A cruel month of massacres for Palestinians as the US mask is ripped off As tensions flare with Iran, the US continues to provide full support for Israel’s genocide in the Gaza Strip

Eine palästinensische Frau beklagt den Tod eines Angehörigen im Al-Najjar-Krankenhaus nach dem israelischen Bombardement in Rafah im südlichen Gazastreifen am 18. April 2024 (AFP)

Krieg gegen Gaza: Ein grausamer Monat mit Massakern für die Palästinenser, während den USA die Maske heruntergerissen wird

Von Ammiel Alcalay

19. April 2024

Während die Spannungen mit dem Iran aufflammen, unterstützen die USA weiterhin Israels Völkermord im Gazastreifen

Die Ereignisse Anfang April scheinen die erste Zeile von T. S. Eliots „The Wasteland“ zu bestätigen: „Der April ist der grausamste Monat“.

Am 10. April, dem Eid al-Fitr, dem feierlichen Ende des Ramadan, tötete Israel bei einem Luftangriff auf das Lager al-Shati im Gazastreifen drei Söhne und vier Enkelkinder des Hamas-Politbüromitglieds Ismail Haniyeh. Haniyeh selbst hat bereits 60 Familienmitglieder durch israelische Angriffe verloren.

Drei Tage zuvor starb der palästinensische Staatsbürger Walid Daqqa nach 38 Jahren Haft an den Folgen einer unzureichenden medizinischen Versorgung bei Knochenmarkkrebs. Nach Angaben seines Anwalts war Daqqa kürzlich gefoltert und geschlagen worden.

Als Schriftsteller und revolutionärer Denker formulierte Daqqa das Konzept der „parallelen Zeit“, das das größere Gefängnis im besetzten Palästina mit kleineren Gefängnissen verbindet, wie denen, in denen er sich fast vier Jahrzehnte lang befand. Wie der Chefredakteur von Mondoweiss, Faris Giacaman, in einer brillanten Würdigung schrieb, war Daqqa „einer der wenigen legitimen Erben von Ghassan Kanafanis Erbe“.

Kanafani, den man wahrscheinlich nicht kennen muss, wurde im April 1936 in Akka geboren und erlebte als Kind die Nakba. Er wurde 1972 in Beirut ermordet, zusammen mit Lamis Nijem, seiner 17-jährigen Nichte. In der Vor-Drohnen-Ära der israelischen Attentate auf palästinensische Persönlichkeiten aus Kultur und Politik wurde dieses Attentat mit einer Autobombe verübt. Der Titel einer von Kanafanis besten Geschichten, „Er war ein Kind an diesem Tag“, sagt alles.

In einem Interview mit dem australischen Journalisten Richard Carleton aus dem Jahr 1970 wurde Kanafani, ein prominentes Mitglied der Volksfront zur Befreiung Palästinas, gefragt: „Warum lässt sich Ihre Organisation nicht auf Friedensgespräche mit den Israelis ein?“

Kanafani starrte schweigend vor sich hin, bevor er antwortete: „Sie meinen nicht wirklich Friedensgespräche, Sie meinen Kapitulation, Aufgeben.“ Carleton fuhr fort: „Warum nicht einfach reden?“

„Mit wem reden?“ fragte Kanafani, worauf Carleton antwortete: „Reden Sie mit den israelischen Führern.“ Kanafani antwortete: „Das ist eine Art Gespräch zwischen dem Schwert und dem Hals.“

Die Maske ist weg

Bemerkenswerterweise äußerte sich US-Außenminister Antony Blinken am 9. April wie aufs Stichwort zu einem entscheidenden Punkt der Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel: „Wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn sie sich nicht am 7. Oktober zu einem der schrecklichsten Akte der Brutalität und des Terrorismus entschlossen hätten und wenn sie sich dann, nachdem sie das getan hatten, nicht über viele, viele Monate hinweg geweigert hätten, Zivilisten aus dem Weg zu gehen, sich nicht mehr hinter ihnen zu verstecken, ihre Waffen niederzulegen, die Geiseln freizulassen und sich zu ergeben.“

Während sich die Nadel in der von den USA angeführten westlichen politischen Allianz nicht zu bewegen scheint, ist die Maske im Rest der Welt schon lange gefallen, und sie fällt zunehmend von den Untertanen dieser westlichen Regierungen, deren Wut und Abscheu täglich zunimmt.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Die Anzeichen dafür sind allgegenwärtig, von den anhaltenden Protesten bis hin zum jüngsten Interview des konservativen Kommentators Tucker Carlsonmit dem palästinensischen Pastor Munther Isaac, in dem die beiden die Unterstützung des US-Kongresses und der Evangelikalen für Israel, einer der Säulen der Beziehungen und der Finanzierung zwischen den USA und Israel, scharf kritisierten.

