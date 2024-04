Der IStGH kann den Völkermord in Gaza nicht länger ignorieren Von Anisha Patel und Hassan Ben Imran

The ICC can no longer ignore the genocide in Gaza Failure to launch an investigation into genocide in Gaza can have a devastating impact on the court.

Eine palästinensische Frau trauert um ihren Sohn, der bei der israelischen Bombardierung des Flüchtlingslagers Maghazi im Zentrum des Gazastreifens am 16. April 2024 getötet wurde [Abdel Kareem Hana/AP]

Von Anisha Patel und Hassan Ben Imran

21 April 2024

Das Versäumnis, eine Untersuchung des Völkermords in Gaza einzuleiten und Haftbefehle auszustellen, kann verheerende Auswirkungen auf den Internationalen Strafgerichtshof haben.

In den vergangenen Monaten wurde der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) unter der Leitung des Anklägers Karim Khan heftig kritisiert, weil er keine konkreten Schritte zur Verfolgung des Völkermordes in Gaza unternommen hat.

Im November verwiesen sechs seiner Vertragsstaaten unter der Führung Südafrikas die Situation in Palästina an den Gerichtshof und forderten ihn zum Handeln auf. Im selben Monat reichten drei palästinensische Rechtsgruppen eine Mitteilung an den IStGH ein, in der sie ihn aufforderten, die Verbrechen der Apartheid und des Völkermords in Palästina zu untersuchen.

Im Dezember besuchte Khan Israel und machte einen kurzen Abstecher nach Ramallah, wo er kurz mit Opfern israelischer Verbrechen zusammentraf. Anschließend gab er eine allgemeine Erklärung über die Untersuchung von „angeblichen Verbrechen“ ab, die sich in keiner Weise auf die sich häufenden Beweise für Völkermord in Gaza bezog.

Im Januar erklärte der Internationale Gerichtshof (IGH), dass Israel im Gazastreifen „mit großer Wahrscheinlichkeit“ einen Völkermord begeht. Auch das hat den IStGH nicht zum Handeln veranlasst. Der Gerichtshof hat nicht einmal versucht zu begründen, warum er nicht wegen Völkermordes ermittelt oder einen Haftbefehl ausgestellt hat.

Letzten Monat hat unsere Organisation Law for Palestine die erste einer Reihe von Eingaben an den IStGH gemacht, in denen das Verbrechen des Völkermords, das die israelische Führung am palästinensischen Volk begangen hat, beschrieben wird. Das 200-seitige Dokument, das von 30 Anwälten und Rechtswissenschaftlern aus der ganzen Welt verfasst und von mehr als 15 Experten geprüft wurde, liefert überzeugende Argumente für die völkermörderische Absicht sowie für die Strafverfolgungspolitik, die der Gerichtshof in anderen Fällen verfolgt hat.

Wenn der IStGH wieder einmal nicht handelt, riskiert er, seine eigene Autorität als Institution der internationalen Justiz und das internationale Rechtssystem insgesamt zu untergraben.

Vorsatz ist schwer zu beweisen, aber nicht in Gaza

Angesichts der Fülle von Beweisen, die den Vorwurf des Völkermordes an Israel untermauern, ist der IStGH verpflichtet, in Gaza unverzüglich tätig zu werden. Unsere Eingabe unterstreicht diese Realität.

In unserem Antrag haben wir uns speziell auf die Absicht, einen Völkermord zu begehen, konzentriert, da dies als der am schwierigsten zu beweisende Aspekt in einem Fall von Völkermord gilt.

Wir verweisen auf die zahlreichen Erklärungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, des Staatspräsidenten Issac Herzog, des Verteidigungsministers Yoav Gallant und von Mitgliedern der Knesset sowie von Mitgliedern der Öffentlichkeit, in denen die Absicht, einen Völkermord zu begehen, offengelegt wird. Wir verweisen auch auf die von uns erstellte Datenbank mit mehr als 500 Fällen israelischer Aufforderungen zum Völkermord als zusätzlichen Beweis.

Während die Erklärungen einen wesentlichen Teil der Vorsatzkomponente des Verbrechens des Völkermords bilden, geht die Eingabe darüber hinaus und hebt die verschiedenen Handlungen und offiziellen Maßnahmen hervor, die den Vorsatz zusätzlich beweisen. Dazu gehören die gezielten Angriffe auf medizinische Einrichtungen, die vorsätzliche Zerstörung von landwirtschaftlichen Flächen und Wassersystemen sowie die Behinderung von Hilfslieferungen, um eine Hungersnot zu verursachen.

Wir haben auch Parallelen zwischen der gut dokumentierten israelischen Politik der ethnischen Säuberung und ähnlichen Gräueltaten im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda aufgezeigt, wo internationale Strafgerichte den Tatbestand des Völkermords festgestellt haben.

Wir argumentieren, dass die israelischen Versuche, die palästinensische Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen durch die systematische und ungenaue Behauptung menschlicher Schutzschilde zu „entzivilisieren“, eine völkermörderische Technik darstellen. Wir skizzieren auch Israels Zerstörung der palästinensischen Kultur, des palästinensischen Kulturerbes und der Bildungssysteme, die umweltzerstörerischen Maßnahmen und Praktiken sowie die domizidalen Maßnahmen und Praktiken im Gazastreifen, die ebenfalls völkermörderische Absichten widerspiegeln.

Schließlich behaupten wir, dass Israels Praxis der Apartheid ein Umfeld schafft, das die Begehung des Verbrechens des Völkermords begünstigt, genau wie in den Fällen von Nazi-Deutschland und Ruanda, und dass die israelischen Gesetze, die erlassen wurden, um seine Führer vor Strafverfolgung zu schützen, ebenfalls auf die Absicht hinweisen, Völkermord zu begehen.

Zusammengenommen stellen diese Beweise „vernünftige Gründe“ für die Annahme dar, dass die israelische Führung eine allgemeine völkermörderische Absicht hat. Dies sollte für den Internationalen Strafgerichtshof mehr als genug sein, um die notwendigen rechtlichen Schritte einzuleiten.

ICC kann seine eigenen Völkermord-Urteile nicht ignorieren

Abgesehen von der Verfügbarkeit umfangreicher und umfassender Beweise sollte der IStGH auch aufgrund früherer Präzedenzfälle, die er geschaffen hat, zum Handeln gezwungen sein.

Seit seiner Gründung hat der IStGH festgestellt, dass es eine vernünftige Grundlage für die Untersuchung von Völkermordfällen gibt, und zwar auch in Fällen, in denen die Zerstörung der Zivilbevölkerung und der Infrastruktur weitaus geringer ist als in Gaza.

Im Fall des Völkermords in Darfur beispielsweise stellte das Gericht in einer Entscheidung vom Juli 2010 richtig fest, dass die Schwelle für den Erlass eines Haftbefehls gegen den damaligen sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir wegen des Verbrechens des Völkermords darin besteht, dass es „vernünftige Gründe für die Annahme“ gibt, dass der Vorsatz besteht.

Mit dieser Entscheidung revidierte das Gericht seine ursprüngliche Entscheidung vom März 2009, in der der Schwellenwert für die Annahme eines Vorsatzes „die einzige vernünftige Schlussfolgerung“ war. In seiner revidierten Entscheidung stellte das Gericht fest, dass diese Schwelle erst im späteren Verlauf des Prozesses und nicht bereits beim Erlass von Haftbefehlen gilt.

Der Wille, Völkermord zu untersuchen, zeigte sich auch im Vorgehen des IStGH in der Ukraine, obwohl es schwieriger war, sowohl den Vorsatz als auch die Handlungen Russlands als Völkermord nachzuweisen. Der IStGH unter Ankläger Karim Khan entsandte innerhalb von drei Monaten nach der umfassenden russischen Invasion ein 42-köpfiges Untersuchungsteam in die Ukraine. Sie sammelten genügend Beweise, um dem Gericht zu ermöglichen, bisher vier Haftbefehle zu erlassen.

Wichtig ist auch die Bewertung, die der jetzige IStGH-Ankläger in seiner früheren Funktion als Sonderberater und Leiter des Untersuchungsteams der Vereinten Nationen zur Förderung der Rechenschaftspflicht für Verbrechen von Da’esh/ISIL (UNITAD) im Jahr 2021 vorgenommen hat. Auf der Grundlage der unabhängigen strafrechtlichen Ermittlungen von UNITAD bestätigte er, dass es „klare und überzeugende Beweise dafür gibt, dass der ISIL einen Völkermord an den Jesiden als religiöser Gruppe begangen hat“. Er zog seine Schlussfolgerung auf der Grundlage der Ideologie und der Praktiken des ISIL.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Beweise für die völkermörderischen Absichten Israels und ihre Verbindung mit der Ideologie äußerst zahlreich sind und seit Jahrzehnten ausführlich dokumentiert wurden. Die zionistische Bewegung verstand sich von Anfang an als Siedlerkolonie und betrachtete die Beseitigung der einheimischen Bevölkerung Palästinas als Notwendigkeit. In den letzten Monaten wurde diese Verbindung zwischen völkermörderischer Absicht und Ideologie von mehreren israelischen Führern in Bezug auf die im Gazastreifen entfesselte Gewalt wiederholt, am deutlichsten von Netanjahu in seinem Aufruf „Denkt daran, was Amalek euch angetan hat“, wobei er sich auf das biblische Gebot bezog, die Amalekiter zu erschlagen und zu vernichten.

Darüber hinaus ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass einer von Khans Vorgängern, der frühere IStGH-Ankläger Luis Moreno Ocampo, eindeutig erklärt hat , dass sogar die „Belagerung des Gazastreifens selbst … eine Form des Völkermords ist“.

Darüber hinaus wurde das ernsthafte Risiko eines Völkermordes oder die Plausibilität seiner Begehung durch Israel, wenn nicht sogar seiner vollständigen Begehung, von hochrangigen offiziellen Stellen und Experten innerhalb des UN-Systems anerkannt. Neben den vorläufigen Maßnahmen des IGH und den zusätzlichen vorläufigen Maßnahmen, in denen eindeutig festgestellt wurde, dass ein plausibler Fall von Völkermord vorliegt, wurden eine Reihe von Erklärungen und Warnungen von UN-Sonderberichterstattern und Arbeitsgruppen, dem UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD), dem Ausschuss für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes (CEIRPP) und UN-Mitarbeitern ausgesprochen.

Der ICC verliert an Legitimität

Ausgehend von all diesen Beweisen und Anerkennungen ist es unbestreitbar, dass der IStGH eine Untersuchung wegen Völkermordes ankündigen und Haftbefehle gegen israelische Führer ausstellen sollte, insbesondere angesichts seiner eigenen Standards für „vernünftige Gründe“, wie im Fall Bashir gesehen.

Die Beweise für einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen sind so zwingend wie alle anderen Fälle, die bisher vor Gericht erfolgreich waren – wenn nicht noch zwingender. Das Versäumnis, eine Untersuchung des Verbrechens des Völkermordes anzukündigen, wird dem ohnehin schon stark angegriffenen Image und der Legitimität des Gerichtshofs schweren und lang anhaltenden Schaden zufügen.

Einige würden sogar argumentieren, dass der IStGH auf juristischen Selbstmord zusteuert, indem er die Präzedenzfälle Darfur und Ukraine untergräbt.

Die Palästina-Frage ist das Herzstück der internationalen Rechtsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg und kann nicht ignoriert werden. Angesichts der fortschreitenden Erosion der Legitimität des IStGH müssen der Gerichtshof und sein Ankläger dringend den Völkermord in Palästina untersuchen und Haftbefehle gegen das israelische Kriegskabinett ausstellen, wenn sie das Vertrauen der globalen Mehrheit in diese Institution der globalen Justiz wiederherstellen wollen.

Anisha PatelMitglieddes Governing Council of Law for PalestineAnisha Patel ist Mitglied des Governing Council of Law for Palestine und promovierte Wissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina, Deutschland.

Hassan Ben ImranMitglieddes EZB-Rates für Recht für PalästinaHassan Ben Imran ist Mitglied des EZB-Rates für Recht für Palästina und promoviert in Rechtswissenschaften an der Universität von Galway, Irland.

