Der Kreml bezeichnet Berichte, wonach Trump mit Putin gesprochen habe, als „reine Fiktion“

Der Kreml dementiert Medienberichte, wonach der russische Präsident Wladimir Putin und der designierte US-Präsident Donald Trump letzte Woche über den Ukraine-Konflikt gesprochen haben.

Auf diesem Foto vom 16. Juli 2018 schütteln sich Trump (links) und Putin in Helsinki, Finnland, die Hände [Datei: Pablo Martinez Monsivais/AP]

Veröffentlicht am 11. November 2024

Der Kreml hat Berichte dementiert, wonach der gewählte US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen haben soll, wobei der amerikanische Präsident Putin angeblich aufgefordert haben soll, den Krieg in der Ukraine nicht eskalieren zu lassen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Medienberichte am Montag als „reine Fiktion“ und sagte, Putin habe derzeit keine konkreten Pläne, mit Trump zu sprechen.

„Das ist völlig falsch. Das ist reine Fiktion, es sind einfach falsche Informationen. Es gab kein Gespräch“, sagte Peskov gegenüber Reportern.

„Dies ist das offensichtlichste Beispiel für die Qualität der Informationen, die jetzt veröffentlicht werden, manchmal sogar in recht seriösen Publikationen“, sagte Peskov.

Auf die Frage, ob Putin Pläne für Kontakte mit Trump habe, sagte Peskov: “Es gibt noch keine konkreten Pläne.“

Die Washington Post berichtete erstmals, dass Trump das Gespräch am Donnerstag von seinem

Die Post zitierte mehrere Personen, die mit dem Anruf vertraut waren und anonym bleiben wollten, und berichtete, dass Trump Putin an die beträchtliche Präsenz des US-Militärs in Europa erinnerte. Sie sagten auch, dass er Interesse an weiteren Gesprächen bekundet habe, um „bald die Lösung des Ukraine-Krie

Steven Cheung, Trumps Kommunikationsdirektor, bestätigte den Austausch nicht und teilte der Nachrichtenagentur AFP in einer schriftlichen Erklärung mit, dass „wir keine privaten Anrufe zwischen Präsident Trump und anderen führenden Politikern der Welt kommentieren“.

Unterdessen gaben die Behörden in der Ukraine am Montag eine landesweite Warnung heraus und führten in mehreren Städten vorsorglich Stromausfälle ein, da ein neuer groß angelegter russischer Angriff drohte.

Achtung! Raketengefahr in der gesamten Ukraine! MiG-31K hebt ab“, teilte die ukrainische Luftwaffe in einem Beitrag auf Telegram mit. ‚Der Luftalarm steht im Zusammenhang mit dem Abschuss von Marschflugkörpern von strategischen Bombern des Typs Tu-95MS‘, fügte sie hinzu.

Die Militärverwaltung der Hauptstadt Kiew ordnete eine Notstromabschaltung für die Stadt an und erklärte, die Stromausfälle seien auf bevorstehende Raketenangriffe zurückzuführen. Kiewer Medien berichteten von ähnlichen Anordnungen für Mykolajiw, Tscherkassy, Sumy, Schytomyr, Kirowohrad und Charkiw.

In den sozialen Medien wurden Aufnahmen gezeigt, auf denen sich eine große Anzahl von Menschen in den U-Bahn-Stationen der Stadt versammelte, die seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 als Luftschutzbunker dienen.

Um 6:30 Uhr GMT waren die Raketen jedoch noch nicht eingetroffen. Einigen ukrainischen Militärbloggern zufolge führten die russischen Bomber Flüge durch, die den Abschuss von Raketen imitierten.

Die Luftalarme am Montag heulten auf, nachdem bei russischen Luftangriffen im Süden der Ukraine mindestens sechs Menschen getötet wurden, und einen Tag nachdem Moskau und Kiew über Nacht Drohnenangriffe in Rekordhöhe gegeneinander gestartet hatten.

Laut dem Gouverneur der Region wurden in der südlichen Stadt Mykolajiw fünf Menschen getötet. Etwa 300 km (186 Meilen) östlich in Saporischschja gab die staatliche Katastrophenschutzbehörde der Ukraine bekannt, dass Russland drei Luftangriffe durchgeführt hat, bei denen ein weiterer Mann getötet, mehr als ein Dutzend Menschen verletzt und mehrere Gebäude beschädigt wurden.

Die Wahl von Trump wird voraussichtlich einen großen Einfluss auf den fast dreijährigen Ukraine-Konflikt haben, da er auf ein schnelles Ende der Kämpfe besteht und Washingtons milliardenschwere Unterstützung für Kiew in Frage stellt.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach am Mittwoch mit Trump, wobei auch der Milliardär und Unterstützer der Republikaner, Elon Musk, an dem Gespräch teilnahm.

Die scheidende demokratische Regierung von Präsident Joe Biden hat bestätigt, dass sie vor Trumps Amtseinführung am 20. Januar so viel Hilfe wie möglich in die Ukraine schicken wird.

Am Sonntag sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan, das Weiße Haus strebe an, „die Ukraine in die bestmögliche Position auf dem Schlachtfeld zu bringen, damit sie letztlich auch am Verhandlungstisch in der bestmöglichen Position ist“. Dazu gehöre auch die Verwendung der verbleibenden verfügbaren 6 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für die Ukraine, sagte Sullivan.

Während Trump nicht ins Detail gegangen ist, wie er den Konflikt beenden will, hat sein designierter Vizepräsident J.D. Vance eine grobe Vision geäußert.

„Wahrscheinlich sieht es so aus, dass die derzeitige Demarkationslinie zwischen Russland und der Ukraine zu einer entmilitarisierten Zone wird“, sagte Vance im Podcast der Shawn Ryan Show im September.

