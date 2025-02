Der vorhersehbare Trump von Thomas Klikauer

https://countercurrents.org/2025/02/the-predictable-trump/



Der vorhersehbare Trump

in der Welt

von Thomas Klikauer

23.02.2025

Musk, Trump und die deutsche Rechtexrem-Parteivorsitzende Weidel. Die Bildunterschrift lautet: „Wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn Adolf".

Mit Donald Trump wurde ein weiterer lügender Baron Münchhausen geboren. Und wie Münchhausen kann auch Trump sich selbst aus dem Sumpf ziehen, indem er sich an den eigenen Haaren zieht.

In Trumps Version wurde der familiäre Wert, der den Mann repräsentiert, der die Muschi begrapscht, von Gott gerettet, um Präsident zu werden.

Von vielen Trump-Kommentatoren leicht übersehen, ist Donald Trump kein unberechenbarer, sondern ein berechenbarer Präsident. Er handelt keineswegs willkürlich, sondern folgt tatsächlich einem Skript mit definierten Mustern.

Darüber hinaus spielt er immer nach demselben Regelwerk und wiederholt sich immer wieder. Im Folgenden wird versucht, die wenigen Prinzipien zu skizzieren, die die Trump’sche Politik und seine vorhersehbaren Schritte definieren.

In einem Interview erklärt der walisische Komiker Terry Jones, Mitglied der britischen Comedy-Gruppe Monty Python, wie es funktioniert.

Die Grundidee ihrer Comedy-Show, des Flying Circus, bestand darin, dass sie in jedem Moment der Show etwas völlig Unvorhersehbares tat.

Deshalb produzierten sie Sketche, die abrupt ohne Pointe abbrachen. Der Flying Circus prägte die einprägsamen Worte, und nun zu etwas völlig anderem.

Auch Donald Trump liefert etwas völlig anderes – zuverlässig und sehr vorhersehbar.

In vielerlei Hinsicht erinnert uns dies an eines der vorhersehbarsten Verhaltensweisen Trumps. Immer wieder liest und hört man, dass Trump unberechenbar, unvorhersehbar und impulsiv ist.

Er trifft inkonsistente Entscheidungen und überflutet die Zone. Sein politischer Stil sei unvorhersehbar, so die Behauptung. Doch Donald Trump lässt sich vorhersagen.

Auf jeden Fall war es Monty Pythons Absicht, einen völlig unvorhersehbaren Humor zu schaffen. Leider ist dies weitgehend gescheitert, wie Terry Jones selbst bewiesen hat.

Interessanterweise ist der Begriff „pythonesque“, der für Witze verwendet wird, die unberechenbar sind und nicht so gut funktionieren, jetzt im Oxford Dictionary aufgeführt.

Wie viele Rechtspopulisten und angrenzende neofaschistische Demagogen hat Donald Trump gezeigt, dass politisch manipulative und trügerische Rhetorik nicht kohärent, frei von Widersprüchen und faktenbasiert sein muss, um überzeugend zu sein.

Es wurden bereits zahlreiche Bücher über den Trumpismus geschrieben. Dennoch folgt sein politischer Ansatz immer wieder denselben Mustern.

Mit Erfolg hat es der Meistermanipulator Trump geschafft, die Öffentlichkeit zu täuschen, insbesondere diejenigen, die er als schlecht ausgebildet bezeichnete – und das immer wieder.

Mit anderen Worten: Was wir auf unseren orweillianischen Telescreens – jetzt auf unseren Fernsehern und zunehmend über Facetime, YouTube, Twitter (X), Telegram usw. – sehen müssen, ist Trumps ganz eigener fliegender Zirkus.

Willkommen auf der Zirkusbühne der ausverkauften Eitelkeiten. Trump konzentriert sich in erster Linie auf die Gefühle, die er bei seinen Anhängern auslösen will. Eines der wichtigsten propagandistischen Instrumente Trumps ist seine manipulative Theatralik.

Sie wird eingesetzt, damit sich seine verehrten Anhänger mit ihm identifizieren können. Sein Zirkus ähnelt einem Hinterhof-Schlitten, in dem der Zuschauer eine rasante Achterbahnfahrt erleben kann.

Durch rasante Kurven und Wendungen einer oft eher trügerischen Geschichte, Paranoia und regelrechten Verschwörungsfantasien lenken erfolgreiche Demagogen die irrationalen Gefühle ihrer Anhänger auf wohlkalkulierte Weise.

Der geschickte Manipulator führt die hypnotisierte und gebannte Menge in ungeahnte Höhen und lässt sie dann plötzlich in die Tiefe stürzen und Loopings drehen.

