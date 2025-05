Der Völkermord Israels in Gaza ist ein Krieg gegen die Bevölkerung

Joseph Massad

23. Mai 2025, 12:26 Uhr BST | Letzte Aktualisierung: vor 1 Stunde und 33 Minuten

Hinter der Massenvernichtung und Vertreibung der Palästinenser steht eine strategische Notwendigkeit: die Wiederherstellung der demografischen Vorherrschaft der Juden in allen Gebieten unter israelischer Kolonialherrschaft

Palästinenser trauern um die Opfer israelischer Luftangriffe im Al-Aqsa-Märtyrerkrankenhaus in Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens am 20. Mai 2025 (Eyad Baba/AFP)

Der anhaltende Völkermord in Gaza, bei dem fast 54.000 Palästinenser getötet wurden, sowie verschiedene Pläne zur Vertreibung der verbleibenden Überlebenden haben ein vorrangiges Ziel: die jüdische Siedlerkolonie Israel zu sichern, indem die verlorene jüdische demografische Mehrheit wiederhergestellt wird, die seit 1948 durch Massenmorde und Vertreibungen erreicht worden war.

Die Zionisten haben früh erkannt, dass die einzige Überlebenschance für ihr Siedlungsprojekt in der Errichtung einer jüdischen Mehrheit durch die Vertreibung der Palästinenser besteht.

Theodor Herzl, der Begründer der zionistischen Bewegung, entwarf bereits in den 1890er Jahren erste Pläne dafür, die von der Zionistischen Organisation ab den 1920er Jahren verfolgt wurden. Die Vertreibung wurde jedoch erst nach der militärischen Eroberung Palästinas durch die Zionisten möglich.

Am Vorabend des Krieges von 1948 hatte Palästina eine jüdische Bevölkerung von 608.000 Menschen (30 Prozent), von denen die meisten in den letzten zwei Jahrzehnten ins Land gekommen waren, sowie 1.364.000 Palästinenser.

Während der Eroberung 1948 töteten zionistische Kräfte mehr als 13.000 Palästinenser – ein Prozent der palästinensischen Bevölkerung – und vertrieben rund 760.000 Palästinenser, also mehr als 80 Prozent derjenigen, die in dem Gebiet lebten, das Israel später zum jüdischen Staat erklärte.

Es waren diese Morde und ethnischen Säuberungen, die zwischen 1948 und 1967 die demografische Überlegenheit der Juden in Israel begründeten.

Vertreibung

Im November 1948 lebten noch etwa 165.000 Palästinenser in Israel, während die jüdische Kolonialbevölkerung auf 716.000 Menschen angestiegen war, wodurch ihr Anteil fast über Nacht von 30 auf 81 Prozent stieg.

Im Jahr 1961 war die jüdische Bevölkerung auf 1.932.000 von insgesamt 2.179.000 Einwohnern angewachsen, wodurch der Anteil der Juden auf 89 Prozent stieg.

Die territoriale Expansion Israels im Jahr 1967 untergrub die demografische Vorherrschaft der Juden, die die Zionisten seit 1948 mit ihren Beiträgen gesichert hatten.

Am Vorabend der Eroberung dreier arabischer Länder durch Israel im Jahr 1967 zählte die Bevölkerung 2,7 Millionen Menschen, darunter 2,4 Millionen jüdische Siedler und ihre Nachkommen, die weiterhin 89 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten.

Der größte demografische Fehler der jüdischen Siedlerkolonie war die Eroberung des restlichen Palästinas im Jahr 1967, zusammen mit den Golanhöhen und dem dünn besiedelten ägyptischen Sinai.

Während Israels unersättlicher Territorialhunger zu einer Eroberung führte, die seine geografische Größe verdreifachte, untergrub er auch erheblich die jüdische demografische Vorherrschaft, für deren Sicherung die Zionisten seit 1948 so hart gearbeitet hatten.

Vor der Vertreibung im Jahr 1967 wurde die Bevölkerung des Westjordanlands auf 845.000 bis 900.000 geschätzt, während die Bevölkerung des Gazastreifens zwischen 385.000 und 400.000 lag.

Die vollständige Vertreibung begann während der israelischen Eroberung, als über 200.000 Palästinenser gezwungen wurden, den Jordan von der West- zur Ostbank zu überqueren, darunter viele Flüchtlinge aus dem Jahr 1948, die aus dem Gebiet des heutigen Israel vertrieben worden waren.

