Der israelische Besatzungsterrorismus auf libanesischem Boden wird abgerechnet

By Hannan Hussain

Al Mayadeen Englisch

24. Novmber 2024



„Israel“ hat keine Chance, den Libanon in einen Schauplatz der Aggression zu verwandeln, da die Widerstandsbewegung sich ‚nichts gefallen lassen wird‘, was ihre territoriale Integrität gefährdet.

Weiteres Abenteurertum könnte „Israel“ in einen langwierigen Krieg treiben, was eine potentielle Verknappung seiner Reservesoldaten bedeuten würde (Illustriert von Zeinab al-Hajj; Al Mayadeen English)

„Israel ist nicht auf langwierige Kriege vorbereitet“, sagte der Sprecher der israelischen Besatzungsarmee, General Daniel Hagari, kürzlich. „Es geht nicht nur um die Erschöpfung der Reservesoldaten, es ist viel komplexer.“

Das Eingeständnis steht für die wachsende Besorgnis in den Reihen der Besatzungsarmee über die Stärke des Widerstands der Hisbollah. Dies steht in krassem Gegensatz zu „Israels“ Propaganda, dass seine Truppen auf dem Weg zum „Sieg“ seien.

Die Widerstandskämpfer werden wahrscheinlich dafür sorgen, dass „Israels“ Munition abgenutzt wird. Die Golani-Brigade der Besatzung hat im Südlibanon bereits erhebliche Schläge einstecken müssen, was einen Schatten auf die langfristigen Ziele des Terrorismus wirft. Dies ist wichtig, weil der israelische Besatzungsgeneralmajor Israel Ziv vor einer „Verhandlungslösung“ zu kapitulieren scheint, weil er befürchtet, dass die israelischen Offensivkapazitäten weiter schwinden könnten. Kurz gesagt, die taktischen Erfolge der Hisbollah haben dafür gesorgt, dass der Besatzungsterrorismus auf libanesischem Boden keinen Bestand haben wird.

Kann es sich „Israel“ also wirklich leisten, seinen Terrorismus im Libanon aufrechtzuerhalten? Die Zeichen stehen auf Sturm.

Erstens haben die schnellen Erfolge des Widerstands die israelischen Truppen gezwungen, ihre so genannte „Militärtaktik“ neu zu kalibrieren. Dies macht deutlich, dass ein weiteres Abenteurertum „Israel“ in einen langwierigen Krieg treiben könnte, was eine mögliche Verknappung seiner Reservesoldaten bedeuten würde. Die Panik wächst, da viele ultra-orthodoxe Juden dazu aufrufen, sich an „Israels“ Terrorismuskampagne zu beteiligen. Es handelt sich um ein Segment, das auf den Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu reagiert, der versprochen hat, die Ultraorthodoxen vor dem Besatzungsdienst zu schützen. Nun, da die Drohnen und Kampfeinsätze des Widerstands die strategischen Kosten für „Israel“ in die Höhe treiben, erwarten Netanjahu und diejenigen, die er zu schützen hofft, erhebliche innenpolitische Rückschläge.

Ausgeklügelte Angriffe der Widerstandskräfte werden wahrscheinlich auch das Besatzungsmilitär stärker unter Druck setzen. Dies spiegelt sich in der ständig steigenden Zahl von Opfern der israelischen Armee und den unerbittlichen Gegenangriffen der Hisbollah auf Truppenstandorte und Besatzungspersonal wider. Die beträchtliche Reichweite des Widerstands über Militärbasen im besetzten Haifa unterstreicht sein Potenzial, weitere Siedlungen und strategische Koordinaten anzugreifen, wenn „Israel“ auf eine Eskalation drängt. Sollte die Zahl der IOF-Opfer weiter steigen, könnte Netanjahu in die Klemme geraten. Schließlich sind die Todesopfer der IOF in den Reihen der Besatzer nach wie vor ein äußerst heikles Thema. Netanjahu riskiert also, weitere Proteste hervorzurufen, wenn er sich mit einem gestärkten libanesischen Widerstand anlegt. Die Hisbollah ist nach wie vor zuversichtlich, dass sie ihre Kämpfer umgruppieren kann, und verfügt weiterhin über die Fähigkeit, Raketen abzuschießen. Im Gegensatz dazu fürchtet „Israel“ einen Zermürbungskrieg, denn die Verteidigung der Hisbollah zu durchbrechen, bleibt ein Wunschtraum.