Wir sind einem ständig eskalierenden Nachrichtenzyklus ausgesetzt, in dem Geschichten auf Kosten von Klarheit und Kohärenz unablässig verbreitet werden

Die schwindelerregenden Ereignisse der letzten Wochen, einschließlich des iranischen Gegenangriffs auf Israel, sagen uns viel über den Stand der Dinge in der unerbittlichen Mischung aus unterschiedlich skalierten Gräueltaten und psychologischer Kriegsführung, die von staatlichen Akteuren und ihren willigen Komplizen in den Medien, der Wissenschaft und den Berufsverbänden betrieben wird.

Die sowohl echte als auch vorgetäuschte offizielle Empörung über die gezielte Tötung von sieben Mitarbeitern der World Central Kitchen ist nicht im Entferntesten vergleichbar, wenn es um die mehr als 34.000 palästinensischen Opfer dieses völkermörderischen Gemetzels geht.

Während die israelischen Streitkräfte systematisch palästinensische Reporter ins Visier nehmen, die ihre Verbrechen aufdecken, scheint der westliche Mainstream-Journalismus die von den Machthabern aufgestellten Einsatzregeln akzeptiert zu haben: Nicht zu tief bohren und nicht zu viele Verbindungen herstellen.

In der Zwischenzeit sind wir einem ständig eskalierenden Nachrichtenzyklus ausgesetzt, in dem Geschichten auf Kosten von Klarheit und Kohärenz unablässig nach außen getragen werden.

Ablenkung der Aufmerksamkeit

Wie der Journalist Pepe Escobar den Angriff auf die Entwicklungshelfer so treffend formulierte: „Die ‚Logik‘ hinter dem absichtlichen Angriff mit drei Schüssen auf den klar gekennzeichneten humanitären Konvoi von Helfern zur Linderung der Hungersnot im Gazastreifen bestand darin, eine noch schrecklichere Episode aus den Nachrichten zu verdrängen: den Völkermord im Völkermord am Al-Shifa-Krankenhaus.“

Escobar schrieb weiter über den Angriff Israels auf das iranische Konsulat in Damaskus: „Dies war ein Raketenangriff auf eine diplomatische Mission, die Immunität genießt, auf dem Territorium eines Drittlandes, gegen das [Israel] nicht im Krieg ist … Übersetzung: ein Terrorakt gegen zwei souveräne Staaten, Syrien und Iran.“

Das Szenario spielte sich wie erwartet ab: Es gab keine Verurteilung des israelischen Angriffs durch die USA oder Europa und auch keine Verurteilung durch die UNO, während die Antwort des Irans, zumindest laut Israels Botschafter bei der UNO, eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden darstellte. Die Ausgrabung von Massengräbern und Zeugenaussagen von Überlebenden des israelischen Angriffs auf das Al-Shifa-Krankenhaus traten in den Hintergrund, da die Aufmerksamkeit auf die mögliche Antwort Israels auf den iranischen Gegenangriff gelenkt wurde.

Diese ganze Reihe von Ereignissen zielt darauf ab, neben der israelisch-amerikanischen Politik des Aushungerns als Kriegsmittel bei gleichzeitiger Vertuschung des andauernden Völkermords, die Möglichkeit auszuschalten, die Hamas, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Organisation gilt, als glaubwürdigen Verhandlungspartner zu akzeptieren.

Wie es die palästinensische Menschenrechtsanwältin Diana Buttu nach der Ermordung von Haniyehs Familienmitgliedern treffend formulierte : „‚Verhandlungen‘ – auf israelische Art.“

Zwischen den obligatorischen Krokodilstränen und theatralischer Wut rüsten die USA weiter auf und unterstützen Israels Völkermord in vollem Umfang, während sie gleichzeitig dafür plädieren, dass Israel einen „Waffenstillstand“ ausruft und Lebensmittel über weitere Grenzübergänge nach Gaza lässt – und das alles, während sie im UN-Sicherheitsrat ein Veto einlegen.

Mit anderen Worten, es handelt sich um Verschleierung und Eskalation, während das Töten in Gaza weitergeht. In der Tat ein grausamer Monat.

Ammiel Alcalay ist Dichter, Romanautor, Übersetzer, Essayist, Kritiker und Wissenschaftler. Er ist Autor von mehr als 20 Büchern, darunter After Jews and Arabs, Memories of Our Future und das in Kürze erscheinende CONTROLLED DEMOLITION: a work in four books. Er ist Distinguished Professor am Queens College, CUNY, und dem CUNY Graduate Center in New York.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …