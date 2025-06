Dank an David Goeßmann für die Erlaubnis seinen heute auf Telepolis erschienenen Artikel, auf der Hochblauen Seite zu übernehmen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.telepolis.de/features/Der-nukleare-Trump-Faktor-10441955.html



Der nukleare Trump-Faktor David Goeßmann

Friedensdemo in Turin, Italien, im Jahr 2017. Eine Donald-Trump-Puppe mit Rakete. Bild: Shutterstock.com

Die Atomkriegsgefahr war nie höher als heute. So attackierte Israel Atomanlagen des Iran. Warum der selbst erklärte „Peacemaker“ in Washington schuld daran ist.

Es gibt fast keinen Tag, an dem die Aussage: „Donald Trump ist eine Gefahr für die Welt“ keine neue Nahrung erhält. Die Bedrohung durch den US-Präsidenten gilt für die USA selbst, die in faschistischen Autoritarismus [1] abzugleiten drohen, oder in Bezug auf die planetaren Grenzen, die das Milliardärs-Kabinett mit „Drill-Baby-Drill“ [2] enthusiastisch mit Füßen tritt.

Erhöhte Gefahr des Atomkriegs

Was weniger beachtet wird, ist eine andere globale Gefährdung, die von der MAGA-Aufstandsbewegung im Weißen Haus, die Demokratie, Staat und der Erde den Kampf angesagt hat, vorangetrieben wird. Es ist das Risiko eines Atomkriegs.

Denn obwohl Trump im Ukraine-Krieg ein Ende der Kämpfe anmahnt, was den drohenden Einsatz von Kernwaffen reduzieren würde, haben sich die Gefahren insgesamt mit der neuen Regierung erhöht.

Israel bombardiert Iran

Das zeigt sich nun an dem Angriff von Israel auf den Iran [3]. „Dutzende“ Ziele, darunter auch Nuklearanlagen, wurden ins Visier genommen. Laut iranischen Staatsmedien wurden fünf Menschen getötet und 20 verletzt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, der Angriff mit dem Codenamen „Rising Lion“ werde „viele Tage“ dauern und darauf abzielen, „die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen“.

Teheran hat bereits mit Vergeltungunsschlägen begonnen und hundert Drohnen abgefeuert gegen Israel, eine Atommacht. Für diese Eskalation, die die Region in Brand setzen könnte, ist insbesondere US-Präsident Donald Trump verantwortlich. Denn er lässt die Netanjahu-Regierung gewähren, während er selbst Öl ins Feuer gegossen hat.

Trump droht Teheran

Immer wieder richtete der MAGA-Anführer Drohungen gegen den Iran. Im Jahr 2018, während seiner ersten Amtszeit als Präsident, kündigte Trump [4] das Atomabkommen mit dem Iran auf, das die Anreicherung von waffenfähigem Material im Gegenzug zu Sanktionserleichterungen erfolgreich begrenzt hatte.

Seitdem hat der Iran sein Atomwaffenprogramm beschleunigt. Schätzungen gehen davon aus, dass der Iran in wenigen Monaten oder sogar Wochen mehrere Bomben [5] herstellen kann.

Trump hat mit dem Iran seit April zwar Verhandlungen gestartet, kündigte dabei aber gleichzeitig an, militärische Maßnahmen gegen den Iran zu ergreifen, falls Teheran seinem Deal nicht zustimmt und jegliche Urananreicherung beendet – was Experten als gefährliche Hardliner-Forderung ansehen [6], die letztlich zum Krieg führe.

Implizite Atomschlagdrohung

Denn sie sei inakzeptabel für das Land, weil damit auch die zivile Nutzung von Atomkraft für den Iran ausgeschlossen wird. Trump drohte [7], sollte Teheran sein Nuklearprogramm nicht komplett einstellen, werde man dem Land „die Hölle heiß machen“, während „alle Optionen auf dem Tisch liegen“ – was eine implizite Atomschlagdrohung ist. Die Deadline, die Trump dem Iran setzte, war der 12. Juni, also gestern.

Auch die Verschärfung des genozidalen Angriffs Israels auf den Gazastreifen, ermöglicht durch die Trump-Regierung, rückt die Region immer näher an die atomare Vernichtung. Der israelische Minister für das Kulturerbe, Amichai Eliyahu, schlug in einem Interview [8] sogar vor, dass der Abwurf einer „Atombombe“ auf den Gazastreifen „eine Option“ sei.

Nahost: Alles auf Krieg

Schon seit einiger Zeit wurden in den USA erwartet [9], dass Israel den Iran und deren Atomanlagen angreifen könnte – und die Trump-Regierung beförderte das mit ihrer Deadline. Teheran erklärte [10], dass man Washington in diesem Fall dafür verantwortlich machen werde und drohte seinerseits mit Angriffen auf US-Stützpunkte, sollte es zu einem Konflikt über das Atomprogramm kommen.

Der Abzug von Personal aus der amerikanischen Botschaft im Irak wurde schließlich als Zeichen gesehen [11], dass die USA eine militärische Reaktion vorbereiten. Nun droht der Konflikt in einen voll entfalteten Krieg in der Region überzugehen, der die USA hineinziehen könnte, mit allen Gefahren, die damit verbunden sind.

Alarmstufe Rot: „Bösartiger Narzissmus“

Aber der Nahe und Mittlere Osten ist nicht der einzige, wenn auch im Moment heißeste nukleare Hotspot. Dabei sollten wir bedenken: In den USA hat der Präsident die alleinige Zuständigkeit [12], ohne Einschränkungen oder Konsultationen, jederzeit einen Atomwaffenangriff [13] gegen alle möglichen Ziele, aus welchem Grund auch immer, anzuordnen [14]. Er muss sich dafür mit niemandem absprechen, die Entscheidung steht außerhalb jeglicher Kontrolle.

Die Durchführung wird ermöglicht durch den sogenannten „nuklearen Football“ (offiziell „Präsidenten-Notfalltasche“ genannt). Militärs, die ihn bei sich tragen, begleiten den Präsidenten auf Schritt und Tritt.

Nun zeigt sich Trump als Person und politische Führungsfigur als unberechenbar, sprunghaft und emotional instabil. Weithin bekannt sind seine endlosen Lügen, Provokationen, Demütigungen oder Aufrufe zu Gewalt und Staatscoup.

200 Psychiatrie-Experten warnten [15] im Oktober 2024 vor der Wahl, dass Donald Trump gefährlich sei – aufgrund seiner Symptome einer schweren, unbehandelbaren Persönlichkeitsstörung, die sie als „bösartig ausgerichteten Narzissmus“ diagnostizieren. Das mache ihn für eine Führungsrolle völlig ungeeignet, so die Gesundheitsexperten.

„WIRKLICH SCHLIMMES“

Allein schon die Tatsache, dass Donald Trump die nukleare Machtfülle erneut auf sich vereint, ist daher eine Gefahr in Hinsicht auf mögliche Atomwaffeneinsätze. So drohte [16] der US-Präsident am 28. Mai auf Social Media: „Was Wladimir Putin nicht begreift, ist, dass ohne mich schon viel Schlimmes in Russland passiert wäre, und ich meine WIRKLICH SCHLIMMES. Er spielt mit dem Feuer.”

Der Putin-Vertraute und stellvertretender Vorsitzende des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Dmitri Medwedew, antwortete [17]: „Zu Trumps Äußerungen über Putin, der ‚mit dem Feuer spielt‘, und über ‚wirklich schlimme Dinge‘, die mit Russland geschehen. Ich weiß nur von einer WIRKLICH SCHIMMEN Sache – dem Dritten Weltkrieg.”

Noch ist es ein Krieg der Worte zwischen zwei Atommächten. Aber Trumps Harakiri- und Doomsday-Politik, die Vertrauen zerstört und statt auf nukleare Zurückhaltung und internationale Kooperation auf Machogesten setzt, ist ein ständiger Unruheherd.

Sein Kult der Stärke ermutigt auch andere, rote Linien zu überschreiten. So hat der Angriff der Ukraine auf Militärbasen in Russland, genannt „Operation Spinnennetz“, bei der atomwaffenfähige Kampfbomber zerstört wurden, die nuklearen Risiken weiter nach oben getrieben. Trump nannte [18] den massiven Drohnenangriff würdigend „badass“ (knallhart).

Will Trump nuklear abrüsten?

Angesichts der Risiken mag es auf den ersten Blick beruhigend wirken, dass Trump im Februar 2025 nach seinem Amtsantritt sagte [19]: „Es gibt keinen Grund für uns, neue Atomwaffen zu bauen. Wir haben bereits so viele.“ Dass ist aber leider nur Rhetorik.

Das gilt auch für die merkwürdigen Aussagen [20] der Republikanerin und Direktorin für National Intelligence der Trump-Regierung, Tulsi Gabbard, über die sich selbst ihre Parteifreunde wunderten. Sie sagte bei einem Besuch in Japan, dass „Kriegstreiber“ die Welt näher an die nukleare Vernichtung bringen würden. Wer diese „Kriegstreiber“ sind, sagte sie jedoch nicht – die USA oder Trump wird sie wohl nicht damit gemeint haben.

Die Forscher des Bulletin of Atomic Scientists warnten Anfang des Jahres [21] im Zuge des historischen Vorrückens der Doomsday Clock auf 89 Sekunden vor Mitternacht – wobei Mitternacht „Game Over“ für die Menschheit bedeutet –, dass die Vereinigten Staaten „die teuerste nukleare Modernisierung der Welt in Angriff genommen“ haben, und „die Wahlergebnisse von 2024 deuten darauf hin, dass die USA ein schnelleres, expansiveres nukleares Investitionsprogramm verfolgen werden.“

Das Bulletin sieht in Trumps „atomarem Brinkmanship“ eine Gefahr. Es sei eine waghalsige Risikostrategie, womit er „Sicherheits- und Abschreckungsziele“ vorantreibe.

Taktische Nuklearwaffen

Republikaner und Neokonservative um den amtierenden US-Präsidenten drängen zudem darauf [22], Atomtests wieder zu starten, um im Wettrüsten zu siegen. Im militärischen Establishment wird die Wiederaufnahme taktischer Atomwaffen [23] in das US-Arsenal gefordert, die in regionalen Kriegen „begrenzt“ eingesetzt werden können.

Schon 2020, in Trumps erster Amtszeit, hatte Russland alarmiert reagiert [24], als Washington seine U-Boote mit Atomwaffen geringerer Sprengkraft ausstattete und Szenarien für einen Einsatz von kleinen „Nukes“ gegen Russland durchspielte. Das bringe die Welt näher an den Atomkrieg, erhöhe das Risiko der Überreaktion, warnten Moskau und Nuklearexperten eindringlich.

Hotspot China

Und dann ist da der zentrale Hotspot China. Schon die erste Trump-Regierung wies gegenüber dem US-Kongress darauf hin [25], dass, wenn die Abschreckung gegen China scheitere, man militärisch „gewinnen müsse“.

Der nun von Trump losgetretene Zollkrieg gegen China, einem Land, das die US-Hegemonie im Pazifik herausfordert, verschärft die Konfrontation zwischen den Atommächten zusehends. Strategiepapiere aus dem Pentagon zeigen [26], wie leicht ein Wirtschaftskrieg in Krieg umkippen kann – was die nukleare Option zwischen den beiden Atommächten auf den Tisch bringen würde. Ein Fehltritt im Südchinesischen Meer oder um Taiwan herum könnte katastrophale Auswirkungen haben.

„Goldene Kuppel“ als Erstschlaginstrument

In dieser angespannten Situation kündigt Trump nun auch noch an, ein weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem (ABM) zu errichten, die so genannte „Goldene Kuppel“. Gerichtet gegen China und Russland, ist die Botschaft klar. Es geht darum, die Abschreckungsfähigkeit der Gegner zu mindern und eigene Atomschläge leichter zu machen. Denn ABMs sind nicht auf Verteidigung, sondern auf nukleare Offensive [27] und Machtausübung ausgerichtet, wie Experten betonen [28].

Denn die Abwehrsysteme können Erstschläge nicht abfangen (das ist technisch nicht machbar [29]), sie sind aber in der Lage, eigene Erstschläge zu ermöglichen [30], indem sie Vergeltungsschläge neutralisieren. Die USA könnten damit zuschlagen, ohne im Nachgang selbst vernichtet zu werden. Ein nuklearer Risikobeschleuniger, der Druck auf Beijing und Moskau ausübt, die von „Destabilisierung“ sprechen [31].

Gefährliche Verbreitung von A-Waffen

Was aber vor allem die atomaren Risiken erhöht, ist, dass die Trump-Regierung wenige Monate nach ihrem Beginn die „möglicherweise schnellste und gefährlichste Verbreitung von Atomwaffen in der Welt seit dem Kalten Krieg“ ausgelöst hat [32]. Durch seine immer wieder betonten Amerika-First-Aussagen, dass die USA sich an Partnerschaften nicht mehr gebunden fühlen und Verbündeten im Notfall nicht zur Hilfe kommen würden, fühlen sich diese von den Vereinigten Staaten allein gelassen.

Das hat eine Debatte in europäischen Hauptstädten ausgelöst, ob man sich auf den nuklearen Schutzschirm der Vereinigten Staaten noch verlassen könne. Frankreich und Großbritannien haben angeboten, die Lücke zu füllen [33].

Friedrich Merz schloss in einem Interview im März [34] vor seiner Wahl als neuer Bundeskanzler in Deutschland sogar die Idee der Entwicklung einer eigenen Atombombe nicht aus. Und in Polen spricht Ministerpräsident Donald Tusk [35] nun davon, sein Land solle „in Bezug auf Atomwaffen nach Möglichkeiten suchen“. In der Ukraine denkt Präsident Wolodymyr Selenskyj [36] offen über die Wiedereinführung einer nuklearen Abschreckung nach.

Neue Entspannungspolitik nötig

Auch im Pazifik droht, dass sich die Atomwaffen weiter verbreiten. In Südkorea gibt es Pläne, eigene Abschreckungskapazitäten aufzubauen, während Trump die von den USA geführte internationalen Ordnung zerstört und den amerikanischen Nuklearschirm infrage stellt. Schon 2016 ermunterte Trump [37] Japan und Südkorea dazu, sich eigene Atomwaffen zu beschaffen.

Von den existenziellen Gefahren, die von der Trump-Regierung ausgehen, wird das Atomkriegsrisiko bisher wenig beachtet. Das sollte sich ändern, nicht zuletzt die gefährliche Zuspitzung im Nahen und Mittleren Osten zeigt das. Denn um die nukleare Eskalation, die derzeit stattfindet, zu bannen, braucht es Druck aus der Zivilgesellschaft und von der Staatengemeinschaft auf die Atommächte.

Es sollte dabei um Abrüstung, Rüstungskontrolle, atomwaffenfreie Zonen und Entspannungspolitik statt nuklearer Militarisierung, aggressiver Rhetorik und aufheizender Geopolitik gehen – anküpfend an das, was nach dem Fall der Mauer etabliert wurde [38]. Der Vertrag über das Verbot von Nuklearwaffen (TPNW), von über der Hälfte der Staaten der Welt ratifiziert [39] und von der Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN [40]) mit 652 Organisationen vorgebracht, zeigt den Weg: weg vom Rand des Abgrunds hin zu einer Welt, die von Nuklearwaffen befreit ist.

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-10441955

