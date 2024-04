The Mechanism: how the „order“ based on made-up rules is descending into savagery The Europeans will never be able to replicate the time-tested Hegemon money laundering machine, Pepe Escobar writes. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su The…

© Foto: Public Domain

Der Mechanismus: Wie die auf erfundenen Regeln basierende „Ordnung“ in die Grausamkeit abgleitet

Von Pepe Escobar

5. April 2024

Die Europäer werden nie in der Lage sein, die bewährte Geldwäschemaschine der Hegemonen zu kopieren, schreibt Pepe Escobar.

Der schreckliche Schatten einer unsichtbaren Macht

Schwebt ungesehen unter uns, -besucht

Diese mannigfaltige Welt mit so unbeständigem Flügel

Wie Sommerwinde, die von Blume zu Blume schleichen.

Wie Mondstrahlen, die hinter einem kiefernbewachsenen Bergregen,

Er besucht mit unbeständigem Blick

Jedes menschliche Herz und Antlitz;

Wie Farben und Harmonien des Abends

Wie Wolken im Sternenlicht, weit verbreitet

Wie die Erinnerung an entschwundene Musik, –

Wie alles, was durch seine Anmut

Lieb und noch lieber um seines Geheimnisses willen.

Shelley, Hymne an die geistige Schönheit

Während die faktische Nordatlantische Terrororganisation ihren 75. Geburtstag feiert und Lord Ismays Motto in immer neue Höhen treibt („die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die Deutschen unten halten“), hat dieser dicke norwegische Holzklotz, der sich als Generalsekretär ausgibt, eine fröhliche „Initiative“ zur Schaffung eines 100-Milliarden-Euro-Fonds zur Bewaffnung der Ukraine für die nächsten fünf Jahre ergriffen.

Übersetzung, was die entscheidende Geldfront im NATO-Russland-Konflikt betrifft: Teilweiser Austritt des Hegemons – der bereits vom nächsten ewigen Krieg gegen China besessen ist; Eintritt der bunt zusammengewürfelten Mannschaft zerlumpter, entindustrialisierter europäischer Chihuahuas, die alle hoch verschuldet sind und die meisten in der Rezession stecken.

Ein paar IQs über der durchschnittlichen Raumtemperatur im NATO-Hauptquartier in Haren, in Brüssel, hatten die Frechheit, sich zu fragen, wie man ein solches Vermögen aufbringen kann, da die NATO keinerlei Einfluss hat, um bei den Mitgliedsstaaten Geld aufzutreiben.

Schließlich werden die Europäer niemals in der Lage sein, die bewährte Geldwäschemaschine der Hegemonen zu kopieren. Angenommen, das vom Weißen Haus vorgeschlagene 60-Milliarden-Dollar-Paket für die Ukraine würde vom US-Kongress gebilligt – was nicht der Fall sein wird -, so werden nicht weniger als 64 % der Gesamtsumme Kiew nie erreichen: Sie werden innerhalb des industriell-militärischen Komplexes gewaschen werden.

Doch es wird noch dystopischer: Norwegian Wood, mit roboterhaftem Blick und fuchtelnden Armen, glaubt tatsächlich, dass der von ihm vorgeschlagene Schritt keine direkte NATO-Militärpräsenz in der Ukraine – oder im Land 404 – nach sich ziehen wird; etwas, das bereits seit geraumer Zeit eine Tatsache ist, ungeachtet der kriegstreiberischen Wutanfälle von Le Petit Roi in Paris (Peskow: „Die Beziehungen zwischen Russland und der NATO sind in eine direkte Konfrontation ausgeartet“).

Kombinieren Sie nun das tödliche Looney Tunes-Spektakel an der NATO-Stan-Front mit der Flugzeugträger-Performance des Hegemons in Westasien, die sein industrielles Abschlachtungs-/Verhungerungs-Völkermord-Projekt in Gaza konsequent in unbeschreibliche Höhen treibt – der akribisch dokumentierte Holocaust, dem die „Führer“ des globalen Nordens mit verzerrtem Schweigen zusehen.

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese brachte es auf den Punkt: Das biblische psychopathologische Gebilde „tötete absichtlich die WCK-Mitarbeiter, damit sich die Geber zurückziehen und die Zivilbevölkerung in Gaza weiterhin in Ruhe verhungern kann. Israel weiß, dass die westlichen Länder und die meisten arabischen Länder keinen Finger für die Palästinenser rühren werden.“

Die „Logik“ hinter dem absichtlichen dreimaligen Angriff auf den klar gekennzeichneten humanitären Konvoi von Helfern zur Linderung der Hungersnot in Gaza bestand darin, ein noch schrecklicheres Ereignis aus den Nachrichten zu verdrängen: den Völkermord im Völkermord am Al-Shifa-Krankenhaus, das für mindestens 30 % aller Gesundheitsdienste in Gaza verantwortlich ist. Al-Shifa wurde bombardiert, verbrannt und über 400 Zivilisten wurden kaltblütig getötet, in mehreren Fällen buchstäblich von Bulldozern zertrümmert, darunter Ärzte, Patienten und Dutzende von Kindern.

Fast gleichzeitig hat die biblische Psychopathologie-Bande die Wiener Konvention vollständig ausgehöhlt – etwas, das selbst die historischen Nazis nie getan haben – und die konsularische Vertretung/Botschafterresidenz des Iran in Damaskus angegriffen.

Dies war ein Raketenangriff auf eine diplomatische Mission, die Immunität genießt, auf dem Gebiet eines Drittlandes, gegen das die Bande keinen Krieg führt. Außerdem wurden General Mohammad Reza Zahedi, der Befehlshaber der Quds-Truppe der IRGC in Syrien und im Libanon, sein Stellvertreter Mohammad Hadi Hajizadeh, fünf weitere Offiziere und insgesamt zehn Personen getötet.

Übersetzung: ein Terrorakt gegen zwei souveräne Staaten, Syrien und Iran. Das ist vergleichbar mit dem jüngsten Terroranschlag auf das Moskauer Krokus-Rathaus.

Die unvermeidliche Frage schallt durch alle Ecken der Länder der globalen Mehrheit: Wie können diese De-facto-Terroristen mit all dem davonkommen, immer und immer wieder?

Die Sehnen des liberalen Totalitarismus

Vor vier Jahren, zu Beginn dessen, was ich später als die „Rasenden Zwanziger“ bezeichnete, begannen wir, die Konsolidierung einer Reihe von miteinander verflochtenen Konzepten zu beobachten, die ein neues Paradigma definieren. Wir machten uns mit Begriffen wie „circuit breaker“, „negative feedback loop“, „state of exception“, „necropolitics“ und „hybrid neofascism“ vertraut.

Mit dem Fortschreiten des Jahrzehnts wurde unsere Notlage zumindest durch einen doppelten Hoffnungsschimmer gemildert: das Streben nach Multipolarität, angeführt von der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China, wobei der Iran eine Schlüsselrolle spielt, und all dies in Verbindung mit dem totalen Zusammenbruch der „regelbasierten internationalen Ordnung“.

Doch zu behaupten, dass ein langer und kurvenreicher Weg vor uns liegt, ist die Mutter aller Euphemismen.

Um also Bowie zu zitieren, den ultimativen späten, großen Ästheten: Wo stehen wir jetzt? Nehmen wir diese sehr scharfe Analyse des stets engagierten Fabio Vighi von der Universität Cardiff und entwickeln sie noch ein wenig weiter.

Jeder, der kritisches Denken auf die Welt um uns herum anwendet, kann den Zusammenbruch des Systems spüren. Es handelt sich um ein geschlossenes System, das sich leicht als liberaler Totalitarismus definieren lässt. Cui bono? Die 0,0001%.

Daran ist nichts Ideologisches. Folgen Sie dem Geld. Die entscheidende negative Rückkopplungsschleife ist eigentlich die Schuldenschleife. Ein krimineller, asozialer Mechanismus, der durch – was sonst – eine Psychopathologie in Gang gehalten wird, die so akut ist wie die der biblischen Völkermorde in Westasien.

Der Mechanismus wird von einer Triade durchgesetzt.

1. die transnationale Finanzelite, die Superstars der 0,0001%.

2. direkt darunter die politisch-institutionelle Ebene, vom US-Kongress bis zur Europäischen Kommission in Brüssel, sowie die „Führer“ der Kompradorenelite im gesamten globalen Norden und Süden.

3. die frühere „Intelligenz“, die heute im Wesentlichen aus bezahlten Journalisten besteht, von den Medien bis zu den Hochschulen.

Diese institutionalisierte Hyper-Vermittlung der Realität ist (Kursivschrift von mir), in der Tat, der Mechanismus.

Es ist dieser Mechanismus, der die Verschmelzung der vorgefertigten „Pandemie“ – komplett mit dem Hardcore-Sozial-Engineering, das als „humanitäre Abriegelungen“ verkauft wird – in – wieder einmal – Ewige Kriege gesteuert hat, vom Projekt Völkermord in Gaza bis zur Russophobie/der Besessenheit von der Kultur der Abschaffung, die im Projekt Stellvertreterkrieg in der Ukraine eingebaut ist.

Das ist die Essenz der totalitären Normalität: das Projekt für Humanität durch die entsetzlich mittelmäßigen, selbsternannten Great Reset“-Eliten“ des kollektiven Westens.

Sanftes Töten mit KI

Ein Schlüsselvektor des gesamten Mechanismus ist die direkte, bösartige Verbindung zwischen einer technologisch-militärischen Euphorie und dem hyperinflationären Finanzsektor, der jetzt im Bann der KI steht.

Man denke nur an KI-Modelle wie „Lavender“, die im Gaza Killing Field Lab vor Ort getestet werden. Im wahrsten Sinne des Wortes: künstliche Intelligenz, die die Ausrottung von Menschen programmiert. Und es geschieht, in Echtzeit. Nennen Sie es Projekt KI-Genozid.

Ein weiterer Vektor, mit dem bereits experimentiert wird, ist in der indirekten Behauptung der toxischen EG-Medusa Ursula von der Lugen enthalten: im Wesentlichen die Notwendigkeit, Waffen als Covid-Impfstoffe herzustellen.

Das ist der Kern eines Plans, die Finanzierung der EU durch die europäischen Steuerzahler zu nutzen, um die „Finanzierung“ von „gemeinsamen Verträgen für Waffen“ zu erhöhen. Das ist eine Folge von von der Lugens Vorstoß, Covid-Impfstoffe auf den Markt zu bringen – ein gigantischer, mit Pfizer verbundener Betrug, für den sie demnächst von der EU-Staatsanwaltschaft untersucht und vermutlich aufgedeckt werden wird. In ihren eigenen Worten über den geplanten Waffenbetrug: „Wir haben das für Impfstoffe und Gas gemacht“.

Nennen Sie es „Weaponization of Social Engineering 2.0“.

Inmitten all des Geschehens in diesem riesigen Korruptionssumpf bleibt die Agenda des Hegemons ziemlich offenkundig: die Aufrechterhaltung seiner – schwindenden – überwiegend thalassokratischen, militärischen Hegemonie, egal was passiert, als Grundlage für seine finanzielle Hegemonie; der Schutz des US-Dollars; und der Schutz dieser unermesslichen, unbezahlbaren Schulden in US-Dollar.

Und das bringt uns zu dem geschmacklosen Wirtschaftsmodell des Turbokapitalismus, wie es von den kollektiven Medienschreiberlingen des Westens verkauft wird: die Schuldenschleife, virtuelles Geld, das ununterbrochen geliehen wird, um mit dem „Autokraten“ Putin und der „russischen Aggression“ fertig zu werden. Das ist ein wichtiges Nebenprodukt von Michael Hudsons scharfer Analyse des FIRE-Syndroms (Finance-Insurance-Real Estate).

Der Ouroboros greift ein: Die Schlange beißt sich selbst in den Schwanz. Jetzt führt die dem Mechanismus innewohnende Torheit den Kasinokapitalismus unweigerlich in die Barbarei zurück. Unverfälschte Grausamkeit – von der Art des Crocus City Hall und von der Art des Project Gaza Genocide.

Und so bringt der Mechanismus Institutionen hervor – von Washington über Brüssel bis hin zu den Zentren des Globalen Nordens und dem völkermordenden Tel Aviv -, die auf den Status psychotischer Killer herabgestuft werden und der Gnade von Big Finance/FIRE ausgeliefert sind (oh, welch fabelhafte Immobilienmöglichkeiten am Meer im „freien“ Gaza).

Wie können wir einer solchen Torheit entkommen? Werden wir den Willen und die Disziplin haben, Shelleys Vision zu folgen und in „diesem düsteren, weiten Tal der Tränen“ den transzendenten Geist der Schönheit – und der Harmonie, des Gleichmuts und der Gerechtigkeit – zu beschwören?

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …