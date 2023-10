The Zionist Project is Headed for the Dustbin of History Lies about what happened on Oct. 7 exposed.



Lügen über die Geschehnisse am 7. Oktober aufgedeckt.

Das zionistische Projekt ist auf dem Weg in den Mülleimer der Geschichte

Von Kurt Nimmo

28.Oktober.2023

Jason Hinkle, der auf X postet, durchschaut die USG-israelische Propaganda.

Laut Hinkle hat eine Haaretz-Untersuchung (kein Link) ergeben, dass die Zahl der israelischen Toten bei 900 und nicht bei fast 2.000 liegt; 50% der Toten waren israelische Soldaten; die meisten Toten waren das Ergebnis von IDF-Panzerbeschuss; es gibt keine Beweise dafür, dass die Hamas Israelis verbrannt hat und die vorhandenen Verbrennungen durch israelischen Beschuss entstanden sind; es gab keine geköpften Babys; die Hamas hat weniger als 100 Menschen erschossen, und die meisten waren Siedler mit Gewehren.

Am 22. Oktober meldete Mondoweiss: „Immer mehr Berichte deuten darauf hin, dass israelische Streitkräfte für den Tod von israelischen Zivilisten und Militärs nach dem Angriff vom 7. Oktober verantwortlich sind.“

Al Mayadeen English und The Grayzone folgten am 27. Oktober mit „Wie ‚Israel‘ wahrscheinlich seine eigenen Siedler am 7. Oktober tötete“ und „Zeugenaussagen vom 7. Oktober enthüllen, dass Israels Militär israelische Bürger mit Panzern und Raketen ‚beschießt‘.“

„Mehrere neue Aussagen israelischer Zeugen des Hamas-Überraschungsangriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober liefern immer mehr Beweise dafür, dass das israelische Militär seine eigenen Bürger tötete, als sie kämpften, um palästinensische Bewaffnete zu neutralisieren“, schreibt Max Blumenthal.

„Diese Berichte deuten darauf hin, dass das Oberkommando des Militärs den Befehl gab, Häuser und andere Gebiete innerhalb Israels anzugreifen, selbst auf Kosten vieler israelischer Leben.

https://www.youtube.com/watch?v=1J1I96fTKnM

Im Westen ist die so genannte „Hannibal-Direktive“ praktisch unbekannt.

„Mehrere israelische Zeugenaussagen behaupten nun, dass sie nicht von der Hamas, sondern von israelischem Militär und Polizei beschossen wurden“, schreibt MintPress News.

Diese Vorgehensweise scheint im Einklang mit der „Hannibal-Direktive“ zu stehen, einer israelischen Militärpolitik aus dem Jahr 1986, die der Verhinderung der Gefangennahme von Israelis durch feindliche Streitkräfte Vorrang einräumt, selbst auf Kosten ihres Lebens. Diese Richtlinie impliziert, dass Israelis eher getötet werden, als dass sie in die Hände der Hamas fallen dürfen.

Die Hannibal-Direktive wurde mit Sicherheit am 7. Oktober angewandt, als die Hamas eine israelische Militärbasis am Erez-Übergang überrannte. Brigadegeneral Avi Rosenfeld, der Kommandant des Stützpunkts, forderte einen Luftangriff auf seine eigene Position an, obwohl er und unzählige andere dort stationiert waren und noch immer gegen die Hamas kämpften. Dies berichtete Amos Harel in der israelischen Zeitung Ha’aretz. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Darüber hinaus formulierten die Israelis als Antwort auf die Hisbollah die „Dahiya-Doktrin“ der totalen Zerstörung und des Massenmords. Die Doktrin bezieht sich auf einen Vorort von Beirut, der im israelisch-libanesischen Krieg 2006 von israelischen Jets dem Erdboden gleichgemacht wurde.

„Israelische Sicherheitsexperten sehen Anzeichen dafür, dass diese Politik auch bei den laufenden Luftangriffen auf den Gazastreifen angewandt wird“, berichtet MSN.

In der Zwischenzeit sind sogar so genannte Libertäre und andere, die normalerweise einen umfassenderen Blick auf den Konflikt haben und oft immun gegen offene Kriegspropaganda sind, auf die falsche Darstellung hereingefallen, die Hamas habe israelische Zivilisten brutal getötet und vergewaltigt.

Die israelische Propaganda und ihre willfährige und aufnahmebereite Medienmaschinerie der US-Regierung überschlugen sich mit Absurditäten.

„Es gibt Beweise für Massenvergewaltigungen, die so brutal waren, dass sie ihren Opfern das Becken brachen – Frauen, Großmütter, Kinder“, sagte ein Doppelbürger aus New Jersey gegenüber der Christian Post.

Diese Gewaltpornografie wird in den Propagandamedien der US-Regierung an erster Stelle genannt, während die oben aufgeführten nüchternen Untersuchungen, einschließlich einer von Israels führender Zeitung Haaretz, ignoriert werden.

Ziel ist es, die israelischen Bürger und die westliche Bevölkerung, insbesondere die Amerikaner, zu empören und sie so zu manipulieren, dass die israelischen Kriegsverbrechen – die Hannibal-Direktive und die Dahiya-Doktrin – als legitime Reaktion auf den Terrorismus und die erfundenen Lügen über vergewaltigte Babys und andere übertriebene Gräueltaten angesehen werden.

Das Hauptziel besteht nicht darin, die von Israel und Bibi Netanjahu finanzierte und unterstützte Terrorgruppe Hamas zu zerstören, sondern sie als Vorwand für die ethnische Säuberung des Gazastreifens und des Westjordanlandes von allen palästinensischen Arabern zu nutzen. Dies ist der Plan seit 1948.

Die unerbittliche Bombardierung des Gazastreifens dient dazu, die Palästinenser zu terrorisieren und über den Rafah-Übergang in die ägyptische Sinai-Wüste zu drängen. „Die Menschen in Gaza sollten evakuiert werden und in die weiten Gebiete auf der anderen Seite von Rafah an der Sinai-Grenze in Ägypten gehen… und Ägypten wird sie aufnehmen müssen“, erklärte Danny Ayalon, Israels ehemaliger Botschafter in den USA, gegenüber Sky News.

Der diktatorische Führer Ägyptens, Abdel Fattah El-Sisi, wird jedoch nicht zulassen, dass die Palästinenser auf seinem Territorium ethnisch gesäubert werden.

„Ägypten lehnt jeden Versuch ab, die palästinensische Frage mit militärischen Mitteln oder durch die Zwangsvertreibung der Palästinenser aus ihrem Land zu lösen, was auf Kosten der Länder der Region gehen würde“, sagte er.

Die Ägypter sind sich bewusst, dass eine solche Vertreibung zweifellos zu einer Operationsbasis für palästinensische Widerstandskämpfer werden würde und somit einen Vorwand für Israel darstellen würde, Ägypten anzugreifen.

Schließlich hat Israels brutaler Angriff auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu massiven Protesten in Ägypten, London, der Türkei, Indien, Spanien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Wales, Australien, Malaysia und Indonesien geführt, letzteres mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt.

Al-Azhar Al-Sharif, die größte islamische religiöse Institution in Ägypten, hat einen „Appell … an die arabische und muslimische Nation“ veröffentlicht, „ihnen [Israel und dem Westen] entgegenzutreten und dabei an Allah und seinem Gesandten Mohammed festzuhalten“.

Netanjahu hat sich auf die Prophezeiung Jesajas berufen und damit den religiösen Eifer der israelischen Siedler und Nationalisten weiter angeheizt. „Wir werden die Prophezeiung Jesajas erfüllen. An euren Grenzen wird es keinen Diebstahl mehr geben, und eure Tore werden von Herrlichkeit erfüllt sein. Gemeinsam werden wir kämpfen, gemeinsam werden wir siegen“, sagte er.

So könnte sich die ethnische Säuberung der Palästinenser bald zu einem Religionskrieg zwischen Israel und der muslimischen „Nation“ mit fast 2 Milliarden Anhängern entwickeln. Dies wird natürlich katastrophale Folgen haben.

Die israelische Antwort wird wahrscheinlich die Samson-Option sein. Übersetzt mit Deepl.com

