Niederländische Polizei verhaftet Dutzende pro-palästinensische Demonstranten in Amsterdam

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 10. November 2024

Gericht ordnete Demonstrationsverbot nach Zusammenstößen an, die von israelischen Hooligans mit rassistischen Parolen angezettelt wurden

Ein Polizeibeamter beobachtet Demonstranten, die einem blutverschmierten Demonstranten in der Nähe des Dam-Platzes während einer Pro-Palästina-Demonstration in Amsterdam am 10. November 2024 helfen (AFP)

Die niederländische Polizei nahm Dutzende von Demonstranten fest, die am Sonntag in Amsterdam eine friedliche Pro-Palästina-Demonstration abhielten und sich damit einem Verbot widersetzten, das Tage nach den Zusammenstößen, die von israelischen Fußballfans in der Stadt provoziert worden waren, verhängt worden war.

Zuvor hatte das Bezirksgericht Amsterdam ein dreitägiges Demonstrationsverbot verhängt, nachdem es zu Unruhen zwischen Fußballfans von Maccabi Tel Aviv und niederländischen Jugendlichen gekommen war.

Am Mittwoch und Donnerstag sorgten reisende Fans von Maccabi Tel Aviv in verschiedenen Teilen der niederländischen Hauptstadt für Ärger, indem sie vor ihrem Spiel in der UEFA Europa League gegen den Amsterdamer Club Ajax rassistische, anti-arabische Parolen skandierten.

Hooligans wurden auch dabei beobachtet, wie sie in der Nacht vor dem Spiel mindestens zwei palästinensische Flaggen von Wohngebäuden entfernten.

Am Spieltag waren israelische Fans, die sich auf den Weg zur Johan Cruyff Arena machten, laut Aufnahmen, die in den sozialen Medien geteilt wurden, zu hören, wie sie „Lasst die IDF (israelische Armee) die Araber ficken“ riefen.

Sie weigerten sich auch, an einer Schweigeminute vor dem Anpfiff für mindestens 200 Menschen teilzunehmen, die bei den Überschwemmungen in Valencia ums Leben kamen.

Zusammenstöße in der Stadt

Inmitten der Provokationen gegen Araber in der Stadt kam es vor und nach dem Spiel bis spät in die Nacht zu Zusammenstößen zwischen israelischen Hooligans und einer Reihe niederländischer Jugendlicher.

In einem von der Nachrichtenseite Bender veröffentlichten Video ist zu sehen, wie sich eine große Gruppe von Maccabi-Anhängern mit Stöcken, Rohren und Steinen bewaffnet und zweimal mit Gegnern zusammenstößt, als sie in die Stadt marschieren.

Andere Videos zeigen, wie Menschen einige der israelischen Fans angreifen und verfolgen.

Bürgermeisterin Femke Halsema sagte am Freitag, die Angriffe seien von „antisemitischen Schlägertrupps“ verübt worden, eine Darstellung, die in den sozialen Medien auf breite Ablehnung stieß, und kündigte ein Protestverbot und Notfallmaßnahmen an, die bis Montagmorgen in Kraft bleiben sollten.

Am Sonntagnachmittag versammelten sich jedoch Hunderte friedlicher Demonstranten auf dem Dam-Platz im Stadtzentrum, unter starker Polizeipräsenz.

Die Demonstranten riefen Parolen und trugen Plakate, darunter eines mit der Aufschrift: „Wir können Antisemitismus und völkermörderischen Zionismus gleichzeitig bekämpfen.“

Im Gespräch mit Middle East Eye hob Nicholas McGeehan, einer der Gründer der Menschenrechtsgruppe FairSquare, die Vorgeschichte rassistischer Gesänge von Maccabi-Tel-Aviv-Fans hervor und kritisierte, dass die niederländischen Behörden sie als ‚unschuldige Opfer von Antisemitismus‘ darstellten.

„Der gut dokumentierte Rassismus und die Gewalt, die von den Fans von Maccabi Tel Aviv in Amsterdam an den Tag gelegt wurden, spiegeln das brutale Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza und im Libanon wider“, sagte McGeehan am Freitag gegenüber Middle East Eye.

„Das entschuldigt nicht die Gewalt, die den Fans von Maccabi Tel Aviv angetan wurde, aber sie als unschuldige Opfer des Antisemitismus darzustellen, ist eine grobe Verdrehung der Tatsachen.“

