Der pro-israelische Falke Rubio, der Trumps Top-Diplomat werden soll, schwört auf „America First“

US-Senator Marco Rubio sagt, dass unter Donald Trump die oberste Priorität des Außenministeriums „die Vereinigten Staaten“ sein werden.

US-Senator Marco Rubio sagt während einer Anhörung zur Bestätigung durch den Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats am 15. Januar in Washington, DC [Nathan Howard/Reuters] aus.

Veröffentlicht am 15. Januar 2025

Der Senator der Vereinigten Staaten Marco Rubio hat sich während einer Anhörung zur Bestätigung im Senat als nächster Außenminister des Landes verpflichtet, die „America First“-Außenpolitik des designierten Präsidenten Donald Trump voranzutreiben.

Vor dem Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen sagte Rubio am Mittwoch, dass unter Trumps Führung die „oberste Priorität des US-Außenministeriums … die Vereinigten Staaten sein werden“.

„Unter Präsident Trump werden die Gelder der hart arbeitenden amerikanischen Steuerzahler immer weise ausgegeben, und unsere Macht wird auch umsichtig und im Sinne dessen, was für Amerika – und die Amerikaner – am besten ist, ausgeübt werden, vor allem und jedem anderen“, sagte er.

„Für unser Land war es noch nie so wichtig und notwendig wie jetzt, die Interessen Amerikas und der Amerikaner über alles andere zu stellen.“

Die Anhörung, die mehrmals von Demonstranten unterbrochen wurde, findet statt, während die Gesetzgeber in Washington, D.C., nur wenige Tage vor der Amtseinführung des republikanischen Präsidenten nächste Woche eine Reihe von Trumps Kabinettskandidaten in Frage stellen.

Bei der ersten Anhörung dieser Art am Dienstag wurde Trumps Kandidat für die Leitung des Pentagons, der ehemalige Fox-News-Moderator Pete Hegseth, von den US-Gesetzgebern wegen einer Reihe von Kontroversen ins Kreuzverhör genommen, darunter Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe, die er bestritten hat.

Es wird erwartet, dass Rubio nach seiner Anhörung vor dem Ausschuss, bei der er die Unterstützung der führenden demokratischen Senatorin Jeanne Shaheen erhielt, vom gesamten Senat mit größerer Mehrheit bestätigt wird.

„Ich glaube, dass Sie über die Fähigkeiten verfügen und gut geeignet sind, um als US-Außenminister zu dienen“, sagte Shaheen zu Beginn der Sitzung am Mittwoch.

Mike Hanna von Al Jazeera berichtete am Mittwoch vom Capitol Hill und sagte, dass Rubios Bestätigung „wahrscheinlich die einfachste Anhörung für Trumps Kandidaten sein wird“.

„Er hat mit Sicherheit alle nötige Erfahrung“, sagte Hanna, fügte jedoch hinzu, dass Fragen zu Rubios ‚etwas kriegerischer Haltung in Bezug auf internationale Beziehungen‘ aufgekommen seien.

„Rubio selbst hat dies in seiner Eröffnungsrede deutlich gemacht, in der er seinen Glauben an eine Agenda, die er als „America First“ bezeichnet, sehr deutlich machte„, berichtete Hanna. ‚Wieder einmal stimmt er sich sehr sorgfältig auf Trumps Grundprinzip ein. Und das ist ‘America First“.“

Sollte Rubio, der in Miami, Florida, als Sohn kubanischer Einwanderer geboren wurde, bestätigt werden, wäre er der erste Latino, der jemals als oberster Diplomat der Nation fungiert und die US-Außenpolitik leitet.

Er wurde erstmals 2011 in den Senat gewählt. In den Jahren seither hat sich der 53-Jährige als langjähriges Mitglied sowohl des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen als auch des Geheimdienstausschusses einen Ruf als überparteilicher Politiker in Fragen der nationalen Sicherheit erworben.

Als überzeugter Befürworter Israels ist er auch für seine harten Ansichten über US-Gegner wie China, Iran, Venezuela und Kuba bekannt geworden.

Am Mittwoch sagte er, Peking habe sich „unterdrückt, belogen, betrogen, gehackt und gestohlen, um den Status einer globalen Supermacht zu erlangen“.

Rubio hat auch seine starke Unterstützung für den Krieg Israels im Gazastreifen zum Ausdruck gebracht und einem Friedensaktivisten Ende 2023 gesagt, dass die palästinensische Gruppe Hamas „zu 100 Prozent für den Tod von Palästinensern in der Enklave verantwortlich“ sei.

„Ich möchte, dass sie jedes Element der Hamas zerstören, das sie in die Finger bekommen können“, sagte Rubio in diesem Gespräch im Dezember 2023. “Diese Menschen sind bösartige Tiere, die schreckliche Verbrechen begangen haben, und ich hoffe, ihr veröffentlicht das, denn das ist meine Position.“

Im April letzten Jahres stimmte Rubio als einer von 15 republikanischen Senatoren gegen ein großes Militärhilfepaket, das der Ukraine helfen sollte, sich gegen die Invasion Russlands zu wehren, obwohl er im Mai 2022 für die Hilfe für die Ukraine stimmte.

Trump hat die anhaltende Militärhilfe des demokratischen Präsidenten Joe Biden für Kiew kritisiert.

Rubio sagte, die Ukraine müsse eine Verhandlungslösung mit Russland anstreben, anstatt sich darauf zu konzentrieren, alle Gebiete zurückzugewinnen, die Moskau im letzten Jahrzehnt eingenommen hat.

Trump (links) und Rubio reagieren während einer Veranstaltung im Präsidentschaftswahlkampf 2024 [Datei: Jonathan Drake/Reuters]

Rubios Beziehung zu Trump hat sich im Laufe der Jahre verändert, und die beiden standen sich im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2016 als Rivalen gegenüber. Trump gewann schließlich diesen GOP-Wettbewerb in seinem erfolgreichen Wahlkampf für das Weiße Haus.

Im Jahr 2016 machte sich Trump auf infame Weise über Rubios Körpergröße lustig und nannte ihn „Little Marco“. Rubio reagierte, indem er seinen Rivalen als „Small Hands Trump“ bezeichnete.

Doch als sich Trumps Griff um die Republikanische Partei festigte, schloss sich Rubio anderen GOP-Gesetzgebern an und unterstützte den zum Präsidenten gewordenen Geschäftsmann.

Der gewählte US-Präsident seinerseits lobte Rubio als „hoch angesehene Führungspersönlichkeit und eine sehr starke Stimme für die Freiheit“, als er ihn im November als seinen Kandidaten für das Amt des Außenministers vorstellte.

„Er wird ein starker Fürsprecher für unsere Nation sein, ein wahrer Freund unserer Verbündeten und ein furchtloser Kämpfer, der niemals vor unseren Gegnern zurückweichen wird“, sagte Trump damals.

Während Rubio die US-Außenpolitik leiten wird, falls er als Außenminister bestätigt wird, wird seine Rolle wahrscheinlich hinter der von Trump zurückstehen, der die globale Bühne genießt und häufig die Kanzel gegen die Verbündeten des Landes nutzt.

Trump hatte insbesondere ein angespanntes Verhältnis zu seinem ersten Außenminister, Rex Tillerson: Trump entließ Tillerson nach weniger als zwei Jahren im Amt über einen Social-Media-Post.

