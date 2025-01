https://thecradle.co/articles/the-fight-starts-over-gazas-next-leaders

Der Kampf um die nächsten Anführer des Gazastreifens beginnt

Ibrahim Al-Madhoun

24. JANUAR 2025

Während der Gazastreifen sich vom Krieg erholt, steht die Hamas – politisch siegreich, aber um einen hohen Preis – vor beispiellosen Herausforderungen beim Wiederaufbau des Streifens. Unterdessen versuchen hartnäckige ausländische Mächte, ihre eigene Vision für die Regierung des Gazastreifens durchzusetzen.

Seit dem Ausbruch des Krieges Israels gegen den Gazastreifen nach der Operation Al-Aqsa Flood im Oktober 2023 besteht das Hauptziel des Besatzungsstaates darin, die Hamas als führende politische und regierende Autorität in der belagerten Enklave zu zerschlagen.

Dieses von den USA unterstützte Ziel spiegelt das seit langem bestehende Unbehagen Israels gegenüber der Hamas als politische und militärische Kraft wider, da sich die palästinensische Widerstandsbewegung weigert, die unpopulären und praktisch veralteten Osloer Abkommen anzuerkennen und die Legitimität der Besatzung ablehnt.

Herrschaft der Hamas in Gaza

Die Hamas regiert den Gazastreifen seit ihrem Sieg bei den palästinensischen Parlamentswahlen 2006, der zur Bildung der 10. palästinensischen Regierung unter dem verstorbenen Märtyrer Ismail Haniyeh führte. Die politische Spaltung zwischen Fatah und Hamas im Jahr 2007 führte jedoch dazu, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) aus dem Gazastreifen ausgeschlossen wurde und die Hamas die volle Kontrolle über das Gebiet übernahm.

Seit ihrer Machtübernahme hat die Hamas mehrere Konflikte mit Israel durchgemacht, insbesondere in den Jahren 2008, 2012, 2014 und 2021, die in der Operation Al-Aqsa Flood 2023 gipfelten – ein Schritt, der die Dynamik in Westasien und auf internationaler Ebene erschüttert und die Palästinafrage wieder an die Spitze der globalen Agenda gebracht hat.

Israels strategisches Dilemma

Als der Konflikt eskalierte, versuchte Israel, neue Realitäten in Gaza durchzusetzen, und setzte dabei mehrere Strategien ein, die jeweils mit erheblichen Herausforderungen verbunden waren. Zunächst strebte der Besatzungsstaat eine Invasion in Gaza und die Durchsetzung einer direkten Militärherrschaft an.

Dieser Plan stieß jedoch auf heftigen palästinensischen Widerstand, sodass es unmöglich war, eine dauerhafte Kontrolle über den Streifen zu erlangen. Die finanziellen und menschlichen Opfer des Krieges erschwerten diesen Ansatz zusätzlich, wobei die Ausgaben Israels auf 150 Milliarden Schekel (ca. 41,64 Milliarden US-Dollar) geschätzt wurden und die Zahl der Opfer mindestens 840 getötete und 14.000 verletzte Soldaten betrug. Diese Realität zwang die Besatzungsmacht, ihre Strategie zu überdenken.

In einem Versuch, die Regierungsführung der Hamas zu untergraben, griff Israel gezielt die Verwaltungs- und Dienstleistungsinfrastrukturen des Gazastreifens an, darunter Regierungsinstitutionen, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen.

Die Zerstörung war weitreichend, und in einem Bericht des UN-Satellitenzentrums (UNOSAT) von Ende 2024 wurde geschätzt, dass 66 Prozent der Gebäude in Gaza beschädigt oder zerstört worden waren. Trotz dieser systematischen Verwüstung bewies die Hamas Widerstandsfähigkeit und behielt ihre Kontrolle über Gaza relativ effizient bei, indem sie sich auf ihre umfangreiche Erfahrung im Krisenmanagement stützte.

Israel versuchte auch, die Stammes- und Familiennetzwerke in Gaza auszunutzen, indem es versuchte, prominente Familien und Clans zu kooptieren, um lokale Verwaltungsorgane zu schaffen.

