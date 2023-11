Israel-Palestine war: 100 Israeli doctors call for Gaza hospitals to be bombed Open letter says it is the Israeli army’s ‚right and duty‘ to attack hospitals, referred to as ‚terrorist nests‘

Palästinenser prüfen die Schäden an einem Krankenwagenkonvoi am Eingang des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza am 3. November 2023 (Reuters)

In einem offenen Brief heißt es, es sei das „Recht und die Pflicht“ der israelischen Armee, Krankenhäuser anzugreifen, die als „Terroristennester“ bezeichnet werden

Israelisch-palästinensischer Krieg: 100 israelische Ärzte rufen zur Bombardierung von Krankenhäusern in Gaza auf

Von MEE-Mitarbeitern

5. November 2023

Rund 100 israelische Ärzte haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die Armee auffordern, die Krankenhäuser im Gazastreifen zu bombardieren, da sie „eine von der Hamas genutzte Infrastruktur“ seien, wie israelische Medien berichten.

In dem auf Hebräisch verfassten Brief heißt es: „Terroristische Organisationen nutzen Krankenhäuser als Hauptquartiere… seit Jahren leiden die Bürger Israels unter mörderischem Terror.

„Die Bewohner des Gazastreifens sahen sich veranlasst, Krankenhäuser in Terroristennester zu verwandeln, um die westliche Moral auszunutzen, sie sind diejenigen, die die Zerstörung über sich selbst gebracht haben; der Terrorismus muss überall beseitigt werden. Terroristische Hauptquartiere anzugreifen, ist das Recht und die Pflicht der israelischen Armee“.

In dem Schreiben heißt es auch, dass es für die Armee eine „Pflicht“ sei, Krankenhäuser anzugreifen, die angeblich der Hamas Unterschlupf gewähren, die als „schlimmer als ISIS [die Gruppe Islamischer Staat] bezeichnet wird und bis auf den Grund zerstört werden muss“.

„Diejenigen, die Krankenhäuser mit Terrorismus verwechseln, müssen verstehen, dass Krankenhäuser kein sicherer Ort für sie sind“, schrieben die Ärzte.

Der Brief wurde im Internet vielfach verurteilt.

Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer Chirurg, der sich derzeit in Gaza aufhält, kritisierte den Brief auf der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter.

„100 israelische Ärzte unterzeichnen eine Petition, die die Zerstörung aller Krankenhäuser in Gaza fordert. Nette Leute mit einer großartigen kollegialen Einstellung. Sie müssen denselben hippokratischen Eid abgelegt haben wie Harold Shipman“, schrieb er und bezog sich dabei auf einen englischen Arzt und Serienmörder, der im Jahr 2000 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Bombardierung von Krankenhäusern

Seit dem Beginn des Krieges am 7. Oktober hat Israel wiederholt Krankenhäuser bombardiert.

Als Reaktion auf einen beispiellosen Angriff auf südliche israelische Städte hat die israelische Armee ihre aggressivste Bombenkampagne gegen den Gazastreifen gestartet, bei der sie ganze Stadtviertel zerstörte und wiederholt Krankenhäuser und zivile Einrichtungen bombardierte.

Mitte Oktober bombardierte die israelische Armee das Krankenhaus von al-Ahli, wobei mindestens 471 Menschen getötet wurden.

Auch die Umgebung des al-Quds-Krankenhauses wird seit über einer Woche immer wieder bombardiert, so dass verwundete Patienten eine Rauchvergiftung erleiden. Die Bombardierungen in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses, in dem 14.000 Palästinenser Zuflucht gefunden haben, haben das Krankenhaus beschädigt und die Menschen in Panik versetzt.

Am 3. November bombardierten israelische Flugzeuge den Eingang des größten Krankenhauses in Gaza, al-Shifa, wobei nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds mindestens 15 Menschen getötet und 60 verletzt wurden. Auch in den Innenhöfen des indonesischen Krankenhauses wurden Bomben abgeworfen.

„Ich bin entsetzt über den gemeldeten Angriff in Gaza auf einen Krankenwagenkonvoi vor dem al-Shifa-Krankenhaus“, sagte UN-Chef Antonio Guterres am Freitagabend. „Die Bilder von Leichen, die auf der Straße vor dem Krankenhaus verstreut sind, sind erschütternd.“

„Seit fast einem Monat werden Zivilisten in Gaza, darunter Kinder und Frauen, belagert, ihnen wird Hilfe verweigert, sie werden getötet und aus ihren Häusern bombardiert“, fügte Guterres hinzu. „Das muss aufhören.“

Verwundete Palästinenser und Inhaber ausländischer Pässe, die versuchen, den Gazastreifen über den Rafah-Übergang zu verlassen, werden seit Samstag durch israelische Bombardements daran gehindert, so medizinische und Sicherheitsquellen, die mit Reuters sprachen.

Eine der Sicherheitsquellen und die medizinische Quelle sagten, dass die Evakuierungen nach einem israelischen Angriff am Freitag auf einen Krankenwagen, der Verwundete in Gaza transportierte, gestoppt wurden.

Während des gesamten Krieges wurden auch Krankenwagen angegriffen, von denen mindestens 15 völlig unbrauchbar gemacht wurden.

