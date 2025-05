https://english.almayadeen.net/articles/opinion/latin-patriarch-of-jerusalem-could-succeed-pope-francis–bri



Der lateinische Patriarch von Jerusalem könnte Papst Franziskus nachfolgen und eine stärkere Beteiligung des Vatikans in der Region bewirken

Samuel Geddes

Quelle: Al Mayadeen English

5. Mai 2025

Sollte Pierbattista Pizzaballa letztendlich erfolgreich sein, wäre er der erste moderne Papst, der einen Großteil seines Lebens in Palästina verbracht und die Situation vor Ort beobachtet hat.

„Israel“ hat beschlossen, keine hochrangige Delegation zur Beerdigung von Papst Franziskus am Samstag, dem 21. April, zu entsenden. Premierminister und IGH-Flüchtling Netanjahu hatte offensichtlich keine Liebe für den verstorbenen Bischof von Rom übrig, der seine Völkermordoffensiven in der gesamten Region unerbittlich verurteilte und es sich zur Aufgabe gemacht hatte, bis zu seinem Tod am Ostermontag täglich mit den in der ältesten Kirche Gazas eingeschlossenen Palästinensern zu sprechen.

Der lateinische Patriarch von Jerusalem reiste jedoch nach Rom, möglicherweise um nie wieder mit diesem Titel zurückzukehren. Pierbattista Pizzaballa wurde nur wenige Tage vor der Operation Al-Aqsa Flood zum Kardinal ernannt, aber seine hochkarätige Diplomatie und seine Distanz zur Politik des Vatikans machen ihn zu einem ernsthaften Anwärter auf den Stuhl des Heiligen Petrus.

Ein Amt, geboren in Blutvergießen

Das Amt des lateinischen Patriarchen wurde im späten 11. Jahrhundert geschaffen, nachdem der erste Kreuzzug mit der Eroberung und Plünderung Jerusalems durch die Franken endete und Zehntausende seiner Einwohner ermordet wurden. Der Patriarch war zwar dem Herrscher des neu gegründeten „Königreichs Jerusalem“ und den anderen fränkischen Kreuzfahrerstaaten in der Region unterstellt, aber er war der direkte Vertreter des Papstes in Rom, dessen geistliche (und theoretisch weltliche) Autorität über der aller katholischen Monarchen stand.

Mit der endgültigen Niederlage der Kreuzfahrerstaaten im späten 13. Jahrhundert wurde das Lateinische Patriarchat nach Zypern verlegt. Das Amt geriet daraufhin in eine lange Ruhephase, in der es vor allem ein Ehrentitel des Papstes war. Während dieser langen Pause übertrug der Heilige Stuhl die Verantwortung für die Erhaltung der christlichen Heiligtümer dem Franziskanerorden, dessen Oberhaupt den Titel „Kustos des Heiligen Landes“ trug.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Lateinische Patriarchat von Jerusalem mit Genehmigung des osmanischen Sultans als Bischofssitz in Palästina wiedererrichtet.

Ein kometenhafter Aufstieg

Die Kreuzritter sind längst verschwunden, doch ihre geistigen und ideologischen Nachfahren sind zurückgekehrt, um dasselbe politische Projekt mit derselben kaltherzigen Grausamkeit zu verwirklichen, wenn auch mit modernen Waffen und in einem Ausmaß, das im Mittelalter undenkbar gewesen wäre.

Im September 2023, nur wenige Tage vor der Operation Al-Aqsa Flood und dem Beginn des Völkermords in Gaza, erhob der verstorbene Papst Franziskus Pierbattista Pizzaballa in den Stand eines Kardinals, dem Gremium, das den Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wählt. Pizzaballa ist nicht nur ehemaliger Franziskaner-Kustos des Heiligen Landes, sondern auch der erste Amtsinhaber, der für das höchste Amt der Kirche kandidiert.

Obwohl er bei seiner Ernennung erst 57 Jahre alt war, wurde der Kardinal durch das Massaker in Gaza weltweit bekannt. Er bot sich öffentlich als Ersatz für israelische Gefangene an und genehmigte die Aussetzung der Weihnachtsfeierlichkeiten aus Solidarität mit der Bevölkerung von Gaza. Außerdem trug er offen die palästinensische Kufiya, eine Geste, für die Demonstranten im Westen zunehmend verhaftet werden.

Er hat den Krieg gegen Gaza als „Wendepunkt“ in den interreligiösen Beziehungen bezeichnet, nach dem nichts mehr so sein kann wie zuvor. Politisch vielleicht ebenso entscheidend ist, dass er angedeutet hat, dass die im Westen so endlos beschworene „Zweistaatenlösung“ nicht mehr realisierbar ist, ohne jedoch zu skizzieren, was seiner Meinung nach an ihre Stelle treten sollte. Ob diese Ansicht die Politik des Vatikans beeinflussen würde, wenn er Papst würde, ist eine andere Frage, doch allein die Möglichkeit würde Tel Aviv verunsichern.

Nach dem Tod und der Beisetzung von Papst Franziskus in der vergangenen Woche wird Kardinal Pizzaballa nun an dem alten Ritual des Konklaves teilnehmen. Er ist zwar keineswegs ein Favorit, gilt aber als einer der „papabili“, also der geeignetsten Kandidaten, die in Betracht kommen.

Da er sein ganzes Leben lang Abstand zum Vatikan gehalten hat, ist er frei von Skandalen oder Fraktionskämpfen, was ihn zu einem idealen Kompromisskandidaten macht, falls die ersten Wahlgänge keinen Sieger hervorbringen. Seine langjährigen Verbindungen zu Jerusalem und seine Vertrautheit mit dem innewohnenden religiösen Pluralismus der Region machen ihn zudem zum vielleicht besten Kandidaten, um die Agenda von Franziskus im Dialog mit anderen Kirchen und Religionen fortzusetzen.

Politisch hat er aufgrund der Natur seines Amtes Neutralität in den Vordergrund gestellt. In seiner Amtszeit als „Custos“ bezeichnete er seine erste Priorität als „Interaktion mit der jüdischen Welt“, was auf eine Betonung des Engagements für „Israel“ hindeutet. Er verurteilte auch die Operationen der Hamas, insbesondere im Zusammenhang mit dem 7. Oktober. Als Patriarch sprach er jedoch von den Palästinensern als „immer noch auf ihre Rechte, Freiheit oder Anerkennung wartend“. Selbst eine so milde Aussage würde Tel Aviv ausreichen, um ihn als feindlich gesinnt zu betrachten, wie aufrichtig neutral er auch sein mag.

Ein unparteiischer Diplomat?

Einer der Vorteile seiner Kandidatur ist, dass seine ideologischen Neigungen weitgehend unbekannt sind. Seine Ansichten zu bestimmten umstrittenen Lehrfragen sind mehrdeutig, sodass er sowohl den „traditionalistischen“ als auch den „progressiven“ Flügel der Kirche ansprechen kann.

Sollte er letztendlich erfolgreich sein, wäre er der erste moderne Papst, der einen Großteil seines Lebens in Palästina verbracht und die Situation vor Ort beobachtet hat. Ob er sich für die unter Bombardements und Besatzung leidenden Menschen in der Region (einschließlich der Christen) stark machen würde, bleibt abzuwarten. Aber er wird genug Zeit unter ihnen verbracht haben, um die wahre Bedrohung für das Fortbestehen seiner Herde zu erkennen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