Demografische Bedrohung

In Gaza vertrieben die israelischen Streitkräfte bis Dezember 1968 75.000 Palästinenser und hinderten weitere 50.000, die in Ägypten oder anderswo gearbeitet, studiert oder gereist waren, an der Rückkehr in ihre Heimat.

Nach der Vertreibung verzeichnete die israelische Volkszählung vom September 1967 eine Bevölkerung von 661.700 im Westjordanland und 354.700 im Gazastreifen.

Warum Israels Führung eine „zweite Nakba“ fordert

Weiterlesen

Die palästinensische Bevölkerung in Ostjerusalem betrug 68.600. Insgesamt belief sich die palästinensische Bevölkerung in Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen auf 1.385.000, wodurch der Anteil der Juden in allen von Israel kontrollierten Gebieten von 89 Prozent auf 56 Prozent sank – ohne die wenigen tausend Syrer und Ägypter, die in den Golanhöhen und im Sinai verblieben waren.

Tatsächlich vertrieben die Israelis zwischen 102.000 und 115.000 Syrer aus den Golanhöhen und ließen nicht mehr als 15.000 zurück.

Während die Bevölkerung des Sinai zu dieser Zeit hauptsächlich aus Beduinen und Bauern bestand, wurden 38.000 von ihnen zu Flüchtlingen. Israel setzte auch die Deportation von Palästinensern im Laufe der Besatzung zu Hunderten fort.

Dieses demografische Erdbeben nach 1967 bereitete der damaligen israelischen Premierministerin Golda Meir in den 1970er Jahren viele schlaflose Nächte, da sie sich Sorgen über die Zahl der Palästinenser machte, die jede Nacht gezeugt wurden.

Der Rückgang des Anteils der jüdischen Kolonisten an der Bevölkerung hielt bis 1990 an, begleitet von wachsender Unruhe unter den Israelis.

Zustrom aus der Sowjetunion

Bis 1990 hatte die Bevölkerung des Israels von 1948 etwa 4,8 Millionen erreicht, darunter 3,8 Millionen Juden und eine Million Palästinenser, während die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen bei 622.016 und die im Westjordanland bei 1.075.531 lag.

Die Gesamtzahl der Palästinenser unter israelischer Kontrolle betrug 2.697.547, womit Juden 58 Prozent der Bevölkerung ausmachten – ein geringfügiger Anstieg gegenüber 56 Prozent im Jahr 1967.

Der Zusammenbruch der UdSSR und die darauf folgenden Wirtschaftskrisen in den postsowjetischen Republiken führten zu einer Massenauswanderung – insbesondere unter Juden, denen die Umsiedlung leichter fiel, da ihnen das israelische Rückkehrgesetz ein sofortiges Ziel ohne die Komplikationen einer Auswanderung in westliche Länder bot.

Dies machte Israel für sowjetische Juden sehr attraktiv und war ein Glücksfall für den israelischen Staat, da es dazu beitrug, die von den Israelis befürchtete palästinensische „demografische Bombe“ zu entschärfen, wie die Krise von den Israelis verstanden wurde.

Es stellte sich jedoch heraus, dass die eine Million sowjetischer Juden, die zwischen 1990 und 2000 nach Israel einwanderten – und durch die Zunahme sowohl der jüdischen als auch der aschkenasischen Bevölkerung die Demografie des Landes erheblich veränderten – nicht alle jüdisch waren.

Das Judentum von mehr als der Hälfte von ihnen wurde sowohl von israelischen Rabbinern, die darauf bestanden, dass ein Jude jemand ist, der von einer jüdischen Mutter geboren wurde, als auch von zionistischen Gruppen, darunter die Zionist Organization of America (ZOA), in Frage gestellt, da viele der Neuankömmlinge bestenfalls einen jüdischen Großelternteil hatten. Unter ihnen waren Ehepartner und andere Verwandte, die überhaupt nicht jüdisch waren.

Viele der Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion weigerten sich, Hebräisch zu lernen, und sprachen weiterhin Russisch, was zur Veröffentlichung zahlreicher russischsprachiger Zeitungen in Israel führte, um ihnen entgegenzukommen. Einige jugendliche Einwanderer bildeten sogar neonazistische und Skinhead-Gruppen, die Juden und Synagogen im ganzen Land angriffen.

Diese große Einwanderungswelle konnte jedoch nicht mit dem Wachstum der palästinensischen Bevölkerung mithalten.

Demografische Panik

Im Jahr 2000 hatte die Bevölkerung Israels 6,4 Millionen erreicht, darunter fünf Millionen Juden und fast 1,2 Millionen Palästinenser, während die Bevölkerung des Westjordanlands mit 2,012 Millionen und die des Gazastreifens mit 1,138 Millionen registriert wurde – wodurch der Anteil der jüdischen Siedler und ihrer Nachkommen auf nicht mehr als 52 Prozent der Gesamtbevölkerung sank.

Als die israelische Regierung erkannte, dass die wenigen europäischen Siedlerkolonien, die den weltweiten Umschwung des Siedlerkolonialismus überlebt hatten, diejenigen mit einer weißen Bevölkerungsmehrheit waren, geriet sie in Panik.

Als sie erkannte, dass die wenigen europäischen Siedlerkolonien, die den weltweiten Umschwung des Siedlerkolonialismus seit den 1960er Jahren überlebt hatten – darunter letztendlich auch Südafrika im Jahr 1994 –, diejenigen waren, die eine massive weiße Bevölkerungsmehrheit aufrechterhalten hatten, wie die USA, Kanada, Australien und Neuseeland, geriet die israelische Regierung in Panik.

Bis zum Ende dieses Jahres war die Wiederherstellung der demografischen Überlegenheit der Juden zu einer regelrechten Obsession geworden.

Im Dezember desselben Jahres veranstaltete das Institut für Politik und Strategie am Herzliya Interdisciplinary Centre in Israel die erste einer Reihe von jährlichen Konferenzen, die sich mit der Stärke und Sicherheit des Staates, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung seines jüdisch-supremacistischen Charakters, befassten.

Einer der „Hauptpunkte“ des 52-seitigen Konferenzberichts war die Sorge um die demografischen Zahlen, die zur Aufrechterhaltung der jüdischen Vorherrschaft in Israel erforderlich sind:

Die hohe Geburtenrate [der israelischen Araber] stellt die Zukunft Israels als jüdischer Staat in Frage… Die gegenwärtigen demografischen Trends, sollten sie sich fortsetzen, stellen die Zukunft Israels als jüdischer Staat in Frage. Israel hat zwei alternative Strategien: Anpassung oder Eindämmung. Letzteres erfordert eine langfristige, energische zionistische Bevölkerungspolitik, deren politische, wirtschaftliche und bildungspolitische Auswirkungen den jüdischen Charakter Israels garantieren würden.

Der Bericht fügte bekräftigend hinzu, dass „diejenigen, die die Erhaltung des Charakters Israels als … jüdischer Staat für das jüdische Volk unterstützen … die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Israel bilden“.

Aufrechterhaltung der Überlegenheit

Die Konferenz war kein Einzelvortrag. Kein Geringerer als der damalige israelische Präsident Moshe Katsav begrüßte die Teilnehmer.

Die Konferenz spiegelte die vorherrschenden jüdisch-supremacistischen Ansichten unter israelischen Juden und pro-israelischen amerikanischen jüdischen Organisationen wider und wurde vom American Jewish Committee, dem Israel Center for Social and Economic Progress, dem israelischen Verteidigungsministerium, der Jewish Agency, der World Zionist Organization, dem National Security Center der Universität Haifa und dem israelischen Nationalen Sicherheitsrat im Büro des Premierministers mitgesponsert.

An der Konferenz nahmen 50 Redner teil: hochrangige Regierungs- und Militärvertreter, darunter ehemalige und zukünftige Premierminister, Universitätsprofessoren, Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Medien sowie amerikanisch-jüdische Akademiker und Aktivisten der pro-israelischen Lobby in den USA.

Die Herzliya-Konferenz findet seitdem jährlich statt, wo regelmäßig die demografische Frage diskutiert und Strategien zum Schutz der demografischen Überlegenheit der Juden vorgeschlagen werden.

Der ehemalige israelische Premierminister Shimon Peres – seit den 1950er Jahren eine Schlüsselfigur in der israelischen Regierung – äußerte 2002 seine Besorgnis über die palästinensische demografische „Gefahr“, da die Grüne Linie, die Israel vom Westjordanland trennt, zu ‚verschwinden‘ begann, „was dazu führen könnte, dass die Zukunft der Palästinenser im Westjordanland mit der der israelischen Araber verknüpft wird“.

