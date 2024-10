https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-extermination-israel-netanyahu-finishing-job-world-watches

Vernichtung im Gazastreifen: Netanjahu „bringt es zu Ende“, während die Welt zusieht

Von David Hearst

23. Oktober 2024

Netanjahu begräbt jede Chance, dass israelische Juden in den kommenden Jahrzehnten in Frieden mit ihren arabischen Nachbarn leben können

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu auf der Sitzung der UN-Generalversammlung am 27. September 2024 (AFP)

Am 19. November 1995 wurde die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien gegen den serbischen Anführer Ratko Mladic verlesen.

Darin hieß es, dass Ratko Mladic zwischen dem 12. und 13. Juli 1995 in Potocari eintraf, wo Tausende bosnisch-muslimische Männer, Frauen und Kinder in und um das UN-Militärgelände Zuflucht gesucht hatten, begleitet von seinen Militärhelfern und einem Fernsehteam.

Der bosnisch-serbische General filmte sich selbst dabei, wie er den Muslimen mitteilte, dass sie sicher aus Srebrenica abtransportiert würden. Mladic stieg in einen Bus mit verängstigten Flüchtlingen und wandte sich an sie.

„Guten Tag. Ihr habt die Geschichten über mich schon sehr lange gehört. Jetzt seht ihr mich (der Fahrer unterbricht). Ihr haltet den Mund. Eure Aufgabe ist es zu fahren.

„Ich bin General Mladic. Unter euch befinden sich Menschen, die körperlich dazu in der Lage sind. Ihr seid alle in Sicherheit. Und ihr werdet alle nach Kladanj transportiert. Wir wünschen euch eine sichere Reise. Ihr, die ihr im wehrfähigen Alter seid, geht nicht wieder an die Front. Es gibt keine Vergebung mehr. Jetzt schenke ich euch das Leben.“

In Potocari wurden die Männer und Jungen von den Frauen getrennt, nach Bratunac gebracht und von bosnisch-serbischen Soldaten erschossen.

Zu ungefähr denselben Zeitpunkten, so ging es weiter in der Anklageschrift, wurden muslimische Männer und Frauen, die auf dem Gelände der Vereinten Nationen Zuflucht gesucht hatten, kurzerhand hingerichtet und ihre Leichen auf den Feldern und in den Gebäuden auf dem Gelände zurückgelassen.

Fast drei Jahrzehnte später geschieht im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens täglich dasselbe – wenn nicht Schlimmeres.

Die Morde sind ebenso organisiert.

Männer werden von Frauen getrennt und einem ungewissen Schicksal zugeführt, manche werden nie wieder gesehen. Die Straßen von Jabalia sind mit Leichen übersät.

Die Straßen des Lagers sind übersät mit Hinweisen auf Massenhinrichtungen; in den Hauseingängen liegen die Körper von Männern, Frauen und Kindern, denen die Köpfe abgerissen wurden.

Im Gegensatz zu den Schlachtfeldern von Srebrenica ist alles auf Video dokumentiert.

Währenddessen wird ein israelischer Soldat gefilmt, wie er Süßigkeiten an Kinder verteilt, die auf den Abtransport warten.

Was heute im Norden des Gazastreifens geschieht, unterscheidet sich qualitativ von allen Schrecken, die Gaza im letzten Jahr heimgesucht haben.

Schlimmer als die Nakba

Was sich vor unseren Augen abspielt, ist schlimmer als die Nakba (die Katastrophe) im Jahr 1948, als 700.000 Palästinenser zu Flüchtlingen wurden, denn was in Deir Jassin oder Tantura geschah, geschieht jede Nacht im nördlichen Gazastreifen.

Die Technologie des Tötens hat sich verändert. Die Absicht, keine Überlebenden zurückzulassen, nicht.

Heute wird eine totale Belagerung verhängt.

In Israel hat eine Kultur des Völkermords gesiegt und will einen endlosen Krieg.

Es gibt keine Lebensmittel, kein Wasser und keine medizinische Versorgung. Was nach einem Jahr der Bombardierung vom Gesundheitssystem noch übrig ist, wird systematisch abgebaut. Schulen werden bombardiert. Der Norden des Gazastreifens wird unbewohnbar gemacht.

Wie in Srebrenica werden die zivilen Opfer in „sichere Gebiete“ gebracht und dann getötet.

Es ist im industriellen Maßstab organisiert.

„Der Geruch des Todes ist überall“, schreibt Philippe Lazzarini, Leiter der UNRWA, “da die Leichen auf den Straßen oder unter den Trümmern liegen bleiben. Einsätze zur Bergung der Leichen oder zur Bereitstellung humanitärer Hilfe werden verweigert.“

Mehr als 8000 bosnische muslimische Männer und Jungen wurden in Srebrenica getötet.

Im nördlichen Gazastreifen leben bis zu 400.000 Palästinenser, von denen jede Nacht Dutzende durch Artilleriefeuer, Drohnenangriffe oder bei Massenhinrichtungen ums Leben kommen.

Dies geht nun schon seit drei Wochen so, und es gibt keinen internationalen Druck auf Benjamin Netanjahu, damit aufzuhören. Es gibt keine Verurteilung durch einen westlichen Staats- oder Regierungschef.

Die beiden Fälle vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und dem Internationalen Gerichtshof (IGH) beinhalten einige der schwerwiegendsten Vorwürfe wegen Verstößen gegen das Völkerrecht der Neuzeit, wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Sie bleiben jedoch ins Stocken geraten.

Fünf Monate sind vergangen, seit Karim Khan, der Ankläger des IStGH, einen Haftbefehl für Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant beantragt hat. Die Hamas-Führer, gegen die wegen Kriegsverbrechen ermittelt wurde, Ismail Haniyeh und Yahya Sinwar, sind tot, und laut Israel gilt dies auch für Mohammed Deif.

Damit bleiben nur noch die israelischen Beamten, gegen die Haftbefehle vorliegen, und dennoch wurde keiner von ihnen ausgestellt.

Die durchschnittliche Wartezeit, bis die Richter der Vorverfahrenskammer einen vom Staatsanwalt beantragten Haftbefehl genehmigen, beträgt zwei Monate.

Das Römische Statut besagt, dass der Zweck des Gerichts nicht nur darin besteht, diejenigen, die für Kriegsverbrechen verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen, sondern auch weitere Verbrechen zu verhindern.

Doch seit fünf Monaten ist dieses Gericht gelähmt, während täglich Kriegsverbrechen begangen werden.

„Beende den Job“

Weit davon entfernt, sich einem Haftbefehl zu stellen, verbeugt sich Netanjahu unter allgemeinem Applaus.

Zu Hause wird Sinwars Tod als Rechtfertigung für seine Politik angesehen, sich seinem obersten Waffenlieferanten, dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden, zu widersetzen, der ihn vor vielen Monaten aufgefordert hatte, den Krieg zu beenden.

Was heute im nördlichen Gazastreifen geschieht, unterscheidet sich qualitativ von allen Gräueltaten, die Gaza im letzten Jahr heimgesucht haben

Amit Segal, ein Kommentator des israelischen Fernsehsenders Channel 12, sagte, dass der „Erfolg“ bei der Tötung von Sinwar darauf zurückzuführen sei, dass Israel ein ganzes Jahr lang auf niemanden gehört und seine Militärstrategie fortgesetzt habe, indem es trotz allen internationalen Drucks einen Waffenstillstand vermieden habe.

Im Ausland trennt ein Zigarettenpapier die traditionellen Lager der Mitte-Links- und der Mitte-Rechts-Parteien in Bezug auf Palästina.

Biden sagt das eine, aber wie wir alle wissen, rüstet er Israel weiterhin bis an die Zähne auf. Donald Trump hat die zweifelhafte Auszeichnung, zu sagen, was er denkt.

Beide sind durch ihr Schweigen völlig willfährig. Wenn überhaupt, sind die Keir Starmers und Anthony Blinkens dieser Welt schlimmer als der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo oder Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner.

Auf seiner elften Reise in die Region teilte Blinken Netanjahu mit, dass es „den Eindruck“ gebe, dass ein Plan pensionierter Generäle, die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens durch Aushungern zu vertreiben, umgesetzt werde. Netanjahu konnte ihn leicht abwimmeln, indem er ihn einfach anlog, wie er es wiederholt bei Biden getan hat.

Die Wahrnehmung eines Massakers? Das ist es, worüber wir jeden Tag berichten.

Die Morde in Gaza geschehen jetzt, weil Netanjahu weiß, dass Biden nur noch zwei Wochen von den Präsidentschaftswahlen entfernt ist und ihm das politische Kapital ausgeht, um ihn aufzuhalten

Die Morde in Gaza geschehen jetzt, weil Netanjahu weiß, dass Biden nur noch zwei Wochen von den Präsidentschaftswahlen entfernt ist und ihm das politische Kapital ausgeht, um ihn aufzuhalten.

