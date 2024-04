Genocide will continue – even if the bombs stopped tomorrow. – JVP As famine takes over in Gaza, the Israeli military is purposefully targeting humanitarian aid operations to ensure that its genocidal plan can continue.

Der Völkermord wird weitergehen – selbst wenn die Bomben morgen aufhören würden.

4. April 2024

Während im Gazastreifen eine Hungersnot ausbricht, nimmt das israelische Militär gezielt humanitäre Hilfsaktionen ins Visier, um sicherzustellen, dass sein Völkermordplan fortgesetzt werden kann.

Am Montag bombardierten israelische Kampfflugzeuge wiederholt einen Hilfskonvoi von World Central Kitchen, als dieser von der Verteilung von Lebensmitteln im Zentrum des Gazastreifens wegfuhr, und töteten dabei sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation.

Der Chefkoch Jose Andres, Gründer von World Central Kitchen und zweifacher Friedensnobelpreisträger, beschrieb, wie das israelische Militär den Hilfskonvoi „systematisch, Auto für Auto“ angriff. Die israelischen Luftangreifer hätten das Logo von World Central Kitchen auf dem Dach der Autos gut sehen können – ein Logo, das nun von einem Einschussloch durchbohrt ist.

Es wird immer deutlicher, dass jeder, der versucht, die Menschen in Gaza vor dem Verhungern zu bewahren, die Kriegsziele der israelischen Regierung behindert – den Völkermord an den Palästinensern. Sie werden dann selbst zur Zielscheibe.

Die Hilfsorganisationen haben die Botschaft verstanden. Die World Central Kitchen stellte ihre Tätigkeit nach dem Angriff ein, und ANERA, eine weitere große Hilfsorganisation, kündigte nach den Morden an, dass auch sie ihre Tätigkeit in Gaza „nach sechs Monaten ständiger Bombardierung und eklatanter Verstöße gegen das Völkerrecht“ einstellt. Dem UNRWA wurde von der israelischen Regierung bereits die Einreise in den nördlichen Gazastreifen untersagt, und die USA haben ihre Mittel bis 2025 gestrichen, nachdem unbegründete Anschuldigungen gegen einen winzigen Teil ihrer Mitarbeiter erhoben wurden.

Die humanitäre Lage in Gaza ist mehr als katastrophal. Und da Israel die Hilfsorganisationen zum Rückzug zwingt, werden die wenigen noch vorhandenen Lebensadern durchtrennt.

Selbst wenn Israel morgen aufhören würde zu bombardieren, würde dieser Völkermord allein durch Hunger und Krankheiten weitergehen.

Die Entschlossenheit der israelischen Regierung, die Krise im Gazastreifen zu verschärfen, bedeutet, dass wir in den kommenden Monaten möglicherweise mit einem noch katastrophaleren Ausmaß an Tod und Hunger konfrontiert werden.

Seit Oktober, als israelische Politiker die Chance nutzten, den Gazastreifen von Lebensmitteln, Medikamenten, Strom und Treibstoff zu säubern, verfolgt die israelische Regierung eine zweigleisige Strategie: die totale militärische Dezimierung des Gazastreifens, verbunden mit der bewussten Schaffung von langfristig unhaltbaren Zuständen. Beides geschieht in der Absicht, so viele Palästinenser wie möglich zu töten. Selbst wenn die Bombardierungen aufhören, werden die Krisenbedingungen genauso tödlich bleiben.

Sechs Monate später zeichnen die Fakten vor Ort in Gaza ein verheerendes Bild der Krise, die die israelische Regierung inszeniert hat.

Mehr als 33.000 Palästinenser in Gaza sind bereits getötet worden.

Mindestens 6.500 weitere „überzählige Tote“ sind zu erwarten, selbst wenn es morgen einen Waffenstillstand gäbe – als Folge von Verletzungen, Hunger und Krankheiten. 5.000 weitere sind „vermisst“, wahrscheinlich unter den Trümmern begraben.

Das bedeutet, dass die Gesamtzahl der bei diesem Völkermord getöteten Menschen eher bei 44.000 liegt.

74.000 Menschen sind derzeit in Gaza verwundet und werden nur teilweise medizinisch versorgt: Während des Völkermords hat das israelische Militär alle 36 Krankenhäuser in Gaza sowie 100 Kliniken und Gesundheitseinrichtungen zerstört.

In Gaza leiden Kinder 23-mal häufiger an Infektionskrankheiten als normal.

90 % der Kinder unter fünf Jahren in Gaza leiden an einer oder mehreren Infektionskrankheiten.

1,1 Millionen Menschen in Gaza leiden unter einer katastrophalen Ernährungsunsicherheit.

Ein Drittel der Kinder unter zwei Jahren ist im Norden des Gazastreifens akut unterernährt.

Ein internes Kabel des Außenministeriums, das einem Journalisten zugespielt wurde, macht deutlich, dass die US-Regierung die Schwere dieser Krise erkannt hat, obwohl sie weiterhin nichts dagegen unternimmt. In der privaten Einschätzung, die dem Nationalen Sicherheitsrat übermittelt wurde, schrieben Experten der humanitären Hilfe der USA, dass das Ausmaß des Hungers und der Unterernährung in Gaza „beispiellos in der modernen Geschichte“ sei.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, erklärte am Dienstag, das Außenministerium habe „keine Beweise dafür gefunden, dass Israel gegen das humanitäre Recht verstößt“.

Sagen Sie es dem Kongress: Keine weiteren Waffen für Völkermord.

Während wir weiterhin Zeuge dieser Schrecken werden, dürfen wir niemals schweigen.

Nehmen Sie sich jetzt eine Minute Zeit und nutzen Sie dieses Tool unserer Schwesterorganisation JVP Action, um Ihre Kongressabgeordneten anzurufen und ihnen zu sagen, was wir alle wissen: Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand und ein sofortiges Ende der US-Militärfinanzierung und der Waffen für Israel.

Kongress anrufen

Was wir lesen.

Mohammed R. Mhawish schreibt in der Nation über die Hungersnot im Norden des Gazastreifens und beschreibt, wie er, seine Eltern und sein zweieinhalbjähriger Sohn von schwerer Unterernährung betroffen sind.

Fady Joudahs kraftvoller sechster Gedichtband […] beginnt mit „I am unfinished business“ (Ich bin ein unerledigtes Geschäft) und bringt damit das anhaltende Pathos des palästinensischen Volkes zum Ausdruck. Als Darstellung von Joudahs Überleben spricht […] die tägliche und historische Auslöschung Palästinas an und beharrt auf der Präsenz innerhalb und außerhalb des angestammten Landes.

Was wir sehen.

Dieses Wochenende nutzte der Komiker Ramy Youssef seine Zeit als Moderator von Saturday Night Live, um einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern. Millionen von Zuschauern hörten sein Gebet zur „Befreiung des Volkes von Palästina“. Bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Monat nutzte Youssef seine Zeit auf dem roten Teppich, um als Teil der Koalition Artists for Ceasefire“ einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza“ zu fordern.

Was wir unternommen haben.

Letzten Donnerstag störten Mitglieder der JVP zusammen mit einer Koalition von Aktivisten eine der größten Spendensammlungen in der Geschichte der Demokratischen Partei. „Ihr habt Blut an euren Händen“, riefen die Störenfriede, die die mit Prominenten besetzte Veranstaltung immer wieder unterbrachen, um die Komplizenschaft der USA mit dem israelischen Völkermord zu thematisieren.

