In der Ukraine kämpfen Söldner für Geld und nicht für Freiheit Josef Estermann

Hunderte Veteranen des kolumbischen Drogenkriegs ergänzen das ukrainische Militär. Sie verdienen achtmal mehr als zu Hause.

Kolumbianischer Söldner © newarab

Nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine rekrutiert ausländische Söldner, um den Bestand der Armeen aufzustocken, wenn auch in wohl geringerem Ausmass. Eine Recherche von Antoly Kurmanaev und Isayen Herrera in der «New York Times» hat zum Teil schockierende Augenzeugenberichte von kolumbianischen Kämpfern an der Front in der Ukraine und Berichte von Angehörigen in Kolumbien an den Tag gebracht. Da es sich um geheime Operationen handelt, bleibt vieles im Dunkeln, aber aufgrund der Auswertung von Interviews mit Beteiligten, Audio- und Textnachrichten dürften im Schnitt ständig hundert Kämpfer aus Kolumbien an der Kriegsfront in der Ukraine stehen.

Während sich Freiwillige aus dem Westen dem Kampf der ukrainischen Armee gegen den Feind aus dem Osten aus moralischer Überzeugung, Abenteuerlust oder Hass auf Russland anschlossen, zeigen die kolumbianischen Kämpfer ein anderes Motiv. Dieses ist rein ökonomisch. Viele der interviewten Kolumbianer wussten zuvor nicht einmal, wo sich die Ukraine befindet und worum es in diesem Krieg überhaupt geht.

Die Not hat sie zu diesem Schritt bewogen, sei es, dass die Bank das eigene Haus zu pfänden droht, weil die Familie die Hypothek nicht mehr aufbringen kann. Sei es, dass jemand wegen einer unerwarteten Operation mittelos geworden ist. Meistens aber einfach aus dem Grund, dass für einen Veteranen der kolumbianischen Armee die monatliche Rente von 400 bis 600 Dollar einfach nicht zum Leben reicht.Weiterlesen bein infosperber.ch