Ob sie es öffentlich zugeben oder nicht, Netanjahu hat sie alle davon überzeugt, dass er das Blatt in diesem Krieg in Gaza und im Libanon wenden wird und dass man ihm erlauben sollte, „den Job zu beenden“.

Aber was bedeutet das? Wo endet der Job?

Für die religiösen Zionisten der Partei Jüdische Macht bedeutet das Ende des Krieges die Vertreibung aller Palästinenser und die vollständige Übernahme des Gazastreifens durch Siedler.

Um ihre „Macht“ zu betonen, wurde am Montag eine Konferenz abgehalten, drei Kilometer von der Grenze zu Gaza entfernt und unter dem Lärm von Granatenbeschuss. Eine stattliche Anzahl von Likud-Knesset-Mitgliedern nahm daran teil.

Viele der Anwesenden trugen Aufkleber, auf denen Meir Kahane gefeiert wurde, der in den USA geborene Rabbiner und verurteilte Terrorist, der sagte, dass alle Palästinenser aus Israel vertrieben werden sollten.

Die Anführerin der extremistischen Siedler, Danielle Weis, behauptete, dass ihre Organisation Nahala bereits einen Vertrag über „Millionen Dollar“ für temporäre Wohneinheiten als Vorstufe zur Besiedlung des Streifens abgeschlossen habe. „Sie werden erleben, wie Juden nach Gaza gehen und Araber aus Gaza verschwinden“, sagte Weis.

Gaza brennen sehen

Versammlungen wie diese werden von Israels Unterstützern in Großbritannien als bunte Spinner abgetan, die nicht repräsentativ für den Staat sind, den sie immer noch „Israel proper“ nennen. Die Mehrheit der Israelis lehne den Plan zur Wiederbesetzung des Gazastreifens ab, sagen sie.

Aber die Mehrheit der Israelis ist Zeuge eines Plans zur Entvölkerung des Gazastreifens und unternimmt nichts, um ihn zu stoppen. Das ist alles Selbstbetrug.

Noch aufschlussreicher als die Anwesenheit des israelischen Sicherheitsministers Itamar Ben Gvir auf einer Konferenz, auf der Juden tanzten und den Zusammenbruch des Gazastreifens feierten, waren die Likud-Knesset-Mitglieder, die auftauchten.

Noch nie waren sich Israelis so wenig bewusst, welche Kräfte sie in den Herzen der Araber, unabhängig von Herkunft, Clan oder Glauben, entfesseln.

Netanjahu bestreitet, dass er plant, Gaza zu entvölkern, aber seine Abgeordnete Tally Gotliv kennt ihren Parteivorsitzenden besser. Sie sagte gegenüber MEE: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass er die Besiedlung von Gaza unterstützt, weil dies mehr Sicherheit bringen wird, nicht nur für die Region um den Gazastreifen, sondern auch für Israel.“

Gotliv unterstützt voll und ganz, was im nördlichen Gaza geschieht: „Die Menschen im Norden von Gaza haben den Hamas-Kämpfern am 7. Oktober erlaubt, durchzukommen“, sagte sie. „Ich habe kein Mitleid. Das einzige Mitleid, das wir haben, ist, dass wir ihnen die Chance geben, zu gehen … Sie sollten gehen und in den Süden gehen.“

Es ist ein Zuschauersport, zuzusehen, wie Gaza brennt. Israelis hatten sich in ihren Autos an einem Aussichtspunkt versammelt.

Noch nie war die Kluft im Verständnis zwischen Eroberer und Unterworfenem so groß. Noch nie waren sich Israelis so wenig bewusst, welche Kräfte sie in den Herzen der Araber aufwühlen, unabhängig von Herkunft, Clan oder Glaubensbekenntnis.

Die Meinung in den beiden arabischen Ländern, die Friedensverträge mit Israel unterzeichnet haben, Ägypten und Jordanien, könnte nicht klarer sein.

Mortada Mansour ist ein ägyptischer Politiker, der die Revolution von 2011 als „den schlimmsten Tag in der Geschichte Ägyptens“ bezeichnete. Er hasste die Muslimbruderschaft und unterstützte Sisis Militärputsch leidenschaftlich. Er ist kein Islamist.

Aber er schreibt über den Tod von Yehia Sinwar: „Das Martyrium des palästinensischen Kämpfers Yahya Sinwar durch die Hände der kriminellen Zionisten und seine Gesichtsverletzung bestätigen, dass er ein tapferer Soldat war, der dem Tod mutig entgegentrat, um sein besetztes Heimatland zu verteidigen, und nicht floh oder sich in einem Tunnel versteckte, wie die arabischen Zionisten behaupteten.

„Er floh nicht nach Paris oder London, wo einige wohlhabende Araber in Spielhallen und Nachtclubs kämpfen und Millionen von Dollar für ihre Launen ausgeben, während die Kinder des brüderlichen palästinensischen Volkes kein Wasser zu trinken finden. Vielmehr blieb er in seiner besetzten Heimat und leistete Widerstand, bis er den Märtyrertod erlitt.“

Der Nasserist Hamdeen Sabahi war ein weiterer scharfer Kritiker des verstorbenen ägyptischen Präsidenten Mohamed Morsi.

An den toten Hamas-Führer gerichtet schreibt er: „Das Bild deines Märtyrertodes wird die Skeptiker mit Steinen bewerfen. Du bist wie alle heldenhaften Menschen in Gaza als Märtyrer gestorben, nicht versteckt in Tunneln oder umgeben von ihren Gefangenen. Du warst mit deinen Männern dem Feind gegenüber. Dein reines Blut ist eine inspirierende Unterstützung für den Widerstand bis zur Befreiung Palästinas. Mögest du in diesem Leben und im Jenseits lange leben.“

In Jordanien ist es dasselbe.

Keine Gerechtigkeit

Die Familien der beiden Kämpfer, die einen grenzüberschreitenden Angriff im Süden des Toten Meeres verübten und dabei zwei israelische Soldaten verletzten, wurden von Gratulanten umringt.

Krieg im Gazastreifen: Haben wir nichts aus dem Völkermord von Srebrenica gelernt?

Der Vater eines der Männer, Amer Qawas, wurde während einer Demonstration in Amman auf den Schultern der Menge getragen. Nasser Qawas sagte, das Blut seines Sohnes sei nicht wertvoller als das Blut des palästinensischen Volkes.

Alle haben den Mann vergessen, nach dem die Qassam-Brigaden benannt wurden.

Es handelte sich um den syrischen Prediger Ezzedine al-Qassam, der während des Mandats 1936 bei einem Aufstand gegen die europäischen Kolonialherren in der Levante ums Leben kam. 56 Jahre nach seinem Tod gründete die Hamas ihren militärischen Flügel, der seinen Namen trägt und einen längeren Krieg gegen Israel führte als alle arabischen Armeen zusammen.

Mit Yahya Sinwar hat Israel eine Widerstandslegende geschaffen, die in den Köpfen der Palästinenser und Araber noch mächtiger ist als Qassam.

Wie der Kommentator Fadi Quran zu Recht anmerkt, werden sich Hunderttausende von Qassam- und Sinwar-Kämpfern umso mehr dem Kampf gegen Israel verschreiben, je mehr Israel das Leben von Studenten wie Sha’ban al-Dalou, der bei lebendigem Leib im Hof eines Krankenhauses verbrannt wurde, oder Hanan Abu Salami, der 59-jährigen Frau, die von einem israelischen Soldaten getötet wurde, während sie im Westjordanland ihre Olivenbäume erntete, fordert.

Netanjahu glaubt, dass er diesen Krieg gewinnt, indem er seine Feinde unter Trümmern begräbt. Er begräbt damit jede Chance, dass israelische Juden in den kommenden Jahrzehnten in Frieden mit ihren arabischen Nachbarn leben können.

Karadjic und Mladic mussten sich vor Gericht verantworten und verbüßen nun lebenslange Haftstrafen in Den Haag und Parkhurst.

In diesem Jahr verabschiedete die Generalversammlung eine Resolution, in der der 11. Juli zum „Internationalen Tag des Gedenkens und der Besinnung an den Völkermord in Srebrenica 1995“ erklärt wurde, der jährlich begangen werden soll.

Ich bezweifle, dass Netanjahu, Gallant und all jene, die diesen Völkermord begangen haben, jemals in ihrem Leben vor Gericht gestellt werden.

Vielleicht werden sie in ihrem nächsten Leben ein paar Fragen beantworten müssen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner zur Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war Leitartikler für Außenpolitik beim Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Er kam vom Scotsman, wo er Bildungskorrespondent war, zum Guardian.