Ein längerer Krieg würde daher „Israels“ „Sieg“-Narrativ im Libanon entlarven.

Ein Beweis dafür ist der Südlibanon: Trotz der wochenlangen israelischen Invasion konnten die Widerstandskräfte die feindliche Kontrolle über eine einzige Region verhindern. Nun könnte jeder Versuch eines israelischen Einsatzes von Luftangriffen, gepanzerten Fahrzeugen und Artillerie den Widerstand veranlassen, seine Angriffe auf das Gebiet der Besatzung auszuweiten.

Ein Waffenstillstand und Besatzungsterrorismus können nicht gleichzeitig erfolgreich sein. Der Kriegsverbrecher Netanjahu hat dreist zugegeben , die israelische Aggression auf libanesischem Boden fortzusetzen, obwohl der brüchige Waffenstillstand immer mehr an Fahrt gewinnt. Aus der Sicht des Widerstands verlangen die anhaltenden Verletzungen der staatlichen Souveränität nach legitimen Konsequenzen. Das Blut libanesischer Zivilisten und der fortgesetzte Verlust wichtiger ziviler Infrastrukturen – all das ist nicht umsonst. „Israel“ hat keine Chance, den Libanon in einen Schauplatz der Aggression zu verwandeln, denn der Widerstand wird sich ‚nichts gefallen lassen‘, was seine territoriale Integrität gefährdet.

Es ist „Israel“ – und nicht der Libanon -, das den Boden für eine Invasion bereitet, die Deeskalationsbemühungen zum Gespött gemacht und alles getan hat, um die Region in einen größeren Krieg zu treiben. Jetzt, da Netanjahu schwört, den Terrorismus unabhängig von einem Waffenstillstand zu verstärken, ist die internationale Gemeinschaft Zeuge: Jede aggressive Aktion wird eine Reaktion auslösen. Die Souveränität des Libanon ist genauso wertvoll wie die eines jeden anderen Staates. Daher gibt es keinen Raum für Kompromisse. „Wir [die Hisbollah] werden nicht um ein Abkommen betteln“, sagte der Abgeordnete des Widerstands, Ihab Hamadeh, in dieser Woche und fügte hinzu, dass ‚die Standhaftigkeit vor Ort in Gaza und im Libanon ein wunderbares Bild im Angesicht der Besatzung darstellt‘.

Auch die israelischen Propagandisten haben eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Sie können die Realität des Krieges und der Opposition nicht verdrehen. Es wird zunehmend zugegeben, dass die Widerstandskämpfer dem israelischen Abenteurertum erfolgreich widerstanden haben und dass „Israels“ „Militäroperation“ ihr Hauptziel der Entwaffnung nicht erreicht hat. Wer ist das völkermordende Regime, das einen Fuß auf souveränes Land setzt, eine Kriegskampagne vom Gazastreifen auf den Libanon ausweitet und dabei ungeschoren davonkommt?

Netanjahu und seine Schar kriegslüsterner Extremisten wären schlecht beraten, die Geduld des Widerstands noch weiter auf die Probe zu stellen. Schließlich dienen umfangreiche Angriffskapazitäten und Bodentruppen als dauerhafte Abschreckung für jeden Besatzungsterrorismus. Wenn es Washington mit einer echten Deeskalation ernst ist, sollte es Forderungen nach dem Schutz der libanesischen Souveränität und einem glaubwürdigen Waffenstillstand berücksichtigen. Ein einfaches Nachgeben gegenüber den zionistischen Forderungen, einschließlich der Fortsetzung des Krieges, wird keinen echten Durchbruch bringen.

So gesehen ist die wachsende Besorgnis „Israels“ über die Stärke und die künftigen Fähigkeiten der Hisbollah ein Zeichen für das, was noch kommen wird.

Die Wahl ist klar: entweder den Besatzungsterrorismus aufgeben oder sich auf legitime Vergeltungsmaßnahmen einstellen.

