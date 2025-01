Was Jonathan Cook hier schreibt, deckt sich mit den Aussagen von Kanzler Scholz, Baerbock u.s.w.! Evelyn Hecht-Galinski



https://www.jonathan-cook.net/blog/2025-01-16/starmer-gaza-ceasefire-lies/



Keir Starmer unterstützt den Waffenstillstand im Gazastreifen, doch seine Aussagen sind voller Lügen

16. Januar 2025

Schätzungen zufolge wird es 80 Jahre dauern, den Gazastreifen wieder aufzubauen. Wie soll aus Trümmern dieses Ausmaßes ein „souveräner und lebensfähiger palästinensischer Staat“ oder eine „bessere Zukunft“ entstehen?

Sir Keir Starmer hat in seiner Erklärung zum Waffenstillstand, der gestern zwischen Israel und der Hamas vereinbart wurde, so viele Lügen, Täuschungen und Irreführungen verbreitet, dass sie Zeile für Zeile auseinandergenommen werden müssen.

Starmer: Nach Monaten verheerenden Blutvergießens und unzähligen Toten ist dies die längst überfällige Nachricht, auf die das israelische und palästinensische Volk verzweifelt gewartet hat. Sie haben die Hauptlast dieses Konflikts getragen – ausgelöst von den brutalen Terroristen der Hamas, die am 7. Oktober 2023 das tödlichste Massaker an Juden seit dem Holocaust verübten.

Nach keiner vernünftigen Definition können die letzten 15 Monate als „Konflikt“ bezeichnet werden. Das Abschlachten und Verstümmeln von Hunderttausenden von Zivilisten sowie das Programm Israels, den Rest der Bevölkerung auszuhungern, sollten zu Recht als Völkermord verstanden werden, ein Völkermord, dessen Untersuchung der Internationale Gerichtshof vor einem Jahr eingeleitet hat und der von jeder großen internationalen Menschenrechtsgruppe sowie von einer wachsenden Zahl von Holocaust-Forschern bestätigt wurde.

Starmer deutet zumindest die Wahrheit an, wenn er zugibt, dass der Waffenstillstand „längst überfällig“ ist. Der Völkermord in Gaza hätte jederzeit durch Druck der USA beendet werden können. Tatsächlich wurden die Umrisse des aktuellen Waffenstillstands bereits im Mai von der Biden-Regierung vorgelegt. Es war der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der den Fortschritt blockierte. Israels westliche Gönner, darunter auch Starmer, belohnten ihn mit Waffen, Geheimdienstinformationen und diplomatischer Deckung. Wenn der Waffenstillstand „überfällig“ ist, ist Starmer voll und ganz für diese Verzögerung verantwortlich.

Außerdem wurde der „Konflikt“ nicht, wie Starmer behauptet, durch den Angriff der Hamas vom 7. Oktober „ausgelöst“. Der „Konflikt“ dauert seit mehr als einem Dreivierteljahrhundert an und wurde durch Israels kontinuierliche Bemühungen ausgelöst, Palästinenser mit westlicher Unterstützung in einem explizit kolonialen Projekt aus ihrer Heimat zu vertreiben. Israel möchte uns glauben machen, dass die „Konflikt“-Uhr am 7. Oktober zu ticken begann. Nur Ignoranten und verachtenswerte Politiker wie Starmer wiederholen diese Lüge.

Die Morde vom 7. Oktober 2023 waren nicht „das tödlichste Massaker an Juden“ seit dem Holocaust. Das ist ein weiteres zynisches israelisches Argument, das von Starmer wiederholt wird und dessen einziger Zweck darin besteht, den Völkermord Israels zu rechtfertigen. Das „tödlichste Massaker“ an Juden seit dem Holocaust wurde in der Tat von der argentinischen Junta begangen, die Ende der 1970er Jahre Tausende von Juden verschleppte und ermordete. Und im Gegensatz zur Hamas, deren Opfer nicht getötet wurden, weil sie Juden waren, sondern weil sie Israelis waren und als Mitglieder einer Unterdrückernation angesehen wurden, töteten die argentinischen Generäle Juden speziell, weil sie Juden waren. Dennoch wurde dieses Massaker – das dem Westen unangenehm ist – sorgfältig aus dem Gedächtnis verdrängt, auch von Starmer.

Starmer: Die Geiseln, die an diesem Tag brutal aus ihren Häusern gerissen und seither unter unvorstellbaren Bedingungen gefangen gehalten wurden, können nun endlich zu ihren Familien zurückkehren. Aber wir sollten diesen Moment auch nutzen, um denjenigen Tribut zu zollen, die es nicht nach Hause schaffen werden – darunter die britischen Staatsbürger, die von der Hamas ermordet wurden. Wir werden weiterhin um sie trauern und ihrer gedenken.

Für die unschuldigen Palästinenser, deren Häuser über Nacht zu einem Kriegsgebiet wurden, und für die vielen, die ihr Leben verloren haben, muss dieser Waffenstillstand einen enormen Anstieg der humanitären Hilfe ermöglichen, die so dringend benötigt wird, um das Leid in Gaza zu beenden.

Beachten Sie hier Starmer’s Taschenspielertrick. Er gibt der Hamas die Schuld an allem, was in den letzten 15 Monaten passiert ist, einschließlich des Massenschlachtens von Palästinensern durch Israel.

Zunächst macht er die Hamas zu Recht für die Geiselnahme von Israelis verantwortlich – obwohl Starmer natürlich, wie alle anderen auch, die wichtige rechtliche Unterscheidung zwischen den Zivilisten, die als Geiseln genommen wurden, was ein Kriegsverbrechen darstellt, und den israelischen Besatzungssoldaten, die gefangen genommen wurden, was kein Kriegsverbrechen darstellt, nicht trifft. Aber dann macht er die Hamas und nicht Israel für den Völkermord an der Bevölkerung von Gaza verantwortlich.

Vermutlich aus diesem Grund müssen die israelischen Toten „betrauert“, „gedacht“ und ihnen „Tribut gezollt“ werden. Laut Starmer müssen die palästinensischen Toten jedoch weder betrauert noch gedacht werden.

Was auch immer Starmer behauptet, palästinensische Häuser wurden nicht „in ein Kriegsgebiet verwandelt“, mit der impliziten Aussage – die wiederum ein beliebtes und verlogenes israelisches Argument aufgreift –, dass die Hamas Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzt hat, sodass Israel keine andere Wahl hatte, als sie zu Zehntausenden zu töten. Vielmehr wurden palästinensische Häuser in einer israelischen Bombenkampagne, die weitaus intensiver war als alles, was Dresden oder Hamburg im Zweiten Weltkrieg angetan wurde, absichtlich dem Erdboden gleichgemacht. Aus den israelischen Medien wissen wir, dass die Ziele dieser Bombenangriffe automatisch von KI-Programmen generiert wurden, die weitestgehend freie Hand hatten. In den meisten Fällen wurden Gebäude bombardiert, ohne dass es Hinweise auf Aktivitäten der Hamas in der Nähe gab.

Als Nächstes stellt Starmer fälschlicherweise eine Verbindung zwischen dem Waffenstillstand und der Fähigkeit internationaler Organisationen her, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen. Aber es waren nicht die Kämpfe, die den Zugang humanitärer Hilfe nach Gaza verhinderten. Es war Israels Entscheidung, eine völkermörderische, mittelalterliche Hilfsblockade zu verhängen, mit dem erklärten Ziel, die Bevölkerung auszuhungern. Ein Ziel, das Starmer ausdrücklich befürwortete, indem er erklärte, dass Israel das Recht habe, der Bevölkerung von Gaza Nahrung, Wasser und Strom zu verweigern. Wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass Netanjahu und sein ehemaliger Verteidigungsminister Yoav Gallant vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht werden, die sich speziell auf die von Starmer unterstützte Hungerpolitik beziehen.

Starmer: Und dann müssen wir uns darauf konzentrieren, wie wir eine dauerhaft bessere Zukunft für das israelische und das palästinensische Volk sichern können – auf der Grundlage einer Zweistaatenlösung, die Israel Sicherheit und Stabilität garantiert, neben einem souveränen und lebensfähigen palästinensischen Staat.

Es ist viel, viel zu spät, wie Starmer weiß, jetzt über eine „bessere Zukunft“ für Gaza zu sprechen, da seine Häuser zerstört wurden, seine Krankenhäuser in Trümmern liegen, seine Schulen und Universitäten dem Erdboden gleichgemacht wurden und seine landwirtschaftlichen Flächen verwüstet sind. Schätzungen zufolge wird es wahrscheinlich 80 Jahre dauern, bis die Enklave wieder aufgebaut ist. Wie sollen aus den Ruinen von Gaza eine „bessere Zukunft“ und ein „souveräner und lebensfähiger palästinensischer Staat“ entstehen?

Hätte Starmer es mit der „Zwei-Staaten-Lösung“ ernst gemeint, hätte er gleich nach seinem Amtsantritt vieles tun können, um sie zu erleichtern. Er hätte ein echtes Waffenembargo gegen Israel verhängen können, das dem Land die Komponenten entzogen hätte, die es benötigt, um seine F-35 über Gaza fliegen und Bomben abwerfen zu lassen. Er hätte den Fall des Völkermords in Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof unterstützen können. Er hätte einen palästinensischen Staat anerkennen können, wie es mehrere europäische Länder getan haben, Großbritannien jedoch nicht. Er hätte sich weigern können, Waffen nach Israel zu transportieren und Israel mit Luftaufklärungsdaten von der britischen Luftwaffenbasis auf Zypern zu versorgen. Er hätte versprechen können, Netanjahu und Gallant zu verhaften, sollten sie im Vereinigten Königreich landen. Er hätte sich weigern können, den Generalstabschef des israelischen Militärs, General Herzi Halevi, im November in London zu beherbergen, indem er ihm eine besondere Immunität vor Verhaftung und Strafverfolgung durch den IStGH gewährt. Und Starmer’s Außenminister, David Lammy, hätte diese Woche eine Einladung nach Israel ablehnen können, um „die Partnerschaft“ zwischen dem Vereinigten Königreich und Israel inmitten eines Völkermords zu „vertiefen“.

Starmer: Das Vereinigte Königreich und seine Verbündeten werden weiterhin an vorderster Front dieser entscheidenden Bemühungen stehen, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und langfristig Frieden im Nahen Osten zu sichern.

Alles, was das Vereinigte Königreich unter Starmer an vorderster Front tun wird, ist, weiterhin für Israel zu werben und damit den „Kreislauf der Gewalt“ aufrechtzuerhalten – einen kolonialen Kreislauf der Gewalt, den die Briten 1917 mit der Balfour-Erklärung in Palästina initiiert haben – und dafür zu sorgen, dass der Frieden unerreichbar bleibt, während sich die Instabilität im Nahen Osten ausbreitet.

Übersetzt mit Deepl.com