Auch hier gibt es eine wichtige Parallele zu Donald Trump. Im Wahlkampf richtete der hyperelitäre Trump – der auf seiner ganz eigenen goldenen Rolltreppe fährt, die seine verehrten Anhänger niemals auch nur berühren können – seinen tiefen Groll gegen diejenigen, die er ins Visier nahm.

Er prangerte sie als das elitäre Establishment an. In Trumps Welt ist dies nicht seine Wirtschaftselite, sondern die belanglose und nie definierte liberale Elite. Es ist nicht überraschend, dass Donald Trump Teil der mächtigen Unternehmens- und Wirtschaftselite ist.

Obwohl er Teil der Wirtschaftselite der USA ist, gibt er – erfolgreich – vor, von außen zu kommen, um die einfachen Leute aus den Fängen seiner illusorischen liberalen Elite zu retten.

Da der verspottete Entertainer nie als das Genie anerkannt wurde, für das Donald Trump sich selbst hält, wurde er rachsüchtig gegenüber vielen.

Donald Trump präsentiert sich mit beleidigter Eitelkeit als Identifikationsfigur all derjenigen, die sich als Verlierer fühlen und ihn dafür verehren.

Seit Jahrzehnten weiß der TV-Showman Trump virtuos mit den Emotionen seiner Jünger zu spielen.

Donald Trump hat sich erfolgreich vom Reality-TV-Moderator zum Medienillusionisten und politischen Propagandakünstler gewandelt. Doch der „öffentliche“ Donald Trump ist eine fiktive Figur. Er ist eine Schöpfung des improvisierenden Schauspielers Donald Trump.

Jahrelang hat er hart daran gearbeitet, seinen überheblichen und tyrannischen Stil zu perfektionieren, zunächst als Immobilienhai und später als B-Promi im Fernsehen.

Damit ausgestattet, bedient er gekonnt die Erwartungen seiner treuen Fangemeinde. Er tanzt meisterhaft und mit der Natürlichkeit eines Reality-TV-Schauspielers auf dem schmalen Grat zwischen Realität und Fiktion.

In der heutigen Online-Mediengesellschaft verläuft die Grenze zwischen Lüge und Wahrheit nicht mehr entlang der Fakten.

Trump begreift Wahrheit und Wirklichkeit als gesellschaftliche Vereinbarungen. Realität, Verschwörungsfantasien, Paranoia und Fiktion fallen im digitalen Nirwana zusammen.

Trumps vorhersehbare Skripte – egal wie schlecht sie sind – werden in endlosen Medienschleifen wiederholt. Und das mit der nötigen manipulativen Überzeugungskraft.

Eine von Trumps bevorzugten Verschwörungsfantasien ist, dass seine Wahlniederlage betrügerisch war, was die demokratischen Wahlen selbst in Zweifel zieht. Zweifel zu schüren ist das Geschäft der rechtsextremen Manipulatoren.

Schlimmer noch, Trumps Verschwörungsfantasien beinhalten auch, dass der gewalttätige Killer-Mob vom 6. Januar in Wirklichkeit Geiseln und Opfer eines politischen Justizsystems waren.

Der Meistermanipulator Trump kennt und nutzt diese Art der digitalen Amnesie, um Fakten auf höchst bewusste und gezielte Weise umzudeuten. Auch das ist vorhersehbar.

Insgesamt sind Trumps fünf vorhersehbarste Modus Operandi: Einfluss nehmen, provozieren, ablenken, einschüchtern und erpressen.

Als Immobiliengauner lernte Trump schon früh, wie spektakuläre Geschichten den Preis einer Immobilie erheblich beeinflussen können.

Auf diese Weise erkannte er schon in jungen Jahren, dass es seinen persönlichen Interessen förderlich ist, die Medien zu seinem Spielfeld zu machen. Vor allem kann er davon profitieren. Das Verhalten eines rücksichtslosen Slumlords vorherzusagen bedeutet, Donald Trump vorherzusagen.

Es ist kein Zufall, dass Trump seine Bitcoins kurz vor der zweiten Amtseinführung auf den Markt geworfen hat. Sobald Trump bedroht wird, geht er in die Offensive. Mit ausgeklügelten Provokationen erregt er erneut die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.

Es ist nach wie vor wichtig zu verstehen, dass vieles, was aus Trumps Zauberkiste kommt, als „Flooding the Zone“ bezeichnet wird. Die Medien werden – im wahrsten Sinne des Wortes – mit Lügen, Provokationen und allerlei anderem Unsinn überflutet.

Die Medien werden mit Unsinn im Stil von „Wir kaufen Grönland“ überschwemmt, um die Öffentlichkeit, die Wähler und seine Jünger von anderen Themen abzulenken. Trump hat das bestimmende Thema des 21. Jahrhunderts – die globale Erwärmung – zu einem weiteren Thema reduziert.

Anstatt über die globale Erwärmung zu diskutieren, diskutierte die Öffentlichkeit plötzlich über die angeblichen kulinarischen Gewohnheiten in Springfield/Ohio – nach dem zweiten TV-Duell.

Als die Konfliktlinien unter Trumps Anhängern – libertäre Tech-Giganten versus rechtsextreme Ultranationalisten – öffentlich zutage traten, beschwor der Medien-Illusionist Donald Trump die Halluzination herauf, Kanada und Grönland zu annektieren.

Wie vorherzusehen war, sprangen die Medien darauf an. Der Zweck: Während es aus seinem magischen Hut kam, wurde es erfunden, um sein MAGA-Rudel bei Laune zu halten und die Öffentlichkeit auf die falsche Fährte zu locken.

Die albtraumhafte Variante seiner grundlegenden Propaganda – Make America Great Again – zeigt, dass Trump nicht nur den Hass seiner Anhänger schürt, sondern auch seine eigene Stärke nutzt, um andere politische Akteure gezielt einzuschüchtern und Angst und Schrecken zu verbreiten.

Dies ist eine altbewährte Strategie, die bereits in den 1920er Jahren vom italienischen Faschismus erfolgreich angewendet wurde. Angst zu verbreiten ist ein weiteres sehr vorhersehbares Motiv:

Donald Trump drohte Mark Zuckerberg, ihn ins Gefängnis zu bringen.

Trump schickte auch eine Nachricht an die Hamas: Wenn ihr das Abkommen nicht akzeptiert, wird die Hölle losbrechen .

. Letztes Jahr kündigte er an, dass er Putin ermutigen werde, mit NATO-Mitgliedern, die nicht bereit sind zu zahlen, zu tun, was immer er wolle.

Strafzölle fallen ebenfalls in diese Kategorie.

Es ist immer dasselbe – und sehr vorhersehbare – Spiel der Angst. Es ist das medienmanipulative Vertrauen auf den Ansatz von Zuckerbrot (Angebote) und Peitsche (Angst).

Trumps Berater Ken Weinstein gab kürzlich in einem Interview mit dem deutschen Deutschlandfunk mit dem Titel „So arbeitet Donald Trump“ einen bemerkenswerten Einblick in Trumps Propaganda-Toolbox. Er sagte:

Er bietet wiederholt komplette Gegensätze an und versöhnt sie. Genau das haben wir in Nordkorea gesehen. Drohungen der Streitkräfte, ihr Atomprogramm zu stoppen … wenig später wurde wieder über die Denuklearisierung Nordkoreas und die Ankurbelung der lokalen Wirtschaft gesprochen, zum Beispiel in Form von Eigentumswohnungen am Strand in Nordkorea. So tickt Trump. Er denkt ungewöhnlich. Kein normaler Politiker denkt so wie er.

Ob Trumps Denken tatsächlich so originell ist, wie Ken Weinstein behauptet, sei dahingestellt. Interessant ist aber, dass Trump nicht nur die Peitsche einsetzt, um sein Gegenüber auf Linie zu bringen, sondern auch die Karotte parat hält. Auch das ist vorhersehbar.

Was tun? Kurz gesagt: Bei Trump sollte man immer darauf achten, was er tut, und nicht, was er so großspurig ankündigt.

Die Medien und die Menschen sollten sich gegen Trumps Manipulation der Öffentlichkeit immunisieren und fast allem, was er sagt, viel weniger Aufmerksamkeit schenken.

Doch Trumps Empörung schürt autoritäre Kräfte. Diese Kräfte sowie Trump selbst brauchen Empörung, um zu spalten. Sie brauchen Spaltung, um aufzusteigen.

Anstatt in Trumps Medienfalle zu tappen, sollten sich die Medienberichte auf das konzentrieren, was real ist, und nicht auf Trumps sehr vorhersehbare Provokationen.

Wann immer Trump seine manipulative Propaganda läutet – sei es durch Lügen, Drohungen oder andere Unwahrheiten, die er als seine nächsten, aber auch sehr vorhersehbaren rhetorischen Manöver einsetzt – müssen diese als das eingestuft werden, was sie sind: vorhersehbare Manipulationen.

Es ist absehbar, dass der US-Präsident irgendwann versuchen wird, fast jeden einzuschüchtern, den er nicht mag. Dann ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht in Trumps vorhersehbares Verhalten zu verfallen, Angst und Uneinigkeit zu verbreiten.

Thomas Klikauer hat ein Buch mit dem Titel: Medienkapitalismus – Hegemonie im Zeitalter der Massen Täuschung geschrieben.

