel, ich habe gerade mit meinem Vater gesprochen und Gott sei Dank ist alles in Ordnung.

„Er lässt uns grüßen. Ich habe ihm gesagt, dass Onkel Abu Sami versucht hat, ihn zu erreichen. Er versucht, dich auf jede erdenkliche Weise zu erreichen, und auch er schickt dir seine Salaams.

„Mein Vater lässt dich grüßen und versichert dir, dass es allen gut geht und sie nur deine Gebete wollen.

„Sie sind immer noch im Shifa-Krankenhaus, zusammen mit meiner verletzten Mutter, unter Belagerung.

„Inshallah wird alles gut werden.

„Der Rest der Familie ist an zu vielen Orten getrennt. Mein jüngster Bruder Abed und seine Familie werden von den israelischen Soldaten als menschliche Schutzschilde benutzt. Inshallah wird alles gut werden.

„Und meine Schwester Somaya ist im UNDP-Gebäude untergebracht. Gestern wurden sie von einer israelischen Granate getroffen.

„Alle drei Söhne meiner Tante wurden getötet. 60 weitere wurden verwundet. Sie bluten alle, und der Krankenwagen kann sie nicht erreichen. Sie sind immer noch unter Belagerung.

„Allah sei Dank. So Gott will, wird dieses Elend ein Ende haben.

„Danke, Onkel. Wir wünschen uns Sicherheit für alle.

„Möge Allah die Seelen der Märtyrer segnen und die Verwundeten heilen.

„Ich wollte euch nur beruhigen und die Grüße meines Vaters übermitteln.“

(Die Palästina-Chronik)



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …