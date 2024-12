Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-12-13/ty-article-live/israeli-airstrikes-kill-at-least-66-palestinians-in-gaza-medics-says/00000193-be0a-d27e-ad97-beffa3140000



Der israelische Verteidigungschef weist die Armee an, sich auf eine monatelange Einnahme des syrischen Berges Hermon vorzubereiten

ISRAEL: IDF untersucht, ob Drohnensirenen in Grenzgemeinden des Gazastreifens falscher Alarm waren ■ GAZA: Israelischer Angriff auf Wohngebäude in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens tötet nach Angaben palästinensischer Mediziner mindestens 25 Menschen ■ SYRIEN: US-Verteidigungsminister Austin teilt seinem israelischen Amtskollegen mit, dass die USA und Israel nach Angaben des Pentagons in enger Abstimmung über die sich entwickelnden Ereignisse stehen sollten

Aktualisierungen

Bar Peleg

vor 54 Minuten

Verteidigungsminister Israel Katz hat die IDF angewiesen, sich auf einen anhaltenden Einsatz auf der syrischen Seite des Berges Hermon über den Winter vorzubereiten.

In einer Sicherheitsbeurteilung mit hochrangigen Kommandeuren betonte Katz die strategische Bedeutung der Abhaltung des Gipfels inmitten der Entwicklungen in Syrien und forderte das Militär auf, dafür zu sorgen, dass die Truppen rauen Wetterbedingungen standhalten können. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …