The largest Palestine protest in U.S. history shuts down the streets of D.C. – Mondoweiss On Saturday, hundreds of thousands gathered in Washington, D.C., to demand a ceasefire in Gaza. Organizers estimate 300,000 people attended the rally and march, easily making the largest demonstration for Palestine in United States history. Protesters gathered in Freedom Plaza, where organizers delivered speeches and led chants in support of Gaza, before marching to The White House.

Nationaler Marsch auf Washington: Freies Palästina, 4. November 2023. (Foto: Laura Albast)

Schätzungsweise 300.000 Demonstranten haben beim größten Palästina-Protest in der Geschichte der Vereinigten Staaten die Straßen von D.C. blockiert und einen Waffenstillstand und ein Ende des Völkermords in Gaza gefordert.

Der größte Palästina-Protest in der Geschichte der USA legt die Straßen von D.C. lahm

Von Michael Arria

5. November 2023

Nationaler Marsch auf Washington: Befreiung Palästinas, 4. November 2023. Die Demonstranten erreichen das Weiße Haus und tragen Transparente und Plakate mit der Aufschrift „Völkermord Joe“ und „Free Palestine“.

Am Samstag versammelten sich Hunderttausende in Washington, D.C., um einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern. Nach Schätzungen der Organisatoren nahmen 300.000 Menschen an der Kundgebung und dem Marsch teil, was die größte Demonstration für Palästina in der Geschichte der Vereinigten Staaten darstellt.

Die Demonstranten versammelten sich auf der Freedom Plaza, wo die Organisatoren Reden hielten und Sprechchöre zur Unterstützung des Gazastreifens anstimmten, bevor sie zum Weißen Haus marschierten. Die Veranstaltung wurde von einer Koalition von Organisationen organisiert, darunter die Palästinensische Jugendbewegung, ANSWER Coalition, American Muslim Alliance, The People’s Forum, National Students for Justice in Palestine, Al-Awda: The Palestine Right to Return Coalition, U.S. Palestinian Community Network, U.S. Campaign for Palestinian Rights und Maryland2Palestine, und wurde von über 500 Organisationen unterstützt, die Gerechtigkeitsbewegungen in den gesamten Vereinigten Staaten vertreten. An der Westküste fand eine weitere Kundgebung in San Francisco statt, an der schätzungsweise 50.000 Menschen teilnahmen.

„In den letzten vier Wochen haben wir miterlebt, wie die israelische Besatzung mit voller Unterstützung der Biden-Regierung unser Volk in Gaza abschlachtet. Dieses Massaker muss heute ein Ende haben, und wir sind hier, um sicherzustellen, dass Israel und seine Partner beim Völkermord zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Yara Shoufani von der Palästinensischen Jugendbewegung.

Bannerwerbung für den Nationalen Marsch auf Washington am 4. November in Solidarität mit Palästina.

Nationaler Marsch auf Washington: Freies Palästina, 4. November 2023. Die Demonstranten tragen Transparente mit der Aufschrift „Palestinian Feminist Collective“ und „Honor the Martyrs of Palestine“.

Nationaler Marsch auf Washington: Freies Palästina, 4. November 2023. (Foto: Laura Albast)

Bevor der Marsch zum Weißen Haus führte, sprachen die Redner fast drei Stunden lang zu den zahlreichen Teilnehmern. Zu den Rednern gehörten die Anwältin und Aktivistin Noura Erakat, der Schriftsteller, Dichter und Mondoweiss-Kulturredakteur Mohammed El-Kurd, der Historiker und Autor Vijay Prashad, Vertreter des Palestinian Feminist Collective, denen sich die Schauspielerin Susan Sarandon anschloss, studentische Aktivisten aus den gesamten USA sowie Vertreter führender palästinensischer, arabischer, muslimischer, schwarzer, indigener und anderer Organisationen, die den Marsch unterstützen.

„Uns eint unser Engagement für die Menschlichkeit, unsere absolute Weigerung, zuzulassen, dass die westlichen Mächte und Israel sie unter ihrem verwerflichen Streben nach Reichtum und Privilegien begraben“, sagte Erakat der Menge.

Breakthrough News übertrug die Kundgebung in voller Länge live:

„Sie sagten mir, ich solle recherchieren, es sei zu komplex, ich solle schweigen“, sagte der Rapper Macklemore auf der Kundgebung. „In den letzten drei Wochen bin ich zurückgegangen und habe recherchiert, ich weiß nicht alles, aber ich weiß genug, um zu wissen, dass dies ein Völkermord ist.“



Israel hat den Gazastreifen seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober unerbittlich belagert und dabei fast 10.000 palästinensische Zivilisten getötet (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts). Die meisten Todesopfer waren Kinder.

Viele beschuldigten die derzeitige Regierung, Israels Verbrechen zu unterstützen. „BIDEN BIDEN YOU CAN’T HIDE, WE CHARGE YOU WITH GENOCIDE“ (BIDEN BIDEN, du kannst dich nicht verstecken, wir klagen dich des Völkermords an) war einer der häufigsten Rufe, und mehrere Redner spielten darauf an, dass die Unterstützung der Demokraten aufgrund der Situation schwindet. Eine aktuelle Umfrage des Arab American Institute ergab, dass die Unterstützung für Biden von 74 % im Jahr 2020 auf nur noch 17 % gesunken ist.

Luftaufnahme des National March on Washington: Freies Palästina, 4. November 2023.

Nationaler Marsch auf Washington: Befreiung Palästinas, 4. November 2023. (Foto: Adrian A)

„Ich bin hier, weil ich nicht einverstanden bin mit dem, was die USA tun, und mit der Tatsache, dass wir mitschuldig sind“, sagte Emily, eine Demonstrantin, die in D.C. lebt, gegenüber Mondoweiss.

„Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie die Bewegung wächst und wie groß sie geworden ist. Ich arbeite seit 15 Jahren an Themen der Palästina-Solidarität, und es war sehr ermutigend, all die verschiedenen Aktionen zu sehen.“

Draufsicht auf den National March on Washington: Free Palestine, mit einer riesigen palästinensischen Flagge, die durch die Menge getragen wird. 4. November 2023.

Nationaler Marsch auf Washington: Freies Palästina, 4. November 2023. (Foto: Adrian A)

Aya, eine palästinensische Demonstrantin, die aus Toronto angereist war, sagte gegenüber Mondoweiss, sie glaube, dass die USA die größte Macht hätten, die Angriffe zu stoppen. „Ich glaube nicht, dass diese Aktion unbedingt etwas daran ändern wird, was Biden tut“, erklärte sie. „Aber sie ist gut für die Moral. Ich denke, sie kann die Menschen dazu anregen, sich in ihren Gemeinden stärker zu organisieren.“

Nationaler Marsch auf Washington: Befreiung Palästinas, 4. November 2023. (Foto: Laura Albast)Nationaler Marsch auf Washington: Freies Palästina, 4. November 2023. (Foto: Laura Albast)

Die Proteste in Washington reihen sich ein in weit verbreitete Proteste im ganzen Land. In der vergangenen Woche haben Tausende von Aktivisten in Städten und vor Kongressbüros demonstriert und ein Ende der wahllosen israelischen Bombenangriffe gefordert.

Michael Arria ist der US-Korrespondent von Mondoweiss. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @michaelarria.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …