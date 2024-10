https://strategic-culture.su/news/2024/10/28/the-ukrainian-war-for-lithium/



Der ukrainische Krieg um Lithium

Von Lorenzo Maria Pacini

28. Oktober 2024

Die Geopolitik der seltenen Erden und Edelmetalle erfordert eine ständige Beobachtung, um einige globale Ereignisse genauer zu verstehen.

Warum Lithium so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht

Es gibt Momente in der Geschichte, die von einer starken wirtschaftlichen Komponente geprägt sind, die so vorherrschend ist, dass wir uns angeblich einer Revolution gegenübersehen, die den immer dramatisch gegenwärtigen Moment des Krieges durchläuft. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erlebt die Welt Kriege um Öl; jetzt jedoch sind wir seit einigen Jahren in Kriegen um seltene Erden, unter denen Lithium, ein für Smartphones und insbesondere Elektroautos unverzichtbares Mineral, eine privilegierte Rolle spielt.

Dokumente des britischen Außenministeriums, die von einem britischen Historiker und Journalisten untersucht wurden, zeigen, dass Großbritannien den Sturz von Präsident Evo Morales von oben bis unten organisiert hat, um sich die Lithiumreserven Boliviens anzueignen. Nichts Neues unter der Sonne: Die Achse USA-Großbritannien ist schon seit Jahrhunderten ein schmutziges Geschäft, und dies ist kaum die erste geplante Subversion oder der erste geplante Export von Demokratie durch Bomben und Staatsstreiche.

Denken Sie einen Moment an den Sturz von Präsident Evo Morales im Jahr 2019 zurück: Damals behaupteten die westlichen Medien, Morales habe Bolivien in eine Diktatur verwandelt und sei deshalb vom Volk abgewählt worden. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) veröffentlichte einen Bericht, in dem bestätigt wurde, dass die Wahlen manipuliert worden seien und die Demokratie wiederhergestellt werde. Präsident Morales, der befürchtete, wie der chilenische Präsident Salvador Allende zu enden, floh nach Mexiko und prangerte einen Staatsstreich an, der organisiert worden war, um die Lithiumreserven des Landes zu horten. Da es ihm nicht gelang, die Anstifter zu identifizieren, erntete er im Westen nichts als Spott. Nur Réseau Voltaire enthüllte, dass die Operation von einer Gemeinschaft kroatischer Ustascha-Katholiken durchgeführt worden war, die sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Bolivien – in Santa Cruz – niedergelassen hatten, eine Art Stay-Behind-Netzwerk der NATO, wie es im Jargon genannt wird. Ein Jahr später gewann die Partei von Präsident Morales die Wahlen mit sehr großem Vorsprung. Es gab keine Anfechtungen und Morales konnte triumphierend in sein Heimatland zurückkehren. Die angebliche Diktatur von Morales hat nie existiert, während die Diktatur der amerikanischen Geliebten Jeanine Áñez durch die Wahlurne gestürzt wurde.

Der Historiker Mark Curtis und der Journalist Matt Kennard erhielten Zugang zu freigegebenen Dokumenten des Auswärtigen Amtes, studierten sie und veröffentlichten ihre Ergebnisse auf der Website Declassified UK, die nach Südafrika verlegt wurde, nachdem sie in Großbritannien der Militärzensur unterworfen worden war – auch das ist nichts Neues, es ist heute die Praxis der demokratischen „freien Meinungsäußerung“. Curtis‘ Verdienst ist es, dass er gezeigt hat, dass sich die britische Politik seit der Entkolonialisierung überhaupt nicht geändert hat: Es stellt sich heraus, dass der Sturz von Präsident Morales vom Außenministerium selbst und von Elementen der CIA, die der Kontrolle der Trump-Administration entgangen sind, befohlen wurde, mit dem Ziel, wie oben erwähnt, bolivianisches Lithium zu stehlen, das von Großbritannien im Rahmen der Energiewende begehrt wird. Bereits 2009 versuchte die Obama-Regierung einen Staatsstreich, aber Morales gelang es, ihn zu vereiteln, und viele US-Diplomaten und -Beamte wurden aus Bolivien ausgewiesen. Die Trump-Regierung hingegen hat den politischen Führern Lateinamerikas scheinbar freie Hand gelassen, sie aber systematisch daran gehindert, ihre Pläne umzusetzen.

Aber was ist so interessant an Lithium? Ganz einfach: Es ist ein wesentlicher Bestandteil von Batterien, und in einer Welt, in der wir über die Hyperdigitalisierung und technologische Hybridisierung des täglichen Lebens hinausgehen, bedeutet Lithium Geld und Macht. Dieses Metall kommt hauptsächlich in den natürlichen Salzlösungen von Seen im Hochland der Andenwüste in Chile, Argentinien und insbesondere in Bolivien (dem „Lithiumdreieck“) sowie in Tibet in Salaren vor und ist auch in fester Form in bestimmten Mineralien enthalten, die in australischen Bergwerken abgebaut werden. Auf technischer Ebene ist es für den Übergang von Benzin- zu Elektrofahrzeugen unverzichtbar, und mit den Pariser Abkommen zur Bekämpfung der Erderwärmung ist es perspektivisch wichtiger geworden als Öl.

Im Februar 2019 erteilte Präsident Morales einem chinesischen Unternehmen, der TBEA Group, die Genehmigung zur Ausbeutung der wichtigsten Lithiumreserven des Landes, und zu diesem Zeitpunkt schmiedete das Vereinigte Königreich einen Plan, um sich das Lithium anzueignen. Morales wurde 2006 Präsident von Bolivien und vertrat politisch teilweise die Produzenten von Koka, einer lokalen Pflanze, die für das Leben in großer Höhe unerlässlich ist. Die Wahl von Morales markierte somit die Rückkehr der seit der spanischen Kolonialzeit ausgeschlossenen Indigenen an die Macht, und zwar über einen Handel von sehr hohem internationalem Wert.

In diesem Zusammenhang fasste Thierry Messian einige der Meilensteine des Lithium-Wettlaufs zusammen:

Von 2017 bis 2018 entsandte das Vereinigte Königreich Experten zum staatlichen Unternehmen Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), um die Bedingungen für die Ausbeutung des bolivianischen Lithiums zu bewerten.

2019–20 finanzierte London eine Studie zur Optimierung der Lithiumforschung und -produktion in Bolivien durch britische Technologie.

Im April 2019 organisierte die britische Botschaft in Buenos Aires ein Seminar mit Vertretern aus Argentinien, Chile und Bolivien sowie Führungskräften aus der Bergbauindustrie und der Regierung, um die Vorteile der London Metal Exchange vorzustellen. Auch ein Minister der Regierung Morales nahm daran teil.

Bald nach dem Putsch stellte sich heraus, dass die Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) die britischen Projekte finanzierte.

Lange vor dem Putsch hatte das britische Außenministerium das Oxford-Unternehmen Satellite Applications Catapult mit der Erstellung einer Karte der Lithiumreserven beauftragt; das Unternehmen wurde jedoch erst nach dem Sturz von Morales von der IADB bezahlt.

Einige Monate später organisierte die britische Botschaft in La Paz mit Unterstützung des Unternehmens Watchman UK, das darauf spezialisiert ist, die Bevölkerung in Projekte einzubinden, die für sie schädlich sind, um Revolten zu verhindern, ein Seminar, an dem 300 Akteure der Lithium-Lieferkette teilnahmen.

Vor und nach dem Putsch vernachlässigte die britische Botschaft in Bolivien die Hauptstadt La Paz, um sich stattdessen besonders für die Region Santa Cruz zu interessieren, in der die kroatischen Ustascha legal die Macht übernahmen und kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen florierten. Acht Monate vor dem Putsch organisierte die britische Botschaft ein Seminar über Cybersicherheit, um die bolivianischen Banken zu neutralisieren. Dabei wurde das vom britischen Inlandsgeheimdienst gegründete Unternehmen DarkTrace vorgestellt und erklärt, dass nur Bankinstitute, die seine Dienste für ihre eigene Sicherheit nutzen würden, mit der City zusammenarbeiten dürften.

Laut Curtis und Kennard waren die Vereinigten Staaten nicht direkt an dem Komplott gegen Morales beteiligt, jedoch verließen CIA-Beamte die Agentur, um es zu organisieren. Ein geplanter „Verrat“? Das ist nicht sicher, während allgemein bekannt ist, dass DarkTrace Marcus Fowler, einen CIA-Spezialisten für Cyber-Operationen, und insbesondere Alan Wade, einen ehemaligen Geheimdienstchef, aus seinen Reihen rekrutierte und ein Team bildete, das sehr wenig mit „Banken“ zu tun hat. Andererseits waren die meisten Mitarbeiter, die an der Operation beteiligt waren, Briten: darunter die Watchman UK-Manager Christopher Goodwin-Hudson (ehemaliger Berufssoldat, später Sicherheitsdirektor bei Goldman-Sachs) und Gabriel Carter (Mitglied des sehr privaten Special Forces Club of Knightsbridge, der sich in Afghanistan hervorgetan hat).

Der Historiker und Journalist räumt ein, dass die britische Botschaft der Organisation Amerikanischer Staaten die Daten zur Verfügung gestellt hat, die sie benötigte, um Wahlbetrug zu „beweisen“. Ein Bericht, der zuerst von Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und dann von den Bolivianern selbst bei den darauffolgenden Wahlen widerlegt wurde. Das Vereinigte Königreich bevorzugt kurze Kriege und verdeckte Operationen und tut sein Bestes, um sie von den Medien unentdeckt zu halten. Durch eine Vielzahl von Nachrichtenagenturen und Medienkanälen, die es heimlich finanziert, kontrolliert es direkt die öffentliche Wahrnehmung seiner Präsenz, indem es der Bevölkerung des Landes, das es ausbeuten will, unzumutbare Lebensbedingungen aufzwingt und so eine Art Teufelskreis schafft, für den die einzige Möglichkeit, die durch die britische Subversion verursachten sozio-politischen Probleme zu unterbrechen, darin besteht, sich an die Briten selbst zu wenden.

Die Ukraine als Interessenreservoir

Nach vorläufigen Schätzungen gehen Forscher davon aus, dass die Ukraine eine wahre Lithium-Fundgrube ist, mit etwa 500.000 Tonnen des „nicht erneuerbaren Minerals, das erneuerbare Energie erst möglich macht“. Lithium ist in Batterien für Elektrofahrzeuge aufgrund seiner effizienten Energiespeicherkapazität pro Gewichtseinheit praktisch unersetzlich geworden. Das rasante Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Lithium in den kommenden Jahren wird auf 400 % bis 4.000 % geschätzt. Die Nachfrage wird das Angebot übersteigen, und ohne größere Investitionen in die Bergbaukapazität könnten die Kosten für die Einführung von Elektrofahrzeugen untragbar werden. Elon Musks Traum, die Preise zu senken, um neue Kunden zu gewinnen, wurde bereits zunichte gemacht, als Tesla kurz nach Beginn der Krise eine Preiserhöhung von mehr als 2.370 US-Dollar für sein Modell Y ankündigte.

Lithium ist entscheidend für den Erfolg einer sauberen Energiezukunft. Der Verlust des Zugangs zu einer der weltweit größten potenziellen Lithiumoxidquellen hat Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Welt geweckt, die Versorgungslücke zu schließen. Es ist nun notwendig, sich stärker auf den heimischen Lithiumabbau zu konzentrieren, insbesondere da die Länder das immense Risiko einer Internationalisierung der globalen Energieversorgung erkennen. In den Vereinigten Staaten beispielsweise ist der Lithiumabbau jedoch ein äußerst umstrittenes Thema. Ironischerweise verursacht der traditionelle Lithiumabbau erhebliche Umweltschäden, indem er lokale Grundwasserleiter verunreinigt und potenziell gefährdete Arten auslöscht.

In den letzten acht Jahren hat sich die Lithiumproduktion von 20 auf 180.000 Tonnen verneunfacht, was die Kosten nur teilweise stabilisiert hat. Diese sind im Zeitraum 2020–2022 um das Neunfache auf 75.000 $/Tonne gestiegen und im Jahr 2023 auf 47.000 $/Tonne gesunken. Laut Prognosen globaler Ratingagenturen wird der Lithiumverbrauch in den nächsten zehn Jahren stark ansteigen, und bei der derzeitigen Nachfrage wird der Bedarf der Weltindustrie an diesem Material bis 2035 um das 4,5-fache von 800 auf 3,8 Millionen Tonnen steigen. Die durchgeführte Forschung ermöglicht es uns, das hohe Potenzial der Bergbau- und Rohstoffbasis der Ukraine für die Versorgung globaler Technologieketten mit Lithiumrohstoffen aufzuzeigen. Die Ukraine verfügt in der Tat über bedeutende Lithiumvorkommen, die auf 500.000 Tonnen (bis zu 10 Prozent der Weltreserven) geschätzt werden können und in Granitoiden seltener Metalle konzentriert sind. Die Vorkommen wurden in der Krivorozhka-Kremenchutsky-Faltungszone und im zentralen Teil des Ukrainischen Schildes erfasst. Die vielversprechendsten Vorkommen für eine Erschließung sind die Lagerstätte Polochiwskoje und der Standort Dobra in der Region Kirowograd, Schewtschenkowskij in der Region Donezk und Krutaja Balka in der Region Saporischschja. Diese Vorkommen enthalten Petaliterze mit einem Lithiumgehalt von 3 bis 4,5 Prozent. Nach Schätzungen der staatlichen Kommission für Rohstoffreserven der Ukraine beliefen sich die Polochwskoje-Vorkommen im Jahr 2018 auf 27 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt an wertvollen Bestandteilen von mehr als 1 Prozent, während das Schewtschenkow-Vorkommen 13,8 Millionen Tonnen Lithiumerz mit einem Lithiumoxidgehalt von Li2O – 1,5 Prozent enthielt. Eine allgemeine Bewertung der ukrainischen Lithiumvorkommen ergab, dass es sich um Petalit- oder Spodumen-Petalit-Varietäten handelt, die im Vergleich zu den Bedingungen von hydromineralischen Erzen in Salzseen schwer anzureichern sind.

Die Ukraine ist daher ein Gebiet von großem Interesse. Die Verteidigung der neuen Gebiete, die der Russischen Föderation beigetreten sind, ist für Russland ein kategorischer Imperativ, um den westlichen Interessen ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial zu entziehen, dessen Nutzung im strategischen Sektor nicht unterschätzt werden sollte. Auf der anderen Seite der Front ist klar, dass der Westen alles versucht, um die territoriale Kontrolle nicht zu verlieren, und dabei alle Europäer in einem unnötigen Krieg opfert, weil der Brocken zu verlockend ist.

Die sich ständig weiterentwickelnden Routen der Geopolitik von seltenen Erden und Edelmetallen erfordern eine ständige Beobachtung, um einige globale Ereignisse genauer zu verstehen.

