Der palästinensische Junge, der wie Ronaldo sein wollte, von Israel getötet

Israelische Soldaten eröffneten das Feuer auf den 14-jährigen Naji al-Baba und seine Freunde, als sie im Wald nahe Hebron spielten.

Naji al-Baba, 14, wurde von israelischen Soldaten erschossen, als er mit Freunden in einem Waldstück nahe dem Haus seiner Familie in Halhul im besetzten Westjordanland Fußball spielte [Mosab Shawer/Al Jazeera].

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024

Halhul, besetztes Westjordanland – Wie alle Kinder auf der Welt träumte auch Naji al-Baba davon, ein internationaler Fußballspieler zu werden, „genau wie Ronaldo“.

Doch wie sein Name, der „Überlebender“ bedeutet, sollte dies nicht das Schicksal eines Jungen sein, der im besetzten Westjordanland geboren wurde.

Für einen 14-Jährigen war Naji groß und lächelte immer, und seine Familie erinnert sich an seine Freundlichkeit, Ruhe und Hilfsbereitschaft gegenüber allen Menschen in seiner Umgebung.

Er spielte leidenschaftlich gern Fußball und trainierte stundenlang in seinem Sportverein in Halhul, nördlich von Hebron.

Er war ein ganz normaler Junge, der es liebte, nach der Schule mit den Nachbarskindern einen Fußball zu spielen.

Najis Mannschaftskameraden halten sein Fußballtrikot hoch und erinnern sich an ihren Starspieler [Mosab Shawer/Al Jazeera].

Seine Mutter, Samahar al-Zamara, erinnert sich an den Moment, als sie merkte, dass Naji größer geworden war als sie selbst, und daran, dass er nie eine Bitte eines Freundes oder einer geliebten Person abschlug

„Er ist vor seinem Alter erwachsen geworden“, sagt die 40-Jährige. „Als er uns verließ, hatte ich das Gefühl, einen Teil von mir verloren zu haben, den wir nie wieder zurückbekommen werden.“

Vor einem Monat wurde Naji von israelischen Soldaten getötet, während er das tat, was er liebte – mit seinen Freunden Fußball spielen.

Najis Mutter, Samahar al-Zamara (Mitte), kommt am Tag nach der Ermordung ihres Sohnes mit anderen Frauen der Familie im Krankenhaus an, um seinen Leichnam für die Beerdigung vorzubereiten [Mosab Shawer/Al Jazeera].

Der 3. November – der Tag, an dem Naji starb – sei nicht ungewöhnlich gewesen, sagt sein Vater Nidal Abdel Moti al-Baba, 47, gegenüber Al Jazeera.

„Ich ging morgens zur Arbeit in Bethlehem und Naji ging zur Schule. Als ich um 12 Uhr mittags von meinem Beitrag zurückkehrte, fand ich Naji in der Nähe seiner Schule, als er nach Hause fuhr. Er stieg mit mir in den Lastwagen, um gemeinsam nach Hause zu fahren.“

Najis Schwestern hatten sein Lieblingsessen – Molokhia mit Huhn – zum Mittagessen zubereitet. Danach bat er seinen Vater, ihn mit seinen Freunden in der Nähe des Lebensmittelladens seines Großvaters, der sich in der Nähe ihres Hauses befindet, spielen zu lassen.

Naji war das fünfte von sechs Kindern, nach Sondos, 23, Bashir, 21, Amira, 20, und Mohammed, 16, und noch vor Rataj, 13.

Er meldete sich nach einer halben Stunde – kurz nach 15.00 Uhr – zu Hause und machte sich dann wieder auf den Weg zum Spielen.

Es war das letzte Mal, dass die Familie ihn lebend sehen würde.

Nidal al-Babas Hand wurde gebrochen, als er von israelischen Soldaten, die für die Tötung seines 14-jährigen Sohnes verantwortlich waren, gewaltsam angegriffen wurde [Mosab Shawer/Al Jazeera].

‚Die schwierigsten 40 Minuten meines Lebens

Nur wenige Augenblicke später, gegen 15:30 Uhr, rannte Najis Cousin zum Haus und schrie: „Onkel Nidal! Onkel Nidal!“

Die Familie hörte entsetzt zu. Israelische Soldaten waren gekommen und hatten auf die Kinder geschossen, die in einem nahe gelegenen Waldstück spielten – und Naji war getroffen worden, wie er sagte.

In der verzweifelten Hoffnung, dass er nur verletzt sei – wie viele andere seit der Zunahme der illegalen israelischen Siedlungen und der Übergriffe israelischer Siedler und der Armee im Westjordanland seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen – eilten Najis Vater und Onkel Samir zu der Stelle, an der eine Gruppe israelischer Soldaten stand.

„Ich will meinen Sohn! Ich will meinen Sohn!“ schrie Nidal, bevor sich etwa 10 Soldaten auf ihn und seinen Bruder stürzten und sie so heftig schlugen, dass sie Nidals Hand brachen.

Als er weiterhin verlangte, seinen Sohn zu sehen, wurde er in Handschellen gelegt, gefesselt und mehr als 40 Minuten lang auf dem Boden liegen gelassen.

Es waren die schwierigsten 40 Minuten seines Lebens, sagt Nidal heute.

„Ich hörte, wie ein Offizier die Soldaten aufforderte, sich in zwei Gruppen aufzustellen, fünf auf der rechten und eine auf der linken Seite, um die Leiche zu tragen.

„In diesem Moment fing ich an zu schreien: ‚Wie könnt ihr ein 14-jähriges Kind töten? Was hat er euch angetan? Was hat er dir angetan?’“

Einer der Soldaten antwortete, Naji sei in einem Gebiet gewesen, das Palästinenser nicht betreten dürfen.

Familie und Freunde treffen im Krankenhaus ein, um Najis Leiche für seine Beerdigung vorzubereiten [Mosab Shawer/Al Jazeera].

In dieser Verwirrung: „Einen Moment lang“, sagt Nidal, ‚dachte ich: ‘Vielleicht ist dieses Kind nicht mein Sohn.

„Ich sah, wie er auf den Schultern der Soldaten in Richtung eines Armeefahrzeugs getragen wurde, und… ich konnte sehen, dass es Naji war.

„Ich erkannte ihn an seinen Schuhen, die ich ihm erst wenige Tage zuvor gekauft hatte; ein Paar schwarze Turnschuhe, die er sich schon lange gewünscht hatte. Ich konnte nur daran denken, wie glücklich er war, als ich sie für ihn gekauft hatte.

Die Soldaten brachten Najis Leiche weg und befahlen Nidal und Samir, sofort zu gehen, sonst würden sie getötet.

Wie die Familie später erfuhr, wurde nach zwei Stunden ein palästinensischer Krankenwagen gerufen, der den Leichnam übergab und über Nacht in das Abu-Mazen-Krankenhaus von Halhul brachte.

Der gerichtsmedizinische Bericht ergab, dass Naji von vier Kugeln getroffen worden war – eine im Becken, eine im Fuß, die dritte im Herzen und die vierte in der Schulter.

Außerdem wurde festgestellt, dass der Junge nach der Schussabgabe 30 Minuten lang nicht medizinisch versorgt wurde.

Am nächsten Morgen konnte Najis Familie das Krankenhaus besuchen, um ihn auf seine Beerdigung vorzubereiten.

Trotz seiner gebrochenen Hand bestand Nidal darauf, den Leichnam seines Sohnes bei der Beerdigung, an der Hunderte von Menschen aus Halhul teilnahmen, auf seinen Schultern zu tragen.

Al Jazeera bat das israelische Verteidigungsministerium um eine Stellungnahme zu der Tötung von Naji al-Baba, erhielt jedoch keine Antwort.

Der Trauerzug für Naji in Halhul, Westjordanland [Mosab Shawer/Al Jazeera]

Gedenken an Naji

Die Familie war am Boden zerstört und konnte fast einen Monat lang mit niemandem sprechen.

In glücklicheren Zeiten war Naji derjenige, der sich um seine Familie kümmerte – er holte Blutdruckmedikamente für seinen Vater und behielt die Dosen im Auge.

„Ich habe 20 Enkelkinder, aber er war der liebevollste unter ihnen, zärtlich, unterstützend und hilfsbereit“, erinnert sich seine Großmutter Intisar al-Baba, 70, an ihn.

Im Winter, so erzählt sie, behielt Naji das Brennholz im Auge und eilte unaufgefordert los, um mehr zu holen.

„Er kümmerte sich um alles wie ein 30-jähriger Mann und fragte mich immer nach seinen traditionellen Lieblingsgerichten – er wollte immer mit mir und seinem Großvater essen, damit wir uns nicht einsam fühlten.

Jetzt weint sie zu den Tageszeiten, zu denen Naji da gewesen wäre.

Najis Großmutter Intisar erinnert sich an den „liebevollsten“ ihrer Enkelkinder [Mosab Shawer/Al Jazeera]

Nasser Merib, 61, ein Manager des Halhul Sports Club mit dem Spitznamen „Captain“, erinnert sich an den geschickten Fußballer mit „einem starken rechten Fuß“ und einem Talent für Kopfbälle.

„Er hat das Niveau der Mannschaft in den Spielen wirklich angehoben“, sagt er. „Er war ehrgeizig und träumte davon, wie Ronaldo Nationalspieler zu werden.

Ein Traum, der durch vier Kugeln zerrissen wurde, sagt der Kapitän.

Sein Freund und Mannschaftskamerad Reda Haniehn erinnert sich daran, wie er mit Naji darum rang, wer bei Spielen die Freistöße schießen durfte.

„Er war der Größte… und er hat viel gelacht“, sagt Reda.

„Ich habe meistens nachgegeben, weil ich immer wusste, dass Naji den Schuss besser halten würde als ich. Jedes Mal, wenn er ein Tor schoss, lief er auf mich zu und wir feierten.“

