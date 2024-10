Der Mythos Großisrael treibt den zionistischen völkermörderischen Expansionismus voran Von Yoav Litvin

https://www.counterpunch.org/2024/10/23/the-myth-of-greater-israel-drives-zionist-genocidal-expansionism/



Von Yoav Litvin

23. Oktober 2024

Am 7. Oktober 2023 durchbrach die Hamas die 17 Jahre andauernde israelische Blockade des Gazastreifens mit einem brutalen, koordinierten Angriff auf mindestens sieben israelische Militäreinrichtungen, die von mehr als 20 Wohngemeinschaften umgeben waren.

In einem Racherausch setzte Israel eine Massen-Hannibal-Richtlinie in Kraft, bei der Panzer und Kampfhubschrauber wahllos auf Palästinenser und Israelis feuerten, was die kommenden vorsätzlichen kriminellen Gräueltaten vorwegnahm.

Netanyahus mörderischer Amoklauf, der durch die Manipulation von Traumata mit erfundenen Gräueltaten und widerlegten systematischen Vergewaltigungsvorwürfen, die an Jim Crow erinnern, unterstützt wird, steht im Einklang mit den zionistischen „Groß-Israel“-Plänen und Praktiken des Land- und Ressourcendiebstahls mit so wenig Palästinensern wie möglich.

Im Widerspruch zum Völkerrecht kennt der völkermörderische Expansionismus Israels keine Grenzen, wie kürzlich von seinem Finanzminister zum Ausdruck gebracht wurde, der forderte, dass die Grenzen Israels bis nach Damaskus ausgedehnt werden.

Der zionistische Völkermord funktioniert wie eh und je, jetzt noch verstärkt durch die imperialistische Straflosigkeit der USA. Diese ermutigte Aggression ermöglicht eine schamlose Expansion über Gaza hinaus, die auf das Westjordanland, den Libanon, Syrien, den Jemen und den Iran abzielt, mit Blick auf Teile Saudi-Arabiens und möglicherweise den Irak, und es sind keine Anzeichen für eine Deeskalation in Sicht.

Schockierenderweise haben israelische Soldaten ihre eigenen Kriegsverbrechen dokumentiert und sie online zur Schau gestellt, um „Likes“ zu erhalten. Sie scheinen diese Zurschaustellung zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen, selbst von potenziellen Partnern, und zeigen eine beunruhigende Normalisierung und Sexualisierung von Gewalt.

Die Handlungen der Zionisten offenbaren ein erschreckendes Maß an Distanziertheit, Grausamkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber den palästinensischen „Anderen“.

Dies zeigt sich im Militär durch seine völkermörderische Kampagne, die sich regelmäßig gegen Frauen, Kinder, Friedenstruppen, Journalisten, Akademiker, Kriegsgefangene und medizinisches Personal richtet, und in der israelischen Gesellschaft durch unzählige Beispiele aus den letzten 12 Monaten, darunter zahlreiche Fälle, in denen Israelis Palästinenser wegen ihres Leids und Verlustes verhöhnten.

Diese sektiererischen Tendenzen sind dem Kernkonzept des Zionismus immanent, das in seinen Ursprüngen als reaktionäre Bewegung verwurzelt ist, die sich für eine globale Apartheid einsetzt.

Von Anfang an stützte sich der Zionismus auf eine konstruierte soziale Identität, die auf Fehlinformationen, der Entmenschlichung des „Anderen“ und dem Bekenntnis zu Expansion und Enteignung beruht.

Die Anziehungskraft des Zionismus

Als Reaktion auf die Welle antisemitischer Gewalt im späten 19. Jahrhundert im zaristischen Russland verteidigten sich die Juden auf verschiedene Weise.

Zunächst flohen diejenigen, die über die Mittel verfügten, nach Westeuropa, Amerika, Australien und an andere Orte. Zweitens wählten viele die Vermeidung, indem sie sich innerhalb jüdischer Gemeinden oder Schtetl weiter absonderten. Drittens entschied sich eine Minderheit für defensive Aggression und organisierte Selbstverteidigungseinheiten, um antisemitische Angriffe abzuwehren.

Der Zionismus entstand in einer Zeit, die vom Aufstieg europäischer Kolonial- und Nationalbewegungen geprägt war, insbesondere als Reaktion auf die restriktiven „May Laws“, die den Landbesitz in jüdischen Gemeinden innerhalb des Russischen Reiches regelten.

Wie andere faschistische Bewegungen bot der Zionismus eine romantische Vision von Heldentum und Gewaltverherrlichung, in seinem Fall durch die Konstruktion des „neuen Juden“.

Diese Erzählung übernahm die antisemitische Vorstellung, dass Juden für ihr eigenes Leid verantwortlich seien, und propagierte Segregation und Landerwerb in einem neuen Heimatland als Lösung.

Der Reiz des Zionismus für das jüdische Volk lag in seinem Versprechen des sozialen Zusammenhalts und der Erzählung von der „Sicherheit“ durch Landerwerb und Segregation, zu einer Zeit, als sie mit eingeschränkten Rechten auf Landbesitz konfrontiert waren und ihre soziale Struktur unter Beschuss stand.

Diese Zeit markiert den Moment, in dem jüdische Zionisten begannen, sich als eine eigenständige Gruppe marodierender Kolonisten zu betrachten.

Zionistische Partisanenidentität

Die zionistische Ideologie und die damit verbundene Propaganda bieten Belohnungen in Form von Sozialität, Ressourcen und Ermächtigung und machen sie besonders attraktiv für entfremdete Menschen in einer kapitalistischen Gesellschaft, die sie zu Opfern macht.

Die Belohnung ist jedoch an alternative Wahrheiten, Sektierertum und zusätzliche koloniale Konstrukte der weißen Vorherrschaft geknüpft.

Das identitätsbasierte Glaubensmodell erklärt, wie die soziale Identität, insbesondere die parteipolitische Identität, die Überzeugungen und das Verhalten von Menschen beeinflusst.

Es legt nahe, dass Menschen ihre Überzeugungen eher mit ihrer Partei oder sozialen Gruppe in Einklang bringen als mit Fakten, wobei sie bei der Verarbeitung von Informationen der Identität Vorrang vor der Richtigkeit einräumen und häufig negative Fehlinformationen über andere Gruppen verbreiten.

Dieses Modell verdeutlicht die Spannung zwischen sozialer Identität und sachlicher Richtigkeit bei der Bekämpfung von Fehlinformationen. Untersuchungen haben sogar gezeigt, dass die Wahrnehmung anderer als Teil der eigenen Gruppe das Belohnungssystem des Gehirns aktiviert und Loyalität und Präferenz fördert.

Parteiidentitäten beinhalten, wie alle Identitäten, kognitive Elemente (Selbstwahrnehmung, Überzeugungen, gemeinsame Erfahrungen, soziale Normen) und Motivationsfaktoren (Zugehörigkeit, Besonderheit, Status), die Überzeugungen und Verhaltensweisen prägen.

Wenn Identitätsziele, wie z. B. Zugehörigkeit, wichtiger sind als Genauigkeitsziele, ist es wahrscheinlicher, dass Einzelpersonen die Ansichten ihrer Gruppe über Fakteninformationen stellen und dass die Akzeptanz der Verbreitung falscher oder zweifelhafter Behauptungen oft von den Normen der Gruppe bestimmt wird.

Diese Dynamik hilft zwar dem Einzelnen, sich anzupassen und den Zusammenhalt der Gruppe zu stärken, kann aber auch dazu führen, dass Parteigänger Falschinformationen glauben und verbreiten. Wenn genügend Parteigänger falsche Inhalte verbreiten, wird es für die Bürger schwierig, sich eine genaue Meinung zu bilden, was das gemeinsame Verständnis der Realität und den Konsens untergräbt.

Das identitätsbasierte Glaubensmodell kann dabei helfen zu entschlüsseln, wie Zionisten seit über 76 Jahren konsequent parteiische Überzeugungen in den Vordergrund stellen, um ihre gemeinsame, konstruierte Identität zu verteidigen. Dies wurde als Instrument eingesetzt, um der kolonisierten indigenen Bevölkerung Angst einzuflößen, eine Politik des Völkermords zu rechtfertigen und kriminellen Handlungen einen rechtlichen Deckmantel zu bieten, während gleichzeitig jede Form von Rechenschaftspflicht, die auf Fakten oder der Solidarität der Arbeiterklasse mit den Palästinensern beruht, abgelehnt wurde.

Darüber hinaus haben die Apartheid und die regelmäßigen Angriffskriege dazu beigetragen, Fehlinformationen und Gewalt in nachfolgenden Generationen zu verankern.

Wichtig ist, dass die Unterdrückung aufgrund der Klassenzugehörigkeit weitaus bedeutender ist als identitätsbasierte Spaltungen, die oft dazu dienen, von der Ausbeutung durch die herrschende Klasse abzulenken.

In von Weißen dominierten Gesellschaften wird beispielsweise die weiße Hautfarbe dazu benutzt, die Arbeiterklasse mit der Illusion von Überlegenheit zu beschwichtigen. Dieses falsche Gefühl von Privilegien verleitet die Arbeiter dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln, und untergräbt die Solidarität mit einer breiteren, multirassischen Arbeiterbewegung, die auch Randgruppen wie People of Colour einschließt.

Diese Dynamik ist der Grund, warum zionistische Institutionen wie die Histadrut so weit gingen, Palästinenser auszuschließen, was die Spaltung eher verstärkte, als eine echte Klasseneinheit zu fördern.

Empathie und Vorurteile

Die unerbittliche Kampagne zionistischer Führer zur Entmenschlichung der Palästinenser hatte zwei Hauptziele: erstens, sie als monströse, unzivilisierte, unwürdige Bedrohung darzustellen, die es zu besiegen und auszubeuten gilt; zweitens, sie auf einen bemitleidenswerten, fragmentierten Zustand zu reduzieren, der so schwach und unorganisiert ist, dass ihre Vertreibung keine moralische Empörung hervorruft.

Die mentale Segregation geht Hand in Hand mit der physischen Trennung, d. h. der Apartheid. Studien zeigen, dass die Förderung des Kontakts zwischen Gruppen die wichtigste Strategie zur Reduzierung von Vorurteilen ist, wobei die Apartheid der parteiischen Agenda der reduzierten Empathie dient, die zu Land- und Ressourcendiebstahl mit geringen moralischen Bedenken führt.

In dem klassischen Text The Nature of Prejudice (1954) vermutete Allport, dass Vorurteile

„durch Kontakte auf Augenhöhe zwischen Mehrheits- und Minderheitengruppen bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele abgebaut werden kann. Die Wirkung wird erheblich verstärkt, wenn dieser Kontakt durch institutionelle Unterstützung (d. h. durch Gesetze, Gepflogenheiten oder die lokale Atmosphäre) sanktioniert wird und vorausgesetzt, er ist so beschaffen, dass er zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen und gemeinsamer Menschlichkeit zwischen den Mitgliedern der beiden Gruppen führt.“ (S. 281)

Mangelnder Kontakt zwischen Gruppen führt zu einem Verlust an Empathie und fördert Entmenschlichungskampagnen, wie sie von Zionisten nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober durchgeführt wurden.

Seitdem haben das israelische Militär und die israelische Bevölkerung Soldaten aus den eigenen Reihen, die palästinensische Gefangene vergewaltigt haben, aufgewertet, zeigen jedoch keinerlei Empathie für das palästinensische Volk, das unter Völkermord, Hunger und Vertreibung leidet.

Damit Zionisten ihre gemeinschaftliche Aggression entkolonialisieren und wieder Empathie für alle Menschen empfinden können, müssen sie einen Prozess der Desegregation und Deprogrammierung durchlaufen und sich mit kapitalistischer Unterdrückung, Rassismus und Fragmentierung auseinandersetzen.

Dazu gehört, sich der Wahrheit über die Geschichte und das Wesen des Zionismus zu stellen, sich zu echter Rechenschaftspflicht zu verpflichten, die Menschlichkeit der Palästinenser anzuerkennen und ihr Leid zu verstehen.

Sobald der gemeinsame Widerstand den Abbau des unterdrückerischen Rahmens des Zionismus ermöglicht, kann durch Empathie ein Weg zur Rehumanisierung und Versöhnung entstehen, der den Weg für eine echte Koexistenz ebnet.

Wahre Befreiung, Versöhnung und ein Ende der völkermörderischen Gewalt Israels können nur durch einen unerschütterlichen, antizionistischen Rahmen erreicht werden, der mit breiteren linken, antirassistischen und antikolonialen Prinzipien in Einklang steht.

Dieser Artikel erschien zuerst bei The New Arab.

Yoav Litvin ist Doktor der Psychologie/Verhaltensneurowissenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter yoavlitvin.com/about/

