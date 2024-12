Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-12-05/ty-article-magazine/.premium/we-give-them-48-hours-to-leave-israels-plans-to-transfer-gazans-go-back-60-years/00000193-9716-dac2-add3-b75e12d30000



Wir geben ihnen 48 Stunden Zeit zu gehen“: Israels Pläne zur Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens reichen 60 Jahre zurück

In den 1960er und 1970er Jahren schlugen linke Regierungen Israels Pläne zur „Ausdünnung“ der Bevölkerung des Gazastreifens vor. Ein Blick in die Sitzungsprotokolle zeigt, dass sich ihre Ideen nicht sehr von denen der heutigen rechtsextremen Regierung unterscheiden

Verteidigungsminister Moshe Dayan, links, in Rafah im Gazastreifen im Jahr 1972. Wenn man diesen Arabern die Möglichkeit gibt, sich in anderen Ländern einen Beitrag zu suchen und zu finden, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie später in diese Länder auswandern wollen.’Credit: Gabi Nissim/GPO

Ofer Aderet

5. Dezember 2024

„Verdünnung der Bevölkerung“, ‚Evakuierung der Häuser‘, ‚Vertreibung‘, ‚Exil‘, ‚Entleerung‘ und sogar ‚Transfer‘. Eine breite Palette von Wörtern wurde von israelischen Regierungsministern während der historischen Beratungen in den 1960er und 1970er Jahren über die Zukunft der Palästinenser im Gazastreifen verwendet.

Eine Durchsicht der Protokolle im israelischen Staatsarchiv zeigt, dass das gegenwärtige Bestreben der extremen Rechten, die Auswanderung „ der Palästinenser aus dem Gazastreifen zu fördern, nur Ideen und Vorschläge widerspiegelt, die in der Vergangenheit zur Diskussion standen – von Premierministern, Ministern und führenden Vertretern linker Regierungen, die zu den Gründungsvätern des Landes gehörten.

Den Ministern mangelte es nicht an Ideen zur Lösung des Problems, das mit der Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes im Sechstagekrieg vor ihrer Haustür lag. Damals lebten etwa eine Million Palästinenser in den Gebieten, davon etwa 400.000 im Gazastreifen. Es gab Vorschläge, sie aus dem Gazastreifen in das Westjordanland, nach Jordanien, auf den Sinai, in arabische Länder oder an jeden anderen Ort der Welt zu schicken, der sie aufnehmen konnte – mit Gewalt, mit Zustimmung, mit List und mit allen möglichen Anreizen. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …