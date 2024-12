https://countercurrents.org/2024/12/the-strawman-of-antisemitism-banning-protests-against-israel-down-under/



Der Strohmann des „Antisemitismus“ wird benutzt, um Anti-Israel-Proteste in Australien zu verbieten

von Dr. Binoy Kampmark

19. Dezember 2024

In letzter Zeit gab es in Australien eine Reihe von Vorfällen, die dem Oppositionsführer Peter Dutton große Freude bereiteten. Bei einem Besuch in Südaustralien zeigte er sich als fröhlicher Spalter, als er Demonstranten angriff, die sich mit den Palästinensern im Gazastreifen solidarisierten, nachdem diese seit Oktober letzten Jahres katastrophales Leid erlitten hatten: „Wenn man diesen Verrückten erlaubt, ihre Proteste auf dem Universitätsgelände fortzusetzen, und wenn man ihnen erlaubt, ihren Hass zu verbreiten und sich einer aufgelisteten terroristischen Organisation anzuschließen, und es keine Konsequenzen gibt, dann werden wir natürlich die Art von Ergebnissen sehen, die wir gesehen haben – was kürzlich in dem Brandanschlag auf eine Synagoge in Melbourne gipfelte“.

Der Anschlag auf die Adass-Israel-Synagoge in Melbourne am 6. Dezember war zwar schrecklich, wurde aber sofort zu einer Besorgnis erregenden Angelegenheit, die einen Notstand rechtfertigte – das war zumindest die Ansicht von Dutton und seinen Schützlingen. Die Angriffe auf Moscheen und ihre Gläubigen, die seit einigen Jahren im öffentlichen Leben Australiens zu beobachten sind, wurden kaum erwähnt. (Eine gemeinsame Studie von drei australischen Universitäten aus dem Jahr 2021, in der 75 Moscheen befragt wurden, ergab, dass 58,2 % der Moscheen zwischen 2014 und 2019 von Gewalt betroffen waren.)

Dutton ließ sich auch von einer anderen Quelle inspirieren. „Der Brand der Adass-Israel-Synagoge in Melbourne ist ein verabscheuungswürdiger Akt des Antisemitismus“, erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf der Plattform X. “Ich erwarte, dass die staatlichen Behörden ihr ganzes Gewicht in die Waagschale werfen, um solche antisemitischen Akte in Zukunft zu verhindern.“

Als Opportunist sah Netanjahu die Chance, unbelegte Verbindungen zwischen dem Bombenanschlag in Melbourne, der australischen Außenpolitik und dem Antisemitismus zu sehen. „Leider ist es unmöglich, diese verwerfliche Tat von der extremen anti-israelischen Haltung der Labor-Regierung in Australien zu trennen, einschließlich der skandalösen Entscheidung, die UN-Resolution zu unterstützen, in der Israel aufgefordert wird, ’seine unrechtmäßige Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten so schnell wie möglich zu beenden‘, und einen ehemaligen israelischen Minister an der Einreise zu hindern.“ Die Schlussfolgerung war kindisch einfach: „Anti-Israel-Stimmung ist Antisemitismus“.

Dieser ungezügelte Unsinn hatte seine Wirkung. Nach dem Anschlag auf die Synagoge wurde die australische Beauftragte für Antisemitismus, Jillian Segal, aktiv. Im öffentlich-rechtlichen australischen Sender SBS vertrat sie die eher autoritäre Ansicht, dass australische Städte kein Ort für Proteste gegen die israelische Politik gegenüber den Palästinensern seien. „Es sollte Orte geben, die nicht von der jüdischen Gemeinde besucht werden, wo man demonstrieren kann. Vermutlich müssten pro-palästinensische Demonstranten wie Raucher in Käfige gesperrt werden, damit sie ihren Aktivitäten nachgehen können, während die reinen und gutmütigen Menschen ihren täglichen Geschäften nachgehen könnten.

Nach Ansicht von Segal sind die wöchentlichen Proteste aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland „etwas Unheimlicheres“ geworden. Sie seien nicht nur „einschüchternd“, sondern hätten sich „zu Angriffen auf die jüdische Gemeinschaft entwickelt“. Ohne viele Beweise vorzulegen, verwies sie auf die „Flaggen einer terroristischen Organisation“ und „antijüdische Äußerungen“, die auf den Kundgebungen zu sehen und zu hören waren. Demagogie widersteht immer dem Kontext.

Amnesty International Australien sprach sich in einer Erklärung vom 13. Dezember entschieden gegen Segals Forderung aus, „pro-palästinensische Proteste aus den Stadtzentren zu verbannen“. Proteste, die für einen Waffenstillstand, den Schutz der Menschenrechte und ein Ende des israelischen Völkermordes an den Palästinensern in Gaza eintreten, sind ein wichtiges und geschütztes Ventil für Australier, um ihre Meinung frei zu äußern.“ Es sei wichtig, zwischen „hasserfüllten Handlungen und Aufrufen zu Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde“ zu unterscheiden.

Diese Ansichten sind richtig – bis zu einem gewissen Grad. Da es in Australien keine Menschenrechtscharta gibt, die das Recht auf rechtmäßige Versammlung und freie Meinungsäußerung schützt, können die Parlamente auf Bundes- und Landesebene Proteste höhnisch verachten, wenn sie dies wünschen. Die Premierministerin von Victoria, Jacinta Allan, möchte Segal und den nicht näher bezeichneten Ängstlichen in der jüdischen Gemeinschaft zu Hilfe kommen und hat genau das getan, indem sie ein Gesetz vorschlug, das sich gegen pro-palästinensische Proteste richtet. „Antisemitismus“, erklärte sie feierlich, “gedeiht in extremen und radikalen Umgebungen, und wir geben der Polizei mehr Befugnisse, um Proteste zu kontrollieren und machen es Agenten von Gewalt und Hass schwerer, sich zu verstecken.“

Allan erweckt den Eindruck, dass die vorgeschlagenen Gesetze universeller Natur sind. „Es spielt keine Rolle, ob man Christ, Jude, Muslim, Sikh oder Hindu ist – wir alle verdienen das Recht, einfach so zu sein, wie wir sind“. Die Dinge werden jedoch sehr deutlich, wenn explizit erwähnt wird, „dass jüdische Menschen zunehmend das Gefühl haben, dass ihnen das Versprechen eines modernen und multikulturellen Viktorias verwehrt wird.“

Das Gesetz 2024 mit dem aberwitzigen Namen „ Anti-Vilification and Social Cohesion Bill“ (Gesetz gegen Verunglimpfung und für sozialen Zusammenhalt ) verbietet nicht nur, wie der Premierminister in einer öffentlichen Ankündigung anmerkte, die Flaggen und Symbole bestimmter terroristischer Organisationen (einschließlich Hamas und Hisbollah), undefinierter „weißer Nationalisten“ (vermutlich fallen die anderer Hautfarben unter den Tisch), „und mehr“: Das Gesetz konzentriert sich auch auf die dekorative und dramatische Natur des Protests. Masken, „die von Agitatoren verwendet werden, um ihre Identität zu verschleiern und sich vor persönlicher Verantwortung zu verstecken“, sollen ebenso verboten werden wie Klebstoff, Seile, Ketten, Schlösser und andere Vorrichtungen, „die verwendet werden, um ein Höchstmaß an Störung zu verursachen und Victorianer zu gefährden“. Dies zeigt, dass Demonstranten jeglicher Couleur, einschließlich derer, die sich für den Klimawandel und die Umwelt einsetzen, ebenfalls ins Visier genommen werden.

Allan zeigt die übliche Abscheu vor Victorias eigener Charta der Menschenrechte, die einen Papiertigerschutz für die Versammlungsfreiheit enthält, und zerfetzt sie herablassend: „Das Recht auf Protest wird gegen das Recht der Menschen abgewogen, sicher zu leben – frei von Gefahr, Diskriminierung und Belästigung.“

Diese Maßnahmen sind eine Wiederholung des Commonwealth Criminal Code Act von 1995, der durch das im letzten Jahr verabschiedete Gesetz 2023 zur Änderung der Gesetzgebung zur Terrorismusbekämpfung (Verbotene Hass-Symbole und andere Maßnahmen) geändert wurde. Als ob Australiens Bürger noch mehr strangulierende Gesetze bräuchten, kriminalisieren diese Maßnahmen bereits die Zurschaustellung und den Handel mit verbotenen Symbolen, zusammen mit dem Nazi-Gruß, der „ein verbotenes Symbol einer terroristischen Organisation“ beinhaltet. Polizeilich geprägte Bürokratien, egal auf welcher Ebene, lieben die Doppelarbeit.

Die Nutznießer all dessen sind die lauten, kriegerischen Mitglieder der Pro-Israel-Lobby, eine spaltende föderale Opposition, die aus dem Hass, den sie angeblich nicht hat, Kapital schlagen will, und der Staat Israel selbst. Wie mörderisch, vernichtend und grausam seine Politik gegenüber den Palästinensern auch sein mag, viele seiner Verteidiger glauben, dass der jüdische Staat fehlerfrei ist, jenseits der moralischen und schmutzigen Reichweite jeglichen Protests. Anders zu denken wäre, wie Netanjahu bellend behauptet, Antisemitismus.

Dr. Binoy Kampmark war ein Commonwealth-Stipendiat am Selwyn College in Cambridge. Derzeit lehrt er an der RMIT University. E-Mail: bkampmark@gmail.com