Er bezeichnete das Problem als „demografische Bombe“ und hoffte, dass die Ankunft von weiteren 100.000 Juden in Israel diese demografische ‚Gefahr‘ um weitere zehn Jahre hinauszögern würde. Er betonte, dass „die Demografie die Geografie besiegen wird“.

Die Vertreibungspläne Israels sind nicht neu: Sie wurden erstmals in den 1930er Jahren vorgeschlagen.

Joseph Massad

Weiterlesen »

Bis 2010 hatte die Bevölkerung Israels 7,6 Millionen erreicht, darunter 5,75 Millionen Juden und 1,55 Millionen Palästinenser, während die Bevölkerung des Westjordanlands 2,48 Millionen und die des Gazastreifens 1,54 Millionen betrug. Damit war die jüdische Bevölkerung zum ersten Mal seit der massiven ethnischen Säuberung der Palästinenser im Jahr 1948 mit nicht mehr als 49 Prozent in der Minderheit.

Dies war für den Apartheidstaat unerträglich, und vor diesem Hintergrund verabschiedete das israelische Parlament im Juli 2018 ein neues „Grundgesetz: Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes“, in dem es bekräftigt, dass „das Land Israel die historische Heimat des jüdischen Volkes ist, in dem der Staat Israel gegründet wurde“ und dass „das Recht auf nationale Selbstbestimmung im Staat Israel ausschließlich dem jüdischen Volk zusteht“.

Das neue Gesetz, das vom Obersten Gerichtshof Israels trotz seines rassistischen Charakters als verfassungsgemäß bestätigt wurde, war eine notwendige Erklärung, dass Israel verstanden hatte, dass es den demografischen „Krieg“ verlor.

Damit wurde bekräftigt, dass unabhängig davon, wie viele Juden in Israel verblieben oder welchen Anteil an der Bevölkerung sie ausmachten, sie weiterhin einzigartige rassistische und koloniale Privilegien gegenüber den indigenen Palästinensern genießen würden.

Vereinnahmung der Vorherrschaft

Im Jahr 2020 zählte die Bevölkerung Israels 9,2 Millionen Menschen, darunter 6,8 Millionen Juden und 1,9 Millionen Palästinenser, während die Bevölkerung im Westjordanland 3,05 Millionen und in Gaza 2,047 Millionen betrug – wodurch der Anteil der jüdischen Kolonisten und ihrer Nachkommen auf 47 Prozent der Gesamtbevölkerung weiter sank.

Die Palästinenser scheinen jedoch nicht die einzige Bevölkerungsgruppe zu sein, die als demografische „Bombe“ angesehen wird, die die demografische Überlegenheit der Juden bedroht.

Erst im Januar 2023 veröffentlichte Morton Klein, der nationale Präsident der ZOA, eine panische Erklärung über die bevorstehende „Entjudaisierung“ des jüdischen Staates.

Diesmal waren die Schuldigen Pseudo-Juden, denen Israels berüchtigtes und rassistisches „Rückkehrgesetz“ die Einreise ins Land gestattet hatte. Das Gesetz wurde 1970 geändert, um allen Menschen weltweit, die einen jüdischen Großelternteil haben – einschließlich der nichtjüdischen Ehepartner, Kinder und Enkelkinder dieser Person und deren Ehepartner –, die Möglichkeit zu geben, Siedler in Israel zu werden und die israelische Staatsbürgerschaft zu erwerben.

Die ZOA-Erklärung erklärte mit Bestürzung, dass die Änderung von 1970 einer halben Million „Nichtjuden“ aus der ehemaligen Sowjetunion (FSU) erlaubt habe, sich im jüdischen Staat niederzulassen.

Ihre Besorgnis beruhte auf Daten der israelischen Regierung, wonach „vor allem aufgrund der Großelternklausel über 50 Prozent aller Einwanderer in den jüdischen Staat im letzten Jahr Nichtjuden waren und 72 Prozent der Einwanderer aus FSU-Ländern in den jüdischen Staat heute Nichtjuden sind“.

Die zionistische Gruppe warnte, dass „dies zu einem erheblichen Rückgang des Anteils der in Israel lebenden Juden führt und den Fortbestand Israels als jüdischer Staat gefährdet“.

Laut der Erklärung der ZOA bedeute diese erschreckende Situation, dass „Nichtjuden noch mehr Einfluss auf die Entscheidung über die Führung, die Gesetze und die Sicherheitspolitik des jüdischen Staates haben werden“ und dass „Juden aus der Diaspora, die in der jüdischen Heimat leben müssen oder wollen, in Zukunft möglicherweise in einen mehrheitlich nichtjüdischen Staat ziehen werden“.

Die Erklärung forderte die „Abschaffung oder Änderung/Reform der Großelternklausel. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass der jüdische Staat jüdisch bleibt“.

Zwar wurde nicht ausdrücklich die Vertreibung der halben Million „nichtjüdischer“ Siedler aus Europa gefordert, wie Israel es 1948 und 1967 mit den einheimischen Palästinensern getan hatte, doch die Implikation war klar.

Wenn man die Ansicht der ZOA akzeptiert, dass diese ehemaligen Sowjetjuden in Israel heute überhaupt nicht jüdisch sind, sinkt der Anteil der Juden weiter auf bis zu 42 Prozent.

Letzte Phase

Vor diesem Hintergrund eskalierten Israel, sein Oberster Gerichtshof und seine jüdischen Siedler im Mai 2021 ihre Kampagne zur Terrorisierung der Palästinenser in Ostjerusalem und vertrieben 13 Familien – insgesamt 58 Menschen – aus ihren Häusern im Stadtteil Shaykh Jarrah.

Weitere 1.000 Palästinenser wurden von den Siedlern und den israelischen Gerichten mit Vertreibung bedroht.

Die Entscheidung wurde international als weitere Bestätigung dafür angesehen, dass Israel ein Apartheidstaat ist.

Im Januar 2021 hatte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem bereits einen Bericht veröffentlicht, in dem sie das israelische Regime als „jüdische Vorherrschaft“ bezeichnete und Israel als Apartheidstaat beschrieb.

Der verzweifelte Versuch Israels, die demografische Vorherrschaft der Juden wiederherzustellen, ist der Antrieb für die Ausrottung und geplante Vertreibung der zwei Millionen Palästinenser in Gaza.

Im April, einen Monat vor dem Urteil des Obersten Gerichtshofs, veröffentlichte Human Rights Watch einen Bericht, in dem Israel sowohl innerhalb der Grenzen von 1948 als auch in den 1967 besetzten Gebieten als Apartheidstaat bezeichnet wurde.

Amnesty International schloss sich im Februar 2022 an und erklärte Israel ebenfalls zum Apartheidstaat.

Angesichts des Minderheitenstatus der jüdischen Kolonisten Israels findet derzeit der Völkermord in Gaza statt, begleitet von Plänen, die verbliebenen palästinensischen Überlebenden aus dem Gazastreifen zu vertreiben.

Der verzweifelte Versuch Israels, die demografische Vorherrschaft der Juden wiederherzustellen, ist der Antrieb für die Ausrottung und geplante Vertreibung der zwei Millionen Palästinenser in Gaza. Im März 2025 genehmigte das israelische Kabinett die Schaffung einer „Behörde zur Verwaltung der freiwilligen Migration [von Palästinensern] aus Gaza“.

Die US-Regierung, die sowohl unter Joe Biden als auch unter Donald Trump mit Israel zusammengearbeitet hat, um Aufnahmeorte für die vertriebenen palästinensischen Überlebenden des Völkermords zu finden, soll Berichten zufolge ein weiteres Abkommen aushandeln – diesmal mit Libyens Kriegsherren –, um sie aufzunehmen.

Angesichts des Exodus von 100.000 bis einer halben Million israelischer Juden aus dem Land seit Oktober 2023, der einen früheren Trend zur Auswanderung fortsetzt, scheint es unwahrscheinlich, dass Israel selbst bei einem Erfolg seiner Vernichtungs- und Vertreibungskampagnen im Gazastreifen jemals die demografische Vorherrschaft der Juden wiederherstellen könnte.

Die einzige verbleibende Option wäre die Vernichtung aller Palästinenser – nicht nur derjenigen im Gazastreifen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher, wissenschaftlicher Artikel und journalistischer Beiträge. Zu seinen Büchern zählen „Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan“, „Desiring Arabs“, „The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians“ und zuletzt „Islam in Liberalism“. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com