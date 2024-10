https://www.caitlinjohnst.one/p/when-the-holocaust-returned-it-came



Als der Holocaust zurückkehrte, prangerte er den Antisemitismus an und trug einen Davidstern

Von Caitlin Johnstone

23. Oktober 2024

Als der Holocaust zurückkehrte, kam er, um den Antisemitismus anzuprangern und einen Davidstern zu tragen.

Er würde nie so aussehen, wie wir es erwartet hatten. Er würde nicht in seinem altbekannten Kostüm mit dem verbogenen Kreuz und dem winzigen Schnurrbart auftauchen und alle Probleme den Juden in die Schuhe schieben.

Er musste anders aussehen. Wenn er nicht anders ausgesehen hätte, hätten wir ihn nie hereingelassen.

Und das ist es immer noch, was viele Leute abschreckt: Er sieht anders aus. Er sieht nicht so aus, wie wir es aus allen Filmen über den Zweiten Weltkrieg und allen Romanen über den Holocaust gewohnt sind. Tatsächlich sieht er so anders aus, dass die Opfer in der letzten Geschichte dieselbe Religion haben wie die Antagonisten in der neuen.

https://x.com/Hamza_a96/status/1848630588862861378

Der alte Aphorismus „Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oft“ ist wahr, weil Menschen nicht dazu neigen, genau denselben Fehler auf dieselbe Weise zweimal zu begehen, aber die Konditionierung, die sie dazu brachte, den ersten Fehler zu begehen, führt oft dazu, dass sie einen zweiten ähnlichen Fehler begehen. Wir alle sind mit dem Vernichtungsprogramm der Nazis viel zu vertraut, um jemals wieder zuzustimmen, dass Juden zusammengetrieben und in Züge verladen werden, aber wir haben auch nicht alle Morde, den Hass und die Tyrannei aus unserer Zivilisation verbannt, die dies ermöglicht haben. Deshalb wurde dieser neue Holocaust zugelassen.

Wir sind alle darauf konditioniert, nach dem nächsten Hitler Ausschau zu halten, aber es wird nie wieder einen Hitler geben. Wir haben uns so sehr darauf konzentriert, nach dem Hitler Ausschau zu halten, der nie kommt, dass viele von uns es nicht bemerkt haben, als wir Verse sangen, die sich mit denen reimten, die wir vor acht Jahrzehnten in Deutschland gehört haben.

Die Menschen gehen davon aus, dass es sich bei den Geschehnissen in Gaza nicht um einen echten Völkermord handeln kann, weil die Nachrichtenmedien allen versichern, dass es sich nicht um einen solchen handelt, und auch die Politiker beider Parteien dies tun.

„Das kann unmöglich so sein, wie es aussieht“, sagen die Leute. “Wenn es so wäre, hätten wir in den Nachrichten davon gehört.“

Die Bösewichte in dieser neuen Geschichte sehen nicht aus wie die Bösewichte in der alten Geschichte, und wenn man ein richtig indoktrinierter Westler ist, sehen sie vielleicht überhaupt nicht wie Bösewichte aus. Sie sehen vielleicht einfach aus wie Juden, die sich gegen Terroristen verteidigen, und westliche Regierungen, die ihren lieben Verbündeten zu Recht verteidigen – was genau das ist, was sie tun sollten, wenn sie einen weiteren Holocaust verhindern wollen!

Aber genau diese Fehlwahrnehmung macht den Holocaust von heute möglich. Diese Massenverbrechen werden von großen Teilen der Bevölkerung toleriert, weil wir es als unerträglich ansehen, dass eine große Anzahl von Juden von denen getötet wird, die sie hassen, ohne zu verstehen, dass die Menschen, die am 7. Oktober getötet wurden, nicht wegen ihrer Religion getötet wurden, sondern weil sie Teil eines Siedler-Kolonialisten-Projekts waren, das auf dem fortwährenden Missbrauch einer bereits existierenden indigenen Bevölkerung beruht.

https://x.com/steviemcglinchy/status/1848768251750212062

Die Menschen verteidigen Israels Handlungen mit der Begründung, dass Israel Gründe dafür hat, die Dinge so zu tun, wie es sie tut. Sie müssen Gaza bombardieren – sie wurden von einer Gruppe bösartiger Terroristen ohne Grund angegriffen. Sie müssen alle Krankenhäuser, Schulen und Moscheen bombardieren – dort versteckt sich die Hamas. Sie müssen Gebiete bombardieren, in denen sich viele Kinder aufhalten – die Hamas benutzt diese Kinder als menschliche Schutzschilde.

Aber diejenigen, die Massengräueltaten begehen, rechtfertigen immer ihre Handlungen. Sie haben immer Gründe dafür. Sie stellen immer alles als notwendigen Akt der Selbsterhaltung dar.

So sollte der nächste Holocaust immer aussehen. Es würde nie neue Bösewichte geben, die kichern und sich den Schnurrbart zwirbeln und sagen: „Haha, wir sind böse! Lasst uns ein paar Leute umbringen, weil wir böse sind!“ Sie würden sich immer als Helden und Opfer darstellen und die andere Seite als Bösewichte und Täter. Sie würden immer eine Reihe von Gründen dafür anführen, warum das, was sie tun, eigentlich gut und rechtschaffen ist, auch wenn es auf den ersten Blick böse aussieht.

Wenn wir Völkermorde verhindern wollen, müssen wir in der Lage sein, das Geschehen in Echtzeit zu erkennen, und das können wir nicht, wenn wir erwarten, dass sie in einer vertrauten und sofort erkennbaren Verpackung auftauchen. Wir müssen in der Lage sein, die Manipulationen und Rechtfertigungen im Hier und Jetzt zu durchschauen, damit wir sie stoppen können, anstatt darauf zu warten, dass die Geschichte sie im Rückspiegel beurteilt, nachdem sie bereits geschehen ist.

Es ist wichtig, dies zu erkennen, wenn es darum geht, Gaza zu retten, und es ist auch wichtig, dies zu erkennen, wenn es darum geht, den Holocaust der Zukunft zu verhindern. Sie werden nie identisch mit den Holocausts der Vergangenheit aussehen. Ihre Form wird beispiellos sein, und sie werden unterschiedliche Rechtfertigungen für ihre Orchestrierung haben. Aber sie werden sich reimen. Und wir müssen in der Lage sein, dies zu erkennen, wenn es geschieht.

