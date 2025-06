Der Krieg Israels gegen den Iran ist nicht Amerikas Kampf – und die Wähler wissen das.

https://www.mintpressnews.com/israel-strike-iran-congress-backlash/290010/



Medea Benjamin

16. Juni 2025

Als Israel letzte Woche einen Überraschungsmilitärschlag gegen den Iran startete, riskierte es nicht nur einen katastrophalen regionalen Krieg. Es legte auch die seit langem schwelenden Spannungen in Washington offen – zwischen den fest verwurzelten parteiübergreifenden, pro-israelischen Falken und einer wachsenden Strömung von Gesetzgebern (und Wählern), die nicht in ein weiteres Desaster im Nahen Osten hineingezogen werden wollen.

„Das ist nicht unser Krieg“, erklärte der Abgeordnete Thomas Massie (R-KY), einer der konsequentesten Kriegsgegner im Repräsentantenhaus. „Israel braucht kein Geld von den US-Steuerzahlern für seine Verteidigung, wenn es bereits genug hat, um Angriffskriege zu führen. Ich stimme gegen die Finanzierung dieses Angriffskrieges.“ In den sozialen Medien befragte er seine Follower, ob die USA Israel Waffen für einen Angriff auf den Iran liefern sollten. Nach 126.000 Stimmen (und 2,5 Millionen Aufrufen) war die Antwort eindeutig: 85 % sagten Nein.

Seit Jahrzehnten ist die Infragestellung der US-Unterstützung für Israel ein Tabuthema im Kongress. Doch Israels unprovozierter Angriff auf den Iran – gerade als die sechste Runde der sensiblen Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran in Oman stattfinden sollte – löste seltene und ungewöhnlich direkte Kritik aus dem gesamten politischen Spektrum aus. Progressive Abgeordnete, die bereits über Israels Krieg gegen Gaza empört waren, verurteilten die neue Offensive umgehend. Aber sie standen nicht allein da.

Die Abgeordnete Pramila Jayapal (D-WA) bezeichnete Israels Angriff als „rücksichtslos“ und „eskalierend“ und warnte, dass Premierminister Netanjahu versuche, die USA in einen größeren Krieg hineinzuziehen. Der Abgeordnete Chuy García (D-IL) bezeichnete Israels Vorgehen als „diplomatische Sabotage“ und sagte: „Die USA müssen die Lieferung von Angriffswaffen an Israel, die auch weiterhin gegen Gaza eingesetzt werden, einstellen und sich dringend wieder zu Verhandlungen verpflichten.“

Die Abgeordnete Summer Lee (D-PA) fand noch deutlichere Worte. „Der Kriegsverbrecher Netanjahu will einen endlosen regionalen Krieg anzetteln und die USA hineinziehen. Jeder Politiker, der versucht, ihm zu helfen, verrät uns alle.“

Noch auffälliger waren jedoch die Kritiken von gemäßigten Demokraten und einigen Republikanern.

Senator Tim Kaine (D-VA), ein langjähriger Befürworter der Zustimmung des Kongresses vor der Beteiligung der USA an neuen Kriegen, kritisierte Israel scharf dafür, dass es die geplante Diplomatie zwischen den USA und dem Iran gefährde. „Das amerikanische Volk hat kein Interesse an einem weiteren endlosen Krieg“, schrieb er. Senator Jack Reed (D-RI), ranghöchstes Mitglied des Senatsausschusses für Streitkräfte, warnte, dass Angriffe „nicht nur das Leben unschuldiger Zivilisten gefährden, sondern auch die Stabilität des gesamten Nahen Ostens und die Sicherheit der amerikanischen Bürger und Streitkräfte“.

