Israel veröffentlicht gefälschtes Video von Hundejagd in Gaza-Tunnel

Ali Abunimah

Die elektronische Intifada

5. November 2023

Da Israel nicht in der Lage ist, greifbare militärische Erfolge seines wochenlangen Angriffs auf den Gazastreifen nachzuweisen, hat es sich – wieder einmal – darauf beschränkt, offensichtlich gefälschtes und irreführendes Videomaterial zu veröffentlichen.

Am Samstag teilte Ofir Gendelman, ein Sprecher des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, dieses Video, von dem er behauptete, es zeige, dass „IDF-Angriffshunde Hamas-ISIS-Terroristen in ihren Tunneln im Gazastreifen verfolgen und sie zu Fall bringen“.

„Hört die Terroristen schreien“, fügte Gendelman hinzu. Auf dem Video sind in arabischer Sprache die Worte „Hunde jagen Hamas-Hunde bis zum Sieg“ eingeblendet.

Yoav Zitun, der Militärkorrespondent des israelischen Nachrichtensenders Ynet, wies jedoch schnell darauf hin, dass das Video nicht aus dem Gazastreifen stamme, sondern in Wirklichkeit ein altes Trainingsvideo sei.

„Ich weiß nicht, welche offizielle israelische Quelle dieses Video verbreitet, aber es scheint von einem vorläufigen Test zu stammen, den ich im Rahmen der Operation Protective Edge durchgeführt habe, oder von einem Training aus früheren Jahren“, schrieb Zitun.

Operation Protective Edge ist der Name, den Israel seinem Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014 gegeben hat, seinem brutalsten und tödlichsten bis zur aktuellen Vernichtungsaktion, bei der mehr als 9.000 Menschen getötet wurden, fast die Hälfte davon Kinder.

Gendelman ist bekannt dafür, gefälschte oder irreführende Videos zu veröffentlichen. Während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im Mai 2021 veröffentlichte er beispielsweise ein Video aus Syrien und behauptete fälschlicherweise, es zeige, wie Palästinenser in Gaza Raketen aus einem Wohnviertel abfeuerten.

Das von Gendelman am Samstag veröffentlichte Video scheint nicht vom offiziellen Konto des israelischen Militärs auf X (früher Twitter) geteilt worden zu sein.

Andere wiesen auch darauf hin, dass das von Netanjahus Sprecher veröffentlichte Video mit ziemlicher Sicherheit nicht das war, was er behauptete.

Israel hat bisher den Tod von 28 Soldaten zugegeben, seit es letzte Woche Bodentruppen in den Gazastreifen entsandt hat, wo nach Angaben der israelischen Führung heftige und schwierige Kämpfe stattfanden.

Israel hat die Zahl seiner verletzten Soldaten nicht bekannt gegeben, aber Militärexperten weisen darauf hin, dass das Verhältnis zwischen Verwundeten und Getöteten in bewaffneten Konflikten seit jeher etwa 3:1 beträgt. In einer modernen Armee kann dieses Verhältnis jedoch bis zu 17:1 betragen – was bedeutet, dass dank besserer Schutzwesten und medizinischer Versorgung weit mehr Soldaten verletzt als getötet werden.

Wenn diese Statistiken zutreffen, dann könnte die Zahl der verletzten israelischen Soldaten auf der Grundlage der von Israel bekannt gegebenen Todesfälle zwischen 84 und fast 500 liegen.

Kampfvideos des Widerstands beflügeln die Fantasie

Israels verzweifeltes Bestreben, Erfolge zu demonstrieren – selbst mit gefälschtem Filmmaterial – ist mit ziemlicher Sicherheit darauf zurückzuführen, dass es den Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas, peinlich ist, täglich spektakuläre Videos von den Taten des Widerstands zu veröffentlichen.

Die Qassam-Videos zeigen, wie ihre Kämpfer israelische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zerstören, manchmal aus kürzester Entfernung. Sie werden regelmäßig auf arabischsprachigen Fernsehkanälen ausgestrahlt und in den sozialen Medien weit verbreitet.

Die Videos haben in der arabischen Welt großen Eindruck hinterlassen, da sie den palästinensischen Widerstand als glaubwürdige Kampfkraft darstellen, die in der Lage ist, eine der mächtigsten Armeen der Welt zu konfrontieren, zu behindern und ihr erhebliche Verluste zuzufügen.

Sie haben den Mythos eines unbesiegbaren israelischen Militärs weiter zerstört, der bereits durch die Niederlage am 7. Oktober, als die gesamte Gaza-Division zusammenbrach, erschüttert wurde. Übersetzt mit Deepl.com



