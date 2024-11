https://www.aljazeera.com/news/2024/11/24/dying-in-hell-palestinian-medics-jailed-by-israel



Sterben in der „Hölle“: Das Schicksal der von Israel inhaftierten palästinensischen Mediziner

Einer der bekanntesten Ärzte des Gazastreifens ist möglicherweise zu Tode vergewaltigt worden, wie jüngste Enthüllungen zeigen. Er ist nicht der einzige.

Soldaten verriegeln ein Tor von innen in der israelischen Haftanstalt Sde Teiman in der Nähe von Bir as-Sab‘ (Beersheba), 29. Juli 2024 [Amir Cohen/Reuters]

Von Simon Speakman Cordall

Veröffentlicht am 24. November 2024

Warnung: Dieser Artikel enthält Beschreibungen oder Erwähnungen von sexueller Gewalt, die einige Leser als beunruhigend empfinden könnten.

Das Leben von Dr. Adnan Al-Bursh stand in krassem Gegensatz zur Art und Weise des Todes des charismatischen 49-Jährigen.

Der Leiter der Orthopädie am al-Shifa-Krankenhaus in Gaza war im Dezember im al-Awda-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens tätig, als er und andere Mediziner von der israelischen Armee aus Gründen der nationalen Sicherheit“ verhaftet wurden.

Vier Monate später wurde Al-Bursh von Wärtern des Ofer-Gefängnisses in den Gefängnishof gezerrt und dort abgelegt. Er war von der Taille abwärts nackt, blutete und konnte nicht stehen, wie die israelische Menschenrechtsorganisation HaMoked berichtet.

Als einige der anderen Gefangenen ihn erkannten, trugen sie Al-Bursh in einen nahe gelegenen Raum, wo er kurz darauf starb.

Eintritt in die ‚Hölle‘

Dr. Al-Bursh war durch die Videotagebücher, die er vor seiner Verhaftung veröffentlichte, zu einer festen Größe im Leben vieler Menschen geworden.

Seine Videos zeigten ihn und seine Kollegen beim Ausheben von Massengräbern im Al-Shifa-Hof, um Menschen zu bestatten, deren Leichen Israel nicht auf einen Friedhof bringen wollte, bei der Operation von Verletzten und Sterbenden mit wenig oder gar keiner Ausrüstung und beim gemeinsamen Warten auf den israelischen Angriff auf ein Krankenhaus, in dem Tausende Schutz gesucht hatten.

Der Angriff erfolgte Mitte November, als die israelische Armee in Szenen, die Dr. Al-Bursh festgehalten hat, al-Shifa, seine Patienten, das Personal und etwa 50.000 Vertriebene, die auf dem Gelände Zuflucht gesucht hatten, zum Verlassen aufforderte.

Dr. Al-Bursh machte sich auf den Weg zum indonesischen Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, wo er Beiträge leistete, bis auch dieses im November unter Beschuss geriet und er ins Al-Awda-Krankenhaus verlegt wurde.

Dort wurde er verhaftet und kam in ein Gefängnissystem, das die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem als „Hölle“ bezeichnet.

Israel nimmt häufig Mitarbeiter des Gesundheitswesens wie Dr. Al-Bursh fest und hält sie zu „Untersuchungszwecken“ unter entsetzlichen Bedingungen fest.

Israelischer Rabbi segnet Soldat, der der Vergewaltigung eines palästinensischen Gefangenen beschuldigt wird

Die meisten der Ärzte und Krankenschwestern, die von Israel festgehalten werden und mit PHRI sprachen, berichteten, dass bei den Ermittlungen nach Informationen „gefischt“ wurde, aber sie wurden nicht beschuldigt“, sagte Naji Abbas, Leiter der Abteilung für Gefangene von Physicians for Human Rights Israel.

Unser Anwalt hat Dutzende von Mitarbeitern des Gesundheitswesens besucht, die noch immer monatelang in israelischer Haft sind, ohne dass sie angeklagt wurden oder einen fairen Prozess bekamen, und die meisten von ihnen haben nie einen Anwalt gesehen“, fügte er hinzu.

as palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza berichtet, dass Israel seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober 2023 mindestens 310 palästinensische Mitarbeiter des Gesundheitswesens inhaftiert hat.

Jeder von ihnen hat über Misshandlungen und grausame Behandlung berichtet, darunter die Anwendung von Stresspositionen, die Vorenthaltung von Nahrung und Wasser und sexuelle Gewalt, einschließlich Vergewaltigung.

Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, mit denen wir gesprochen haben, wurden zwischen sieben Tagen und fünf Monaten festgehalten“, sagte Milena Ansari von Human Rights Watch (HRW), die im August einen Bericht über die willkürliche Inhaftierung und Folter von Mitarbeitern des Gesundheitswesens vorgelegt hat.