Auch dieser Ansatz wurde von der Bevölkerung des Gazastreifens weitgehend abgelehnt, da sie darin einen kaum verhüllten Versuch sah, die Besatzung zu legitimieren und das nationale Gefüge zu zersplittern. Führende Analysten, darunter Tahani Mustafa von der International Crisis Group, einem in Brüssel ansässigen Think Tank, sagten, Israel suche „verzweifelt nach lokalen Clans und Familien vor Ort, die einen Beitrag leisten könnten … sie weigern sich jedoch.“

Parallel dazu haben Israel, die USA und verbündete arabische Staaten Alternativen zur Hamas-Herrschaft untersucht, wie die Wiedereinsetzung der Palästinensischen Autonomiebehörde oder die Einrichtung einer international unterstützten technokratischen Regierung.

Während die Palästinensische Autonomiebehörde am 16. Januar ihre Absicht erklärte, „eine Krisenzelle zur Arbeit im Gazastreifen zu bilden“, kündigte die Hamas ihre Vorbereitungen an, nach der Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens sofort mit der Verwaltung der Stadt zu beginnen. Die Widerstandsbewegung betonte, dass sie nicht zulassen werde, dass das daraus resultierende „Chaos und Vakuum“ im Gazastreifen ausgenutzt wird.

Unterdessen bleiben die israelisch-amerikanischen Initiativen aufgrund der komplexen innerpalästinensischen Lage, der Schwäche und Unbeliebtheit der Palästinensischen Autonomiebehörde und der massiven Ablehnung einer Rückkehr zur Ordnung von vor 2007 durch die Palästinenser in ihrer Wirkung begrenzt.

Herausforderungen für die Hamas

Obwohl es Israel nicht gelungen ist, die Hamas militärisch zu stürzen – was sich in der starken Präsenz der Bewegung auf dem Schlachtfeld und in den Medien zeigt, insbesondere während der propagandistisch inszenierten Übergabe von drei weiblichen Gefangenen im Austausch gegen 90 palästinensische Gefangene – hat der Krieg die Hamas an mehreren Fronten vor große Herausforderungen gestellt.

Die massive Zerstörung, die der Gazastreifen erlitten hat, macht den Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur zu einer der obersten Prioritäten der Hamas. Diese Wiederaufbauanstrengungen werden erhebliche internationale Finanzmittel und Unterstützung erfordern, was Bedenken hinsichtlich einer möglichen externen Einmischung aufkommen lässt, die die zukünftige Regierungsführung des Gazastreifens beeinflussen könnte.

Darüber hinaus verschärft die anhaltende israelische Blockade weiterhin die wirtschaftliche Notlage im Gazastreifen und setzt die Hamas unerbittlich unter Druck, Lösungen zu finden, die die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen für die bedrängte Bevölkerung der Enklave aufrechterhalten können.

Die Hamas sieht sich auch einem zunehmenden Druck regionaler und internationaler Akteure ausgesetzt, politischen Vereinbarungen zuzustimmen, die außerordentliche Zugeständnisse erfordern könnten. Dazu könnte die Akzeptanz der Aufsicht einer internationalen Verwaltung oder die Entsendung arabischer Streitkräfte gehören, um eine Übergangsphase in der Regierungsführung des Gazastreifens zu bewältigen.

Mögliche Szenarien für die Zukunft des Gazastreifens

Es wurden mehrere Szenarien für die künftige Regierungsführung im Gazastreifen vorgeschlagen, die sowohl interne Dynamiken als auch externe Einflüsse widerspiegeln:

Die Hamas vertraut weiterhin auf ihre Fähigkeit, den Gazastreifen trotz der Zerstörung und Belagerung zu regieren. Die Bewegung stützt sich auf die breite Unterstützung der Bevölkerung in der Region und ihre intakte organisatorische Infrastruktur. Sie hat auch ein gewisses Maß an Flexibilität bei der Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde und Ägypten gezeigt, um mögliche Kompromisse auszuloten.

Dennoch gibt es weiterhin Bemühungen – angeführt von Israel und unterstützt von einigen regionalen Akteuren – die PA in Gaza wieder einzusetzen. Mahmud Abbas, Palästinas Präsident und Vorsitzender der Fatah, wird jedoch wegen seiner schwachen Führung und seiner Bemühungen um Zusammenarbeit bei der Eindämmung des Widerstands im Westjordanland weithin kritisiert, was dieses Szenario von internen Reformen oder einem Wechsel in der Führung der PA abhängig macht.

Die Möglichkeit einer Machtteilung zwischen der Hamas und der Palästinensischen Autonomiebehörde erschwert diese Option zusätzlich, da beide Seiten festgefahrene Positionen in Bezug auf die Regierungsführung vertreten.

Als Alternative haben Ägypten und andere regionale Interessengruppen die Einrichtung eines technokratischen Ausschusses vorgeschlagen, der sich aus unabhängigen Akademikern und Gemeindevorstehern zusammensetzt und die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen soll. Diese Idee hat zwar einige Unterstützung von nationalen und kommunalen Gremien in der Enklave erhalten, wurde aber von der Palästinensischen Autonomiebehörde abgelehnt, die darin eine Bedrohung ihrer politischen Vorherrschaft sieht.

Die israelische Rundfunkbehörde (KAN) berichtete, dass Ägypten und Israel die Einrichtung eines Sicherheitsinspektionsmechanismus im Netzarim-Korridor, der den nördlichen und südlichen Teil des Streifens verbindet, diskutiert haben.

Arabische Intervention

Die USA haben auch die Idee ins Spiel gebracht, eine arabische Sicherheitstruppe einzusetzen, an der möglicherweise Ägypten und die VAE beteiligt sind, um den Übergang im Gazastreifen zu überwachen. Es handelt sich bestenfalls um einen Vorschlag, der mit Herausforderungen behaftet ist.

Sowohl Ägypten als auch die VAE – die beide die Muslimbruderschaft, aus der die Hamas hervorgegangen ist, entschieden ablehnen – sind vorsichtig, sich zu tief in den palästinensischen Konflikt verwickeln zu lassen.

Sie sind besonders besorgt, dass Israel ihr Engagement ausnutzen könnte, um sich seinen Verpflichtungen als Besatzungsmacht zu entziehen. Darüber hinaus birgt ein solches Szenario die Gefahr, die palästinensische Bevölkerung zu verprellen, und könnte zu erheblichen politischen und öffentlichen Gegenreaktionen gegen die beteiligten arabischen Staaten führen.

Eine mögliche, wenn auch schwierige Lösung wäre die Bildung eines gemeinsamen nationalen Komitees, das sich aus Vertretern der Hamas, der Fatah und anderer palästinensischer Fraktionen zusammensetzt. Dieses Szenario erfordert ein Maß an politischem Konsens, das bisher nicht zu erreichen war.

Darüber hinaus werden externe Akteure, darunter die USA und ihre Verbündeten, wahrscheinlich auf eine Regelung drängen, die mit den strategischen Interessen Israels übereinstimmt, was die Bemühungen um eine rein palästinensisch geführte Lösung erschwert.

Im Gegensatz dazu erhält die Hamas Unterstützung von Ländern wie dem Iran, Katar und der Türkei, was ihre Position angesichts des internationalen Drucks stärkt.

Auf dem Weg zu einem umfassenden palästinensischen Konsens

Die Zukunft des Gazastreifens hängt weiterhin davon ab, inwieweit die palästinensischen Parteien in der Lage sind, einen internen Konsens zu erzielen, der eine umfassende politische Vertretung des palästinensischen Volkes gewährleistet. Die Hamas zeigt politische Flexibilität im Zusammenhang mit der Wahrung ihrer nationalen und administrativen Errungenschaften, während die zutiefst unpopuläre PA versucht, das Vertrauen der Bevölkerung wiederherzustellen.

Die beste Option für die Palästinenser ist eine umfassende Aussöhnung, die die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) wieder aufbaut und aus der eine neue Führung hervorgeht, die eine einheitliche nationale Strategie verabschiedet.

Der Grundstein für diese Vision wurde im vergangenen Juli mit der Pekinger Erklärung gelegt, als sich 14 palästinensische politische Fraktionen der Idee einer nationalen Versöhnung unter der Schirmherrschaft Chinas und nicht parteiischer arabischer Staaten verschrieben.

Dieses Szenario bleibt trotz seiner Schwierigkeiten die ideale Lösung, um eine Einmischung von außen zu vermeiden und eine stabile und unabhängige Verwaltung des Gazastreifens in der Nachkriegszeit zu gewährleisten.

