«Der Krieg in der Ukraine muss beendet werden» Erich Vad

„Der Krieg in der Ukraine muss beendet werden“ – infosperber Ohne diplomatisch-politische Lösung kann es zum Schlimmsten kommen – zu einer blutigen, endlosen Verlängerung des Krieges.

«Es kann nicht in unserem Interesse sein, Russland zu besiegen und dadurch die gesamte Region zu destabilisieren», sagt Brigadegeneral a.D. der Bundeswehr Erich Vad. © EU-EP

«Der Krieg in der Ukraine muss beendet werden»

Red. Infosperber veröffentlicht einen Auszug aus dem soeben erschienenen Buch «Abschreckend oder erschreckend? Europa ohne Sicherheit» von Erich Vad. Der Autor ist Brigadegeneral a.D. der Bundeswehr, war Gruppenleiter im Bundeskanzleramt, Sekretär des Bundessicherheitsrats und militärpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er kritisiert die militaristische Kriegsrhetorik in Deutschland und fordert Diplomatie und Verhandlungen für ein Ende des Krieges.

Zwischentitel von der Redaktion.

Die Ukraine darf keine Niederlage erleiden

Der Krieg in der Ukraine ist an einem Punkt angelangt, an dem er beendet werden muss, und zwar mit diplomatisch-politischen Mitteln. Ansonsten kann es zum Schlimmsten kommen: zu einer blutigen, endlosen Verlängerung des Krieges, der schlussendlich trotzdem in Verhandlungen enden würde; oder zu einem Sieg Russ­lands, der Putin ermutigen könnte, auch andere Länder zu überfallen; oder zu einem Dritten Weltkrieg, der eventuell mit Atomwaffen ausgetragen und Europa für immer verändern würde. Weiterlesen bei infosper.ch

