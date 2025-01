https://www.aljazeera.com/economy/2025/1/17/us-supreme-court-upholds-law-banning-tiktok



Der Oberste Gerichtshof der USA bestätigt das Gesetz zum Verbot von TikTok

Das Gericht entscheidet einstimmig, dass das Gesetz nicht gegen den Schutz der freien Meinungsäußerung verstößt.

Das TikTok-Logo hat angekündigt, dass es am Sonntag abgeschaltet wird, wenn es nicht in letzter Minute eine Gnadenfrist erhält [Datei: Dado Ruvic/Illustration/Reuters]

Veröffentlicht am 17. Januar 2025

Der Oberste Gerichtshof der USA hat es abgelehnt, TikTok vor einem Gesetz zu retten, das den Verkauf der beliebten Kurzvideo-App durch ihren chinesischen Mutterkonzern ByteDance vorschreibt. Am Sonntag wurde die App in den Vereinigten Staaten aus Gründen der nationalen Sicherheit verboten – ein schwerer Schlag für eine Plattform, die von fast der Hälfte aller Amerikaner genutzt wird.

Die Richter entschieden am Freitag einstimmig, dass das Gesetz, das im vergangenen Jahr mit überwältigender parteiübergreifender Mehrheit im Kongress verabschiedet und vom demokratischen Präsidenten Joe Biden unterzeichnet wurde, nicht gegen den Schutz der ersten Änderung der US-Verfassung vor staatlicher Einschränkung der Redefreiheit verstößt. Die Richter bestätigten die Entscheidung eines niedrigeren Gerichts, das die Maßnahme bestätigt hatte, nachdem sie von TikTok, ByteDance und einigen Nutzern der App angefochten worden war.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass TikTok für mehr als 170 Millionen Amerikaner ein einzigartiges und weitreichendes Ausdrucksmittel, ein Mittel zur Beteiligung und eine Quelle der Gemeinschaft darstellt. Der Kongress hat jedoch entschieden, dass eine Veräußerung notwendig ist, um seine gut begründeten nationalen Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Datenerfassungspraktiken von TikTok und der Beziehung zu einem ausländischen Gegner auszuräumen“, so das Gericht in der nicht unterzeichneten Stellungnahme.

Das Gericht fügte hinzu: „Wir kommen zu dem Schluss, dass die angefochtenen Bestimmungen nicht die Rechte der Petenten auf den ersten Verfassungszusatz verletzen.“

Der Oberste Gerichtshof handelte in diesem Fall schnell und hielt die Anhörung am 10. Januar ab, nur neun Tage vor der gesetzlich festgelegten Frist. In dem Fall standen die Rechte auf freie Meinungsäußerung im Zeitalter der sozialen Medien nationalen Sicherheitsbedenken gegenüber.

In einer Erklärung des Weißen Hauses wurde angedeutet, dass Biden vor Ablauf der gesetzlichen Frist für die Veräußerung am Sonntag keine Maßnahmen zur Rettung von TikTok ergreifen würde.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, bekräftigte in einer Erklärung Bidens Position, dass „TikTok für Amerikaner verfügbar bleiben sollte, aber einfach unter amerikanischem oder anderem Eigentum, das die vom Kongress bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes festgestellten nationalen Sicherheitsbedenken berücksichtigt“.

Angesichts des Zeitpunkts, so Jean-Pierre weiter, müsse die Umsetzung des Gesetzes „der nächsten Regierung überlassen werden“.

Trumps Team reagierte nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme, aber in einem Interview mit CNN sagte Trump, dass die Entscheidung über die Zukunft der TikTok-App bei ihm liege, ohne jedoch Einzelheiten darüber zu nennen, welche Schritte er unternehmen würde.

„Letztendlich liegt es bei mir, also werden Sie sehen, was ich tun werde“, sagte Trump. “Der Kongress hat mir die Entscheidung übertragen, also werde ich die Entscheidung treffen.“

TikTok ist eine der bekanntesten Social-Media-Plattformen in den Vereinigten Staaten und wird von etwa 170 Millionen Amerikanern genutzt – etwa der Hälfte der Bevölkerung des Landes, darunter viele junge Menschen. Der leistungsstarke Algorithmus von TikTok, sein wichtigstes Kapital, spielt einzelnen Nutzern kurze Videos zu, die auf ihre Vorlieben zugeschnitten sind.

China und die USA sind wirtschaftliche und geopolitische Rivalen, und die Tatsache, dass TikTok seit Jahren in chinesischem Besitz ist, hat bei führenden US-Politikern Bedenken ausgelöst. Der TikTok-Streit hat sich in den letzten Tagen der Präsidentschaft Bidens entfaltet – der Republikaner Donald Trump wird am Montag sein Nachfolger – und zu einer Zeit zunehmender Handelsspannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

„Ernsthafte Bedrohung“

Während der Auseinandersetzungen in diesem Fall sagte die Anwältin des Justizministeriums, Elizabeth Prelogar, dass die Kontrolle der chinesischen Regierung über TikTok eine „ernsthafte Bedrohung“ für die nationale Sicherheit der USA darstelle, da China versuche, riesige Mengen sensibler Daten über Amerikaner zu sammeln und verdeckte Einflussnahme zu betreiben. Prelogar sagte, dass China Unternehmen wie ByteDance dazu zwinge, heimlich Daten über Social-Media-Nutzer weiterzugeben und die Anweisungen der chinesischen Regierung auszuführen.

Der immense Datensatz von TikTok, fügte Prelogar hinzu, stelle ein mächtiges Werkzeug dar, das von der chinesischen Regierung für Schikanen, Rekrutierung und Spionage eingesetzt werden könne, und dass China „TikTok jederzeit als Waffe einsetzen könnte, um den Vereinigten Staaten zu schaden“.

Das Gesetz wurde im vergangenen April verabschiedet. Bidens Regierung verteidigte es vor Gericht. TikTok und ByteDance sowie einige Nutzer, die Inhalte in der App posten, fochten die Maßnahme an und legten Berufung beim Obersten Gerichtshof ein, nachdem sie am 6. Dezember vor dem US-Berufungsgericht für den District of Columbia Circuit verloren hatten.

Trumps Widerstand gegen das Verbot stellt eine Kehrtwende gegenüber seiner ersten Amtszeit dar, als er TikTok verbieten wollte. Trump hat gesagt, er habe „ein warmes Plätzchen in meinem Herzen für TikTok“ und sei der Meinung, dass die App ihm bei den Wahlen 2024 bei jungen Wählern geholfen habe.

Im Dezember forderte Trump den Obersten Gerichtshof auf, das Gesetz auszusetzen, um seiner neuen Regierung „die Möglichkeit zu geben, eine politische Lösung für die in diesem Fall strittigen Fragen zu finden“. Doch während Trump versprochen hat, TikTok zu „retten“, unterstützten viele seiner republikanischen Verbündeten das Verbot.

Mike Waltz, Trumps neuer nationaler Sicherheitsberater, sagte am Donnerstag, dass die neue Regierung TikTok in den Vereinigten Staaten am Leben erhalten werde, wenn es eine tragfähige Einigung gebe. Waltz sagte, die neue Regierung werde „Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass TikTok vom Netz geht“, und verwies auf eine Bestimmung im Gesetz, die eine Verlängerung um 90 Tage vorsieht, wenn es „signifikante Fortschritte“ in Richtung einer Veräußerung gibt.

Der demokratische Senatsführer Chuck Schumer sagte am Donnerstag, dass TikTok mehr Zeit erhalten sollte, um einen amerikanischen Käufer zu finden, und dass er mit der Trump-Administration zusammenarbeiten werde, „um TikTok am Leben zu erhalten und gleichzeitig unsere nationale Sicherheit zu schützen“.

TikTok-CEO Shou Zi Chew wird am Montag an der Amtseinführung von Trump teilnehmen und dort neben anderen hochkarätigen Gästen sitzen.

TikTok hat erklärt, dass das Gesetz die Rechte des Ersten Verfassungszusatzes nicht nur für TikTok und seine Nutzer, sondern für alle Amerikaner gefährdet. TikTok hat erklärt, dass das Verbot seine Nutzerbasis, Werbetreibende, Content-Ersteller und Mitarbeiter treffen würde. TikTok hat 7.000 Mitarbeiter in den USA

Ohne eine Entscheidung von Biden, offiziell eine 90-tägige Fristverlängerung zu beantragen, könnten Unternehmen, die Dienstleistungen für TikTok erbringen oder die App hosten, rechtlich haftbar gemacht werden. Es ist nicht sofort klar, ob TikToks Geschäftspartner, darunter Google, Apple und Oracle, ihre Geschäfte mit TikTok vor Trumps Amtseinführung fortsetzen werden

Noel Francisco, der Anwalt von TikTok und ByteDance, sagte dem Obersten Gerichtshof, dass die App „eine der beliebtesten Sprachplattformen Amerikas“ sei und dass das Gesetz vorschreiben würde, dass sie „vom Netz genommen“ werden müsse, es sei denn, ByteDance führe eine qualifizierte Veräußerung durch.

TikTok plant, den US-Betrieb der App am Sonntag einzustellen, sofern nicht in letzter Minute eine Begnadigung erfolgt

Francisco sagte, das eigentliche Ziel der US-Regierung mit diesem Gesetz sei die Meinungsfreiheit – insbesondere die Befürchtung, dass Amerikaner „durch chinesische Fehlinformationen beeinflusst werden könnten“. Aber der erste Zusatzartikel überlasse dies den Menschen in den Vereinigten Staaten, nicht der Regierung, sagte Francisco.

Quelle: Al Jazeera, Reuter

Übersetzt mit Deepl.com