Einige pro-israelische Demokraten fühlen sich wohl dabei, sich zu diesem Konflikt zu äußern, weil er zu ihrer Anti-Trump-Kritik passt. Senatorin Maria Cantwell (D-WA) sagte:

Wir befinden uns heute in dieser Krise, weil Präsident Trump törichterweise das Atomabkommen von Präsident Obama mit dem Iran aufgekündigt hat, in dem der Iran zugestimmt hatte, einen Großteil seines Atomprogramms abzubauen und seine Anlagen für internationale Inspektionen zu öffnen, um mehr Augen vor Ort zu haben. Die Vereinigten Staaten sollten nun die internationale Gemeinschaft zu einer diplomatischen Lösung führen, um einen größeren Krieg zu vermeiden.“

Zu diesem vielfältigen Chor der Opposition gesellen sich einige Republikaner aus dem nicht-interventionistischen Flügel der Partei. Senator Rand Paul (R-KY) erklärte: „Ein Krieg mit dem Iran ist nicht im Interesse Amerikas. Er würde die Region destabilisieren, unzählige Menschenleben kosten und unsere Ressourcen für Generationen erschöpfen.“ Der Abgeordnete Warren Davidson (R-OH) beklagte, dass „einige Mitglieder des Kongresses und US-Senatoren von der Aussicht auf einen größeren Krieg begeistert zu sein scheinen“.

Und in einer seltenen Übereinstimmung mit progressiven Kritikern kritisierte die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-GA) die Falken beider Parteien. „Seit 20 Jahren wird uns erzählt, dass der Iran kurz vor der Entwicklung einer Atombombe steht. Immer die gleiche Geschichte. Alle, die ich kenne, sind der US-Interventionen und Regimewechsel in anderen Ländern überdrüssig. Alle, die ich kenne, wollen, dass wir unsere eigenen Probleme hier zu Hause lösen und nicht andere Länder bombardieren.“

Natürlich beeilten sich viele Kongressabgeordnete, Israel zu unterstützen. Der republikanische Senatsführer John Thune sagte: „Israel hat beschlossen, dass es entschlossen handeln muss, um das israelische Volk zu verteidigen.“ Der demokratische Senator John Fetterman (D-PA) bekundete seine volle Unterstützung für den Angriff und forderte die USA auf, Israel „alles Notwendige zur Verfügung zu stellen – Militär, Geheimdienstinformationen, Waffen“.

Am krassesten äußerte sich Senator Lindsey Graham, der schrieb:

„Das Spiel beginnt. Betet für Israel.“

Aber diese kruden pro-Kriegs-Reaktionen, die einst unangefochten waren, stoßen nun auf Widerstand – und zwar nicht nur von Aktivisten. Angesichts der sich stark verändernden öffentlichen Meinung – insbesondere unter jüngeren Wählern, Progressiven und „America First“-Anhängern – ändert sich die politische Kalkulation hinsichtlich der bedingungslosen Unterstützung Israels. Nach dem katastrophalen Krieg Israels im Gazastreifen und seinen zunehmenden Provokationen in der Region sind die Mitglieder des Kongresses gezwungen, sich zu entscheiden: Folgen sie dem Geld der AIPAC und dem alten Drehbuch – oder hören sie auf ihre Wähler?

Wenn das amerikanische Volk weiterhin seine Stimme erhebt, könnte sich das Blatt in Washington wenden und die Unterstützung für einen Krieg mit dem Iran, der die Region in noch tieferes Chaos stürzen würde, ohne den leidenden Menschen im Gazastreifen Hilfe zu bringen, könnte schwinden. Wir könnten endlich das Ende einer jahrzehntelangen katastrophalen bedingungslosen Unterstützung Israels und einer reflexartigen Unterstützung katastrophaler Kriege erleben.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von Global Exchange und CODEPINK: Women for Peace. Zusammen mit Nicolas J.S. Davies ist sie Co-Autorin des Buches „War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict“, das im November 2022 bei OR Books erscheint. Weitere Bücher sind „Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran“ (2018) und „Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection” (2016), „Drone Warfare: Killing by Remote Control” (2013), „Don’t Be Afraid Gringo: A Honduran Woman Speaks from the Heart” (1989) und (zusammen mit Jodie Evans) „Stop the Next War Now” (2005).

