Die lange Geschichte Palästinas – Wie Palästinenser ihre Zukunft und ihre Vergangenheit sehen

Von Ramzy Baroud

28. Oktober 2024

Palästinensische Kinder nehmen an Aktivitäten zur Wiederbelebung des Tages des palästinensischen Erbes in Gaza teil. (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Wenn die Unterdrückten, die Ureinwohner des Landes, nicht vollständig besiegt oder dezimiert werden, werden sie sich wahrscheinlich erheben, kämpfen und ihre Freiheit zurückgewinnen.

Seltsamerweise war es der israelische Historiker Benny Morris, der es richtig erkannte, als er eine ehrliche Vorhersage über die Zukunft seines Landes und seinen Krieg mit den Palästinensern machte.

„Die Palästinenser betrachten alles aus einer breiten, langfristigen Perspektive“, sagte er in einem Interview mit der israelischen Zeitung Haaretz im Jahr 2019. “Sie sehen, dass es im Moment fünf, sechs, sieben Millionen Juden hier gibt, umgeben von Hunderten Millionen Arabern. Sie haben keinen Grund, nachzugeben, denn der jüdische Staat kann nicht bestehen. Sie werden gewinnen. In weiteren 30 bis 50 Jahren werden sie uns überwältigen, komme was wolle.“

Morris hat recht. Er hat insofern recht, als die Palästinenser nicht aufgeben werden, dass es niemals eine Situation geben kann, in der Gesellschaften auf unbestimmte Zeit in einer permanenten Matrix aus Rassentrennung, Gewalt und Ausgrenzung überleben und gedeihen können – Ausgrenzung des anderen, der Palästinenser und die Isolation des Selbst.

Die Geschichte Palästinas selbst ist ein Zeugnis für diese Wahrheit. Wenn die Unterdrückten, die Ureinwohner des Landes, nicht vollständig besiegt oder dezimiert werden, werden sie sich wahrscheinlich erheben, kämpfen und ihre Freiheit zurückgewinnen.

Es muss für Israel äußerst frustrierend sein, dass all die Morde und Zerstörungen in Gaza nicht ausgereicht haben, um das Gesamtergebnis des Krieges zu beeinflussen: den „totalen Sieg“, von dem Netanjahu weiterhin spricht.

Israels Frustration ist verständlich, denn wie alle militärischen Besatzer der Vergangenheit glaubt Tel Aviv weiterhin, dass die richtige Menge an Gewalt ausreichen sollte, um kolonisierte Nationen zu unterwerfen.

Aber die Palästinenser haben eine andere intellektuelle Ausrichtung, die ihr kollektives Verhalten bestimmt.

Von den vielen Klassifizierungen der Geschichte unterscheiden moderne französische Historiker zwischen „histoire événementielle“ – Ereignisgeschichte – und „longue durée“ – lange Geschichte. Kurz gesagt glaubt die erstere, dass Geschichte das Ergebnis der Anhäufung von Folgeereignissen im Laufe der Zeit ist, während die letztere Geschichte auf einer weitaus komplexeren Ebene betrachtet.

Glaubwürdige Geschichte kann nur in ihrer Gesamtheit gesehen werden, nicht nur die Gesamtheit der Ereignisse der Geschichte, ob neu oder alt, sondern die Summe der Gefühle, die Kulmination von Ideen, die Entwicklung des kollektiven Bewusstseins, Identitäten, Beziehungen und die subtilen Veränderungen, die in Gesellschaften im Laufe der Zeit auftreten.

Die Palästinenser sind das perfekte Beispiel dafür, dass Geschichte von Ideen, nicht von Waffen, von Erinnerungen, nicht von Politik, von kollektiver Hoffnung, nicht von internationalen Beziehungen geprägt wird. Sie werden letztendlich ihre Freiheit erlangen, weil sie in eine langfristige Entwicklung von Ideen, Erinnerungen und gemeinschaftlichen Bestrebungen investiert haben, die sich oft in Spiritualität oder vielmehr in einen tiefen, unerschütterlichen Glauben übersetzen, der selbst in Zeiten schrecklicher Kriege stärker wird.

In einem Interview, das ich 2020 mit dem ehemaligen Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, Professor Richard Falk, führte, fasste er den Kampf in Palästina als einen Krieg zwischen denen mit Waffen und denen mit Legitimität zusammen. Er sagte, dass es im Kontext nationaler Befreiungsbewegungen zwei Arten von Kriegen gibt: den eigentlichen Krieg, wie bei Soldaten mit Waffen, und den Legitimitätskrieg. Derjenige, der den letzteren gewinnt, wird sich letztendlich durchsetzen.

Tatsächlich betrachten die Palästinenser „alles aus einer breiten, langfristigen Perspektive“. Der Aussage von Morris zuzustimmen, mag seltsam erscheinen, denn schließlich werden Gesellschaften oft von ihren eigenen Klassenkämpfen und sozioökonomischen Agenden angetrieben, anstatt von einer einheitlichen und kohärenten langfristigen Vision.

Hier kommt longue durée im palästinensischen Fall am stärksten zum Tragen. Auch wenn die Palästinenser sich nicht darauf geeinigt haben, auf den Abzug der Invasoren zu warten oder darauf, dass Palästina wieder zu einem Ort der sozialen, rassischen und religiösen Koexistenz wird, werden sie, wenn auch unbewusst, von derselben Energie angetrieben, die ihre Vorfahren dazu veranlasste, sich gegen Ungerechtigkeit in all ihren Formen zu wehren.

Während viele westliche Politiker und Akademiker damit beschäftigt sind, die Palästinenser für ihre eigene Unterdrückung verantwortlich zu machen, entwickelt sich die palästinensische Gesellschaft weiterhin auf der Grundlage einer völlig unabhängigen Dynamik. In Palästina ist beispielsweise Sumud, oder Resilienz, eine tief verwurzelte Kultur, die kaum äußeren politischen oder akademischen Einflüssen unterliegt. Es ist eine Kultur, die so alt ist wie die Zeit. Angeboren. Intuitiv. Generationsübergreifend.

Diese palästinensische Saga begann lange vor dem Krieg, lange vor Israel, lange vor dem modernen Kolonialismus. Diese Wahrheit zeigt, dass die Geschichte nicht nur von bloßen Ereignissen bestimmt wird, sondern von unzähligen anderen Faktoren; dass die „Ereignisgeschichte“ – die politischen, militärischen und wirtschaftlichen Aspekte, die durch kurzfristige Ereignisse zur Geschichtsschreibung beitragen – zwar wichtig ist, die langfristige Geschichte jedoch ein tieferes Verständnis der Vergangenheit und ihrer Folgen bietet.

Diese Diskussion sollte alle diejenigen einbeziehen, die sich um den Kampf in Palästina sorgen und eine Version der Wahrheit präsentieren möchten, die nicht von zukünftigen politischen Interessen, sondern von einem tiefen Verständnis der Vergangenheit geleitet wird. Nur dann können wir damit beginnen, die palästinensische Erzählung langsam von all den bequemen Geschichten zu befreien, die dem palästinensischen Volk aufgezwungen wurden.

Dies ist keine leichte Aufgabe, aber eine unumgängliche, da es von entscheidender Bedeutung ist, sich von den Grenzen einer überlagerten Sprache, historischen Ereignissen, wiederkehrenden Daten, entmenschlichenden Statistiken und offener Täuschung zu lösen.

Letztendlich sollte jedem aufmerksamen Leser der Geschichte klar sein, dass Kampfflugzeuge und bunkerbrechende Bomben zwar kurzfristige historische Ereignisse beeinflussen können, dass aber Mut, Glaube und gemeinschaftliche Liebe die langfristige Geschichte bestimmen. Aus diesem Grund gewinnen die Palästinenser den Legitimitätskrieg, und aus diesem Grund ist die Freiheit für das palästinensische Volk nur eine Frage der Zeit.

– Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber von The Palestine Chronicle. Er ist Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er zusammen mit Ilan Pappé herausgegeben hat, trägt den Titel „Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak out“. Dr. Baroud ist Non-resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net

