Der israelische Staatsterrorismus im Laufe der Jahre

von Melvin Goodman

27. Oktober 2023

Die Mainstream-Medien haben den Terrorismus der Hamas, des Islamischen Dschihad und anderer Gruppen gegen die israelische Zivilbevölkerung ausführlich dokumentiert, der mit dem Massaker vom 7. Oktober sein schrecklichstes und sadistischstes Ausmaß erreichte. Die Medien definieren Terrorismus üblicherweise als jede Gewalttat gegen Zivilisten zur Unterstützung einer Ideologie, was den Terrorismus der Hamas zweifellos beschreibt. Es gibt aber auch eine andere Definition von Terrorismus, die sich auf Gewaltakte gegen Zivilisten bezieht, um deren politische Führer einzuschüchtern und/oder zu besiegen. Auf der Grundlage dieser Definition hat Israel die palästinensischen Gemeinden in den letzten 75 Jahren terrorisiert. Dies erklärt – geschweige denn entschuldigt – natürlich nicht die Gräueltaten, die die Hamas vor einigen Wochen an Israelis verübt hat, aber man muss die Auswirkungen der Terrorakte beider Seiten auf die Politik von Israelis, Palästinensern und arabischen Ländern berücksichtigen.

So wie die Schrecken des Holocaust in den 1930er und 1940er Jahren zur israelischen Brutalität gegenüber den Palästinensern beigetragen haben, hat der Terrorismus der Nakba von 1948 zur arabischen Feindseligkeit gegenüber Israel beigetragen. Dies ist die „Kette des Hasses“, über die der legendäre Historiker Arnold Toynbee in den 1950er Jahren schrieb. Die Nakba, was auf Arabisch „Katastrophe“ bedeutet, ist einigen nicht bekannt und wird von zu vielen anderen geleugnet, aber die gewaltsame Vertreibung und Enteignung der Palästinenser aus ihren Häusern während des arabisch-israelischen Krieges von 1948 ist den Arabern sicherlich gut bekannt.

Israelis haben den Rücktritt des UN-Generalsekretärs gefordert, weil er lediglich erklärt hat, dass die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober „nicht in einem Vakuum stattgefunden haben“. Die Israelis haben sogar die Äußerungen einer der beiden freigelassenen Geiseln beanstandet, weil sie sagte, sie sei von palästinensischen Wachen und Ärzten gut behandelt worden, die dafür gesorgt hätten, dass sie ihre Medikamente erhielt. Typischerweise tun die Israelis jede Kritik an ihrem Vorgehen als Beispiel für Antisemitismus oder als Versäumnis ab, ihren Feind zu dämonisieren.

Die grausame israelische Bombenkampagne, die zu Tausenden von Luftangriffen auf den Gazastreifen geführt hat, ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und die Regeln der Kriegsführung, da sie nicht verhältnismäßig ist und riesige Mengen an Munition auf zivile Gemeinschaften abgeworfen werden, die sich nicht selbst verteidigen können. Das Versäumnis Israels, den Bewohnern des Gazastreifens eine Ausstiegsstrategie anzubieten, ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Das Versäumnis Israels, Nahrung, Wasser und Treibstoff bereitzustellen, ist ein weiterer Verstoß gegen das Völkerrecht. Die Summe dieser entsetzlichen Handlungen deutet auf Terrorismus und sogar Völkermord hin.

Die Mainstream-Medien haben die Tatsache weitgehend ignoriert, dass Israel den Gazastreifen in ein „Freiluftgefängnis“ verwandelt hat – ein Begriff, der erstmals vom ehemaligen britischen Premierminister David Cameron verwendet wurde, kurz nachdem die Hamas 2006 eine Wahl gewonnen hatte. Die Wahl wurde zunächst von der Bush-Regierung und insbesondere von ihrer Außenministerin Condi Rice unterstützt. Der Begriff „Freiluftgefängnis“ stieß bei den Israelis vorhersehbar auf Kritik, aber die Tatsache, dass 2 Millionen Palästinenser unter 50 Jahren Besatzung und 15 Jahren Blockade gelitten haben, lässt sich nicht leugnen. Als ich in den späten 1970er Jahren zu einem offiziellen Besuch in Israel war und Israel als Apartheidstaat bezeichnete, wurde ich von meinen israelischen Gastgebern in ähnlicher Weise kritisiert.