Viele werden nicht einmal angeklagt, sondern es werden ihnen nur allgemeine Fragen gestellt, wie: Wer ist Ihr Imam?‘, ‚In welche Moschee gehen Sie?‘ oder sogar ‚Sind Sie Mitglied der Hamas?‘, ohne dass Beweise vorgelegt werden“, sagte sie.

Anzeige wird schlimmer, wird zur ‚Hölle‘

ie Berichte über die weit verbreitete Folter und Misshandlung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen gibt es schon lange.

Alle Analysten, mit denen Al Jazeera sprach, stellten jedoch zwei unterschiedliche Phasen der dramatischen Verschlechterung der Bedingungen und der zunehmenden Misshandlungen fest: erstens nach der Ernennung von Itamar Ben-Gvir zum Minister für nationale Sicherheit im Jahr 2022, gefolgt von der explosionsartigen Zunahme der Misshandlungen von Gefangenen nach dem Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza im Oktober 2023.

Es ist ihnen egal, ob du aus dem Gazastreifen oder aus Jerusalem kommst, ob du ein Arzt oder ein Arbeiter bist – wenn du ein Palästinenser bist, bist du der Feind“, sagte Shai Parness von der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem.

Es ist brutal und systematisch“, sagte er über ein System, das der B’Tselem-Bericht ‚Welcome To Hell‘ vom August als ‚ein Netzwerk von Folterlagern‘ bezeichnete.

Es geht nicht nur um Gewalt, Demütigung und sexuellen Missbrauch, es geht um alles“, sagte Ansari.

Berichte über körperliche und sexuelle Gewalt waren weit verbreitet. Bei denjenigen, die körperlich missbraucht wurden, sind Verletzungen am Kopf, an den Schultern und bei Männern auch zwischen den Beinen und am Gesäß recht häufig“, fügte Ansari hinzu.

Er schilderte den Fall eines Sanitäters, der HRW von der Begegnung mit einem anderen Gefangenen berichtete, der aus dem Anus blutete und beschrieb, wie drei israelische Wachleute ihn abwechselnd mit ihren M16-Gewehren vergewaltigt hatten.

Ihre Rechte einschränken‘

ls Reaktion auf die Anschuldigungen des Shin Bet, der israelischen Behörde für innere Sicherheit, wegen Überfüllung der Gefängnisse, rühmte sich Ben-Gvir im Juli der miserablen Bedingungen in seinen Gefängnissen und schrieb auf X: „Seit ich das Amt des Ministers für nationale Sicherheit übernommen habe, ist eines der höchsten Ziele, die ich mir gesetzt habe, die Bedingungen der Terroristen in den Gefängnissen zu verschlechtern und ihre Rechte auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum zu reduzieren.“

Zu Beginn derselben Woche veröffentlichte er ein Video, in dem er sagte:

Gefangene sollten in den Kopf geschossen werden, anstatt ihnen mehr Essen zu geben.“

Es war schlimm, es war schon immer schlimm“, sagte Abbas gegenüber Al Jazeera, “aber richtig ernst wurde es nach der Ernennung von Ben-Gvir. Seit Oktober ist es wie eine andere Welt. Es war entsetzlich.

Vor dem Krieg gab es Hunderte von palästinensischen Gefangenen mit chronischen Krankheiten. Heute sind Tausende von Menschen in Haft, was bedeutet, dass es noch viel mehr chronisch Kranke gibt, die unbehandelt bleiben.“

ach der Verhaftung israelischer Soldaten, denen systematische Folter und Vergewaltigung im Gefangenenlager Sde Teiman vorgeworfen wird, stürmten im Juli israelische Demonstranten, darunter auch gewählte Politiker, Sde Teiman und den nahe gelegenen Stützpunkt Beit Lid und forderten die Freilassung der verhafteten Soldaten.

In einem Schreiben an den israelischen Premierminister Benyamin Netanyahu bezeichnete Ben-Gvir die Verhaftung der Soldaten wegen Vergewaltigung und Folter als „beschämend“ und sagte über die Bedingungen in seinem Gefängnissystem: Die Sommerlager und die Geduld für die Terroristen sind vorbei.“

Laut einer Erklärung des israelischen Militärs, die dem britischen Sender Sky News vorliegt, wurde Dr. Al-Bursh von Al-Awda nach Sde Teiman gebracht.

Nach Schätzungen eines anderen Häftlings, Dr. Khalid Hamouda, waren etwa ein Viertel der rund 100 Gefangenen in Sde Teiman im Gesundheitswesen tätig.

