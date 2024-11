https://english.almayadeen.net/news/Economy/why–israel-s–ultimate-defeat-will-come-from-economic-isola



Warum Israels endgültige Niederlage durch wirtschaftliche Isolation kommen wird

Von Janna Kadri

Quelle: Al Mayadeen Englisch

11. November 2024



Mit jeder Desinvestitionskampagne, jedem institutionellen Entzug der Unterstützung wird Israels Wirtschaftsnetzwerk schwächer.

Jahrelang hing „Israels“ Existenz als Regionalmacht von einem militärisch-industriellen Komplex ab, der von imperialen Strukturen, insbesondere den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten, unterstützt wurde. Doch während Israel unter dem Deckmantel militärischer Unbesiegbarkeit gedieh, ist seine wahre Achillesferse die wirtschaftliche Abhängigkeit.

Der vermeintliche „Sicherheitsapparat“ Israels, der durch die Normalisierung von Gewalt und die Unterdrückung der Autonomie aufrechterhalten wird, ist nun mit einer Erosion von innen konfrontiert. Diese Erosion ist nicht allein auf Raketen oder Widerstand zurückzuführen, sondern auf die globalen Kräfte von Desinvestition, Boykott und Sanktion – eine systematische Weigerung, ein Regime aufrechtzuerhalten, das von der Unterwerfung anderer lebt.

Imperiale Strukturen und die Illusion militärischer Dominanz

Der „Staat Israel“ ist mehr als eine militärische Macht; er ist ein imperialistisches Projekt, das mit dem globalen Kapital und der westlichen Hegemonie über den Nahen Osten verflochten ist. Als „Sicherheitsstaat“ konzipiert, funktioniert seine Wirtschaft auf globaler Ebene und ist in hohem Maße auf die Technologien, Investitionen und die politische Deckung durch westliche Verbündete angewiesen.

Doch während sich die Krisen des Westens vertiefen und seine imperiale Ordnung auf wachsenden Widerstand stößt, löst sich die Architektur, die die Wirtschaft Israels stützt, auf. Diese Auflösung offenbart eine einfache Wahrheit: Militärische Macht ist trotz all ihrer unmittelbaren Auswirkungen ohne eine solide wirtschaftliche Grundlage nicht tragfähig.

Israels Macht ist nicht inhärent, sondern bedingt – bedingt durch ausländisches Kapital, diplomatische Schutzschilde und Marktzugang. Desinvestitionsbewegungen, Sanktionen und Boykotte untergraben diese Grundlage und fordern ‚Israel‘ nicht durch traditionelle Kriegsführung heraus, sondern durch die Verweigerung der Teilnahme an globalen Wirtschaftskreisläufen.

Jede Entscheidung zum Rückzug von Investitionen, jedes Unternehmen, das sich aus der Wirtschaft Israels zurückzieht, symbolisiert einen imperialen Riss, der die Sprünge unter Israels polierter Rüstung bloßlegt.

Gaza als warnendes Beispiel des Imperialismus

Die Verwüstung, die Gaza zugefügt wurde, ist nicht nur ein isolierter „Sicherheits“-Zwischenfall – sie ist eine offene Demonstration imperialer Gewalt, die als Warnung dienen soll, vor allem an den Iran und andere autonome Akteure in der Region.

Der Horror in Gaza ist nicht nur ein Angriff auf Palästina, sondern ein Signal an alle, die sich der Vorherrschaft des westlichen Kapitals widersetzen: Der Preis für Autonomie ist unerträgliche Verwüstung. Diese ständige Zielscheibe zu sein, ist beabsichtigt, eine Erinnerung daran, dass Widerstand gegen den Imperialismus nicht mit Verhandlungen, sondern mit überwältigender Gewalt beantwortet wird.

Doch das Leiden in Gaza katalysiert auch ein globales Bewusstsein. Die unter dem Vorwand der „Sicherheit“ begangenen Gräueltaten haben Empörung ausgelöst und zu organisiertem Widerstand über den Nahen Osten hinaus geführt.

Boykotte und Desinvestitionen sind die Mittel dieses Widerstands, der die Wirtschaftssysteme ablehnt, die die Unterdrückung aufrechterhalten. So wie die Handlungen Israels eine Bedrohung für diejenigen darstellen, die nach Souveränität streben, dienen die Desinvestitionsbewegungen der Welt als Anklage gegen die imperiale Kontrolle und als Widerstand gegen die tief verwurzelte Gewalt, die zu ihrer Aufrechterhaltung eingesetzt wird.

Die weiche Seite der wirtschaftlichen Abhängigkeit

Die Wirtschaft Israels ist eng mit den globalen Märkten verbunden und auf ausländische Investitionen und Exporte angewiesen, um ihr Wachstum aufrechtzuerhalten. Die Technologie- und Verteidigungsindustrie, Symbole der vermeintlichen Unabhängigkeit Israels, sind stark von ausländischem Kapital und internationalen Partnerschaften abhängig.

Doch mit jeder Veräußerungskampagne, jedem institutionellen Entzug der Unterstützung wird dieses wirtschaftliche Netzwerk schwächer. Ausländische Investitionen in israelische Aktien sind auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken, und Technologieunternehmen wie Samsung Next haben ihre in Israel ansässigen Betriebe geschlossen, was die wirtschaftliche Isolation des Regimes verstärkt.

Diese wirtschaftliche Verschiebung hat reale Konsequenzen: Im zweiten Quartal 2024 wurde das BIP-Wachstum Israels auf annualisiert 0,3 % nach unten korrigiert, ein deutlicher Indikator für die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser globalen Verschiebungen und des anhaltenden Krieges gegen Gaza.

Da sich die Divestment-Bewegung ausbreitet, sieht sich die Wirtschaft „Israels“ einer strukturellen Verwundbarkeit gegenüber. Das Haushaltsdefizit ist auf 8,5 % des BIP gestiegen und übertrifft damit das Ziel für 2024 von 6,6 %, was Sparmaßnahmen erzwingt, darunter eine geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 18 % bis 2025.

Herabstufungen der Kreditwürdigkeit haben zu höheren Kreditkosten geführt, und die Verschuldungsquote ist auf 67 % gestiegen.

Ohne die finanzielle Infrastruktur zur Unterstützung von Militärausgaben und technologischen Fortschritten beginnt sich Israels militärischer Vorsprung als hohl zu erweisen; die wirtschaftliche Belastung zeigt, dass Macht, die allein durch Gewalt aufrechterhalten wird, ohne eine Grundlage weltwirtschaftlicher Unterstützung nicht aufrechterhalten werden kann.

Strategische Eskalation und wirtschaftliche Folgen

Um seine Macht zu erhalten, hat sich Israel der gezielten Aggression zugewandt und versucht, antiimperialistische Kräfte in Palästina, im Libanon und darüber hinaus zu zerschlagen. Die systematische Ausschaltung palästinensischer und libanesischer Widerstandsführer signalisiert, dass Israel und seine Verbündeten selbst den Anschein von Diplomatie hinter sich gelassen haben.

Diese Eskalationsstrategie, die mit einem hohen menschlichen Preis einhergeht, dient dem Versuch, den Widerstand durch Gewalt und Einschüchterung zu brechen. Sie offenbart jedoch auch die Verzweiflung Israels. Diese aggressiven Manöver schüren weitere Verurteilung, mobilisieren die globale Zivilgesellschaft und verstärken die Divestment-Bewegung.

Trotz der Bemühungen Israels, durch direkte Gewalt zu dominieren, ist der Ansatz des Iran von strategischer Zurückhaltung geprägt. Selbst angesichts unerbittlicher Sanktionen und Sabotage hat der Iran oft auf Diplomatie gesetzt und versucht, durch Abkommen wie das JCPOA Stabilität zu erreichen.

Doch die Provokationen des Westens nehmen zu und drängen den Iran in eine Position, in der Zurückhaltung Gefahr läuft, wie Passivität auszusehen.Israels Angriffe auf die Verbündeten des Iran und seine unerbittlichen Angriffe auf Gaza sind Provokationen, die eine Überreaktion hervorrufen sollen und einen Vorwand für eine Eskalation bieten.

Wirtschaftlicher Widerstand als Weg zur Transformation

Die größte Herausforderung für „Israel“ könnte letztlich von der Weltgemeinschaft kommen, die nicht durch militärische Gewalt, sondern durch wirtschaftliche Solidarität gebunden ist. Die Welle der Desinvestitionen nimmt zu, und mit jedem Boykott, jeder Sanktion und jedem Investitionsrückzug sieht sich Israel der wachsenden Realität der wirtschaftlichen Isolation gegenüber. Im Gegensatz zu militärischen Konfrontationen, die eingedämmt oder sogar als Siege dargestellt werden können, ist der wirtschaftliche Widerstand dezentralisiert und dauerhaft – eine globale Bewegung, die auf gemeinsamen Werten und dem Engagement für die Menschenrechte beruht.

Diese Analyse soll nicht die entscheidende Rolle der Widerstandsbewegungen schmälern, die für die Befreiung des Gazastreifens kämpfen. Vielmehr soll sie zeigen, wie die globale Boykottbewegung ihre Bemühungen beschleunigt und eine vielschichtige Front gegen die imperiale Vorherrschaft bildet. Letztendlich wird Israel nicht durch den Verlust einer Schlacht untergehen, sondern durch die stetige Erosion seiner Wirtschaft, wenn die Welt ihre finanzielle Unterstützung zurückzieht und Gerechtigkeit fordert.

Das Imperium, das die Wirtschaft und militärische Stärke „Israels“ stützt, wird immer brüchiger und sowohl durch interne Widersprüche als auch durch externen Widerstand untergraben. Letztendlich wird Israels Untergang ein stiller, stetiger Zusammenbruch seiner wirtschaftlichen Infrastruktur sein, da die Weltgemeinschaft die Komplizenschaft in einem System ablehnt, das auf Unterdrückung beruht. Jeder Boykott und jede Sanktion bestärkt die Weigerung, dieses imperiale Projekt zu ermöglichen, und verwandelt den wirtschaftlichen Rückzug in eine Erklärung gegen Unterdrückung.

Der durch Desinvestition und Boykott beschleunigte Abbau der Wirtschaft Israels wird als starkes Symbol des kollektiven Widerstands stehen – ein Zeugnis für die anhaltende Macht der Solidarität über die Gewalt und eine Erinnerung daran, dass wahre Stärke nicht in der Herrschaft liegt, sondern in Gerechtigkeit und gemeinsamer Menschlichkeit.