Die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens sind Kinder, und die israelische Taktik hat dafür gesorgt, dass die palästinensischen Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, die von Angst, mangelnder Sicherheit und Hoffnungslosigkeit geprägt ist. Die medizinische Versorgung ist zerstört, und die Arbeitslosenquote in Gaza ist die höchste der Welt. Palästinensische Studenten haben im Westen, auch in den Vereinigten Staaten, akademische Stipendien erhalten, durften aber das Gebiet nicht verlassen. Die Bilder, die wir heute als Ergebnis der israelischen Bombardierung sehen, hätten bei den vorangegangenen Bombardierungskampagnen in den Jahren 2009 und 2014 stärker verbreitet werden müssen. Die US-Regierungen haben diesen Terrorismus größtenteils ignoriert.

Sieben von zehn Palästinensern im Gazastreifen sind als Flüchtlinge registriert, und viele von ihnen stammen aus Familien, die 1948 gezwungen wurden, ihre Dörfer zu verlassen. Viele weitere wurden durch andere Kriege oder Gewalt gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Vier Jahre nach dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014 konnten Zehntausende von Palästinensern im Gazastreifen noch immer nicht in ihre Häuser zurückkehren. Die ältesten Kinder in Gaza haben drei Kriege miterlebt, in denen vor der aktuellen Kampagne mehr als 3 800 Palästinenser getötet wurden. Mehr als 700 von ihnen waren Kinder. Viele Kinder haben miterlebt, wie Familienmitglieder, Verwandte, Freunde oder andere Personen getötet oder schwer verwundet wurden.

Ein UN-Bericht aus dem Jahr 2012 sagte voraus, dass die palästinensische Enklave bis 2020 „unbewohnbar“ sein würde, wenn nichts zur Lockerung der Blockade unternommen würde, und im Juni 2017 stellte ein UN-Bericht über die Lebensbedingungen im Gazastreifen fest, dass sich alle Indikatoren in die falsche Richtung entwickeln und der Termin sogar noch schneller näher rückt als vorhergesagt. In der ersten Woche des aktuellen Krieges wurden 6.000 Bomben gezündet, die 11.000 Gebäude zerstörten oder beschädigten.

Die Vereinigten Staaten und die Regierung Biden machen sich mitschuldig an diesen Kampagnen, weil wir so schnell wie möglich hochentwickelte militärische Waffen nach Israel schicken. Zurzeit schicken die Vereinigten Staaten 155-mm-Artillerie, intelligente Bomben und Boden-Boden-Raketen zur Unterstützung einer Luft- und Bodenkampagne gegen eine wehrlose Gemeinschaft. In einer ungewöhnlichen Demonstration von Mut ist ein hoher Beamter des Außenministeriums, Josh Paul, zurückgetreten, um gegen die überstürzten Militärlieferungen an ein israelisches Militär zu protestieren, das sie nicht braucht.

Die Kombination aus einem nicht vertrauenswürdigen Netanjahu und einem politisch verwundbaren Biden deutet nicht auf eine Chance für einen Waffenstillstand hin, geschweige denn auf eine politische Lösung. Biden hat Netanjahu zwar davor gewarnt, sich „von der Wut verzehren zu lassen“, aber dies ist ein Beispiel für zu wenig und zu spät. Bidens Außenminister Antony Blinken ist besonders ahnungslos, was den Kontext des Krieges angeht, und kam nach Israel, um zu sagen, dass er „als Jude“ dort war. Israels sadistische Bombardierungskampagne hat dazu beigetragen, dass die arabischen Führer nicht bereit waren, sich mit Präsident Biden zu treffen. Jede neue US-Regierung scheint zu glauben, dass von den USA finanzierte Waffenlieferungen zur Sicherheit Israels beitragen und israelische Zugeständnisse fördern, die einen palästinensischen Staat ermöglichen. Dies ist ein falsches und gefährliches Kalkül. Übersetzt mit Deepl.com

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Regierungslehre an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman der Autor von Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA und National Insecurity: The Cost of American Militarism und A Whistleblower at the CIA. Seine jüngsten Bücher sind „American Carnage: The Wars of Donald Trump“ (Opus Publishing, 2019) und „Containing the National Security State“ (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der Kolumnist für nationale Sicherheit bei counterpunch.org.



