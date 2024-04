Iran’s drone strike busts a number if myths and strains Israel-U.S. relations Iran’s drone attack has opened up a can of worms which Biden would have preferred wouldn’t have been opened ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us:…

Martin Jay

14. April 2024

Der iranische Drohnenangriff hat ein Wespennest aufgerissen, das Biden lieber nicht aufgerissen hätte

Für westliche Analysten ist es eine Ironie, dass es immer der Osten ist, der einen kühlen Kopf bewahrt und nicht auf den Köder der Eskalation hereinfällt, während es der Westen ist, der mit seinen Provokationen rücksichtslos, leichtsinnig und unvorsichtig ist. In der Ukraine haben wir nichts anderes gesehen als das, begleitet von Fehlkalkulationen und Fehlentscheidungen seitens der NATO. Und jetzt erleben wir dies in Israel, wo es Joe Biden bemerkenswerterweise gelungen ist, in einen regionalen Krieg zwischen Israel und dem Iran verwickelt zu werden – ein Traum für letzteren seit über 30 Jahren.

Die Reaktion des Irans auf die Bombardierung seines Konsulats in Damaskus war sehr maßvoll, gut durchdacht und erfolgte mit einer gewissen Nüchternheit, die von Israel und den USA nicht erreicht werden wird. Teheran wollte keine Zivilisten töten, sondern einfach nur die Botschaft senden, dass Israel eine Grenze überschritten hat, und wenn es dies noch einmal tut, wird es weitere Angriffe aus dem Iran geben, vielleicht Interkontinentalraketen mit größerer Wirkung als billige Drohnen. Das soll nicht heißen, dass die Drohnen nicht effektiv waren. Sie erfüllten die spezifische Aufgabe, die die Iraner von ihnen erwarteten, wohl wissend, dass die meisten von ihnen abgefangen werden würden.

Dennoch war der Schritt Teherans für viele westliche Experten und zweifellos auch für die Netanjahu-Kabale ein Schock, denn er räumte an einem Abend mit einer Reihe von Mythen auf. Erstens, dass der Iran den Mut hätte, Israel direkt zu bombardieren, was von vielen Experten als unbedacht abgetan wurde. Die Tatsache, dass der Iran bereit ist, seine Raketen zu benutzen, um möglicherweise Zivilisten auf israelischem Boden zu töten, ändert die Dynamik, da Israel nicht mehr doppelt raten kann, was die Rache sein wird, wenn es seine wilden Bombenangriffe auf iranische Soldaten fortsetzt, selbst auf syrischem Boden.

Zweitens räumt es mit dem Mythos auf, dass Israel in der Lage ist, einen Krieg an mehr als einer Front zu führen. Während der ganzen Nacht, in der das israelische Militär beschäftigt war, genossen die Menschen im Gazastreifen eine friedliche Nacht ohne jeglichen Beschuss und feierten in den sozialen Medien die Entspannung. Das israelische Militär hat weder die Kapazität noch die Kraft, einen Krieg im Gazastreifen sowie einen Krieg an einer zweiten Front, z. B. einen massiven Drohnenangriff, zu führen, ganz zu schweigen von einem dritten, der von der Hisbollah im Libanon ausgeht, wenn es nötig ist.

Und drittens: die Rolle der Partner. Israel hätte die Nacht nicht überstehen und eine Trefferquote von 99 Prozent erzielen können ohne die Hilfe von Partnern wie den britischen RAF-Kampfjets, die geholfen haben, ganz zu schweigen von König Abdullah von Jordanien, dessen Luftwaffe die Drohnen ebenfalls abgeschossen hat. Wenn diese Beziehungen, ebenso wie die zu den USA, auf die Probe gestellt werden und über ihre Grenzen hinausgehen, wird Israels Verwundbarkeit gelinde gesagt umstritten.

Wie Netanjahu seine Karten in den kommenden Tagen ausspielt, ist also entscheidend dafür, dass Israel mit seinen westlichen Verbündeten auf gutem Fuß bleibt, aber auch, um realistisch im Spiel zu bleiben. Der iranische Drohnenangriff hat nun ein Wespennest aufgerissen, das Biden lieber nicht geöffnet hätte. Einigen Berichten zufolge soll Biden Netanjahu gesagt haben, er solle sich zurückhalten und die Iraner in Ruhe lassen, da er befürchte, dass die Situation außer Kontrolle gerate. Könnte Biden ernsthaft im Dezember dieses Jahres mit einem außenpolitischen Spickzettel zur Wahl gehen, auf dem der Rückzug aus Afghanistan, der Beginn eines Krieges in der Ukraine, der ihn und die NATO demütigen wird, wenn Russland unweigerlich gewinnt, und nun der Beginn eines Weltkrieges mit dem Iran aufgeführt sind? Erfahrene Analysten gehen davon aus, dass er sich nicht zurückhalten kann, den Einsatz zu erhöhen und einen Vergeltungsschlag gegen den Iran oder seine Stellvertreter zu führen. Dies würde natürlich die Beziehungen zu den USA auf die Probe stellen und sie an ihre Grenzen bringen – ein Kunststück, von dem Biden sehr hofft, dass es nicht von Netanjahu ausgeführt wird. In Anbetracht der Tatsache, dass dies die Beziehungen zwischen Biden und Netanjahu mit ziemlicher Sicherheit zum Zerreißen bringen und dem Iran so oder so den Sieg bringen wird, ist es schwer zu verstehen, wie die meisten westlichen Experten den Drohnenangriff nicht als großen Sieg für Teheran sehen konnten. Netanjahu wird darauf setzen, dass Biden schwach ist und sich im Labyrinth der Kriegstreiberei im Nahen Osten verirrt hat. Er wird auch denken, dass Biden sich den Falken in Washington als Sieger präsentieren muss und deshalb jetzt tiefer drinsteckt als je zuvor, da ihm die Optionen ausgehen und das Fenster für rationales Denken nicht mehr zu sein scheint. Bidens Alptraum mit Netanjahu hat gerade erst begonnen.

