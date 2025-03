https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-yemeni-resistance–a-battle-important-for-the-whole-worl



Der jemenitische Widerstand: Ein Kampf, der für die ganze Welt von Bedeutung ist

Alexander Tuboltsev

Quelle: Al Mayadeen Englisch

17. März 2025

Der anhaltende Widerstand Jemens, angeführt von Ansar Allah, bleibt ein starkes Symbol des Widerstands gegen den westlichen Imperialismus und inspiriert weiterhin globale Bewegungen für Gerechtigkeit und Antikolonialismus.

Am 15. März 2025 begannen die Vereinigten Staaten die nächste Phase ihrer Aggression gegen den Jemen. Luft- und Raketenangriffe der US-Luftwaffe und der US-Marine trafen erneut zivile Ziele. Diese Szenen barbarischer Angriffe waren ein weiterer Akt der blutigen Tragödie, die die Vereinigten Staaten in Westasien provoziert haben.

Der Jemen ist seit langem ein lebendiges Symbol des Widerstands. Die aufrichtige und leidenschaftliche Unterstützung der Jemeniten für den nationalen Befreiungskampf in Palästina ist zum besten Beispiel für wahre Ehrlichkeit und Heldentum geworden. Die Ansar-Allah-Bewegung hat einen gerechten und wahrhaft großen Kampf gegen den westlichen Imperialismus geführt und für die Unabhängigkeit des Jemen und die Freiheit seines Volkes gekämpft.

Aus historischer und geografischer Sicht ist die Bedeutung des Jemen sehr groß. Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und erinnern uns daran, welch herausragende Rolle dieses Land in der Geschichte der gesamten menschlichen Zivilisation gespielt hat.

Seit der Antike existierten und entwickelten sich im Jemen zahlreiche Königreiche: Awsan, Saba, Himyar. Hier fanden Schlachten, Handelskarawanen und die Gründung neuer Städte statt. Bereits im Mittelalter war das Gebiet des heutigen Jemen durch eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung gekennzeichnet. Wir können uns daran erinnern, dass in jenen Jahren der weltweite Kaffeehandel direkt vom Jemen und den lokalen Produzenten abhing. Kaufleute und Botschafter aus ganz Westasien und Indien kamen in die Stadt Sanaa, die ein wichtiges Handelszentrum war.

Der Jemen liegt strategisch günstig direkt an der Straße von Bab al-Mandab. Das Land blickt auf eine lange Geschichte und eine herausragende Kultur zurück und liegt an einem Ort, an dem sich die Wellen des Meeres zwischen der Arabischen Halbinsel und dem Horn von Afrika erstrecken. Hier ist der Widerstand der Geist der Generationen, die im 20. Jahrhundert für die Unabhängigkeit des Jemen von den britischen Kolonialisten kämpften.

Und jetzt, direkt vor unseren Augen, schreibt der Jemen ein neues Kapitel seiner Geschichte. In schwierigen geopolitischen Zeiten unterstützte der Jemen Palästina entschlossen und stand an vorderster Front im Kampf gegen die amerikanische unipolare Diktatur.

Die Bevölkerung des Jemen präsentierte ihre eigene Sicherheitsformel, ihre neue Gleichung, die die amerikanischen Hegemoniepläne im Roten Meer und in der Straße von Bab al-Mandab vollständig zunichte machte. Jemenitische ballistische Raketen und Drohnen haben der US-Marine gezeigt, dass die Ära der amerikanischen Vorherrschaft auf den Meeren vorbei ist.

Wir sehen nichts Neues im Verhalten und in den Handlungen der Vereinigten Staaten. Auch dies ist Arroganz, Aggressivität und der Wunsch, ihre zerstörerische Expansion überall zu verbreiten. Der amerikanische Imperialismus bleibt derselbe, ganz gleich, wie sich die Akteure auf der politischen Bühne verändern.

Daher ist der unerschütterliche jemenitische Widerstand eine Bewegung des antiimperialistischen, antikolonialen und nationalen Befreiungskampfes. Indem sich der Jemen selbst verteidigt, schützt er alle unterdrückten Völker. Wir sind Zeuge eines Teils einer globalen Schlacht vor der Küste des Jemen, und ihr Ausgang ist von enormer Bedeutung.

Die wahre Macht sind nicht Flugzeugträger und Kampfjets. Sie ist nicht Geld oder Gold. Die wahre Macht liegt in Wahrheit, Gerechtigkeit und einer Idee. Dies sind die Prinzipien, die über Jahrhunderte hinweg geformt wurden und in schwierigen Zeiten all jenen geholfen haben, die das Banner ihres Kampfes fest und selbstbewusst trugen, um zu gewinnen. Das jemenitische Volk hat seine eigene Idee und seine eigenen Prinzipien: Heldentum, Selbstaufopferung, Mut und die Bereitschaft, für ihr Heimatland und ihren Glauben zu kämpfen. Das macht sie unbesiegbar. Das gibt ihnen die Fähigkeit, gegen die amerikanische Aggression zu kämpfen und sie zu besiegen.

An vorderster Front dieses Kampfes gegen den westlichen Imperialismus stehen die Ansar-Allah-Bewegung und ihr mutiger Anführer Sayyed Abdul-Malik al-Houthi. Seit vielen Jahren verteidigt der jemenitische Widerstand sein Volk und sein Land und ist ein echtes Schwert der Gerechtigkeit, das die feindlichen Pläne ausländischer Aggressoren durchkreuzt. Seit Jahrhunderten ist der Jemen ein Land von Menschen, die die Freiheit lieben und wissen, wie sie für sich selbst einstehen können. Und jetzt ist dieses Land ein Leuchtfeuer der Hoffnung für die gesamte multipolare Welt.

Es spielt keine Rolle, wo wir geografisch gesehen sind. Wir können aus verschiedenen Ländern, Völkern und Kulturen stammen. Aber was uns verbindet, ist, dass unsere Herzen im Einklang mit den Herzen der Jemeniten und Palästinenser schlagen. Indem wir sie unterstützen, auch an der Informationsfront, unterstützen wir den globalen Kampf für Multipolarität, Gerechtigkeit und Antikolonialismus.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Researcher

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …