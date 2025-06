ZDF berichtet:https://www.zdfheute.de/politik/wadephul-nahost-reise-abbruch-israel-iran-100.html

Wadephul betont Selbstverteidigungsrecht Israels

Ansonsten stellt sich Wadephul hinter Israel, das jedes Recht habe, sich zu verteidigen. Iran lege es darauf an, den Staat Israel zu vernichten und dürfe auf keinen Fall in den Besitz von Atomwaffen kommen.

Die Bundesregierung werde Israel in seinem Recht auf Selbstverteidigung weiter „solidarisch begleiten“, sagt er. Dabei werde aber auch mit Israel darüber gesprochen, „in welchem völkerrechtlichen Rahmen es sich bewegt“.

Erstaunlicherweise kritisiert Wadephul zuerst den Angriff des Iran, nicht den Angriff Israels auf den Iran.

Der Spiegel berichtet, dass Deutschland vor israelischen Angriffen auf den Iran informiert wurde

Das Bundeskanzleramt lehnt es ab, zu bestätigen, ob es im Voraus informiert wurde oder nicht.

Die deutsche Regierung wurde kurz vor Beginn der israelischen Aggression gegen den Iran informiert, berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel am Freitag.

Dem Bericht zufolge rief der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den deutschen Kanzler Friedrich Merz gegen 00:30 Uhr GMT an, um ihn über die Operation zu informieren, also etwa drei Stunden vor dem Angriff.

Auf Anfrage von Reuters lehnte das Bundeskanzleramt eine Bestätigung ab, ob es vor dem Angriff informiert worden war.

Merz bekräftigt das Recht des Angreifers auf „Selbstverteidigung“

Kurz nach dem Bericht von Der Spiegel bekräftigte Kanzler Friedrich Merz die Position Deutschlands zum „Recht auf Selbstverteidigung“ Israels.

„Israel hat das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen“, sagte er und forderte beide Seiten auf, von einer weiteren Eskalation abzusehen, ohne die Auswirkungen des Angriffs auf Iarseli zu erwähnen.

Merz wies darauf hin, dass Deutschland eng mit seinen Partnern, insbesondere Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten, zusammenarbeite, und betonte, dass das gemeinsame Ziel der internationalen Gemeinschaft weiterhin darin bestehe, Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern.

Nach einer Sitzung des deutschen Sicherheitskabinetts kündigte die Regierung an, alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz deutscher Staatsbürger zu ergreifen. Die Sicherheitsbehörden wurden außerdem angewiesen, den Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen im ganzen Land zu verstärken.

Die Erklärungen folgen auf eine Reihe offizieller Verurteilungen des israelischen Angriffs auf den Iran.

„Israel“ startet massive Aggression gegen den Iran

„Israel“ hat in den frühen Morgenstunden des Freitags einen Großangriff auf den Iran gestartet, der sich gegen Wohngebäude, Nuklearanlagen und militärische Infrastruktur im ganzen Land richtete.

Das israelische Besatzungsheer bestätigte den Start einer groß angelegten Luftoffensive gegen das iranische Atomprogramm. In einer offiziellen Erklärung erklärte das Besatzungsheer, es habe einen „präzisen Präventivschlag“ gegen den Iran durchgeführt, „mit dem Ziel, das iranische Atomprogramm zu beschädigen“.

Der Korrespondent von Al Mayadeen im Iran berichtete, dass in der Hauptstadt Teheran mehrere Explosionen zu hören waren. In den sozialen Medien kursieren Bilder, die schwere Schäden an mehreren Wohngebäuden in der iranischen Hauptstadt zeigen.

Die israelische Luftwaffe gab bekannt, dass sie Dutzende von Zielen im gesamten Iran angegriffen habe, darunter Einrichtungen, die mit dem Atomprogramm des Landes in Verbindung stehen, sowie andere militärische Infrastrukturen. Die Operation wurde „Rising Lion“ (aufsteigender Löwe) getauft.

Al Mayadeen bestätigte, dass der Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), Generalmajor Hossein Salami, und der Stabschef der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, Generalmajor Mohammad Bagheri, während der israelischen Aggression gegen den Iran getötet wurden.

Später bestätigten iranische Medien den Tod des Kommandanten des iranischen Hauptquartiers Khatam al-Anbia, Generalmajor Gholam Ali Rashid, und seines Sohnes bei dem Angriff.

Unterdessen wurde der Berater des Obersten Führers der Islamischen Republik, Admiral Ali Shamkhani, schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Darüber hinaus wurden sechs Atomwissenschaftler sowie weitere Zivilisten bei der israelischen Aggression getötet.

